منزل مساحته 185 م² ذو ديكورات وتصاميم رائعة

العصرية والجمال اجتمعا معاً فى تصميم هذا المنزل العصرى والمتميز بتصميمه جداً، منزل من 185 متر مربع تجلت فيه كل عناصر الجمال والعصرية بتصميم بسيط وهادئ جداً، أضاف للمنزل لمسات خاصة جداً، المنزل يحتوى على كل الأساليب التى تساعد على الحياة العصرية وتشجع عليها بتصميم خاص جداً، المنزل عبقرى جداً دعونا نأخذ جولة وتاعرف أكثر على تصميمه.
تصميم غرفة المعيشة داخل هذا المنزل مختلف ومميز بطريقة كبيرة وواضحة، مساحة غرفة المعيشة متصلة مع غرفة السفرة والمطبخ يفصل بينهم فقط هذا الباب الزجاجى، اللون الأبيض مع درجة البيج الفاتحة هيمنا على تصميم الغرفة بالكامل، فكما نرى الأرضيات من السيراميك الفاتح والجدران أيضاً تميزت بأندماج لونها مع لون الأرضيات ، اختيار الأثاث والديكورات كان بسيط لكنه مميز بشكل كبير وواضح.
وهنا نجد نظرة أكثر وضوحاً على تصميم غرفة المعيشة الذى أوضح لنا تناغم اختيار الأثاث وتفاصيل الديكور داخل الغرفة، لعب لمسة اللون البنى الذى ظهرت بوضوح فى لمسة الخشب وبعض التفاصيل من اللون البنى الأنيق والجذاب فى الديكور.
وبذكاء رائع جداً فى استغلال المساحات فى تصميم هذا المنزل المتميز، قام المصمم بالأستعانة بفكرة البار داخل المطبخ وتصميمه حتى يخلق تصميماً لغرفة المعيشة بشكل أكثر من رائع ، ففكرة المصمم فى تصميم هذا المنزل هى الأقتصادية فى استغلال مساحة المنزل بطريقة ذكية جداً والأعتماد على كل الأساسيات والأمور الضرورية داخل المنزل وتصميمه، لذلك كان اختيار البار بديلاً بغرفة السفرة اختياراً ذكياً جداً.
وهنا نجد نظرة سريعة على تصميم غرفة النوم، لنجد أن المصمم قد ابدع بشكل واضح جداً فى اختياره للألوان والديكورات فى تصميم غرفة النوم، فقد غلب على الغرفة وتصميمها اللون الأزرق بدرجاته المختلفة مع لمسة من اللون الرمادى، تنوع الديكورات وتوزيعها بشكل أنيق وجذاب داخل الغرفة هو ما أعطى على التصميم لمسة من البهجة المفرطة والجاذبية فى التصميم.
الأبواب الجرارة تعتبر من الحلول السحرية فى المنازل الصغيرة فهى ستساعدك على وجود مساحات أضافية داخل منزلك بالأضافة إلى استغلال المساحات الصغيرة فهى تعطى جمالاً واضحاً وأضافياً على تصميم المنزل بالكامل.
الحمام مصمم بتفاصيل جذابة جداً وأنيقة، الحمام مصمم على النمط الأستوائى الجذاب وبتصميم متميز وعصرى جداً، من الرخام ولمسة الخشب والزجاج فى تصميم الحمام بالكامل .
واجهى المنزل لم تختلف عن جمال وأناقة تصميم المنزل من الداخل بالكامل، غلب عليها الطابع الأستوائى أيضاً، ووضعت تلك الطاولة الصغيرة فى باحة المنزل لتسمح لك بجلسة لطيفة وبسيطة فى الهواء الطلق.
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