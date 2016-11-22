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7 أحواض لمطابخ مودرن بلمسات ريفية عتيقة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Mackintosh Traditional Kitchen, AD3 Design Limited AD3 Design Limited KitchenSinks & taps
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يشكل سطح العمل الملائم والحوض المريح في الاستخدام عنصران غاية في الأهمية لا غني عنهما لكل من يعشق الطهي ففي هذا الحوض تقوم بغسل ما اخترته من الخضروات لطبخه وهو نفس الحوض حيث تقوم بغسل الصحون التي تناولت فيها أشهي الأكلات.

البعض الأخر من الناس لا يدخل إلي المطبخ إلا للضرورة ومع ذلك يسعي هؤلاء الناس أيضاً إلي أن يكون مطبخهم أنيق وجذاب، فأياً كانت ميولك وسواء كنت تنتمي لهذه المجموعة أو ذاك فقد حرصنا في Homify علي أن نقدم لك ما يعجبك ويرضي ذوقك الخاص.

1. مساحة ريفية

View from the Utility PAN|brasilia UK Ltd مطبخ
PAN|brasilia UK Ltd

View from the Utility

PAN|brasilia UK Ltd
PAN|brasilia UK Ltd
PAN|brasilia UK Ltd

لا يوجد ما هو أفضل لمطبخ ذو طابع ريفي من الحوض المصنوع من الحجر الأصلي ذو الشكل الخام، فكما نري في الصورة فإنه يمنح المطبخ عمقاً رائع وملمس متميز ويصحبه صنبور يتماشي مع طرازه. كما تم دمج الحوض في قلب الجزء الخشبي بشكل يضفي الكثير من الأناقة دون المساس بالطابع الريفي.

2. أناقة بلمسة مينمال

Tribo, Melissa vilar Melissa vilar KitchenSinks & taps سيراميك White
Melissa vilar

Melissa vilar
Melissa vilar
Melissa vilar

البعض من الناس لا يقضي الكثير من الوقت في المطبخ ولكنهم يرغبون في أن يبدو كل شيء جميلاً وبأفضل شكل، فيجب إختيار خامات سهلة التنظيف والتي تعطي شكل مرتب ومنمق. فيعد هذا الحوض العميق خيار مثالي لهم ببساطته وتكامله مع الحائط الرخامي الأنيق وسطح العمل ذو اللون الخشبي الفاتح كما أنه يعطي مظر نظيف دائماً.

3. أشكال هندسية

Sink with drain grooves on the worktop AD3 Design Limited KitchenSinks & taps
AD3 Design Limited

Sink with drain grooves on the worktop

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

يتمتع هذا الحوض بالتميز بأشكاله الهندسية وهو يضم جانبين، مساحة أوسع للغسل مع مساحة أصغر وأعمق للاستخدام كمصفاة، وتم تركيب هذا الحوض في قلب سطح العمل الخشبي الأنيق مما يخلق تباين لطيف بين اللون الخشبي والأبيض النقي للبورسلين.

4. حوض رخامي

homify KitchenSinks & taps
homify

homify
homify
homify

يقدم هذا الحوض الحل الأمثل لكل من يستمتع بالطبخ ويبحث عن العملية فهو يتسم بالاتساع والعمق كما أنه مصنوع من الرخام والذي يأتي بألوان عديدة من ضمنها هذا اللون البيج الذي نراه في الصورة والذي يندمج بسلاسة مع الأسطح الخشبية المحيطة.

5. تباين في الملمس

OLMO, MANOTECA MANOTECA KitchenSinks & taps
MANOTECA

MANOTECA
MANOTECA
MANOTECA

يتلائم هذا الحوض تماماً مع هذا السطح الخشبي المتمثل في هذه الطاولة الخشبية العتيقة معادة الاستخدام فكلاهما مستطيل الشكل، كما يخلق الحوض تبايناً للملمس إذا ما قارنا ملمسه الناعم بالملمس الخشبي الخشن.

6. سيميترية وأناقة

『家』 から、暮らしを彩る 『小物』 まで、 家の全てを『旅する木』で！！, 家具工房旅する木 家具工房旅する木 KitchenSinks & taps
家具工房旅する木

家具工房旅する木
家具工房旅する木
家具工房旅する木

تتمتع هذه الجزيرة (مساحة إعداد الطعام) بمواصفات متكاملة فهي مصنوعة من خشب برتقالي اللون عالي الجودة وتضم حوض مزدوج يضفي المزيد من الروعة بلمسته المعدنية البراقة و انحناءته المتماشية مع الشكل نصف الدائري للجزيرة كما يوفر حجمه الكبير قدرة استيعابية هائلة تمنح الكثير من الحرية في الاستخدام.

7. لمسة قوية وأنيقة

Cuisine, Frédéric TABARY Frédéric TABARY KitchenSinks & taps حجر Multicolored
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

يتسم هذا الحوض بالكثير من التميز وقوة الشخصية والبصمة المميزة لخامته الجرانيتية والتي تبدو في مكانها الطبيعي حيث تنتمي في قلب مساحة إعداد الطعام الحجرية ذات اللون الأبيض ليكون هذا الحوض المثالي بمساحته الوافرة وعمقه المناسب.

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