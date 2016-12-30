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اكتشف عالم الإكسسوارات المنزلية في 10 صور فقط!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Interior Rendering, SolidART Digital Architecture SolidART Digital Architecture الممر الحديث، المدخل و الدرج
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تعد الإكسسوارات بمختلف أشكالها أحد المكملات الجمالية في التصميم الداخلي لأي منزل. يرجع ذلك لقدرتها على إضفاء لمسة ساحرة بأي بقعة تضاف إليها. اكتشف مع هوميفاي عالم الإكسسوارات الداخلية للمنازل عن قرب وكيفية اختيارها!

1- التابلوهات والمزهريات

Interior Rendering, SolidART Digital Architecture SolidART Digital Architecture الممر الحديث، المدخل و الدرج
SolidART Digital Architecture

SolidART Digital Architecture
SolidART Digital Architecture
SolidART Digital Architecture

هذا النوع من الإكسسوارات يُناسب فقط أصحاب الذوق الرفيع ممن يعشقون الفن ويُقدرون قيمته، فهي عادة ما تعبر عن شخصية مالك المنزل وتعكس حسه الراقي. هنا استعان المصمم في الكوريدور بثلاثة تابلوهات كبيرة تجسد ثلاثة حيوانات لها هيبتها تعلو بوفيه أنيق مطلي باللونين الأبيض والأسود. الذئب في لونه البرتقالي على جهة اليمين والأسد بلونه البني جهة اليسار والدب بلونه الأسود يتوسطهما! والغريب في الأمر أنه إلى جانب هذا الركن الوحشي بفضل تلك الحيوانات، استعان المصمم بمزهرية زجاجية رقيقة تحوى نخبة رائعة من الزهور البيضاء!

لتنسيق اللوحات بشكل أمثل بأي ركن في منزلك، عليك أن تضعها في مستوى نظر المتطلعين إليها حتى تسمح لهم بالاستمتاع بجمالها، مع مراعاة اختيار حجم لوحة مناسب مع مساحة الغرفة أو الركن المقرر وضعها بها، فتجنب مثلًا أن تستعين بلوحة صغيرة جدًا بغرفة مساحتها شاسعة فتكون تائهة وحدها ليس لها أي قيمة!، أو أن تستعين بلوحة ضخمة بغرفة صغيرة كثيرة الديكورات مما يُشعر الناظرين بازدحام الديكورات.

2- الأرفف العملية والطاولة الزجاجية

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج Yellow
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

يجب عند اختيار الإكسسوارات اللازمة لمنزلك الأخذ في الاعتبار نمط الديكور الخاص بكل غرفة على حدة؛ وذلك حتى تضمن تماشي جميع عناصر الغرفة وديكوراتها مع بعضها البعض. هنا مزج المصمم بين كلا النمطين العصري والكلاسيكي في هذه الغرفة، فيمثل الكلاسيكية هنا تلك السجادة متعددة النقوش والرسومات بألوانها الزاهية، فيما جسدت تلك الأرفف المخصصة لرصّ الكتب جهة اليمين والطاولة الزجاجية التي تتوسط الغرفة بتصميمها المبتكر.. العصرية في أروع صورها.

3- المرايات والمقاعد

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

وعن الإكسسوارات المناسبة لـ أروقة منزلك ومدخله، فنرجح لك تثبيت مرآة أخاذة بتصميم خارج عن المألوف كالمستخدمة هنا في هذا النموذج حيث تتألق وسط مقعدين أنيقين كلاهما مبطن ومريح للجالسين!، يمكن الاستعانة أيضًا بـساعة حائط كبيرة بمدخل المنزل تثبت أسفلها مرآة كبيرة بطول الجدار بتصميم عصري؛ مما يمنحك إحساس خادع باتساع مساحة المدخل. من الجدير بالذكر أن مصممي الديكور عادة ما يلجأون لتلك الحيلة في المنازل ذات المساحات الصغيرة ليثيروا لدى المتطلعين إليها ذلك الشعور الكاذب بالبراح!

4- إكسسوارات متعددة الألوان

Bangalô 3 irmãos - Praia de Tamandaré/PE, Celia Beatriz Arquitetura Celia Beatriz Arquitetura ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Celia Beatriz Arquitetura

Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura

هذا الجدار الملون عند مدخل المنزل مذهل بكل المقاييس إن دققت النظر فيه تجد أن المصمم اعتمد على طاولة بسيطة التصميم فوقها نخبة كبيرة متنوعة الإكسسوارات المثبتة على الجدار من أرفف ملونة وتحف وبراويز ومرايات وصور داخل إطارات بأشكال وأحجام مختلفة زينت الجدار بشدة وجعلته مُلفت وجاذب للانتباه!

5- الأواني الزجاجية الملونة

House Shoeman interior, C7 architects C7 architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
C7 architects

House Shoeman interior

C7 architects
C7 architects
C7 architects

إضافات بسيطة كالأواني الزجاجية الملونة والمزهريات تمنح الكثير لإطلالة منزلك .. يمكنك تزيين أي رف أو طاولة بها وربما تثبيتها على الأرضية في مكان ملحوظ يظهر جمالها وسحرها به تمامًا كما وظفها المصمم هنا!

6- أصُص النباتات الطبيعية

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

مَيز منزلك بلمسة خضراء متمثلة في أصص الزرع والنباتات المختلفة تُدخِل عليه مزيد من البهجة وتنشر الحيوية بكافة أرجائه مما ينعكس بالتأكيد عليك وعلى أسرتك!، فكما نرى هنا هذا النموذج الهادئ المعتمد على الألوان المحايدة في كل ديكوراته كان للمسة الخضراء كل الفضل في كسر حدة هدوءه بلونها الزاهي!

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7- التحف المعدنية والتماثيل

Nahata Residence., In-situ Design In-situ Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
In-situ Design

In-situ Design
In-situ Design
In-situ Design

نموذج آخر من الإكسسوارات المُصَنعة لأصحاب الذوق الرفيع من عشاق التحف المعدنية والتماثيل بأحجامها المختلفة خصوصًا تلك التي تجسد الحيوانات.. هذا النوع من الإكسسوارات باهظ الثمن وعادة ما يتم الاستعانة به في القصور والفلل الضخمة ليتماشى مع طبيعة الديكورات الفخمة المستخدمة بها، غالبًا ما يوضع عند المداخل أو بالأروقة الكبيرة ذات المساحات الواسعة لتستوعب تلك الأحجام! 

8- الأباجورات

Apartamento Lisboa, Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

تعتبر الأباجورات من الإكسسوارات الهامة في أي بيت، منها ما يوضع عند المدخل كالموضحة في هذا النموذج الأخاذ، ومنها ما هو أساسي لغرف النوم لتوفر إضاءة خافتة تسمح بالقراءة أو الاسترخاء.. منها ما هو يثبت على الطاولات أو الأرفف أو الكومود، ومنها ما هو يُعلق على الجدران.

9- الأرفف بتصميم مبتكر أكثر عملية

Casa Incorciata, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

هنا نجد الأرفف بتصميم مبتكر أكثر عملية.. فعلى امتداد درجات السلم صممت الأرفف بطول الجدار ليستغل المصمم بذلك تلك المساحة السفلية للجدار بشكل عملي بدلًا من كونها فارغة!، وفي الوقت ذاته يوفر مكان لوضع تلك الكتب والإكسسوارات زجاجية الملونة!

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10- المرايا مجددًا والمقاعد القطيفة المربعة

Warszawa - Al. Wilanowska, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz الممر الحديث، المدخل و الدرج
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

بيت من دون إكسسوارات هو حتمًا بيت يفتقر للعديد من اللمسات الجمالية.. هذا هو السبب الذي يدفعنا دائمًا للاستعانة بالإكسسوارات وتقدير قيمتها. هنا في هذا الرواق اللامع اعتمد المصمم على المرايا في جدار كامل ضخم فكانت عبارة عن مربعات كبيرة بحجم تقريبي 60 سم* 60 سم تزين الجدار وتعكس ديكورات البيت بالجهة المقابلة، يستند إليها مقعد قمة في الأناقة مربع الشكل وقطيفي الخامة بلون أزرق بترولي بلا أية مساند يكتمل جمال الساحة به! 

قبل وبعد.. شاهد التغيير الجذري في هذا الحمام!

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