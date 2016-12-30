اكتشف عالم الإكسسوارات المنزلية في 10 صور فقط!

هذا النوع من الإكسسوارات يُناسب فقط أصحاب الذوق الرفيع ممن يعشقون الفن ويُقدرون قيمته، فهي عادة ما تعبر عن شخصية مالك المنزل وتعكس حسه الراقي. هنا استعان المصمم في الكوريدور بثلاثة تابلوهات كبيرة تجسد ثلاثة حيوانات لها هيبتها تعلو بوفيه أنيق مطلي باللونين الأبيض والأسود. الذئب في لونه البرتقالي على جهة اليمين والأسد بلونه البني جهة اليسار والدب بلونه الأسود يتوسطهما! والغريب في الأمر أنه إلى جانب هذا الركن الوحشي بفضل تلك الحيوانات، استعان المصمم بمزهرية زجاجية رقيقة تحوى نخبة رائعة من الزهور البيضاء!

لتنسيق اللوحات بشكل أمثل بأي ركن في منزلك، عليك أن تضعها في مستوى نظر المتطلعين إليها حتى تسمح لهم بالاستمتاع بجمالها، مع مراعاة اختيار حجم لوحة مناسب مع مساحة الغرفة أو الركن المقرر وضعها بها، فتجنب مثلًا أن تستعين بلوحة صغيرة جدًا بغرفة مساحتها شاسعة فتكون تائهة وحدها ليس لها أي قيمة!، أو أن تستعين بلوحة ضخمة بغرفة صغيرة كثيرة الديكورات مما يُشعر الناظرين بازدحام الديكورات.