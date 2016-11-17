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منزل مساحته 185 م² ذو ديكورات وتصاميم رائعة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Studio Apartment, Ink Architecture Ink Architecture غرفة المعيشة
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العصرية والجمال اجتمعا معاً فى تصميم هذا المنزل العصرى والمتميز بتصميمه جداً، منزل من 185 متر مربع تجلت فيه كل عناصر الجمال والعصرية بتصميم بسيط وهادئ جداً، أضاف للمنزل لمسات خاصة جداً، المنزل يحتوى على كل الأساليب التى تساعد على الحياة العصرية وتشجع عليها بتصميم خاص جداً، المنزل عبقرى جداً دعونا نأخذ جولة وتاعرف أكثر على تصميمه.

غرفة المعيشة

Studio Apartment, Ink Architecture Ink Architecture غرفة المعيشة
Ink Architecture

Ink Architecture
Ink Architecture
Ink Architecture

تصميم غرفة المعيشة داخل هذا المنزل مختلف ومميز بطريقة كبيرة وواضحة، مساحة غرفة المعيشة متصلة مع غرفة السفرة والمطبخ يفصل بينهم فقط هذا الباب الزجاجى، اللون الأبيض مع درجة البيج الفاتحة هيمنا على تصميم الغرفة بالكامل، فكما نرى الأرضيات من السيراميك الفاتح والجدران أيضاً تميزت بأندماج لونها مع لون الأرضيات ، اختيار الأثاث والديكورات كان بسيط لكنه مميز بشكل كبير وواضح.

نظرة أوضح على غرفة المعيشة

Studio Apartment, Ink Architecture Ink Architecture غرفة المعيشة
Ink Architecture

Ink Architecture
Ink Architecture
Ink Architecture

وهنا نجد نظرة أكثر وضوحاً على تصميم غرفة المعيشة الذى أوضح لنا تناغم اختيار الأثاث وتفاصيل الديكور داخل الغرفة، لعب لمسة اللون البنى الذى ظهرت بوضوح فى لمسة الخشب وبعض التفاصيل من اللون البنى الأنيق والجذاب فى الديكور.

بار وغرفة الطعام

Studio Apartment, Ink Architecture Ink Architecture غرفة المعيشة
Ink Architecture

Ink Architecture
Ink Architecture
Ink Architecture

وبذكاء رائع جداً فى استغلال المساحات فى تصميم هذا المنزل المتميز، قام المصمم بالأستعانة بفكرة البار داخل المطبخ وتصميمه حتى يخلق تصميماً لغرفة المعيشة بشكل أكثر من رائع ، ففكرة المصمم فى تصميم هذا المنزل هى الأقتصادية فى استغلال مساحة المنزل بطريقة ذكية جداً والأعتماد على كل الأساسيات والأمور الضرورية داخل المنزل وتصميمه، لذلك كان اختيار البار بديلاً بغرفة السفرة اختياراً ذكياً جداً.

غرفة النوم

Studio Apartment, Ink Architecture Ink Architecture غرفة نوم
Ink Architecture

Ink Architecture
Ink Architecture
Ink Architecture

وهنا نجد نظرة سريعة على تصميم غرفة النوم، لنجد أن المصمم قد ابدع بشكل واضح جداً فى اختياره للألوان والديكورات فى تصميم غرفة النوم، فقد غلب على الغرفة وتصميمها اللون الأزرق بدرجاته المختلفة مع لمسة من اللون الرمادى، تنوع الديكورات وتوزيعها بشكل أنيق وجذاب داخل الغرفة هو ما أعطى على التصميم لمسة من البهجة المفرطة والجاذبية فى التصميم.

ابواب زجاجية

Studio Apartment, Ink Architecture Ink Architecture غرفة نوم
Ink Architecture

Ink Architecture
Ink Architecture
Ink Architecture

الأبواب الجرارة تعتبر من الحلول السحرية فى المنازل الصغيرة فهى ستساعدك على وجود مساحات أضافية داخل منزلك بالأضافة إلى استغلال المساحات الصغيرة فهى تعطى جمالاً واضحاً وأضافياً على تصميم المنزل بالكامل.

الحمام

Studio Apartment, Ink Architecture Ink Architecture حمام
Ink Architecture

Ink Architecture
Ink Architecture
Ink Architecture

الحمام مصمم بتفاصيل جذابة جداً وأنيقة، الحمام مصمم على النمط الأستوائى الجذاب وبتصميم متميز وعصرى جداً، من الرخام ولمسة الخشب والزجاج فى تصميم الحمام بالكامل .

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الواجهة

Studio Apartment, Ink Architecture Ink Architecture منازل
Ink Architecture

Ink Architecture
Ink Architecture
Ink Architecture

واجهى المنزل لم تختلف عن جمال وأناقة تصميم المنزل من الداخل بالكامل، غلب عليها الطابع الأستوائى أيضاً، ووضعت تلك الطاولة الصغيرة فى باحة المنزل لتسمح لك بجلسة لطيفة وبسيطة فى الهواء الطلق.

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Studio Apartment, Ink Architecture Ink Architecture غرفة نوم
Ink Architecture

Ink Architecture
Ink Architecture
Ink Architecture
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