جدد منزلك ب 19 فكرة بسيطة وعملية

من منا لا يحلم بمنزل الاحلام ، يتمتع باطلالة ساحرة ومريحة لكل ساكنيه ، يتشابك فيه الأثاث مع الجدران والأرضيات ليكونو معزوفة من الجمال يحلو سماعها باضافة الاكسسوارت القيمة عليه
لكن قد يكون منزل الاحلام ذلك مكلف ماديا ، مع ذلك يمكننا مساعدتك ببعض الافكار البسيطة وذات الميزانية المنخفضة التي ستعكس روح التجديد على منزلك بشكل جميل
اللون الأبيض يعطي شعورا بالحيوية و التوسع ، يمكنك طلاء جدران المنزل مع الأثاث القديم ليعطي لمسة عصرية محببة
اذا كانت اضافة اللوحات او ورق الجدران مكلف ماديا فما رأيك بطلاء عدة ألوان رئيسية على الجدار على أسلوب طراز الباوهاوس ليعطيك منظر حداثي ملئ بالحيوية
DIY او
افعلها بنفسك هي افضل الطرق لتوفير الأموال ، اصنع اطار لوحتك المفضلة بنفسك واضضف لمستك الخاصة لها
اذا كنت من محبين الأفكار المجنونة و لديك الجرأة فيمكنك نزع ورق الجدران لتترك الشكل العام من قوالب الطوب المتراصة ليظهر لديكجدار قوي في التصميم
يمكن اعادة تدوير بعض الأخشاب البسيطة لتصبح رفوفا صغيرة انيقه يمكنها ان ترتب اغراضك عليها وتضيف الى مكتبك الكثير
ترتيب الكتب عن طريق الألوان يضيف العصرية لمكتبتك وتضيف الحيوية و العصري على غرفتك وصدقني لن تحتاج منك اي مصاريف !
هل ارضتيك الخشبية اصبحت قديمة ؟ اذا لماذا لا تستأجر ماكينة تلميع وتقوم بتلميها واعداة معالجتها وسيصبح هذا اقل في التكلفة من اعادة بناء الارضية
يمكنك اعادة صباغه المصابيح للديك لتتناسب مع الوان المكان , لا يلزم ان تكون الصباغه ممتازة ، فإظهار اللون القديم قليلا يعتبر مناسب للتصميمات ذو النمط الصناعي الحديث
بكل بساطة اخرج المصباح واصبغه بلون يناسب التصميم ، نعم انها اضافة رائعة لمنزلك وبتكلفة جدا بسيطة
اغطية الوسائد سهلة الشراء والتغيير ولا تكلف كثيرا و ستعطيك بعد اخر لتصميم غرفة النوم ، القليل من الأقمشة ستفعل الكثير لك
دهان احد الجدران بلون جرئ سيغير من منزلك تماما ، سيكون ملفتًا للانتباه وحديث اصدقاءك
اعادة لاستخدامم حامل الكاميرا القديم ليصبح وحدة اضاءة ارضية جميلة
اصبحت موضة الفينتاج
vintage من الموضات الدارجة حاليا ، فإضافة الاكسسوارت القديمة ستضيف على منزلك لمسة قديمة محببة
لاعادة احياء الغرفة ، يمكنك اضافة مزهرية زجاجية بسيطة مع بعض الورود لتعطي جو منعش
اضافة تفاصيل كقطع حديد مشغول لاركان الغرفة بالتأكيد ستكون ملحوظة لجميع من يجلس بجانبها
طلاء الألعاب القديمة واضافتها للحائط ستساعدك لتكوين ركن لترتيب الاكسسوارات
محبين الالوان سيستمتعون بتلك الفكرة في التغيير ، اعادة زخرفة الاثاث بالنقوشات الهندسية واضافة الكليم والسجاجيد المزخرفة سيعطيك نمط هندي للغرفة
اضافة خزانة تحت الحوض لجمع كل الاداوت الخاصة ببالحمام تترك حماما انيقا بسيطا منظما مما سيذكرك بالمنزل الجديد
اللون الأصفر لون الانتباه ، اذا احببت ان تجدد منزلك اضف اكسسوارت لونها اصفر كستارة الاستحمام وتأكد انها تضيف لمسة جديدة لحمامك
اما اذا كنت تريد تجديد مطبخك فلديك 10 أفكار إقتصادية لتجديد مطبخك