20 فكرة لمنزل بلا عيوب

أحيانا بعد أن ننتهي من تنفيذ تصميم المنزل نجد ما لا نحبه في منزلنا، أو ما يجعله ناقص بعض الشئ، أو من الممكن أيضا أن يتسبب في صورة سيئة عن التصميم ويجعل المنزل يبدو وبه عيوب، وحين يزورك ضيوفك قد يرون ذلك بوضوح وسهولة، حتى وإن كنت تظن أنها عيوب صغيرة غير مرئية، قد تسبب لك بالإحراج أمامهم لذا سنقدم لك من خلال هوميفاي 20 فكرة لتتفادى ظهور بعض العيوب في منزلك ..