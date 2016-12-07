تخلص من فوضى منزلك بـ 10 حلول عملية رائعة

يعد المنزل هو مكان الشعور بالراحة والتخلص من ضغوط الحياة اليومية، وكلما كان منزلك مرتبًا ومنسقًا كلما عمت أجواء الراحة النفسية والاستجمام على جميع أفراد الأسرة. ترتيب المنزل من الاشياء الهامة البسيطة التي ربما تغير مجرى اليوم ويصبح أكثر متعة واسترخاء.
هناك الكثير من المنازل ذات التصميمات الرائعة والمميزة ولكن بسبب الفوضى العارمة في كل مكان في المنزل لا تظهر أناقة وجمال التصميمات وسيفقد المنزل رونقه. عملية ترتيب المنزل ربما تكون أمر مرهق عند التفكير فيها، ولكن إذا تم التركيز على بعض الأمور والتفاصيل الصغيرة سيتم معالجة الأمر وستكون عملية الترتيب أكثر سهولة وسلاسة. يمكنك من خلال التركيز على بعض الأشياء الصغيرة ومن خلال عدد قليل من الأدوات التخلص من الفوضى التي توجد في كافة غرف المنزل والحفاظ على المنزل مرتبًا وأنيقًا، وسنقوم في هذا المحتوى بتقديم عدد من الحلول والأفكار العملية التي تساعدك على التخلص من الفوضى وتشعرك بالرضا والراحة أثناء تواجدك في المنزل.
إذا كنت تعيش في منزل كبير يمكنك تخصيص غرفة كاملة للملابس، للتخلص من فوضى تخزين الملابس والاكسسوارات في الغرف، ففي هذا التصميم الأنيق نرى أنه قد تم تخصيص غرفة صغيرة للملابس وتم زويدها بعدد كبير من الأدراج وصناديق التخزين وكذلك أرفف خشبية لتخزين شنط السفر وبعض الاكسسوارات والملحقات الأخرى.
بالتأكيد في كل منزل توجد مساحات كبيرة لا يتم استخدامها الاستخدام الأمثل، فكما نرى هنا أنه كان يوجد مساحة فارغة أسفل الدرج، فقد تم استغلال هذه المساحة في التخزين، فتم تصميم خزانة أنيقة مدرجة باللون الأبيض تتكون من أدراج ذات أشكال هندسية رائعة، وبجانبها تم وضع أرفف خشبيىة منخفضة للتخلص من فوضى الأحذية.
على الرغم من تعدد أنماط المنازل واختلاف أذواق الناس في اختيار قطع الأثاث المنزلية، فكما نرى في هذا التصميم أن هذا المنزل البسيط المصمم على غرار النمط الاستوائي البسيط، تم استخدام قطع الأثاث متعددة الاستخدام لإضفاء اللمسة البسيطة المنظمة على المكان، تم الاستعانة بأريكة خشبية صغيرة تحتوي على تجويف أسفلها وتم استخدام هذا التجويف لوضع سلال أنيقة لتعزيز اللمسة الاستوائية في الغرفة وكذلك لاستخدامها في أغراض التخزين.
الاهتمام بتصميم خزانات
دواليب المطبخ يعد من أهم الأمور التي ينبغي الاهتمام بها عند تصميم المنزل، ففي هذا التصميم يمكننا ملاحظة أن المطبخ مساحته ليست كبيرة، ولكنه يظهر بشكل منظم تجعلنا نراه متسعًا، فقد تم تصميم الخزانات على النظام المعياري الذي يعتمد على تقسيم الخزانات الكبيرة إلى أدراج وأرفف صغيرة لاستيعاب كافة الأدوات والحفاظ عليها بطريقة منظمة وآمنة.
كما ذكرنا أن أكثر مكان لتجمع الفوضى هو المطبخ لأنه يتضمن الكثير من الأدوات، ففي هذا التصميم تم صنع هذا الابتكار المميز الذي أدى إلى التخلص من فوضى وجود الأكواب في كل مكان وكذلك بعض الأدوات الأخرى، فقد تم تنسيق الأكواب بطريقة معلقة رائعة تجعل من السهل الحصول على الأكواب وتعطي لمسة جمالية مميزة على المكان، الجدير بالذكر هنا أيضًا أن هذا التصميم المبتكر يعد من الوسائل المميزة في استغلال المساحات الفارغة في التخزين.
السلال الملونة لا يمكن الاستغناء عنها في كافة غرف المنزل ، فهي تعد قطعة ديكور في الغرف كما أنها تستخدم لمختلف الأغراض، تستخدم هذه السلال لوضع الملابس غير النظيفة بها حتى لا تبقى في أنحاء الغرفة، هذه السلال متاحة في أحجام وألوان مختلفة لتتناسب مع ذوقك الشخصي وكذلك مع احتياجات كل غرفة، وفي هذا التصميم نجد أن قد تم الاستعانة ببعض الألوان المشرقة والجريئة التي تضيف لمسة بهجة وإشراق على المكان.
هذا التصميم المميز يوفر الإحساس بالراحة عند النظر إليه، بحيث تم التخلص من زحام الأدوات من خلال استغلال المساحات بشكل مبتكر، وتم صنع أرفف خشبية مصممة بطريقة هندسية رائعة أسفل البار لاستغلال هذه المساحة وتخزين بعض الأدوات وإضفاء لمسة جمالية معاصرة.
نحتاج دائمًا في المطبخ إلى مزيد من المساحات التخزينية لكثرة الأدوات والأجهزة الكهربائية المختلفة وكذلك السلع الغذائية، ففي هذا التصميم المبتكر تم الاستعانة بصنع عدد كبير من الأرفف الخشبية داخل الخزانة، حيث تم تقسيم الجزء السفلي الذي كان يعد بمثابة وحدة واحدة إلى ثلاث أرفف منفصلة لتخزين الادوات، كما تم إضافة عدد من الأرفف أيضًا على باب الخزانة من الداخل للاستفادة من أكبر قدر من المساحة الموجودة داخل الخزانة.
يمكنك استغلال مساحة صغيرة غير مستعملة في الغرفة من خلال وضع مكتبة صغيرة مقسمة إلى عدد من الأرفف المختلفة في الأحجام والأشكال الهندسية لوضع الكتب التي تستخدمها دائمًا وكذلك وضع بعض الاكسسوارات الأنيقة، مما أضاف لمسة ساحرة ومميزة باللون الأبيض على الغرفة.
يمكنك من خلال القليل من الأدوات والخطوات الحصول على خزانة مرتبة ومنسقة، بحيث يمكنك صناعة بعض الأدراج من ورق الكرتون المقوى لتخزين الأشياء الصغيرة داخل الدواليب وعلى الأرفف، وكما نرى في هذا التصميم أنه تم كتابة تصنيف الأشياء المخزنة في كل درج حتى يتم الحصول عليها بسهولة دون عناء البحث عن كل قطعة.
يمكنك اقتباس أي من هذه الأفكار المميزة وتنفيذها في منزلك بكل سهولة للحد من فوضى انتشار الأدوات في كل مكان، وبهذه الخطوات أيضًا يمكنك التخلص من أعباء ترتيب المنزل بشكل يومي مرهق، وفي النهاية يجدر الإشارة إلى أن هناك الكثير من الأفكار الأخرى التي تمكنك من الحصول على مظهر أنيق ومنظم وتبرز تصميم منزلك وتضيف لمسات جمالية أنيقة على الغرف.
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