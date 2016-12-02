10 أفكار اقتصادية لتجديد مطبخك

يُعد المطبخ هو قلب المنزل، حيث تجتمع أفراد الأسرة للحديث وتناول الطعام. ودائمًا ما يهتم العديد من الناس باختيار المطبخ الذي يعكس أذواقهم الخاصة، ويُشعرهم بالاسترخاء والراحة. بالتأكيد يطمح كل شخص في الحصول على مطبخ ذو مساحة كبيرة وتأثيثه كما ينبغي، لسهولة الحركة بداخله وضمان استيعابه لكافة الأغراض. لكن حتى المساحات الصغيرة لم تعد تُشكل عائق كبير، حيث ظهرت بعض الأفكار الحديثة التي ساعدت بشكلٍ مباشر في تنسيق المطبخ وإضفاء مساحة تخيلية له.
وفيما يلي سنعرض بعض الأفكار الاقتصادية التي تساعدك على تجديد مطبخك واستغلال المساحات الموجودة بداخله.
المطبخ من أكثر الأماكن التي يتواجد فيها أفراد الأسرة أثناء اليوم ولفترات طويلة أحيانًا، لذا يجب الاهتمام بطلاء الجدران، واختيار ألوان براقة ومميزة ونابضة بالحياة، للاستمتاع بالتواجد داخل المطبخ والشعور بالتجديد والاسترخاء.
يجب الاعتناء بترتيب أثاث المطبخ بطريقة مثالية، ومن الجيد اختيار ألوان الباستيل الهادئة ودمجها في تركيبات جذابة ومليئة بالحيوية للإحساس بالاختلاف والتميز داخل المطبخ والشعور بالبساطة والراحة.
عند وضع أدراج التخزين داخل المطبخ يجب مراعاة تنظميها بشكل مناسب، بحيث يسهل الوصول إلى الأشياء دون عناء.
يُعد اللون الأخضر بدرجاته المختلفة من أكثر الألوان المناسبة للاستخدام داخل المطبخ، حيث تضيف جو صحي ومميز وتساعد على الشعور بالراحة أثناء التواجد في المطبخ. بالإضافة إلى أنها مألوفة ومريحة للعين، فضلًا عن كونها أنيقة وجذابة، لذا من الجيد استخدام تأثيرات اللون الأخضر عن طريق إضافة بعض أواني الزرع والنباتات الداخلية، وأيضًا اختيار أدوات المطبخ ذات الألوان المبهجة.
يمكنك بكل سهولة تجديد الشكل العام للمطبخ عن طريق وضع بعض اللوحات على الحائط، الاهتمام بالديكور الداخلي الذي يخلق جو مثالي ومميز. كما يمكن إضافة تلفاز صغير داخل المطبخ للتسلية أثناء التواجد بداخله لفترات طويلة.
تُعد خطوة تغيير الإضاءة داخل المطبخ من أهم الأفكار التي تضفي جو خاص ومساحة متاحة في المطبخ، فضلًا عن كونها خطوة هامة لتزيين المكا بطريقة جديدة وعصرية. يمكن استخدام المصابيح المُدلاة من السقف ذات الإضاءة المميزة، لإضافة جو أكثر متعة داخل المطبخ، أو يمكن أيضًا استخدام مصابيح الحائط ومصابيح الطاولات لتعزيز الإضاءة داخل المطبخ.
من الجيد عند تصميم المطبخ الخاص بك، التركيز على اختيار الطاولة المناسبة للمساحة الموجودة. ويُفضل استخدام الطاولات البيضاء والملساء التي تأخذ مساحة مستطيلة مع بعض الكراسي الدائرية الصغيرة لتوفير مساحة للحركة داخل المطبخ.
يحتوي المطبخ على العديد من الأدوات المُستخدمة والتي لا غنى عنها، لكن عادة ما يتعذر توفير أماكن ملائمة لتخزين هذه الأدوات، لذا ظهرت الحاجة لإضافة واستخدام الرفوف. تتميز الرفوف بالأناقة والبساطة في الأسلوب وإضفاء تصميم مميز للمطبخ، كما أنها تساعد في إظهار المطبخ كما لو كان أكثر اتساعًا وراحة، وتُعد الرفوف بدل اقتصادي لأماكن التخزين الأخرى، كما أنها مريحة للاستخدام اليومي.
يمكنك الاستفادة من زوايا المطبخ، وخصوصًا في المطابخ الصغيرة، لخلق ركن مميز يمكن استغلاله كوسيلة رائعة للترفيه، تناول الوجبات الخفيفة، احتساء فنجان من القهوة الصباحية أثناء قراءة الصحف اليومية، أو حتى استغلالها لتصبح مساحة عمل مميزة.
يمكنك تحويل المطبخ من مجرد مكان مُخصص لتناول الطعام، إلى مساحة ترفيهية مميزة داخل منزلك، يمكن استغلالها وإضافة لوحة على الجدار (سبورة) لتصبح بمثابة مساحة لتعليم الأطفال القراءة والكتابة، أو حتى استخدمها لكتابة قوائم التسوق. تُعد هذه الفكرة البسيطة أنيقة ومختلفة، كما أنها طريقة اقتصادية وغير مُكلفة لإضفاء جو إبداعي مميز في منزلك.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، 6 غرف طعام إيطالية بسيطة لكن أنيقة!