7 أحواض لمطابخ مودرن بلمسات ريفية عتيقة

يشكل سطح العمل الملائم والحوض المريح في الاستخدام عنصران غاية في الأهمية لا غني عنهما لكل من يعشق الطهي ففي هذا الحوض تقوم بغسل ما اخترته من الخضروات لطبخه وهو نفس الحوض حيث تقوم بغسل الصحون التي تناولت فيها أشهي الأكلات.

البعض الأخر من الناس لا يدخل إلي المطبخ إلا للضرورة ومع ذلك يسعي هؤلاء الناس أيضاً إلي أن يكون مطبخهم أنيق وجذاب، فأياً كانت ميولك وسواء كنت تنتمي لهذه المجموعة أو ذاك فقد حرصنا في Homify علي أن نقدم لك ما يعجبك ويرضي ذوقك الخاص.