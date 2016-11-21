15 نموذج لمطابخ مودرن صغيرة المساحة

تعتبر الوحدات الملونة هي موضة العصر، فبات هناك العديد من الألوان المنتشرة بالأسواق لتُصمم بها وحدات التخزين الخاصة بالمطبخ، فالآن وبكل بساطة يُمكنك عدم الاكتفاء بلون واحد فقط في تصميم مطبخ، والدمج بين أكثر من لون وخامة في الوقت ذاته!

السيراميك المنقوش من اللمسات التي يمكنك ان تستعين بها عند تصميم مطبخ، فقد تستعين فقط بعدد قليل من السيراميك المنقوش كديكور في تزين أطراف مختلفة من المطبخ، وربما تستعين به بشكل أكبر فتجعله يكسي المساحة التي تتوسط وحدات التخزين العلوية والسفلية كما هو واضح هنا في هذا النموذج.