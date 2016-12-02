5 أفكار عبقرية لتنظيم غرف النوم الصغيرة

تُعد غرفة النوم من أكثر الأماكن التي تُشعرك بالاسترخاء داخل المنزل وتساعدك على الهروب من ضغوط الحياة اليومية. لذا، يهتم كل شخص بتصميم غرفة النوم بشكلٍ مختلف ومناسب. وتحتاج غرف النوم ذات المساحات الصغيرة إلى الاهتمام الشديد بتفاصيل الديكور والأثاث المُستخدم بها والطريقة التي يوضع بها داخل الغرفة. الاهتمام بتأثيث غرفة النوم بالشكل الصحيح بجعلها مكان مريح تمامًا، مما يجعلك تشعر بالسعادة والهدوء. يمكنك معرفة بعض الأفكار التي تُلهمك لاختيار الديكور المناسب لغرفة النوم وفقًأ لما يُناسبك، وبميزانية قليلة ومناسبة لإضفاء تصميم أنيق ومميز لغرفتك وجعلها تبدو غير تقليدية ومريحة. فيما يلي تعرف على 5 أفكار عبقرية لتنظيم غرفة النوم الصغيرة.
عند اختيار وضع ورق الجدران أو ورق الحائط داخل عرف النوم ذات المساحات الصغيرة، يُفضل دائمًا اختيار الورق ذو الألوان الفاتحة التي تبعث على البهجة والراحة، أو اختيار الورق الذي يحتوي على ورود ورسومات صغيرة غير متكلفة كما هو موَّضح في الصورة. تساعد الألوان الفاتحة والرسومات البسيطة على الإحساس بتنظيم المساحات الصغير وعدم الإحساس بالفوضى، ويمكنك الاختيار من بين العديد من الأشكال والألوان التي تناسب نمط المنزل الذي تفضله.
في المساحات الضيقة للغرف يُشترط اختيار الألوان البيضاء أو الفاتحة عمومًا لخلق جو أكثر اتساعًا، ومن المعروف أن الطلاء الأبيض من الألوان الراقية والمميزة والأكثر استخدامًا على نطاق واسع في الديكورات المنزلية وخصوصًا في المساحات الضيقة. كما يُفضل استخدام الضوء الأبيض الذي ينعكس بدوره على الغرفة ويُضفي إحساس بالراحة. في هذه الغرفة نرى السرير ذو اللون الأبيض والمفروشات أيضًا مع إضافة بعض العناصر ذات الألوان المبهجة لكسر رتابة اللون الأبيض، حيث نجد اللوحة ذات اللون الأزرق المميز مع بعض الستائر الوردية.
تُعد غرفة النوم تحديدًا من أكثر الأماكن التي ينبغي أن تكون فسيحة بما فيه الكفاية، ويجب الاعتناء بتوفير إضاءة مناسبة لها للشعور بالراحة والاسترخاء. وفي مساحات الغرف الصغيرة، يمكن إضافة النوافذ كبيرة الحجم والأبواب الزجاجية لتوفير جو حيوي جديد وإضاءة صحية للمكان، فبالتأكيد لا يفضل أحد التواجد في غرف نوم مظلمة وكئيبة. كما يجب أيضًا اختيار ديكورات متناسقة من حيث النمط العام والألوان وأحجام الأثاث المُستخدم داخل غرفة النوم، مع إضافة لمسة مميزة ووضع بعض القطع الفنية أو حتى تعليق بعض اللوحات الخاصة داخل الغرفة.
إذا كانت غرفة النوم الخاصة بك ذات مساحة صغيرة، فعليك بالتأكيد الاهتمام الشديد بترتيب الأثاث في شكل منظم وبطريقة جذابة لتوفير مساحة داخل الغرفة حتى تتمكن من التحرك داخلها بسهولة ويسر. في هذه الغرفة الصغيرة يمكننا رؤية الستائر والمفروشات ذات اللون الأزرق المميز، ووجود شرفة رئيسية كبيرة كمصدر للضوء داخل الغرفة، كما نلاحظ الاهتمام الشديد بتنسيق الأثاث والاستغلال الأمثل للمساحة الذي يظهر بوضوح في وضع الطاولة المكتبية أمام السرير.
في المساحات الصغيرة لغرف النوم، يجب استغلال أبسط المساحات وتحويلها إلى مساحات تخزينية بلمسة عصرية حديثة. في هذه الغرفة نجد السرير الذي يوضع في منتصف الغرفة صغيرة الحجم، مع إضافة فكرة عظيمة للغرفة وعمل خزانة مُستخدمة أعلى السرير، وعمل رف إضافي لوضع الكتب الخاصة بك أو هاتفك الجوال وغيره من الأشياء التي تُفضل استخدامها. بالإضافة إلى حسن اختيار الإضاءة المناسبة تمامًا للغرفة ودمجها بشكل مناسب للغرفة.
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