15 نموذج لمطابخ مودرن صغيرة المساحة

نصحبكم اليوم في جولة شديدة التمَيُز بين نخبة من النماذج المتنوعة للمطابخ المصممة على الطراز الحديث ذات المساحات الصغيرة. عند مراقبة هذه التصميمات عن قرب والتي تعتبر أفضل ما صمم مهندسي هوميفاي، لا يُمكن أن تشعر ولو للحظة واحدة أن منها ما هو غير مريح أو غير عملي، بل على النقيض تمامًا كان لكل منها لمسته الفريدة التي ميزته.. شاهد معنا اليوم هذه المجموعة المذهلة من تصميمات المطابخ الصغيرة واختار لبيتك الأكثر تميزًا من بينهم!
مطبخ صغير بإطلالة أكثر من رائعة أساسها الاختيار الموفق من قِبَل المصمم لخامة كلًا من ذلك الجدار الأسود المعتمد على الإحجار في تكوينه وتلك الوحدات الأنيقة الجامعة بين اللونين الأبيض المحايد والرمادي الفاتح. تصميم الوحدات هنا غير تقليدي على الإطلاق فكانت فكرة مصمم المطبخ مذهلة في تثبيت جزء من الوحدات العلوية جهة اليمين والجزء الآخر جهة اليسار ليلتقوا بنهاية المطاف عند منتصف الجدار. وأخيرًا كان لعنصر الإضاءة هنا أكبر الأثر في إبراز جمال المطبخ ككل والوحدات بشكل خاص حيث تم تثبيتها في الوحدات من الأعلى والأسفل ليظهر المطبخ متألقًا وبرّاقًا في النهاية.
وحدات التخزين الصغيرة بجهة واحدة من المطبخ والجدار الأسود الأمامي ذو الرسوم المُعَبِرة، والسقف المائل بنوافذه الزجاجية، والأرضية الخشبية اللامعة، والأبيض المحايد الذي يغلف أرجاء المكان بهدوئه.. جميعها لمسات جعلت المطبخ فريدًا ومريح للأنفس والأعين المتطلعة إليه.
ليس شرطًا أن تكون وحدات التخزين هي العامل الأساسي في أي مطبخ، فلا بأس بالاستغناء عنها واللجوء لمجموعة من الأرفف أو ربما رف واحد طويل يُثبت بالحائط بحيث يكون متين ليستوعب أغراض المطبخ الرفيعة من أواني صغيرة وأكواب وكاسات وغيرها.
في المنازل ذات المساحات الصغيرة أو الشقق الأستوديو على وجه التحديد عادة ما يكون المطبخ مفتوحًا على أي ركن من أركان المنزل أو جزءًا من أي غرفة من غرفه!، هذا ما نلاحظه هنا، فالمطبخ مُندمج في هذا النموذج مع غرفة النوم حيث استغل المصمم ذلك الحائط المنتمي للسرير في إقامة وحدات التخزين الخاصة بالمطبخ من الجهة الأخرى محُققًا أعلى مستوى من الخصوصية لكلًا من الغرفة والمطبخ الناتجة عن تلك العقلية العبقرية التي فجرت ما بداخلها من إبداع في هذا التصميم المميز.
اللمسة الزرقاء في هذا الركن الخاص جهة اليمين كان لها دور كبير في إبراز المنطقة المخصصة للمطبخ رغم صغر مساحتها. ذلك اللون الزاهي بتألقه لابد وأن يُشعِرَك من أول وهلة بالأجواء النيلية البديعة خصوصًا في حضرة تلك الساقية الخشبية المثبتة فوق إحدى الأرفف العلوية. وحدة الإضاءة هنا تكمل اللوحة الفنية بتصميمها المبهر وإنعكاساتها المختلفة المخترقة للسقف وجميع الجدران!
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استطاع المُصمم هنا تحقيق أقصى استفادة من ذلك الركن الصغير المخصص للمطبخ من خلال تغليف الحائطين بالكامل بوحدات تخزين ممتدة للسقف لتستوعب كافة أغراض المطبخ وأدواته. اختيار اللون الأسود في الوحدات كان شديد التميز وأكسب المطبخ أناقة تعجز عن وصفها الكلمات.
من أهم النصائح التي يمكننا الإشارة إليها في التعامل مع المطابخ ذات المساحات الصغيرة، هي الحرص على توفير مساحة مُستقطعة من أي حائط بالمطبخ لتصميم نافذة يفضل أن تكون زجاجية تسمح بإمداده بعنصري التهوية السليمة والإضاءة الطبيعية لتحظى بمطبخ صحي كالنموذج الموضح هنا.
تعتبر الوحدات الملونة هي موضة العصر، فبات هناك العديد من الألوان المنتشرة بالأسواق لتُصمم بها وحدات التخزين الخاصة بالمطبخ، فالآن وبكل بساطة يُمكنك عدم الاكتفاء بلون واحد فقط في تصميم مطبخ، والدمج بين أكثر من لون وخامة في الوقت ذاته!
السيراميك المنقوش من اللمسات التي يمكنك ان تستعين بها عند تصميم مطبخ، فقد تستعين فقط بعدد قليل من السيراميك المنقوش كديكور في تزين أطراف مختلفة من المطبخ، وربما تستعين به بشكل أكبر فتجعله يكسي المساحة التي تتوسط وحدات التخزين العلوية والسفلية كما هو واضح هنا في هذا النموذج.
وحتى لا يستقطع المصمم من المطبخ مساحة أخرى بتصميم بار يُكمل الوحدات ويجعلها على هيئة حرف U مما سيؤثر سلبًا بالتأكيد على مساحة المطبخ ويُضيقها، قام بتنفيذ تصميم أكثر ابتكارًا بعكسه لاتجاه البار بحيث جعله محاوطًا للحائط وبالتالي سمح ذلك بتتعدد استخداماته ما بين طاولة لتناول الطعام بدلًا من السفرة وربما إنجاز بعض الأعمال في عجالة أثناء شرب كوب من القهوة صباحًا.
أما في هذا النموذج ساحر التصميم -والذي لا يختلف في أناقته وإطلالته المدهشة عما سبقه من تصميمات-، اعتمد المصمم على البار -الذي عادة ما يستخدم في تناول الطعام أو عملية إعداده – في ضع أجهزة المطبخ الكهربائية وتثبيتها أسفل اللوح الرخامي المنقوش.
إن كنت تواجه عقبة في توافر مساحة لتخزين أدوات المطبخ العديدة، لا بأس باللجوء لحامل معدني كبير بحيث يُثبت على الحائط ويتم من خلاله تعليق الأواني الاستانلس ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة والطاسات وغيرها من أدوات إعداد الطعام.
وفي حال إن كان لديك مساحة أخرى غير مستغلة في الحائط، يمكنك ببساطة الاستعانة بعدة أرفف خشبية مختلفة الأحجام لتسع بقية أغراضك وتكون بذلك تغلبت على العقبة وسهّلّت على نفسك مهمة إعداد الطعام بوضع تلك الأغراض نصب عينيك وفي متناول يديك!
يمكنك الحصول على مساحة تخزين إضافية بمطبخك بمنتهى الذكاء من خلال تثبيت حامل معدني أنيق بشكل أفقي بحيث يكون متدليًا من السقف أو مثبتًا من أحد أطرافه اليمين او اليسار بجدار المطبخ كما هو في الصورة ويستخدم في تعليق أغراض الطهي من خلاله وبالتالي تكون قد تغلبت على عقبة صغر المساحة.
في الشقق الأستوديو والمنازل ذات المساحات المحدودة يمكن تصميم المطبخ داخل خزانة عملية مقسمة لمجموعة أرفف بحيث يمكنك دمجه ببساطة مع بقية المنزل من خلال فتح أبواب الخزانة وفصل المنزل عنها مرة أخرى بإغلاق أبواب الخزانة.
لا يمكن للفوضى أن تحتل مطبخك مطلقًا إن كان مصممًا بشكل عملي وذكي كهذا النموذج الموضح هنا. فكل شئ كما نرى في موضعه الصحيح وكل غرض من أغراض المطبخ له مساحته التخزينية المخصصة له.
بإحدى زوايا المنزل يمكنك ببساطة إقامة بعض وحدات التخزين البسيطة بتفاصيل هادئة وخامة خشبية أنيقة كما هو بالنموذج الواضح أمامنا. اللون الأبيض المحايد هنا كان له أكبر الأثر في إضفاء لمسة هادئة صافية على هذا الركن من المطبخ كما كان متماشيًا بشكل كبير مع اللون البني المنتمي لوحدات التخزين.