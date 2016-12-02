6 تصميمات متنوعة للدرج المنزلي المثالي

الدرج الداخلي للمنزل الكبير المكون من عدة طوابق ليس وسيلة للربط بين الأدوار فحسب، ولكنه يعد قطعة ديكور رائعة تضفي طابع الفخامة والتميز على منزلك. الكثير من الأشخاص لا يهتمون بتفاصيل ديكور الدرج، لكن في الحقيقة أن القليل من اللمسات الفنية التي يتم إضافتها إلى تصميم الدرج يمكن أن تجعله القطعة الفنية الأكثر لفتًا للانتباه في المنزل.
في الآونة الأخيرة ظهرت الكثير من تصميمات الدرج المنزلي التي تتناسب مع كافة أنماط المنزل العصرية سواء النمط الكلاسيكي أو المعاصر الحديث، وفي هذا المحتوى سنتعرف على عدد من تصميمات وخامات درج المنزل الداخلي المميزة التي تضفي المزيد من الرقي والفخامة على منزلك.
في هذا التصميم المميز والأنيق نجد أنه يتناسب مع هذا النمط الذي يغلب عليه الطابع الإسكندنافي البسيط، فنرى أنه تم استخدام الأرضيات الخشبية التي تضيف مزيد من أجواء الدفء على المكان، كما تم استخدام الدرج الخشبي باللون الذي يتناسب مع التصميم الكلي للمكان، أضاف الدرابزين الزجاجي لمسة من الفخامة والأناقة، وكما نرى أنه قد تم استخدام عدد من وحدات الإضاءة على طول درجات السلم لإضافة المزيد من أجواء التميز والفخامة على الدرج.
يعد الدرج الخشبي من أنواع الدرج التقليدية التي يمكن استخدامها في عدد من أنماط المنازل سواء النمط المعاصر، الكلاسيكي أو النمط الإسكندنافي، وفي هذا التصميم نرى أنه قد تم استخدام درج خشبي بلون الخشب التقليدي، وتم إضافة لمسة جمالية عند وضع الدرابزين المعدني الذي أضاف المزيد من الأجواء الكلاسيكية على التصميم، ونرى أيضًا أنه قد تم تزيين الدرج ببعض النباتات الخضراء لإضفاء أجواء الطبيعة على المكان، وتم توزيعها على المكان بكل دقة من خلال وضع مجموعة في أسفل الدرج لتظهر من أعلى، والمجموعة الأخرى في الأركان الفاصلة.
الزجاج كما نعلم يعد من أهم الخامات التي تعطى انطباع بأن مساحة المكان كبيرة، فكما نرى في هذا التصميم أنه تم استخدام الدرج ذات الحواف الزجاجية ليتناسب مع نمط المنزل الكلاسيكي الأنيق، وتم استخدام درجات السلم نفسها باللون الأبيض المميز الذي يتناسب مع لون الأرضية الخشبي، وهذا بالتأكيد يعطي شعورًا بالراحة عند النظر إليها.
الرخام يعد مصدر اللمسات الفنية الأنيقة على منزلك، فكما نرى في هذا التصميم البسيط أنه تم استخدام درج رخامي دون درابزين، الدرج الرخامي في هذا المنزل ذات الطابع الإسكندنافي الذي يجمع بين حس البساطة والفخامة في آن واحد، وكما نرى أيضًا أنه تم استخدام لون الرخام الهادئ الذي يتماشى مع لون الأرضية وكذلك مع لون السقف الخشبي.
هذا التصميم يتناسب بالتأكيد مع نمط المنزل الكلاسيكي، فنجد أنه قد الاستعانة بأحد الجدران الحجرية، كما أنه تم الاستعانة بإطار معدني للدرج باللون الرمادي الذي يتناسب مع لون الجدار الحجري، كما تم استخدام درجات السلم الخشبية التي تتناسب أيضًا مع لون الجدار الخشبي، وكما نرى أنه قد تم استغلال المساحة الموجودة تحت الدرج وتزيينها ببعض اللمسات الجمالية الساحرة.
الدرج المعدني يعد من اللمسات الديكورية المستحدثة في تصميمات درج المنازل المعاصرة، فكما نرى أن هذا الدرج يشبه إلى حد كبير الجسر المعلق، الجدير بالذكر أنه قد تم استخدام درجات السلم الخشبية بلون يتناسب مع لون الأرضية الخشبية الأنيقة الهادئة، وكما نرى أن هذا الدرج الأنيق أضاف المزيد من الأجواء الاستوائية والمعاصرة على ساحة هذا المنزل البسيط.
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