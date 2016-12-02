الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 أفكار اقتصادية لتجديد مطبخك

Mai Elkholy Mai Elkholy
kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR مطبخ
Loading admin actions …

يُعد المطبخ هو قلب المنزل، حيث تجتمع أفراد الأسرة للحديث وتناول الطعام. ودائمًا ما يهتم العديد من الناس باختيار المطبخ الذي يعكس أذواقهم الخاصة، ويُشعرهم بالاسترخاء والراحة. بالتأكيد يطمح كل شخص في الحصول على مطبخ ذو مساحة كبيرة وتأثيثه كما ينبغي، لسهولة الحركة بداخله وضمان استيعابه لكافة الأغراض. لكن حتى المساحات الصغيرة لم تعد تُشكل عائق كبير، حيث ظهرت بعض الأفكار الحديثة التي ساعدت بشكلٍ مباشر في تنسيق المطبخ وإضفاء مساحة تخيلية له. 

وفيما يلي سنعرض بعض الأفكار الاقتصادية التي تساعدك على تجديد مطبخك واستغلال المساحات الموجودة بداخله.

1- طلاء الجدران بألوان مميزة

kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR مطبخ
edictum – UNIKAT MOBILIAR

kitchen ​custom-made

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

المطبخ من أكثر الأماكن التي يتواجد فيها أفراد الأسرة أثناء اليوم ولفترات طويلة أحيانًا، لذا يجب الاهتمام بطلاء الجدران، واختيار ألوان براقة ومميزة ونابضة بالحياة، للاستمتاع بالتواجد داخل المطبخ والشعور بالتجديد والاسترخاء.

2- اختيار ألوان الباستيل الأنيقة

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur مطبخ
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

يجب الاعتناء بترتيب أثاث المطبخ بطريقة مثالية، ومن الجيد اختيار ألوان الباستيل الهادئة ودمجها في تركيبات جذابة ومليئة بالحيوية للإحساس بالاختلاف والتميز داخل المطبخ والشعور بالبساطة والراحة.

3- تنظيم أدراج التخزين

Cocina | FLEXIBILIDAD INTEGRADA, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo مطبخ White
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

عند وضع أدراج التخزين داخل المطبخ يجب مراعاة تنظميها بشكل مناسب، بحيث يسهل الوصول إلى الأشياء دون عناء.

4- تأثيرات اللون الأخضر الخلابة

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

يُعد اللون الأخضر بدرجاته المختلفة من أكثر الألوان المناسبة للاستخدام داخل المطبخ، حيث تضيف جو صحي ومميز وتساعد على الشعور بالراحة أثناء التواجد في المطبخ. بالإضافة إلى أنها مألوفة ومريحة للعين، فضلًا عن كونها أنيقة وجذابة، لذا من الجيد استخدام تأثيرات اللون الأخضر عن طريق إضافة بعض أواني الزرع والنباتات الداخلية، وأيضًا اختيار أدوات المطبخ ذات الألوان المبهجة.

5- إضافة الديكورات الخاصة

Casa en Los Lagos - Nordelta, Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) مطبخ
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

يمكنك بكل سهولة تجديد الشكل العام للمطبخ عن طريق وضع بعض اللوحات على الحائط، الاهتمام بالديكور الداخلي الذي يخلق جو مثالي ومميز. كما يمكن إضافة تلفاز صغير داخل المطبخ للتسلية أثناء التواجد بداخله لفترات طويلة.

6- اختيار المصابيح المناسبة

La Casa del Rio, Family Houses Family Houses مطبخ
Family Houses

Family Houses
Family Houses
Family Houses

تُعد خطوة تغيير الإضاءة داخل المطبخ من أهم الأفكار التي تضفي جو خاص ومساحة متاحة في المطبخ، فضلًا عن كونها خطوة هامة لتزيين المكا بطريقة جديدة وعصرية. يمكن استخدام المصابيح المُدلاة من السقف ذات الإضاءة المميزة، لإضافة جو أكثر متعة داخل المطبخ، أو يمكن أيضًا استخدام مصابيح الحائط ومصابيح الطاولات لتعزيز الإضاءة داخل المطبخ.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- اختيار طاولة مناسبة

Proyecto J + L, GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos مطبخ
GarDu Arquitectos

GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos

من الجيد عند تصميم المطبخ الخاص بك، التركيز على اختيار الطاولة المناسبة للمساحة الموجودة. ويُفضل استخدام الطاولات البيضاء والملساء التي تأخذ مساحة مستطيلة مع بعض الكراسي الدائرية الصغيرة لتوفير مساحة للحركة داخل المطبخ.

8- إضافة الرفوف

クレバスハウス ＜空間のズレ＞が生みだす快適な生活, 株式会社seki.design 株式会社seki.design مطبخ
株式会社seki.design

株式会社seki.design
株式会社seki.design
株式会社seki.design

يحتوي المطبخ على العديد من الأدوات المُستخدمة والتي لا غنى عنها، لكن عادة ما يتعذر توفير أماكن ملائمة لتخزين هذه الأدوات، لذا ظهرت الحاجة لإضافة واستخدام الرفوف. تتميز الرفوف بالأناقة والبساطة في الأسلوب وإضفاء تصميم مميز للمطبخ، كما أنها تساعد في إظهار المطبخ كما لو كان أكثر اتساعًا وراحة، وتُعد الرفوف بدل اقتصادي لأماكن التخزين الأخرى، كما أنها مريحة للاستخدام اليومي.

9- تخصيص ركن مميز

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

يمكنك الاستفادة من زوايا المطبخ، وخصوصًا في المطابخ الصغيرة، لخلق ركن مميز يمكن استغلاله كوسيلة رائعة للترفيه، تناول الوجبات الخفيفة، احتساء فنجان من القهوة الصباحية أثناء قراءة الصحف اليومية، أو حتى استغلالها لتصبح مساحة عمل مميزة.

10- إضافة حائط أو مساحة خاصة

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey مطبخ
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

يمكنك تحويل المطبخ من مجرد مكان مُخصص لتناول الطعام، إلى مساحة ترفيهية مميزة داخل منزلك، يمكن استغلالها وإضافة لوحة على الجدار (سبورة) لتصبح بمثابة مساحة لتعليم الأطفال القراءة والكتابة، أو حتى استخدمها لكتابة قوائم التسوق. تُعد هذه الفكرة البسيطة أنيقة ومختلفة، كما أنها طريقة اقتصادية وغير مُكلفة لإضفاء جو إبداعي مميز في منزلك.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 6 غرف طعام إيطالية بسيطة لكن أنيقة!

10 نماذج لحمامات مُبهرة.. أيهم يليق ببيتك؟!
10 أفكار اقتصادية لتجديد مطبخك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً