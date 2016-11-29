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10 أفكار عبقرية ستدهشك لغرف النوم الصغيرة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio غرفة نوم White
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 المساحات الصغيرة ربما تشعرك بالضيق بسبب عدم القدرة  على استغلال المساحة بطريقة مناسبة وربما تشعر انها تعجزك على استخدام قطع من الأثاث والديكور بحرية أكثر داخل المنزل، ومن الغرف التى تحتوى على أغراض وقطع أثاث كثيرة داخل المنزل غرفة النوم، وبالتالى عندما تكون مساحتها صغيرة تتسبب فى ازعاج  لأصحابها بسبب عدم القدرة على وضع الأثاث بحرية والتنقل أيضاً بحرية داخلها، واليوم نحن فى هوميفاى سنقدم لك 10 تصميمات وحلول لغرف النوم الصغيرة ستوفر لك الحلول لمساحات الغرف الصغيرة.

1- الأضاءة

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة نوم
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

الأضاءة من العناصر المهمة جداً التى لا يمكن التغافل عنها فى أى تصميم والتى سنظل نردد دائماً بمدى أهميتها ودورها فى الديكور، لأنها من العناصر الهامة جداً فى تنظيم المسحات الصغيرة، خاصةً فى غرف النوم ولذلك يجب التروى فى اختيار الأضاءة الخاصة بغرف النوم الصغيرة، بمعنى أن تختار الأضاءة بشكل مناسب يبعث على الأسترخاء فى الأماكن التى ستستخدمها داخل الغرفة للأسترخاء مثل منطقة السرير أحرص على أن تكون الأضاءة فى تلك المنطقة خافتة، وباقى أنحاء الغرفة اعتمد عل الأضاءة القوية، يفضل فى غرف النوم الصغيرة أن يكون أختيار التصميمات الخاصة بأشكال الأضاءة بسيط، مثل السبوتات والمصابيح الصغيرة حتى لا تستهلك مساحة كبيرة من مساحات الغرفة الصغيرة وتشعر بالتكدس لذلك ابتعد عن النجف الضخم .

2- الألوان الهادئة

Dormitórios adolescentes!, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة نوم
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

مثلما لن نستطيع التغافل عن دور الأضاءة القوى فى تصميمات وقدرته على خلق المساحات  لن يمكننا التغافل عن دور الألوان فى التصميم أيضاً، خاصةً الألوان الهادئة ودرجات الباستيل منها فلها قدرة عبقرية على أضفاء لمسة من الهدوء على تصميم الغرفة وفى المقابل ستشعر بمزيد من المساحات داخل الغرفة الصغيرة، لذلك اذا كانت غرفة النوم لديك صغيرة عليك وعلى الألوان الهادئة.

3- المساحات والتخزين

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio غرفة نوم White
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

ذكاء استغلال المساحات الصغيرة داخل المنزل يعتمد فى الأساس على ذكاء خلق مساحات للتخزين، فهذة الغرفة على سبيل المثال صغيرة فى مساحتها كما نرى لكن المصمم منطقة السرير بطريقة مميزة جداً وخلق منها مكتبة صغيرة مستغلة فى التخزين بطريقة عبقرية جداً كما نرى.

4- الجدران والديكورات

NP 702, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA غرفة نوم
POCHE ARQUITETURA

POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA

تذكر دائماً أن الجدران هى حليفتك فى المساحات الغرف الصغيرة، لذلك عليك استغلالها وخلق مساحات للتخزين مختلفة وخلق أيضاً مساحات متميزة فى الديكور، فهنا على سبيل المثال جاءت مساحة الغرفة صغيرة وقام المصمم باستغلال الجدران وخلق ارفف مثبته ساعدته فى الديكور واستغلالها فى التخزين أيضاً.

5- المرايا

Apartamento da Jovem Artista, Patrícia Hagobian Interiores Patrícia Hagobian Interiores غرفة نوم
Patrícia Hagobian Interiores

Patrícia Hagobian Interiores
Patrícia Hagobian Interiores
Patrícia Hagobian Interiores

مشهورة المرايات بكونها من خدع الديكور المعروفة فى خلق مساحات أضافية داخل المنزل، وخاصة استخدامها فى المساحات الصغيرة ، لذلك نصيحة فى الغرف صغيرة النساحة اعتمد على وجو مرايات وتفضل ان تكون فى الجهة المقابلة لوجود السرير.

6- مقاس السرير

APARTAMENTO 400m2 - AV BOA VIAGEM - RECIFE/PE, ROMERO DUARTE & ARQUITETOS ROMERO DUARTE & ARQUITETOS غرفة نوم
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS

ROMERO DUARTE & ARQUITETOS
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS
ROMERO DUARTE & ARQUITETOS

اختيار مقاس السرير من الأشياء الضرورية فى غرفة النوم وخاصة فى  الغرف الصغيرة، السرير يعتبر من القطع الأساسية فى  غرف النوم لذلك اختياره بعناية شئ مهم ويجب مراعاه دائماُ مقاسات الغرفة مع السرير.

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7- اللون الأبيض

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

من الخدع فى الديكور أيضاً التى تسخدم من قبل مهندى الديكور فى التصميم هى اللون الأبيض، اللون الأبيض من الألوان الهادئة والحيادية فى التصميم التى تعطيك مزيد من الاتساع وتضفى راحة على روح الغرفة.

8- أثاث الغرفة

Residências Praianas, Michele Moncks Arquitetura Michele Moncks Arquitetura غرفة نوم
Michele Moncks Arquitetura

Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura

ليس بالضرورة لأن غرفتك مساحتها صغيرة لن تستطيع أضافة أكثر من قطعة من الأثاث فى غرفتك، بل يمكنك ذلك بسهولة فقط عن طريق أضافة قطع من الأثاث ولكن مقاسها صغير وتقوم بتوزيعها بطريقة صحيحة.

9- الأنماط

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

فى غرف صغيرة المساحة لا يفضل المزج بين أكثر من نمط، بل يفضل دائماُ توحيد الأنماط حتى لات تشعر بالفوضى والأرتياك فى مساحة الغرفة الصغيرة.

10- الستائر

Apartamento 102, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة نوم White
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

واخيراً لمسة الستائر، فى الغرف الصغيرة اعتمد على اللمسة الستائر الخفيفة وابتعد عن الستائر الثقيلة قدر المستطاع.

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