6 تصميمات متنوعة للدرج المنزلي المثالي

الدرج الداخلي للمنزل الكبير المكون من عدة طوابق ليس وسيلة للربط بين الأدوار فحسب، ولكنه يعد قطعة ديكور رائعة تضفي طابع الفخامة والتميز على منزلك. الكثير من الأشخاص لا يهتمون بتفاصيل ديكور الدرج، لكن في الحقيقة أن القليل من اللمسات الفنية التي يتم إضافتها إلى تصميم الدرج يمكن أن تجعله القطعة الفنية الأكثر لفتًا للانتباه في المنزل.

في الآونة الأخيرة ظهرت الكثير من تصميمات الدرج المنزلي التي تتناسب مع كافة أنماط المنزل العصرية سواء النمط الكلاسيكي أو المعاصر الحديث، وفي هذا المحتوى سنتعرف على عدد من تصميمات وخامات درج المنزل الداخلي المميزة التي تضفي المزيد من الرقي والفخامة على منزلك.