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جدد منزلك ب 19 فكرة بسيطة وعملية

Radwa Radwan Radwa Radwan
A Rented NY Apartment with a Sense of History, Heart Home magazine Heart Home magazine غرفة المعيشة
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من منا لا يحلم بمنزل الاحلام ، يتمتع باطلالة ساحرة ومريحة لكل ساكنيه ، يتشابك فيه الأثاث مع الجدران والأرضيات ليكونو معزوفة من الجمال يحلو سماعها باضافة الاكسسوارت القيمة عليه 

لكن قد يكون منزل الاحلام ذلك مكلف ماديا ، مع ذلك يمكننا مساعدتك ببعض الافكار البسيطة وذات الميزانية المنخفضة التي ستعكس روح التجديد على منزلك بشكل جميل

1- اللون الأبيض

Home Staging Reetdachhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

اللون الأبيض يعطي شعورا بالحيوية  و التوسع ، يمكنك طلاء جدران المنزل مع الأثاث القديم ليعطي لمسة عصرية محببة 

2- طلاء الجدران

Mondrian Pixers غرفة السفرة Multicolored mondrian,art,modern art,wall mural,wallpaper
Pixers

Mondrian

Pixers
Pixers
Pixers

اذا كانت اضافة اللوحات او ورق الجدران مكلف ماديا فما رأيك بطلاء عدة ألوان رئيسية على الجدار على أسلوب طراز الباوهاوس ليعطيك منظر حداثي ملئ بالحيوية 

3- افعلها بنفسك

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

DIY او افعلها بنفسك هي افضل الطرق لتوفير الأموال ، اصنع اطار لوحتك المفضلة بنفسك واضضف لمستك الخاصة لها 

4- ملمس قوي

Shoreditch Project, The Wood Galleries The Wood Galleries جدران
The Wood Galleries

Shoreditch Project

The Wood Galleries
The Wood Galleries
The Wood Galleries

اذا كنت من محبين الأفكار المجنونة و لديك الجرأة فيمكنك نزع ورق الجدران لتترك الشكل العام من قوالب الطوب المتراصة ليظهر لديكجدار قوي في التصميم 

5- ارفف صغيرة

PLAN DESK, JAMES TATTERSALL JAMES TATTERSALL جدران
JAMES TATTERSALL

PLAN DESK

JAMES TATTERSALL
JAMES TATTERSALL
JAMES TATTERSALL

يمكن اعادة تدوير بعض الأخشاب البسيطة لتصبح رفوفا صغيرة انيقه يمكنها ان ترتب اغراضك عليها وتضيف الى مكتبك الكثير 

6- مكتبة ملونة

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape, BTL Property LTD BTL Property LTD جدران
BTL Property LTD

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

ترتيب الكتب عن طريق الألوان يضيف العصرية لمكتبتك وتضيف الحيوية و العصري على غرفتك وصدقني لن تحتاج منك اي مصاريف !

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7- ارضيات لامعة

Upmarket St Johns Wood hair salon installs Designer Stripes, Floorless Floors Ltd Floorless Floors Ltd جدران
Floorless Floors Ltd

Upmarket St Johns Wood hair salon installs Designer Stripes

Floorless Floors Ltd
Floorless Floors Ltd
Floorless Floors Ltd

هل ارضتيك الخشبية اصبحت قديمة ؟ اذا لماذا لا تستأجر ماكينة تلميع وتقوم بتلميها واعداة معالجتها وسيصبح هذا اقل في التكلفة من اعادة بناء الارضية

8- مصابيح ليست بالجديدة !

Lighting detail by WN Interiors of Poole homify غرفة المعيشة
homify

Lighting detail by WN Interiors of Poole

homify
homify
homify

يمكنك اعادة صباغه المصابيح للديك لتتناسب مع الوان المكان , لا يلزم ان تكون الصباغه ممتازة ، فإظهار اللون القديم قليلا يعتبر مناسب للتصميمات ذو النمط الصناعي الحديث

9- ألوان جريئة

Kensington luxury modern warehouse, Quirke McNamara Quirke McNamara غرفة المعيشة White
Quirke McNamara

Kensington luxury modern warehouse

Quirke McNamara
Quirke McNamara
Quirke McNamara

بكل بساطة اخرج المصباح واصبغه بلون يناسب التصميم ، نعم انها اضافة رائعة لمنزلك وبتكلفة جدا بسيطة 

10 – وسائد ملونة

Master Bedroom homify غرفة نوم
homify

Master Bedroom

homify
homify
homify

اغطية الوسائد سهلة الشراء والتغيير ولا تكلف كثيرا و ستعطيك بعد اخر لتصميم غرفة النوم ، القليل من الأقمشة ستفعل الكثير لك

11- جدار جرئ

A Rented NY Apartment with a Sense of History, Heart Home magazine Heart Home magazine غرفة المعيشة
Heart Home magazine

A Rented NY Apartment with a Sense of History

Heart Home magazine
Heart Home magazine
Heart Home magazine

دهان احد الجدران بلون جرئ سيغير من منزلك تماما ، سيكون ملفتًا للانتباه وحديث اصدقاءك 

12- حامل كاميرا ام اضاءة !

TALL FLOOR LIGHT 'FREE AS A BIRD' it's a light غرفة المعيشة
it&#39;s a light

TALL FLOOR LIGHT 'FREE AS A BIRD'

it's a light
it&#39;s a light
it's a light

اعادة لاستخدامم حامل الكاميرا القديم ليصبح وحدة اضاءة ارضية جميلة 

13- لمسة جديدة باكسسوارات قديمة

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd غرفة نوم
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

اصبحت موضة الفينتاج vintage من الموضات الدارجة حاليا ، فإضافة الاكسسوارت القديمة ستضيف على منزلك لمسة قديمة محببة 

14- عودة الطبيعة

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd غرفة نوم
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

لاعادة احياء الغرفة ، يمكنك اضافة مزهرية زجاجية بسيطة مع بعض الورود لتعطي جو منعش 

15- تفاصيل الانشاء

Rhiannon's House, Nutshell Construction Nutshell Construction غرفة نوم خشب
Nutshell Construction

Rhiannon's House

Nutshell Construction
Nutshell Construction
Nutshell Construction

اضافة تفاصيل كقطع حديد مشغول لاركان الغرفة بالتأكيد ستكون ملحوظة لجميع من يجلس بجانبها 

16- ألعاب قديمة

A Converted Warehouse in East London , Heart Home magazine Heart Home magazine غرفة نوم
Heart Home magazine

A Converted Warehouse in East London

Heart Home magazine
Heart Home magazine
Heart Home magazine

طلاء الألعاب القديمة واضافتها للحائط ستساعدك لتكوين ركن لترتيب الاكسسوارات 

17- تصميمات هندية

Villa Genève, Peter Kammermann Décorateur Peter Kammermann Décorateur غرفة نوم
Peter Kammermann Décorateur

Peter Kammermann Décorateur
Peter Kammermann Décorateur
Peter Kammermann Décorateur

محبين الالوان سيستمتعون بتلك الفكرة في التغيير ، اعادة زخرفة الاثاث بالنقوشات الهندسية واضافة الكليم والسجاجيد المزخرفة سيعطيك نمط هندي للغرفة 

18 – اعادة ترتيب

Bathroom by WN Interiors homify حمام
homify

Bathroom by WN Interiors

homify
homify
homify

اضافة خزانة تحت الحوض لجمع كل الاداوت الخاصة ببالحمام تترك حماما انيقا بسيطا منظما مما سيذكرك بالمنزل الجديد

19- ألوان قوية

homify حمام الخرسانة Grey
homify

homify
homify
homify

اللون الأصفر لون الانتباه ، اذا احببت ان تجدد منزلك اضف اكسسوارت لونها اصفر كستارة الاستحمام وتأكد انها تضيف لمسة جديدة لحمامك 

اما اذا كنت تريد تجديد مطبخك فلديك 10 أفكار إقتصادية لتجديد مطبخك 

13 فكرة لاستخدام الأسمنت في تصميم الحدائق المنزلية

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