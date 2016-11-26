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18 فكرة رائعة لتزيين جدران منزلك بطريقة مبتكرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
La ventana indiscreta, ACABADOMATE ACABADOMATE غرفة نوم
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تعد جدران المنزل هي العنصر الأوضح الذي يبرز جمال التصميم الداخلي وأناقة منزلك، فاختيار تصميم الجدران بالتأكيد لا يقل أهمية عن اختيار قطع الأثاث، فيمكن من خلال القليل من اللمسات القليلة ودون تكلفة باهظة تزيين الحائط وإبراز أناقة المنزل وتميزه.

تختلف أذواق الأشخاص في طريقة تزيين جدران المنزل، فهناك من يفضل أن يتم تزيين جدار واحد من الغرفة من خلال إضافة ورق حائط، لوحة فنية أو وحدات إضاءة أو غير ذلك. يجدر الإشارة هنا أيضًا أن اختيار ألوان الجدران من طرق تزيين الجدران، كما أن لون لجدار من أهم العوامل التي تؤثر على الشعور بمساحة الغرفة. في هذا المحتوى سنحاول تقديم عدد من الأفكار المميزة التي تساهم في تزيين الجدران وتعمل على خلق أجواء مختلفة في المنزل بدلًا من الجدران التقليدية التي في الغالب تجعلك لا تشعر بالراحة والرضا أثناء وجودك في المنزل.

1- تصميم حائط كلاسيكي بفراغات زخرفية مميزة

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 غرفة المعيشة
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

في هذا التصميم الذي يميل إلى حد كبير إلى البساطة المفرطة، قد تم الاستعانة بتصميم حائط على الطراز القديم باستخدام القليل من النقوش الساحرة، وتم استخدام الفراغات الزخرفية القديمة لإضفاء لمسة ساحرة مميزة على الغرفة البسيطة.

2- تصميم جدار أنيق لغرفة المعيشة

Projeto Comercial, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA مساحات تجارية عيادات طبية
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

في هذا التصميم نجد أنه قد جمع بين عدد من اللمسات المعاصرة واللمسات الكلاسيكية الأنيقة، فعند الحديث عن الجدار نجد أنه قد تم الاستعانة بعدد كبير من الفراغات مختلفة الأشكال، وتم تنسيقها بطريقة رائعة تضفي لمسة ساحرة على الجدار، وكما نرى أنه قد تم استخدام وحدات إضاءة للفت الانتباه إلى هذه المساحة المميزة واكسسواراتها الأنيقة.

3- تصميم حائط أبيض مزود بفتحات مختلفة الأشكال

La ventana indiscreta, ACABADOMATE ACABADOMATE غرفة نوم
ACABADOMATE

ACABADOMATE
ACABADOMATE
ACABADOMATE

هذا التصميم يعد الاختيار الأمثل لتزيين حائط المنزل الذي يتبع النمط الحديث الذي يجمع بين البساطة والأناقة، ففي هذا التصميم نرى أنه قد تم الاستعانة بعدد من الفتحات مختلفة الأشكال، حيث يوجد منها الفراغات المستطيلة وكذلك المربعة الكبيرة، تم استغلال مساحة صغيرة من الحائط وتركيب عدد من الأرفف عليها لوضع الكتب وبعض اللمسات الديكورية الأنيقة.

4- استخدام وحدات الإضاءة في فراغات الحائط:

CASA ENTREJARDINES, PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

كما ذكرنا أن استخدام فراغات الحائط الصغيرة يعد من الأشياء المستحدثة، وكما نرى أن هذا المنزل ذو الأجواء المعاصرة قد تم استخدام عدد قليل من الفراغات الصغيرة مختلفة الأشكال، وقد تم تسليط ضوء قوي بلون يتناسب مع جدار الغرفة ككل وذلك لإبراز هذه اللمسة الساحرة الأنيقة التي تم إضافتها.

5- استخدام ورق الجدران مع الفراغات المضيئة في غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم المميز نجد أنه قد تم المزج بين استخدام ورق الحائط الذي يتناسب لونه إلى حد كبير مع ألوان قطع الأثاث الموجودة في الغرفة، كما أن الفراغات المضيئة بألوان هادئة تضفي لمسة ساحرة على الغرفة.

6- تصميم حائط الزوايا بطريقة مبتكرة

Kiko House, RH Casas de Campo Design RH Casas de Campo Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
RH Casas de Campo Design

Kiko House

RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design

هذا التصميم يعد من التصميمات المبتكرة الفريدة من نوعها، فقد تم استغلال مساحة غير مستغلة من حائط الزوايا، من خلال استخدامه كرف لاستيعاب اكسسوار إسكندنافي أنيق، وهذا التصميم للجدار أضاف للمنزل طابع وأجواء مختلفة مميزة.

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7- تزيين الحائط باستخدام الرفوف الخشبية

PAINEL COM NICHOS | ESTAR , Ana Levy | Arquitetura + Interiores Ana Levy | Arquitetura + Interiores غرفة المعيشة
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

في هذا التصميم المميز، بدلًا من أن يتم استخدام فراغات الحائط، تم استخدام عدد من الرفوف الخشبية التي تأخذ شكل فراغات الحائط الأنيقة، وتم تزويدها بعناصر الإضاءة القوية لجعل الحائط من عناصر الجذب في الغرفة، وكما نرى أنه قد استخدام اللون الأبيض الذي يتناسب مع الحائط الرخامي المميز.

8- تصميم حائط بفتحات مختلفة الأحجام يتناسب مع نمط المنزل

Sala de Banho Diferente, Régua Arquitetura Régua Arquitetura حمام
Régua Arquitetura

Régua Arquitetura
Régua Arquitetura
Régua Arquitetura

يعد إنشاء الفتحات في أحد جدران المنزل من عناصر تزيين الجدران المستحدثة، تستخدم في هذه الأوقات على نطاق كبير ومع كافة أنواع وتصميمات المنازل، من الواضح في هذا التصميم المميز أن هذا المنزل يتبع في تصميمه للنمط الريفي الأنيق الذي يفضله الكثير من الأشخاص، فقد تم جعل جدار كامل من الغرفة بلون جريء يختلف مع نمط الألوان المتبعة في باقي الغرفة، وتم تزويد هذا الجدار بعدد من الفتحات مختلفة الأحجام وذلك من أجل إعطاء لمسة جمالية وكذلك من أجل الحصول على مساحة إضافية لتخزين الأشياء الصغيرة.

9- تصميم نوافذ المنزل على هيئة فراغات أنيقة

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم يعد من التصميمات المميزة والفريدة من نوعها، فقد تم الاستفادة من النافذة بشكل غير تقليدي على الإطلاق، فجعلها المصمم في نهاية الفراغ مما أضاف لمسة ساحرة أنيقة على الحائط وعلى الغرفة ككل، وكما نرى أنه قد تم استخدام التدرج اللوني في هذا الفراغ لإبراز جماله وأناقته.

10- تصميم جدار لغرفة نوم مزود بفتحات مضيئة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم الأنيق نرى أنه قد تم إضافة المزيد من أجواء الدفء التي وفرتها اللمسة الخشبية على الجدار، وقد تم تصميم عدد من الفتحات المستطيلة المتقاربة المزودة بإضاءة خافتة تتناسب مع أجواء الغرفة الهادئة.

11- تصميم غرفة نوم بورق الحائط المتماثل

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم نجد أنه قد تم الاستعانة بالأجواء الكلاسيكية الأنيقة فقد تم تزيين حائط الغرفة بالكامل بورق الحائط الأنيق، كما تم استخدام فراغ واحد كبير في منتصف الحائط وتم تزويده بوحدات إضاءة هادئة لإبراز هذه اللمسة الأنيقة.

12- تصميم الفراغات الملونة

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

كما نرى في هذا التصميم أن أجواء المنزل تتبع النمط المعاصر، فقد تم تزيين الحائط من خلال إنشاء عدد من الفراغات متعددة الاستخدام، ونرى هنا أنه قد الاستعانة بفراغات بلون جريء يتناسب مع لون المقعد، وتم استخدام أُطر لهذه الفراغات من الخشب الذي يتناسب مع باقي تصميم الغرفة، وتم استخدام الفراغات الأخرى الموجودة على الجدار الآخر لوضع بعض الاكسسوارات الأنيقة.

13- تصميم جدران الزاوية بتصميم أنيق من الطبيعة:

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

في هذا التصميم الكلاسيكي المميز نجد أنه قد تم الاستعانة بعناصر الطبيعة الساحرة، فقد تم استخدام فراغ كبير من الأحجار، وتم تزيين البروز السفلي بعناصر الطبيعية الجذابة، كما تم الاستعانة بإضاءة قوية على المكان لإبراز أناقته وطريقة تنسيقه الأنيقة.

14- تصميم يوضح الفراغ الزجاجي وأناقته

Armoni , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

في المساحات الكبيرة يمكننا أن نقوم بتصميم أحد الجدران ليصبح الجزء السفلي منه أكثر بروزًا عن العلوي، مما أتاح الفرصة لاستخدام هذه المساحة لتكون بمثابة رفيتم وضع الأشياء حسب احتياجاتك أو تزيينها ببعض اللمسات الجمالية مثل المرايا وغيرها من الاكسسوارات الأخرى.

15- تصميم جدار الحمام بفراغات أنيقة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

كما نرى في هذا التصميم المميز أنه قد الاستعانة بحائط من السيراميك ذات الألوان الهادئة الأنيقة، كما تم استخدام اثنين من الفراغات المتوازية بشكل وحجم واحد، وتم استخدام اللون الأبيض في هذه الفراغات ليتناسب مع لون السيراميك وتصميم الحمام ككل.

16- تصميم الممرات بفراغات فنية أنيقة

Casa Uliva, DIN Interiorismo DIN Interiorismo الممر الحديث، المدخل و الدرج
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

في هذا التصميم الذي يعكس الأجواء الكلاسيكية للمكان، نجد أنه قد الاستعانة ببعض الفراغات الكبيرة، وذلك لاستيعاب عدد من اللوحات الفنية المميزة، وتم تزويد الفراغات من الأعلى بوحدات إضاءة لتركيز الضوء على هذا المكان ولفت الانتباه إليه.

17- تصميم حائط يحتوي على فراغات مغلقة للتخزين

LDV | La Piera's Office, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio مكتب عمل أو دراسة
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

الجدران الخشبية التي يتم صنعها من خلال تنسيق عدد من الألواح الخشبية والتي تتناسب مع أجواء النمط الاستوائي الأنيق بالطبع تضيف لمسة ساحرة على المنزل، وفي هذا التصميم قد تم إضافة لمسة أخرى مميزة على هذا الجدار الرائع بحيث تم الاستعانة ببعض الفتحات المتطابقة في الشكل والمساحة باللون الأبيض الهادئ وذلك لإضافة لمسة مميزة على الحائط وكذلك لاستخدامها في التخزين.

18- تصميم يبرز أناقة تنسيق فراغات الجدران في المنزل المعاصر

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

في هذا التصميم المميز نجد أن المصمم قد حاول قدر الإمكان استغلال المساحات الفارغة بالطريقة الأمثل من خلال تصميم الحائط المجاور للباب الرئيسي للمنزل ليحتوي على فراغات متعددة مختلفة الأشكال الهندسية مرتبة بطريقة أنيقة، لتستخدم في وضع الكتب الهامة وكذلك تم إضافة عدد من الديكورات الأنيقة التي أضافت لمسة جمالية أنيقة.

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PRIVADA MIRAMAR, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA الممر الحديث، المدخل و الدرج
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
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18 فكرة رائعة لتزيين جدران منزلك بطريقة مبتكرة

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