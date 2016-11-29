10 أفكار عبقرية ستدهشك لغرف النوم الصغيرة

الأضاءة من العناصر المهمة جداً التى لا يمكن التغافل عنها فى أى تصميم والتى سنظل نردد دائماً بمدى أهميتها ودورها فى الديكور، لأنها من العناصر الهامة جداً فى تنظيم المسحات الصغيرة، خاصةً فى غرف النوم ولذلك يجب التروى فى اختيار الأضاءة الخاصة بغرف النوم الصغيرة، بمعنى أن تختار الأضاءة بشكل مناسب يبعث على الأسترخاء فى الأماكن التى ستستخدمها داخل الغرفة للأسترخاء مثل منطقة السرير أحرص على أن تكون الأضاءة فى تلك المنطقة خافتة، وباقى أنحاء الغرفة اعتمد عل الأضاءة القوية، يفضل فى غرف النوم الصغيرة أن يكون أختيار التصميمات الخاصة بأشكال الأضاءة بسيط، مثل السبوتات والمصابيح الصغيرة حتى لا تستهلك مساحة كبيرة من مساحات الغرفة الصغيرة وتشعر بالتكدس لذلك ابتعد عن النجف الضخم .