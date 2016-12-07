الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تخلص من فوضى منزلك بـ 10 حلول عملية رائعة

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify غرفة الملابس خشب White
Loading admin actions …

يعد المنزل هو مكان الشعور بالراحة والتخلص من ضغوط الحياة اليومية، وكلما كان منزلك مرتبًا ومنسقًا كلما عمت أجواء الراحة النفسية والاستجمام على جميع أفراد الأسرة. ترتيب المنزل من الاشياء الهامة البسيطة التي ربما تغير مجرى اليوم ويصبح أكثر متعة واسترخاء.

هناك الكثير من المنازل ذات التصميمات الرائعة والمميزة ولكن بسبب الفوضى العارمة في كل مكان في المنزل لا تظهر أناقة وجمال التصميمات وسيفقد المنزل رونقه. عملية ترتيب المنزل ربما تكون أمر مرهق عند التفكير فيها، ولكن إذا تم التركيز على بعض الأمور والتفاصيل الصغيرة سيتم معالجة الأمر وستكون عملية الترتيب أكثر سهولة وسلاسة. يمكنك من خلال التركيز على بعض الأشياء الصغيرة ومن خلال عدد قليل من الأدوات التخلص من الفوضى التي توجد في كافة غرف المنزل والحفاظ على المنزل مرتبًا وأنيقًا، وسنقوم في هذا المحتوى بتقديم عدد من الحلول والأفكار العملية التي تساعدك على التخلص من الفوضى وتشعرك بالرضا والراحة أثناء تواجدك في المنزل.

تخصيص غرفة للملابس

homify غرفة الملابس خشب White
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تعيش في منزل كبير يمكنك تخصيص غرفة كاملة للملابس، للتخلص من فوضى تخزين الملابس والاكسسوارات في الغرف، ففي هذا التصميم الأنيق نرى أنه قد تم تخصيص غرفة صغيرة للملابس وتم زويدها بعدد كبير من الأدراج وصناديق التخزين وكذلك أرفف خشبية لتخزين شنط السفر وبعض الاكسسوارات والملحقات الأخرى.

الاستغلال الأمثل للمساحات

homify Corridor, hallway & stairsStorage
homify

homify
homify
homify

بالتأكيد في كل منزل توجد مساحات كبيرة لا يتم استخدامها الاستخدام الأمثل، فكما نرى هنا أنه كان يوجد مساحة فارغة أسفل الدرج، فقد تم استغلال هذه المساحة في التخزين، فتم تصميم خزانة أنيقة مدرجة باللون الأبيض تتكون من أدراج ذات أشكال هندسية رائعة، وبجانبها تم وضع أرفف خشبيىة منخفضة للتخلص من فوضى الأحذية.

الأثاث متعدد الاستخدام

Tetbury Hall Bench with Cushion The Cotswold Company Corridor, hallway & stairsStorage
The Cotswold Company

Tetbury Hall Bench with Cushion

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

على الرغم من تعدد أنماط المنازل واختلاف أذواق الناس في اختيار قطع الأثاث المنزلية، فكما نرى في هذا التصميم أن هذا المنزل البسيط المصمم على غرار النمط الاستوائي البسيط، تم استخدام قطع الأثاث متعددة الاستخدام لإضفاء اللمسة البسيطة المنظمة على المكان، تم الاستعانة بأريكة خشبية صغيرة تحتوي على تجويف أسفلها وتم استخدام هذا التجويف لوضع سلال أنيقة لتعزيز اللمسة الاستوائية في الغرفة وكذلك لاستخدامها في أغراض التخزين.

تصميم معياري لوحدات تخزين المطبخ الصغير

MAVİŞEHİR VİLLA A.B., Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture Interior landscaping
Mimode Mimarlık/Architecture

Mimode Mimarlık/Architecture
Mimode Mimarlık/Architecture
Mimode Mimarlık/Architecture

الاهتمام بتصميم خزانات دواليب المطبخ يعد من أهم الأمور التي ينبغي الاهتمام بها عند تصميم المنزل، ففي هذا التصميم يمكننا ملاحظة أن المطبخ مساحته ليست كبيرة، ولكنه يظهر بشكل منظم تجعلنا نراه متسعًا، فقد تم تصميم الخزانات على النظام المعياري الذي يعتمد على تقسيم الخزانات الكبيرة إلى أدراج وأرفف صغيرة لاستيعاب كافة الأدوات والحفاظ عليها بطريقة منظمة وآمنة.

التخلص من فوضى المطبخ بطريقة مبتكرة

Coffee Bar, Atölye Çatı Atölye Çatı Interior landscaping خشب Wood effect
Atölye Çatı

Atölye Çatı
Atölye Çatı
Atölye Çatı

كما ذكرنا أن أكثر مكان لتجمع الفوضى هو المطبخ لأنه يتضمن الكثير من الأدوات، ففي هذا التصميم تم صنع هذا الابتكار المميز الذي أدى إلى التخلص من فوضى وجود الأكواب في كل مكان وكذلك بعض الأدوات الأخرى، فقد تم تنسيق الأكواب بطريقة معلقة رائعة تجعل من السهل الحصول على الأكواب وتعطي لمسة جمالية مميزة على المكان، الجدير بالذكر هنا أيضًا أن هذا التصميم المبتكر يعد من الوسائل المميزة في استغلال المساحات الفارغة في التخزين.

استخدام السلال الملونة

EURO FLORA SONBAHARA HAZIR, Euro Flora Euro Flora Interior landscaping
Euro Flora

Euro Flora
Euro Flora
Euro Flora

السلال الملونة لا يمكن الاستغناء عنها في كافة غرف المنزل ، فهي تعد قطعة ديكور في الغرف كما أنها تستخدم لمختلف الأغراض، تستخدم هذه السلال لوضع الملابس غير النظيفة بها حتى لا تبقى في أنحاء الغرفة، هذه السلال متاحة في أحجام وألوان مختلفة لتتناسب مع ذوقك الشخصي وكذلك مع احتياجات كل غرفة، وفي هذا التصميم نجد أن قد تم الاستعانة ببعض الألوان المشرقة والجريئة التي تضيف لمسة بهجة وإشراق على المكان.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

تصميم أرفف إضافية في المطبخ

Orge Yapı Tasarım, ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. مطبخ
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

هذا التصميم المميز يوفر الإحساس بالراحة عند النظر إليه، بحيث تم التخلص من زحام الأدوات من خلال استغلال المساحات بشكل مبتكر، وتم صنع أرفف خشبية مصممة بطريقة هندسية رائعة أسفل البار لاستغلال هذه المساحة وتخزين بعض الأدوات وإضفاء لمسة جمالية معاصرة.

تصميم أرفف داخل الخزانات لاستيعاب المزيد من الأدوات

Property Renovation, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited HouseholdStorage
Hartley Quinn WIlson Limited

Property Renovation

Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited

نحتاج دائمًا في المطبخ إلى مزيد من المساحات التخزينية لكثرة الأدوات والأجهزة الكهربائية المختلفة وكذلك السلع الغذائية، ففي هذا التصميم المبتكر تم الاستعانة بصنع عدد كبير من الأرفف الخشبية داخل الخزانة، حيث تم تقسيم الجزء السفلي الذي كان يعد بمثابة وحدة واحدة إلى ثلاث أرفف منفصلة لتخزين الادوات، كما تم إضافة عدد من الأرفف أيضًا على باب الخزانة من الداخل للاستفادة من أكبر قدر من المساحة الموجودة داخل الخزانة.

استخدام قطع الديكور الخشبية المقسمة إلى عدة أرفف

bSquary Designmöbel und Regale aus Hamburg und nachhaltigem Holz, bSquary Designs bSquary Designs HouseholdRoom dividers & screens
bSquary Designs

bSquary Designs
bSquary Designs
bSquary Designs

يمكنك استغلال مساحة صغيرة غير مستعملة في الغرفة من خلال وضع مكتبة صغيرة مقسمة إلى عدد من الأرفف المختلفة في الأحجام والأشكال الهندسية لوضع الكتب التي تستخدمها دائمًا وكذلك وضع بعض الاكسسوارات الأنيقة، مما أضاف لمسة ساحرة ومميزة باللون الأبيض على الغرفة.

استخدام الكرتون المقوى الملون في تخزين الأدوات الصغيرة

ESTANTERÍAS CON CAJAS DE FRUTA, 613materika 613materika HouseholdStorage
613materika

613materika
613materika
613materika

يمكنك من خلال القليل من الأدوات والخطوات الحصول على خزانة مرتبة ومنسقة، بحيث يمكنك صناعة بعض الأدراج من ورق الكرتون المقوى لتخزين الأشياء الصغيرة داخل الدواليب وعلى الأرفف، وكما نرى في هذا التصميم أنه تم كتابة تصنيف الأشياء المخزنة في كل درج حتى يتم الحصول عليها بسهولة دون عناء البحث عن كل قطعة.

يمكنك اقتباس أي من هذه الأفكار المميزة وتنفيذها في منزلك بكل سهولة للحد من فوضى انتشار الأدوات في كل مكان، وبهذه الخطوات أيضًا يمكنك التخلص من أعباء ترتيب المنزل بشكل يومي مرهق، وفي النهاية يجدر الإشارة إلى أن هناك الكثير من الأفكار الأخرى التي تمكنك من الحصول على مظهر أنيق ومنظم وتبرز تصميم منزلك وتضيف لمسات جمالية أنيقة على الغرف.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 10 أفكار اقتصادية لتجديد مطبخك.

20 تصميم متميز لأفضل السلالم الداخلية لمنزلك
تخلص من فوضى منزلك بـ 10 حلول عملية رائعة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً