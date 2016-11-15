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20 فكرة لمنزل بلا عيوب

آية منير آية منير
Brave With Colour - A Waterside Apartment, Design by Deborah Ltd Design by Deborah Ltd غرفة نوم
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أحيانا بعد أن ننتهي من تنفيذ تصميم المنزل نجد ما لا نحبه في منزلنا، أو ما يجعله ناقص بعض الشئ، أو من الممكن أيضا أن يتسبب في صورة سيئة عن التصميم ويجعل المنزل يبدو وبه عيوب، وحين يزورك ضيوفك قد يرون ذلك بوضوح وسهولة، حتى وإن كنت تظن أنها عيوب صغيرة غير مرئية، قد تسبب لك بالإحراج أمامهم لذا سنقدم لك من خلال هوميفاي 20 فكرة لتتفادى ظهور بعض العيوب في منزلك ..

1 – إخفاء الأسلاك الكهربائية

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة الميديا
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

أزمة حقيقية قد تواجهنا جميعا في منازلنا وهي الوصلات والأسلاك الخاصة بالأجهزة الكهربائية، وهى من أكثر المشكلات إزعاجا لرؤيتها أو حتى في حركتنا داخل المنزل، كما أنها تتشابك وتعطى مظهر أسوأ وقد تتسبب في عرقلة الحركة، لذا لابد من إخفائها بشكل عملى إما عن طريق أنابيب مخصصة لذلك تثبت على أسفل الجدار، أو خلف الاجهزة للحفاظ على مظهر جيد للغرفة ..

2 – طلاء أبواب المرآب

Wooden garages, Quick garden LTD Quick garden LTD مرآب~ كراج
Quick garden LTD

Wooden garages

Quick garden LTD
Quick garden LTD
Quick garden LTD

طلاء دواخل أبواب المرأب يساعدك في إخفاء الأجزاء التالفة منه ويجعل المظهر العام له مقبولًا…

3 – سجادة أنيقة..

Bedroom 3 Terrace TG Studio بلكونة أو شرفة
TG Studio

Bedroom 3 Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

حين تجد مشكلة بفنائك أو شرفتك بأن أرضيته أصبحت قديمة وتالفة أو بها بقع لن تنجح المنظفات في إزالتها ويزعجك مظهرها فلك هذا الحل الفعال، فعليك باختيار سجادة أنيقة ذات حجم مناسب لتخفى هذه العيوب وتجعل المظهر العام جيد ..

4 – نسيج مبهج

South London Apartment Bhavin Taylor Design غرفة المعيشة
Bhavin Taylor Design

South London Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

إذ كنت تمتلك في منزلك مقاعد ذات حالة سيئة أو مظهر مؤسف فيمكنك التخلص من ذلك باستخدام نسيج بنقوش مبهجة وألوان مختلفة تتناسب مع ألوان الطلاء..

5 – طلاء أرجل الأثاث بألوان الخشب الطبيعي مما يجعلها تظهر بشكل أحدث دائما..

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS غرفة المعيشة
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

6 – تغطية مفاتيح الإضاءة..

Crystal Glass 1 Gang Rocker Light Switch White with Chrome Trim Retrotouch Limited KitchenElectronics dimmer,rocker,switches,plug socke
Retrotouch Limited

Crystal Glass 1 Gang Rocker Light Switch White with Chrome Trim

Retrotouch Limited
Retrotouch Limited
Retrotouch Limited

مفاتيح الإضاءة يمكن أن يكون مظهرها قبيح لذا ننصحك بوضع أغطية بلاستيطية عليها حتى تحسن من مظهرها .

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7 – زجاجات خاصة لمستحضرات تجميلك

Bamboo Pixers حمام wall mural,wallpaper,bamboo
Pixers

Bamboo

Pixers
Pixers
Pixers

إذ كنت تستخدم نوع معين من مستحضرات التجميل والتى لا ترغب في أن يعلم بها أحد، فعليك بإعداد زجاجات من دون تسمية خاصة بك ولمستحضراتك ..

8 – تصميم أرفف عملية في مرآبك

Elfa Project Photos : Storage solutions for every room, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify مرآب~ كراج
Pamela Kilcoyne – Homify

Elfa Project Photos : Storage solutions for every room

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

المرآب يمكن أن يكون منظم بتصميم بعض الأرفف البسيطة التي تحتوي وتنظم أغراضك الخاصة دون أن تشغل مساحة كبيرة .

9 – وحدات تخزين المرآب

Our brand new case study! Garageflex مرآب~ كراج garageflex,garage storage,designer garage,garage transformatio,garage shelving,garagetek
Garageflex

Our brand new case study!

Garageflex
Garageflex
Garageflex

وحدات تخزين في المرآب تمنع حدث الفوضى والعشوائية والتي تجعل المظهر العام قبيح، لذا حاول أن تمتلكها بمرآبك حتى تحفظ بها المعدات وكل شيء تريد تخزينه.

10 – وحدة تخزين عند المدخل..

Boot Warmer Hart Design and Construction البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Hart Design and Construction

Boot Warmer

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

عليك بتصميم وحدة تخزين مفتوحة أو مفلغة عند مدخل منزلك لتمنع تجمع الأحذية بطريقة عشوائية..

11 – ورق جدران أنيق..

Peacock Wallpaper Feature Wall in White Bedroom Design by Deborah Ltd غرفة نوم
Design by Deborah Ltd

Peacock Wallpaper Feature Wall in White Bedroom

Design by Deborah Ltd
Design by Deborah Ltd
Design by Deborah Ltd

حين صممت غرفتك لم تكن الفرصة متاحة لك لإضافة ورق جدران أنيق، فحان الوقت لهذه الخطوة التى قد تجعل من غرفتك مختلفة وبأقل تكلفة ..

12 – صندوق القمامة بعيدا..

Katzentürme, stylecats® stylecats® HouseholdPet accessories
stylecats®

stylecats®
stylecats®
stylecats®

إذا كنت من محبي تربية الحيوانات وخاصة القطط أنت إذا فعليك مهمة ألا وهي إخفاء صندوق القمامة بعيدًا عنهم حتى لا يمتليء منزلك بالقمامة .

13 – حائط النباتات..

pergola, CHRISTIAN THEILL DESIGN CHRISTIAN THEILL DESIGN GardenGreenhouses & pavilions
CHRISTIAN THEILL DESIGN

CHRISTIAN THEILL DESIGN
CHRISTIAN THEILL DESIGN
CHRISTIAN THEILL DESIGN

أضف لسور منزلك  نباتات وستجد أنها فكرة عملية جدًا وجميلة أيضًا ويمكن أن تخفي تحت هذه النباتات الخضراء مظهر قبيحًا .

14 – تجديد بلاط مطبخك

Apartment Renovation, Paul D'Amico Remodels Paul D'Amico Remodels مطبخ
Paul D&#39;Amico Remodels

Apartment Renovation

Paul D'Amico Remodels
Paul D&#39;Amico Remodels
Paul D'Amico Remodels

أكثر الأماكن استخداما بداخل المنزل هو المطبخ ومعرض دائما للزيوت والدهون، لذا ستجد أن جدرانه وأرضيته تفقد بريقها وزهوتها مع الوقت، لذا احرص دائما على تنظيفهم وتجديدهم ..

15 – مدفأتك الخاصة..

Fireplace Ruth Noble Interiors غرفة المعيشة
Ruth Noble Interiors

Fireplace

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

إذا كانت مدفأتك من النحاس الأصفر، ومع تعرضها للهواء قد يجعل مظهرها متهالك مع الوقت، لذا من الأفضل طلائها حتى تحتفظ بجمالها لأطول فترة ممكنة ..

16 – طلاء رؤوس المسامير..

Fireplace. Shoootin Living roomShelves
Shoootin

Fireplace.

Shoootin
Shoootin
Shoootin

يمكنك التخلص من المظهر السيء لرؤوس المسامير في الحوائط أو الأثاث بطلائها بنفس لون الحائط أو قطعة الأثاث التي توجد بها .

17 – إخفاء صناديق الدراجات داخل سقيفة

Wooden garages, Quick garden LTD Quick garden LTD مرآب~ كراج
Quick garden LTD

Wooden garages

Quick garden LTD
Quick garden LTD
Quick garden LTD

يمكن أن تحتفظ بصناديق الدراجات الخاصة بك داخل سقيفة من الخشب ..

18 – إخفاء الجدران القديمة..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إن كان في منزلك جدار قديم فهذا قد يجعلك تعيس الحظ ولكن أمامك فرصة دائما معنا لإصلاح هذا، فما رأيك إذا استخدمت مجموعة من الصور الجميلة لإخفاءها ..

19 – طلاء الأسطح لتصبح لامعة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكن أن يحتوي منزلك على أسطح كثيرة مظهرها منطفئ وكئيب لكن بطلائها تعود إليها الحياة مرة أخرى .

20 – احتفظ بالمنشفة في مكانها الطبيعي ..

Stonearth - Finesse Oak washstand double basins Stonearth Interiors Ltd حمام
Stonearth Interiors Ltd

Stonearth – Finesse Oak washstand double basins

Stonearth Interiors Ltd
Stonearth Interiors Ltd
Stonearth Interiors Ltd

المجففات والمنشفة ليست قطعة ديكور للعرض لذا يجب أن تبقيها في مكانها الطبيعي وهي خزانة الحمام، بالطبع خزانة الحمام لم تصنع لكي تضم مساحيق التجميل والمنظفات وفقط بل لحفظ المنشفة أيضًا .

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