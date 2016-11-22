7 أحواض لمطابخ مودرن بلمسات ريفية عتيقة

يشكل سطح العمل الملائم والحوض المريح في الاستخدام عنصران غاية في الأهمية لا غني عنهما لكل من يعشق الطهي ففي هذا الحوض تقوم بغسل ما اخترته من الخضروات لطبخه وهو نفس الحوض حيث تقوم بغسل الصحون التي تناولت فيها أشهي الأكلات.
البعض الأخر من الناس لا يدخل إلي المطبخ إلا للضرورة ومع ذلك يسعي هؤلاء الناس أيضاً إلي أن يكون مطبخهم أنيق وجذاب، فأياً كانت ميولك وسواء كنت تنتمي لهذه المجموعة أو ذاك فقد حرصنا في Homify علي أن نقدم لك ما يعجبك ويرضي ذوقك الخاص.
لا يوجد ما هو أفضل لمطبخ ذو طابع ريفي من الحوض المصنوع من الحجر الأصلي ذو الشكل الخام، فكما نري في الصورة فإنه يمنح المطبخ عمقاً رائع وملمس متميز ويصحبه صنبور يتماشي مع طرازه. كما تم دمج الحوض في قلب الجزء الخشبي بشكل يضفي الكثير من الأناقة دون المساس بالطابع الريفي.
البعض من الناس لا يقضي الكثير من الوقت في المطبخ ولكنهم يرغبون في أن يبدو كل شيء جميلاً وبأفضل شكل، فيجب إختيار خامات سهلة التنظيف والتي تعطي شكل مرتب ومنمق. فيعد هذا الحوض العميق خيار مثالي لهم ببساطته وتكامله مع الحائط الرخامي الأنيق وسطح العمل ذو اللون الخشبي الفاتح كما أنه يعطي مظر نظيف دائماً.
يتمتع هذا الحوض بالتميز بأشكاله الهندسية وهو يضم جانبين، مساحة أوسع للغسل مع مساحة أصغر وأعمق للاستخدام كمصفاة، وتم تركيب هذا الحوض في قلب سطح العمل الخشبي الأنيق مما يخلق تباين لطيف بين اللون الخشبي والأبيض النقي للبورسلين.
يقدم هذا الحوض الحل الأمثل لكل من يستمتع بالطبخ ويبحث عن العملية فهو يتسم بالاتساع والعمق كما أنه مصنوع من الرخام والذي يأتي بألوان عديدة من ضمنها هذا اللون البيج الذي نراه في الصورة والذي يندمج بسلاسة مع الأسطح الخشبية المحيطة.
يتلائم هذا الحوض تماماً مع هذا السطح الخشبي المتمثل في هذه الطاولة الخشبية العتيقة معادة الاستخدام فكلاهما مستطيل الشكل، كما يخلق الحوض تبايناً للملمس إذا ما قارنا ملمسه الناعم بالملمس الخشبي الخشن.
تتمتع هذه الجزيرة (مساحة إعداد الطعام) بمواصفات متكاملة فهي مصنوعة من خشب برتقالي اللون عالي الجودة وتضم حوض مزدوج يضفي المزيد من الروعة بلمسته المعدنية البراقة و انحناءته المتماشية مع الشكل نصف الدائري للجزيرة كما يوفر حجمه الكبير قدرة استيعابية هائلة تمنح الكثير من الحرية في الاستخدام.
يتسم هذا الحوض بالكثير من التميز وقوة الشخصية والبصمة المميزة لخامته الجرانيتية والتي تبدو في مكانها الطبيعي حيث تنتمي في قلب مساحة إعداد الطعام الحجرية ذات اللون الأبيض ليكون هذا الحوض المثالي بمساحته الوافرة وعمقه المناسب.