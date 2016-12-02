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5 أفكار عبقرية لتنظيم غرف النوم الصغيرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة نوم
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تُعد غرفة النوم من أكثر الأماكن التي تُشعرك بالاسترخاء داخل المنزل وتساعدك على الهروب من ضغوط الحياة اليومية. لذا، يهتم كل شخص بتصميم غرفة النوم بشكلٍ مختلف ومناسب. وتحتاج غرف النوم ذات المساحات الصغيرة إلى الاهتمام الشديد بتفاصيل الديكور والأثاث المُستخدم بها والطريقة التي يوضع بها داخل الغرفة. الاهتمام بتأثيث غرفة النوم بالشكل الصحيح بجعلها مكان مريح تمامًا، مما يجعلك تشعر بالسعادة والهدوء. يمكنك معرفة بعض الأفكار التي تُلهمك لاختيار الديكور المناسب لغرفة النوم وفقًأ لما يُناسبك، وبميزانية قليلة ومناسبة لإضفاء تصميم أنيق ومميز لغرفتك وجعلها تبدو غير تقليدية ومريحة. فيما يلي تعرف على 5 أفكار عبقرية لتنظيم غرفة النوم الصغيرة.

ورق الجدران

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة نوم
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

عند اختيار وضع ورق الجدران أو ورق الحائط داخل عرف النوم ذات المساحات الصغيرة، يُفضل دائمًا اختيار الورق ذو الألوان الفاتحة التي تبعث على البهجة والراحة، أو اختيار الورق الذي يحتوي على ورود ورسومات صغيرة غير متكلفة كما هو موَّضح في الصورة. تساعد الألوان الفاتحة والرسومات البسيطة على الإحساس بتنظيم المساحات الصغير وعدم الإحساس بالفوضى، ويمكنك الاختيار من بين العديد من الأشكال والألوان التي تناسب نمط المنزل الذي تفضله.

طلاء الغرفة باللون الأبيض

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık غرفة نوم
As Tasarım – Mimarlık

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

في المساحات الضيقة للغرف يُشترط اختيار الألوان البيضاء أو الفاتحة عمومًا لخلق جو أكثر اتساعًا، ومن المعروف أن الطلاء الأبيض من الألوان الراقية والمميزة والأكثر استخدامًا على نطاق واسع في الديكورات المنزلية وخصوصًا في المساحات الضيقة. كما يُفضل استخدام الضوء الأبيض الذي ينعكس بدوره على الغرفة ويُضفي إحساس بالراحة. في هذه الغرفة نرى السرير ذو اللون الأبيض والمفروشات أيضًا مع إضافة بعض العناصر ذات الألوان المبهجة لكسر رتابة اللون الأبيض، حيث نجد اللوحة ذات اللون الأزرق المميز مع بعض الستائر الوردية.

اختيار الديكور والإضاءة المناسبة

LBC İNŞAAT -76.CADDE ÖRNEK DAİRE , vanetta mutfak Çankaya vanetta mutfak Çankaya غرفة نوم
vanetta mutfak Çankaya

vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya

تُعد غرفة النوم تحديدًا من أكثر الأماكن التي ينبغي أن تكون فسيحة بما فيه الكفاية، ويجب الاعتناء بتوفير إضاءة مناسبة لها للشعور بالراحة والاسترخاء. وفي مساحات الغرف الصغيرة، يمكن إضافة النوافذ كبيرة الحجم والأبواب الزجاجية لتوفير جو حيوي جديد وإضاءة صحية للمكان، فبالتأكيد لا يفضل أحد التواجد في غرف نوم مظلمة وكئيبة. كما يجب أيضًا اختيار ديكورات متناسقة من حيث النمط العام والألوان وأحجام الأثاث المُستخدم داخل غرفة النوم، مع إضافة لمسة مميزة ووضع بعض القطع الفنية أو حتى تعليق بعض اللوحات الخاصة داخل الغرفة.

ترتيب أثاث الغرفة بشكل جيد

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إذا كانت غرفة النوم الخاصة بك ذات مساحة صغيرة، فعليك بالتأكيد الاهتمام الشديد بترتيب الأثاث في شكل منظم وبطريقة جذابة لتوفير مساحة داخل الغرفة حتى تتمكن من التحرك داخلها بسهولة ويسر. في هذه الغرفة الصغيرة يمكننا رؤية الستائر والمفروشات ذات اللون الأزرق المميز، ووجود شرفة رئيسية كبيرة كمصدر للضوء داخل الغرفة، كما نلاحظ الاهتمام الشديد بتنسيق الأثاث والاستغلال الأمثل للمساحة الذي يظهر بوضوح في وضع الطاولة المكتبية أمام السرير.

استغلال المساحات التخزينية

N.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة نوم
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

في المساحات الصغيرة لغرف النوم، يجب استغلال أبسط المساحات وتحويلها إلى مساحات تخزينية بلمسة عصرية حديثة. في هذه الغرفة نجد السرير الذي يوضع في منتصف الغرفة صغيرة الحجم، مع إضافة فكرة عظيمة للغرفة وعمل خزانة مُستخدمة أعلى السرير، وعمل رف إضافي لوضع الكتب الخاصة بك أو هاتفك الجوال وغيره من الأشياء التي تُفضل استخدامها. بالإضافة إلى حسن اختيار الإضاءة المناسبة تمامًا للغرفة ودمجها بشكل مناسب للغرفة.

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