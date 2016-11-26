18 فكرة رائعة لتزيين جدران منزلك بطريقة مبتكرة

تعد جدران المنزل هي العنصر الأوضح الذي يبرز جمال التصميم الداخلي وأناقة منزلك، فاختيار تصميم الجدران بالتأكيد لا يقل أهمية عن اختيار قطع الأثاث، فيمكن من خلال القليل من اللمسات القليلة ودون تكلفة باهظة تزيين الحائط وإبراز أناقة المنزل وتميزه.
تختلف أذواق الأشخاص في طريقة تزيين جدران المنزل، فهناك من يفضل أن يتم تزيين جدار واحد من الغرفة من خلال إضافة ورق حائط، لوحة فنية أو وحدات إضاءة أو غير ذلك. يجدر الإشارة هنا أيضًا أن اختيار ألوان الجدران من طرق تزيين الجدران، كما أن لون لجدار من أهم العوامل التي تؤثر على الشعور بمساحة الغرفة. في هذا المحتوى سنحاول تقديم عدد من الأفكار المميزة التي تساهم في تزيين الجدران وتعمل على خلق أجواء مختلفة في المنزل بدلًا من الجدران التقليدية التي في الغالب تجعلك لا تشعر بالراحة والرضا أثناء وجودك في المنزل.
في هذا التصميم الذي يميل إلى حد كبير إلى البساطة المفرطة، قد تم الاستعانة بتصميم حائط على الطراز القديم باستخدام القليل من النقوش الساحرة، وتم استخدام الفراغات الزخرفية القديمة لإضفاء لمسة ساحرة مميزة على الغرفة البسيطة.
في هذا التصميم نجد أنه قد جمع بين عدد من اللمسات المعاصرة واللمسات الكلاسيكية الأنيقة، فعند الحديث عن الجدار نجد أنه قد تم الاستعانة بعدد كبير من الفراغات مختلفة الأشكال، وتم تنسيقها بطريقة رائعة تضفي لمسة ساحرة على الجدار، وكما نرى أنه قد تم استخدام وحدات إضاءة للفت الانتباه إلى هذه المساحة المميزة واكسسواراتها الأنيقة.
هذا التصميم يعد الاختيار الأمثل لتزيين حائط المنزل الذي يتبع النمط الحديث الذي يجمع بين البساطة والأناقة، ففي هذا التصميم نرى أنه قد تم الاستعانة بعدد من الفتحات مختلفة الأشكال، حيث يوجد منها الفراغات المستطيلة وكذلك المربعة الكبيرة، تم استغلال مساحة صغيرة من الحائط وتركيب عدد من الأرفف عليها لوضع الكتب وبعض اللمسات الديكورية الأنيقة.
كما ذكرنا أن استخدام فراغات الحائط الصغيرة يعد من الأشياء المستحدثة، وكما نرى أن هذا المنزل ذو الأجواء المعاصرة قد تم استخدام عدد قليل من الفراغات الصغيرة مختلفة الأشكال، وقد تم تسليط ضوء قوي بلون يتناسب مع جدار الغرفة ككل وذلك لإبراز هذه اللمسة الساحرة الأنيقة التي تم إضافتها.
في هذا التصميم المميز نجد أنه قد تم المزج بين استخدام ورق الحائط الذي يتناسب لونه إلى حد كبير مع ألوان قطع الأثاث الموجودة في الغرفة، كما أن الفراغات المضيئة بألوان هادئة تضفي لمسة ساحرة على الغرفة.
هذا التصميم يعد من التصميمات المبتكرة الفريدة من نوعها، فقد تم استغلال مساحة غير مستغلة من حائط الزوايا، من خلال استخدامه كرف لاستيعاب اكسسوار إسكندنافي أنيق، وهذا التصميم للجدار أضاف للمنزل طابع وأجواء مختلفة مميزة.
في هذا التصميم المميز، بدلًا من أن يتم استخدام فراغات الحائط، تم استخدام عدد من الرفوف الخشبية التي تأخذ شكل فراغات الحائط الأنيقة، وتم تزويدها بعناصر الإضاءة القوية لجعل الحائط من عناصر الجذب في الغرفة، وكما نرى أنه قد استخدام اللون الأبيض الذي يتناسب مع الحائط الرخامي المميز.
يعد إنشاء الفتحات في أحد جدران المنزل من عناصر تزيين الجدران المستحدثة، تستخدم في هذه الأوقات على نطاق كبير ومع كافة أنواع وتصميمات المنازل، من الواضح في هذا التصميم المميز أن هذا المنزل يتبع في تصميمه للنمط الريفي الأنيق الذي يفضله الكثير من الأشخاص، فقد تم جعل جدار كامل من الغرفة بلون جريء يختلف مع نمط الألوان المتبعة في باقي الغرفة، وتم تزويد هذا الجدار بعدد من الفتحات مختلفة الأحجام وذلك من أجل إعطاء لمسة جمالية وكذلك من أجل الحصول على مساحة إضافية لتخزين الأشياء الصغيرة.
هذا التصميم يعد من التصميمات المميزة والفريدة من نوعها، فقد تم الاستفادة من النافذة بشكل غير تقليدي على الإطلاق، فجعلها المصمم في نهاية الفراغ مما أضاف لمسة ساحرة أنيقة على الحائط وعلى الغرفة ككل، وكما نرى أنه قد تم استخدام التدرج اللوني في هذا الفراغ لإبراز جماله وأناقته.
في هذا التصميم الأنيق نرى أنه قد تم إضافة المزيد من أجواء الدفء التي وفرتها اللمسة الخشبية على الجدار، وقد تم تصميم عدد من الفتحات المستطيلة المتقاربة المزودة بإضاءة خافتة تتناسب مع أجواء الغرفة الهادئة.
في هذا التصميم نجد أنه قد تم الاستعانة بالأجواء الكلاسيكية الأنيقة فقد تم تزيين حائط الغرفة بالكامل بورق الحائط الأنيق، كما تم استخدام فراغ واحد كبير في منتصف الحائط وتم تزويده بوحدات إضاءة هادئة لإبراز هذه اللمسة الأنيقة.
كما نرى في هذا التصميم أن أجواء المنزل تتبع النمط المعاصر، فقد تم تزيين الحائط من خلال إنشاء عدد من الفراغات متعددة الاستخدام، ونرى هنا أنه قد الاستعانة بفراغات بلون جريء يتناسب مع لون المقعد، وتم استخدام أُطر لهذه الفراغات من الخشب الذي يتناسب مع باقي تصميم الغرفة، وتم استخدام الفراغات الأخرى الموجودة على الجدار الآخر لوضع بعض الاكسسوارات الأنيقة.
في هذا التصميم الكلاسيكي المميز نجد أنه قد تم الاستعانة بعناصر الطبيعة الساحرة، فقد تم استخدام فراغ كبير من الأحجار، وتم تزيين البروز السفلي بعناصر الطبيعية الجذابة، كما تم الاستعانة بإضاءة قوية على المكان لإبراز أناقته وطريقة تنسيقه الأنيقة.
في المساحات الكبيرة يمكننا أن نقوم بتصميم أحد الجدران ليصبح الجزء السفلي منه أكثر بروزًا عن العلوي، مما أتاح الفرصة لاستخدام هذه المساحة لتكون بمثابة رفيتم وضع الأشياء حسب احتياجاتك أو تزيينها ببعض اللمسات الجمالية مثل المرايا وغيرها من الاكسسوارات الأخرى.
كما نرى في هذا التصميم المميز أنه قد الاستعانة بحائط من السيراميك ذات الألوان الهادئة الأنيقة، كما تم استخدام اثنين من الفراغات المتوازية بشكل وحجم واحد، وتم استخدام اللون الأبيض في هذه الفراغات ليتناسب مع لون السيراميك وتصميم الحمام ككل.
في هذا التصميم الذي يعكس الأجواء الكلاسيكية للمكان، نجد أنه قد الاستعانة ببعض الفراغات الكبيرة، وذلك لاستيعاب عدد من اللوحات الفنية المميزة، وتم تزويد الفراغات من الأعلى بوحدات إضاءة لتركيز الضوء على هذا المكان ولفت الانتباه إليه.
الجدران الخشبية التي يتم صنعها من خلال تنسيق عدد من الألواح الخشبية والتي تتناسب مع أجواء النمط الاستوائي الأنيق بالطبع تضيف لمسة ساحرة على المنزل، وفي هذا التصميم قد تم إضافة لمسة أخرى مميزة على هذا الجدار الرائع بحيث تم الاستعانة ببعض الفتحات المتطابقة في الشكل والمساحة باللون الأبيض الهادئ وذلك لإضافة لمسة مميزة على الحائط وكذلك لاستخدامها في التخزين.
في هذا التصميم المميز نجد أن المصمم قد حاول قدر الإمكان استغلال المساحات الفارغة بالطريقة الأمثل من خلال تصميم الحائط المجاور للباب الرئيسي للمنزل ليحتوي على فراغات متعددة مختلفة الأشكال الهندسية مرتبة بطريقة أنيقة، لتستخدم في وضع الكتب الهامة وكذلك تم إضافة عدد من الديكورات الأنيقة التي أضافت لمسة جمالية أنيقة.
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