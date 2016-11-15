10 تصميمات لنجف رائع لمحبى الطراز الكلاسيكي

النجف من أهم عناصر الديكور والإضاءة في منزلنا، حيث أنه يعكس مظهر جمالي لأي تصميم يضاف إليه، المصابيح التقليدية يمكن أن توفر الإضاء ولكن يظل الجانب الجمالي مفقود، وهو ما يخلقه النجف وخاصة الكلاسيكي منه فهو قادر على الجمع بين الفخامة والبساطة في نفس الوقت، واليوم سنقدم لك 10 نماذج مختلفة من النجف الكلاسيكي الراقى ..