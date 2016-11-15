10 تصميمات لنجف رائع لمحبى الطراز الكلاسيكي

النجف من أهم عناصر الديكور والإضاءة في منزلنا، حيث أنه يعكس مظهر جمالي لأي تصميم يضاف إليه، المصابيح التقليدية يمكن أن توفر الإضاء ولكن يظل الجانب الجمالي مفقود، وهو ما يخلقه النجف وخاصة الكلاسيكي منه فهو قادر على الجمع بين الفخامة والبساطة في نفس الوقت، واليوم سنقدم لك 10 نماذج مختلفة من النجف الكلاسيكي الراقى ..
تصميم كلاسيكي رائع جمع بين الأناقة والبساطة والجمال والهدوء والراحة، لذا كان يجب أن تكن نجفته غاية في الروعة تناسب هذا المستوى من الجمال والرقة، وهذا ما حدث بالفعل، نجفة كلاسيكية ذات تصميم رائع وملكى، جمعت بين لونين الفضي ويتماشي مع السرير والذهبي ليتناسب مع لون الستائر والسجاد، اختيار موفق وناجح وكان إضافة رائعة للتصميم..
هنا سنجد مساحة كبيرة وسقف عريض ذو مستوى واحد، إلا أن اختيار النجفة كان مسئول عن جعل السقف يظهر في شكل أكثر أناقة وفخامة، مع إضاءة بلون ذهبى مميز,,
إذا كنت من محبى البساطة والكلاسيكة وتجد أنه من الصعب الجمع بينهم، اليوم سنثبت لك عكس ما تعتقد فها هي هذه النجفة والتى خلقت جو كلاسيكي دافئ مع بساطتها بسهولة شديدة، إضاءة ناعمة حافظت على هدوء وبساطة الغرفة..
أمامنا تصميم ملئ بالتفاصيل وقطع الأثاث لذا ستجده مزدحما، ولكن ذلك لم يمنع المصمم من اختيار نجفة تلفت الأنظار لها، نجفة كلاسيكية فخمة ذهبية اللون وتصميمها الفخم جلعها تظهر بقوة وسط كل هذه التفاصيل..
نجفة على الطراز الكلاسيكي الحديث، أنيقة للغاية وبسيطة إلى درجة كبيرة، وكأنها على شكل شجرة توت بري وكل فرع من فروعها يحمل لمبة صغيرة، اللون الأسود كان اختيار جيد ليتناسب مع تصميم المنزل ..
نجفة فضية اللون مضيئة وملائمة لغرفة ذات تصميم أبيض، استغل المصمم علو السقف لتنسدل هي منه بخيوطها الفضية الرقيقة، لتجعل من الغرفة لوحة صافية وساطعة متناغمة ..
تصميم مختلف هذه المرة، نجفة رائعة مرسومة بدقة شديدة وكأنها شجرة في فصل الخريف قد تساقطت أرواقها وظلت محتفظة بجمالها وألوانها والتي تناسب الخشب المستخدم في السقف..
على الرغم من السقف المنخفض لهذه الغرفة إلا أن النجف التي اعتمدت عليه عبارة عن دورين مختلفين المستوى ومتشابكين، ويعتبر نجف هذه الغرفة هو أكثر عنصر مميز بها ليس فقط لكبر حجمهم لكن لتصميمه المميز، إذا اعتمدت على هذا التصميم ووجدت أعين ضيوفك معلقة على السقف فلا تندهش .
تلك القطعة الفنية التى تبدو وكأنها قطعة كريستال أو جوهرة أنيقة تضئ المكان بأكمله وهي قادرة على ذلك، تمتلك من الجمال والفخامة الذي يجعلك تصمت قليلا لتستمتع بتفاصيلها..
في النهاية تأتى هذه النجفة وقد قامت بدور الشمس وجعلتك تظن أنك امتلكت شمسا ساطعة بغرفتك، إن كنت تود امتلاك تصميم ملكى او فندقي فخم فعليك بامتلاك هذا التصميم..
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