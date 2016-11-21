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15 نموذج لمطابخ مودرن صغيرة المساحة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
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نصحبكم اليوم في جولة شديدة التمَيُز بين نخبة من النماذج المتنوعة للمطابخ المصممة على الطراز الحديث ذات المساحات الصغيرة. عند مراقبة هذه التصميمات عن قرب والتي تعتبر أفضل ما صمم مهندسي هوميفاي، لا يُمكن أن تشعر ولو للحظة واحدة أن منها ما هو غير مريح أو غير عملي، بل على النقيض تمامًا كان لكل منها لمسته الفريدة التي ميزته.. شاهد معنا اليوم هذه المجموعة المذهلة من تصميمات المطابخ الصغيرة واختار لبيتك الأكثر تميزًا من بينهم! 

1- لمسة مُبتكرة بوحدات تخزين مُتدرجة تكسي الحائط!

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

مطبخ صغير بإطلالة أكثر من رائعة أساسها الاختيار الموفق من قِبَل المصمم لخامة كلًا من ذلك الجدار الأسود المعتمد على الإحجار في تكوينه وتلك الوحدات الأنيقة الجامعة بين اللونين الأبيض المحايد والرمادي الفاتح. تصميم الوحدات هنا غير تقليدي على الإطلاق فكانت فكرة مصمم المطبخ مذهلة في تثبيت جزء من الوحدات العلوية جهة اليمين والجزء الآخر جهة اليسار ليلتقوا بنهاية المطاف عند منتصف الجدار. وأخيرًا كان لعنصر الإضاءة هنا أكبر الأثر في إبراز جمال المطبخ ككل والوحدات بشكل خاص حيث تم تثبيتها في الوحدات من الأعلى والأسفل ليظهر المطبخ متألقًا وبرّاقًا في النهاية.    

2- البساطة.. جمال من نوع خاص

Blackboard Pixers مطبخ wallpaper,wall mural,blackboard,chalk
Pixers

Blackboard

Pixers
Pixers
Pixers

وحدات التخزين الصغيرة بجهة واحدة من المطبخ والجدار الأسود الأمامي ذو الرسوم المُعَبِرة، والسقف المائل بنوافذه الزجاجية، والأرضية الخشبية اللامعة، والأبيض المحايد الذي يغلف أرجاء المكان بهدوئه.. جميعها لمسات جعلت المطبخ فريدًا ومريح للأنفس والأعين المتطلعة إليه.

3- الأرفف.. للخروج عن المألوف

Kitchen remodelling in South Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen remodelling in South Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

ليس شرطًا أن تكون وحدات التخزين هي العامل الأساسي في أي مطبخ، فلا بأس بالاستغناء عنها واللجوء لمجموعة من الأرفف أو ربما رف واحد طويل يُثبت بالحائط بحيث يكون متين ليستوعب أغراض المطبخ الرفيعة من أواني صغيرة وأكواب وكاسات وغيرها.

4- لا شئ يُعيقك ولا حتى المساحات الصغيرة!

Die Wohnung W und die Bergbuche vom Sonntagshorn, Holzgeschichten Holzgeschichten مطبخ
Holzgeschichten

Holzgeschichten
Holzgeschichten
Holzgeschichten

في المنازل ذات المساحات الصغيرة أو الشقق الأستوديو على وجه التحديد عادة ما يكون المطبخ مفتوحًا على أي ركن من أركان المنزل أو جزءًا من أي غرفة من غرفه!، هذا ما نلاحظه هنا، فالمطبخ مُندمج في هذا النموذج مع غرفة النوم حيث استغل المصمم ذلك الحائط المنتمي للسرير في إقامة وحدات التخزين الخاصة بالمطبخ من الجهة الأخرى محُققًا أعلى مستوى من الخصوصية لكلًا من الغرفة والمطبخ الناتجة عن تلك العقلية العبقرية التي فجرت ما بداخلها من إبداع في هذا التصميم المميز.  

5- المطبخ زاهي بفضل اللمسة الزرقاء

Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados مطبخ
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

اللمسة الزرقاء في هذا الركن الخاص جهة اليمين كان لها دور كبير في إبراز المنطقة المخصصة للمطبخ رغم صغر مساحتها. ذلك اللون الزاهي بتألقه لابد وأن يُشعِرَك من أول وهلة بالأجواء النيلية البديعة خصوصًا في حضرة تلك الساقية الخشبية المثبتة فوق إحدى الأرفف العلوية. وحدة الإضاءة هنا تكمل اللوحة الفنية بتصميمها المبهر وإنعكاساتها المختلفة المخترقة للسقف وجميع الجدران!   

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6- كيف تحقق الاستفادة القصوى من الفراغات؟

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

استطاع المُصمم هنا تحقيق أقصى استفادة من ذلك الركن الصغير المخصص للمطبخ من خلال تغليف الحائطين بالكامل بوحدات تخزين ممتدة للسقف لتستوعب كافة أغراض المطبخ وأدواته. اختيار اللون الأسود في الوحدات كان شديد التميز وأكسب المطبخ أناقة تعجز عن وصفها الكلمات.

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7- التهوية السليمة ضرورية لمطبخ صحي

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur مطبخ
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

من أهم النصائح التي يمكننا الإشارة إليها في التعامل مع المطابخ ذات المساحات الصغيرة، هي الحرص على توفير مساحة مُستقطعة من أي حائط بالمطبخ لتصميم نافذة يفضل أن تكون زجاجية تسمح بإمداده بعنصري التهوية السليمة والإضاءة الطبيعية لتحظى بمطبخ صحي كالنموذج الموضح هنا.

8- السيراميك المنقوش والوحدات الملونة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تعتبر الوحدات الملونة هي موضة العصر، فبات هناك العديد من الألوان المنتشرة بالأسواق لتُصمم بها وحدات التخزين الخاصة بالمطبخ، فالآن وبكل بساطة يُمكنك عدم الاكتفاء بلون واحد فقط في تصميم مطبخ، والدمج بين أكثر من لون  وخامة في الوقت ذاته!

السيراميك المنقوش من اللمسات التي يمكنك ان تستعين بها عند تصميم مطبخ، فقد تستعين فقط بعدد قليل من السيراميك المنقوش كديكور في تزين أطراف مختلفة من المطبخ، وربما تستعين به بشكل أكبر فتجعله يكسي المساحة التي تتوسط وحدات التخزين العلوية والسفلية كما هو واضح هنا في هذا النموذج. 

9- ذكاء التصميم

Manoel Guedes, PM Arquitetura PM Arquitetura مطبخ
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

وحتى لا يستقطع المصمم من المطبخ مساحة أخرى بتصميم بار يُكمل الوحدات ويجعلها على هيئة حرف U مما سيؤثر سلبًا بالتأكيد على مساحة المطبخ ويُضيقها، قام بتنفيذ تصميم أكثر ابتكارًا بعكسه لاتجاه البار بحيث جعله محاوطًا للحائط وبالتالي سمح ذلك بتتعدد استخداماته ما بين طاولة لتناول الطعام بدلًا من السفرة وربما إنجاز بعض الأعمال في عجالة أثناء شرب كوب من القهوة صباحًا.

10 – راقب هنا كيف استغل المصمم المساحة السفلية للبار بعملية!

Rationalism in Japanese​, Yurii Hrytsenko Yurii Hrytsenko مطبخ
Yurii Hrytsenko

Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko

أما في هذا النموذج ساحر التصميم -والذي لا يختلف في أناقته وإطلالته المدهشة عما سبقه من تصميمات-، اعتمد المصمم على البار -الذي عادة ما يستخدم في تناول الطعام أو عملية إعداده – في ضع أجهزة المطبخ الكهربائية وتثبيتها أسفل اللوح الرخامي المنقوش. 

11- كيف تحصل على مساحة إضافية للتخزين؟

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

إن كنت تواجه عقبة في توافر مساحة لتخزين أدوات المطبخ العديدة، لا بأس باللجوء لحامل معدني كبير بحيث يُثبت على الحائط ويتم من خلاله تعليق الأواني الاستانلس ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة والطاسات وغيرها من أدوات إعداد الطعام.

وفي حال إن كان لديك مساحة أخرى غير مستغلة في الحائط، يمكنك ببساطة الاستعانة بعدة أرفف خشبية مختلفة الأحجام لتسع بقية أغراضك وتكون بذلك تغلبت على العقبة وسهّلّت على نفسك مهمة إعداد الطعام بوضع تلك الأغراض نصب عينيك وفي متناول يديك!    

12- الحامل المعدني للتأقلم مع صغر المساحة

Casa Fazenda CC, Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores مطبخ
Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores

Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores
Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores
Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores

يمكنك الحصول على مساحة تخزين إضافية بمطبخك بمنتهى الذكاء من خلال تثبيت حامل معدني أنيق بشكل أفقي بحيث يكون  متدليًا من السقف أو مثبتًا من أحد أطرافه اليمين او اليسار بجدار المطبخ كما هو في الصورة ويستخدم في تعليق أغراض الطهي من خلاله وبالتالي تكون قد تغلبت على عقبة صغر المساحة.

13- مطبخ مذهل داخل خزانة ينفصل ويندمج مع المنزل بسهولة!

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE مطابخ صغيرة
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

في الشقق الأستوديو والمنازل ذات المساحات المحدودة يمكن تصميم المطبخ داخل خزانة عملية مقسمة لمجموعة أرفف بحيث يمكنك دمجه ببساطة مع بقية المنزل من خلال فتح أبواب الخزانة وفصل المنزل عنها مرة أخرى بإغلاق أبواب الخزانة.

14- عندما يكون كل شئ مثالي وفي موضعه الصحيح

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لا يمكن للفوضى أن تحتل مطبخك مطلقًا إن كان مصممًا بشكل عملي وذكي كهذا النموذج الموضح هنا. فكل شئ كما نرى في موضعه الصحيح وكل غرض من أغراض المطبخ له مساحته التخزينية المخصصة له. 

15- سحر البساطة بلمسة خشبية

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa مطبخ
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

بإحدى زوايا المنزل يمكنك ببساطة إقامة بعض وحدات التخزين البسيطة بتفاصيل هادئة وخامة خشبية أنيقة كما هو بالنموذج الواضح أمامنا. اللون الأبيض المحايد هنا كان له أكبر الأثر في إضفاء لمسة هادئة صافية على هذا الركن من المطبخ كما كان متماشيًا بشكل كبير مع اللون البني المنتمي لوحدات التخزين. 

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أيٍ من تلك التصميمات ترغب في تنفيذه بمنزلك المستقبلي؟ 

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