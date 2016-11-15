20 فكرة لمنزل بلا عيوب

أحيانا بعد أن ننتهي من تنفيذ تصميم المنزل نجد ما لا نحبه في منزلنا، أو ما يجعله ناقص بعض الشئ، أو من الممكن أيضا أن يتسبب في صورة سيئة عن التصميم ويجعل المنزل يبدو وبه عيوب، وحين يزورك ضيوفك قد يرون ذلك بوضوح وسهولة، حتى وإن كنت تظن أنها عيوب صغيرة غير مرئية، قد تسبب لك بالإحراج أمامهم لذا سنقدم لك من خلال هوميفاي 20 فكرة لتتفادى ظهور بعض العيوب في منزلك ..
أزمة حقيقية قد تواجهنا جميعا في منازلنا وهي الوصلات والأسلاك الخاصة بالأجهزة الكهربائية، وهى من أكثر المشكلات إزعاجا لرؤيتها أو حتى في حركتنا داخل المنزل، كما أنها تتشابك وتعطى مظهر أسوأ وقد تتسبب في عرقلة الحركة، لذا لابد من إخفائها بشكل عملى إما عن طريق أنابيب مخصصة لذلك تثبت على أسفل الجدار، أو خلف الاجهزة للحفاظ على مظهر جيد للغرفة ..
طلاء دواخل أبواب المرأب يساعدك في إخفاء الأجزاء التالفة منه ويجعل المظهر العام له مقبولًا…
حين تجد مشكلة بفنائك أو شرفتك بأن أرضيته أصبحت قديمة وتالفة أو بها بقع لن تنجح المنظفات في إزالتها ويزعجك مظهرها فلك هذا الحل الفعال، فعليك باختيار سجادة أنيقة ذات حجم مناسب لتخفى هذه العيوب وتجعل المظهر العام جيد ..
إذ كنت تمتلك في منزلك مقاعد ذات حالة سيئة أو مظهر مؤسف فيمكنك التخلص من ذلك باستخدام نسيج بنقوش مبهجة وألوان مختلفة تتناسب مع ألوان الطلاء..
مفاتيح الإضاءة يمكن أن يكون مظهرها قبيح لذا ننصحك بوضع أغطية بلاستيطية عليها حتى تحسن من مظهرها .
إذ كنت تستخدم نوع معين من مستحضرات التجميل والتى لا ترغب في أن يعلم بها أحد، فعليك بإعداد زجاجات من دون تسمية خاصة بك ولمستحضراتك ..
المرآب يمكن أن يكون منظم بتصميم بعض الأرفف البسيطة التي تحتوي وتنظم أغراضك الخاصة دون أن تشغل مساحة كبيرة .
وحدات تخزين في المرآب تمنع حدث الفوضى والعشوائية والتي تجعل المظهر العام قبيح، لذا حاول أن تمتلكها بمرآبك حتى تحفظ بها المعدات وكل شيء تريد تخزينه.
عليك بتصميم وحدة تخزين مفتوحة أو مفلغة عند مدخل منزلك لتمنع تجمع الأحذية بطريقة عشوائية..
حين صممت غرفتك لم تكن الفرصة متاحة لك لإضافة ورق جدران أنيق، فحان الوقت لهذه الخطوة التى قد تجعل من غرفتك مختلفة وبأقل تكلفة ..
إذا كنت من محبي تربية الحيوانات وخاصة القطط أنت إذا فعليك مهمة ألا وهي إخفاء صندوق القمامة بعيدًا عنهم حتى لا يمتليء منزلك بالقمامة .
أضف لسور منزلك نباتات وستجد أنها فكرة عملية جدًا وجميلة أيضًا ويمكن أن تخفي تحت هذه النباتات الخضراء مظهر قبيحًا .
أكثر الأماكن استخداما بداخل المنزل هو المطبخ ومعرض دائما للزيوت والدهون، لذا ستجد أن جدرانه وأرضيته تفقد بريقها وزهوتها مع الوقت، لذا احرص دائما على تنظيفهم وتجديدهم ..
إذا كانت مدفأتك من النحاس الأصفر، ومع تعرضها للهواء قد يجعل مظهرها متهالك مع الوقت، لذا من الأفضل طلائها حتى تحتفظ بجمالها لأطول فترة ممكنة ..
يمكنك التخلص من المظهر السيء لرؤوس المسامير في الحوائط أو الأثاث بطلائها بنفس لون الحائط أو قطعة الأثاث التي توجد بها .
يمكن أن تحتفظ بصناديق الدراجات الخاصة بك داخل سقيفة من الخشب ..
إن كان في منزلك جدار قديم فهذا قد يجعلك تعيس الحظ ولكن أمامك فرصة دائما معنا لإصلاح هذا، فما رأيك إذا استخدمت مجموعة من الصور الجميلة لإخفاءها ..
يمكن أن يحتوي منزلك على أسطح كثيرة مظهرها منطفئ وكئيب لكن بطلائها تعود إليها الحياة مرة أخرى .
المجففات والمنشفة ليست قطعة ديكور للعرض لذا يجب أن تبقيها في مكانها الطبيعي وهي خزانة الحمام، بالطبع خزانة الحمام لم تصنع لكي تضم مساحيق التجميل والمنظفات وفقط بل لحفظ المنشفة أيضًا .