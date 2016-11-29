10 أفكار عبقرية ستدهشك لغرف النوم الصغيرة

المساحات الصغيرة ربما تشعرك بالضيق بسبب عدم القدرة على استغلال المساحة بطريقة مناسبة وربما تشعر انها تعجزك على استخدام قطع من الأثاث والديكور بحرية أكثر داخل المنزل، ومن الغرف التى تحتوى على أغراض وقطع أثاث كثيرة داخل المنزل غرفة النوم، وبالتالى عندما تكون مساحتها صغيرة تتسبب فى ازعاج لأصحابها بسبب عدم القدرة على وضع الأثاث بحرية والتنقل أيضاً بحرية داخلها، واليوم نحن فى هوميفاى سنقدم لك 10 تصميمات وحلول لغرف النوم الصغيرة ستوفر لك الحلول لمساحات الغرف الصغيرة.
الأضاءة من العناصر المهمة جداً التى لا يمكن التغافل عنها فى أى تصميم والتى سنظل نردد دائماً بمدى أهميتها ودورها فى الديكور، لأنها من العناصر الهامة جداً فى تنظيم المسحات الصغيرة، خاصةً فى غرف النوم ولذلك يجب التروى فى اختيار الأضاءة الخاصة بغرف النوم الصغيرة، بمعنى أن تختار الأضاءة بشكل مناسب يبعث على الأسترخاء فى الأماكن التى ستستخدمها داخل الغرفة للأسترخاء مثل منطقة السرير أحرص على أن تكون الأضاءة فى تلك المنطقة خافتة، وباقى أنحاء الغرفة اعتمد عل الأضاءة القوية، يفضل فى غرف النوم الصغيرة أن يكون أختيار التصميمات الخاصة بأشكال الأضاءة بسيط، مثل السبوتات والمصابيح الصغيرة حتى لا تستهلك مساحة كبيرة من مساحات الغرفة الصغيرة وتشعر بالتكدس لذلك ابتعد عن النجف الضخم .
مثلما لن نستطيع التغافل عن دور الأضاءة القوى فى تصميمات وقدرته على خلق المساحات لن يمكننا التغافل عن دور الألوان فى التصميم أيضاً، خاصةً الألوان الهادئة ودرجات الباستيل منها فلها قدرة عبقرية على أضفاء لمسة من الهدوء على تصميم الغرفة وفى المقابل ستشعر بمزيد من المساحات داخل الغرفة الصغيرة، لذلك اذا كانت غرفة النوم لديك صغيرة عليك وعلى الألوان الهادئة.
ذكاء استغلال المساحات الصغيرة داخل المنزل يعتمد فى الأساس على ذكاء خلق مساحات للتخزين، فهذة الغرفة على سبيل المثال صغيرة فى مساحتها كما نرى لكن المصمم منطقة السرير بطريقة مميزة جداً وخلق منها مكتبة صغيرة مستغلة فى التخزين بطريقة عبقرية جداً كما نرى.
تذكر دائماً أن الجدران هى حليفتك فى المساحات الغرف الصغيرة، لذلك عليك استغلالها وخلق مساحات للتخزين مختلفة وخلق أيضاً مساحات متميزة فى الديكور، فهنا على سبيل المثال جاءت مساحة الغرفة صغيرة وقام المصمم باستغلال الجدران وخلق ارفف مثبته ساعدته فى الديكور واستغلالها فى التخزين أيضاً.
مشهورة المرايات بكونها من خدع الديكور المعروفة فى خلق مساحات أضافية داخل المنزل، وخاصة استخدامها فى المساحات الصغيرة ، لذلك نصيحة فى الغرف صغيرة النساحة اعتمد على وجو مرايات وتفضل ان تكون فى الجهة المقابلة لوجود السرير.
اختيار مقاس السرير من الأشياء الضرورية فى غرفة النوم وخاصة فى الغرف الصغيرة، السرير يعتبر من القطع الأساسية فى غرف النوم لذلك اختياره بعناية شئ مهم ويجب مراعاه دائماُ مقاسات الغرفة مع السرير.
من الخدع فى الديكور أيضاً التى تسخدم من قبل مهندى الديكور فى التصميم هى اللون الأبيض، اللون الأبيض من الألوان الهادئة والحيادية فى التصميم التى تعطيك مزيد من الاتساع وتضفى راحة على روح الغرفة.
ليس بالضرورة لأن غرفتك مساحتها صغيرة لن تستطيع أضافة أكثر من قطعة من الأثاث فى غرفتك، بل يمكنك ذلك بسهولة فقط عن طريق أضافة قطع من الأثاث ولكن مقاسها صغير وتقوم بتوزيعها بطريقة صحيحة.
فى غرف صغيرة المساحة لا يفضل المزج بين أكثر من نمط، بل يفضل دائماُ توحيد الأنماط حتى لات تشعر بالفوضى والأرتياك فى مساحة الغرفة الصغيرة.
واخيراً لمسة الستائر، فى الغرف الصغيرة اعتمد على اللمسة الستائر الخفيفة وابتعد عن الستائر الثقيلة قدر المستطاع.
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