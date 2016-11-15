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10 تصميمات لنجف رائع لمحبى الطراز الكلاسيكي

آية منير آية منير
homify غرفة المعيشة
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النجف من أهم عناصر الديكور والإضاءة في منزلنا، حيث أنه يعكس مظهر جمالي لأي تصميم يضاف إليه، المصابيح التقليدية يمكن أن توفر الإضاء ولكن يظل الجانب الجمالي مفقود، وهو ما يخلقه النجف وخاصة الكلاسيكي منه فهو قادر على الجمع بين الفخامة والبساطة في نفس الوقت، واليوم سنقدم لك 10 نماذج مختلفة من النجف الكلاسيكي الراقى ..

1 – الأناقة والبساطة معا ..

RESIDENTIAL INTERIOR , TOPOS+PARTNERS TOPOS+PARTNERS غرفة نوم
TOPOS+PARTNERS

RESIDENTIAL INTERIOR

TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS

تصميم كلاسيكي رائع جمع بين الأناقة والبساطة والجمال والهدوء والراحة، لذا كان يجب أن تكن نجفته غاية في الروعة تناسب هذا المستوى من الجمال والرقة، وهذا ما حدث بالفعل، نجفة كلاسيكية ذات تصميم رائع وملكى، جمعت بين لونين الفضي ويتماشي مع السرير والذهبي ليتناسب مع لون الستائر والسجاد، اختيار موفق وناجح وكان إضافة رائعة للتصميم..

2 – إضافة مهمة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هنا سنجد مساحة كبيرة وسقف عريض ذو مستوى واحد، إلا أن اختيار النجفة كان مسئول عن جعل السقف يظهر في شكل أكثر أناقة وفخامة، مع إضاءة بلون ذهبى مميز,,

3 – الكلاسيكية البسيطة..

Clásicos Detalles, LLACAY arq LLACAY arq بيت زجاجي
LLACAY arq

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

إذا كنت من محبى البساطة والكلاسيكة وتجد أنه من الصعب الجمع بينهم، اليوم سنثبت لك عكس ما تعتقد فها هي هذه النجفة والتى خلقت جو كلاسيكي دافئ مع بساطتها بسهولة شديدة، إضاءة ناعمة حافظت على هدوء وبساطة الغرفة..

4 – نجفة فخمة..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أمامنا تصميم ملئ بالتفاصيل وقطع الأثاث لذا ستجده مزدحما، ولكن ذلك لم يمنع المصمم من اختيار نجفة تلفت الأنظار لها، نجفة كلاسيكية فخمة ذهبية اللون وتصميمها الفخم جلعها تظهر بقوة وسط كل هذه التفاصيل..

5 – كلاسيكي حديث..

Five o'clock - projekt wnętrza apartamentu w Warszawie, ArtCore Design ArtCore Design غرفة السفرة
ArtCore Design

ArtCore Design
ArtCore Design
ArtCore Design

نجفة على الطراز الكلاسيكي الحديث، أنيقة للغاية وبسيطة إلى درجة كبيرة، وكأنها على شكل شجرة توت بري وكل فرع من فروعها يحمل لمبة صغيرة، اللون الأسود كان اختيار جيد ليتناسب مع تصميم المنزل ..

6 – وحدة اسطوانية مضيئة

RESIDENTIAL INTERIOR , TOPOS+PARTNERS TOPOS+PARTNERS غرفة نوم
TOPOS+PARTNERS

RESIDENTIAL INTERIOR

TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS

نجفة فضية اللون مضيئة وملائمة لغرفة ذات تصميم أبيض، استغل المصمم علو السقف لتنسدل هي منه بخيوطها الفضية الرقيقة، لتجعل من الغرفة لوحة صافية وساطعة متناغمة ..

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7 – فصل الخريف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم مختلف هذه المرة، نجفة رائعة مرسومة بدقة شديدة وكأنها شجرة في فصل الخريف قد تساقطت أرواقها وظلت محتفظة بجمالها وألوانها والتي تناسب الخشب المستخدم في السقف..

8 – نجف من دورين

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

على الرغم من السقف المنخفض لهذه الغرفة إلا أن النجف التي اعتمدت عليه عبارة عن دورين مختلفين المستوى ومتشابكين، ويعتبر نجف هذه الغرفة هو أكثر عنصر مميز بها ليس فقط لكبر حجمهم لكن لتصميمه المميز، إذا اعتمدت على هذا التصميم ووجدت أعين ضيوفك معلقة على السقف فلا تندهش .

9- النجفة الكريستالية

Rumelihisarı Yalı Restorasyonu, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik غرفة المعيشة خشب Amber/Gold
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

تلك القطعة الفنية التى تبدو وكأنها قطعة كريستال أو جوهرة أنيقة تضئ المكان بأكمله وهي قادرة على ذلك، تمتلك من الجمال والفخامة الذي يجعلك تصمت قليلا لتستمتع بتفاصيلها..

10- شمس ساطعة

СТИЛИЗОВАННАЯ КЛАССИКА. ГОСТИНАЯ., Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева غرفة المعيشة
Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева

Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева
Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева
Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева

في النهاية تأتى هذه النجفة وقد قامت بدور الشمس وجعلتك تظن أنك امتلكت شمسا ساطعة بغرفتك، إن كنت تود امتلاك تصميم ملكى او فندقي فخم فعليك بامتلاك هذا التصميم..

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