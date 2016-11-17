منزل مساحته 185 م² ذو ديكورات وتصاميم رائعة

تصميم غرفة المعيشة داخل هذا المنزل مختلف ومميز بطريقة كبيرة وواضحة، مساحة غرفة المعيشة متصلة مع غرفة السفرة والمطبخ يفصل بينهم فقط هذا الباب الزجاجى، اللون الأبيض مع درجة البيج الفاتحة هيمنا على تصميم الغرفة بالكامل، فكما نرى الأرضيات من السيراميك الفاتح والجدران أيضاً تميزت بأندماج لونها مع لون الأرضيات ، اختيار الأثاث والديكورات كان بسيط لكنه مميز بشكل كبير وواضح.