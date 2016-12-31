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نصائح تهمك للتعامل مع الحمامات الصغيرة.. اعرفها الآن!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Projeto F & M, Ricardo Cavichioni Arquitetura Ricardo Cavichioni Arquitetura حمام
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من أكثر الأمور التي قد تشكل لنا مصدر لعدم الراحة في منازلنا.. أن يكون الحمام صغير المساحة، قد يدفع ذلك العديد من المقبلين على الزواج في استبعاد كثير من الشقق المرشحة لهم لهذا السبب فقط!، ومن هذا المنطلق قررنا اليوم من خلال هذا المقال أن نوفر لكم مجموعة نصائح تساعدكم في التعامل مع الحمامات الصغيرة وتساهم في تعزيز عامل البراح!

1- الألوان المحايدة تُعزز الشعور بالبراح

Projeto F & M, Ricardo Cavichioni Arquitetura Ricardo Cavichioni Arquitetura حمام
Ricardo Cavichioni Arquitetura

Ricardo Cavichioni Arquitetura
Ricardo Cavichioni Arquitetura
Ricardo Cavichioni Arquitetura

لا يُمكن أن تشعر هنا نهائيًا بمساحة الحمام المحدودة وذلك بفضل تصميمه الذكي من ناحية واستخدام المصمم لـ الألوان المحايدة كالبيج بدرجاته المختلفة والأبيض في الجدران والأرضية والإكسسوارات من ناحية أخرى. 

لم يكن ذلك هو السبب الوحيد في تعزيز الشعور بالبراح واتساع مساحة الحمام، بل هناك سبب وجيه أكثر ألا وهو استخدام تلك المرآه الكبيرة بعرض الحائط لتزين المساحة العلوية للحوض ومقعد الحمام والتي استطاعت بفخامتها أن تظهر وتعكس بقية تفاصيل الحمام بالجهة المقابلة لها مما ساهم بالتأكيد في دعم مساحته.

2- المرايا ولمستها السحرية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

من المعروف في أساسيات عالم الديكور أن المرايا لها لمسات سحرية في تعزيز المساحات وإكسابها عمقًا آخر، فهي أكثر من مجرد إكسسوار راقي وأنيق يُزين الزوايا المختلفة بمنزلك!، نرى هنا نموذج مختلف في استخدام المرايا، حيث تعمد المصمم تثبيت اختيار مرآه بتصميم رأسي يمتد من أعلى الحوض إلى السقف لتعكس خصيصًا الممر المنتمي للحمام وتوحي للمتطلع إلى الحمام من هذه الزاوية أنه أكبر حجمًا.

رغم أن اللون الأسود معروف بأناقته وهيبته التي تكسب أي مكان يوضع فيه بمزيد من الفخامة، إلا أنه لا يُحبذ استخدامه في المساحات الصغيرة حتى لا يظهر ذلك العيب بها، ومع ذلك استخدام المصمم لذلك السيراميك المجسم لفي الجدران لا يُمكن أن يُشعِرَك مُطلقًا بأن الأسود غير ملائم هنا!، فضلًا عن الدور الكبير الذي بذله الأبيض المستخدم في إكسسوارات الحمام والذي أبرز جمال الجدران بتصميماته العصرية ليصبح الحمام بنهاية المطاف لوحة فنية تبهر من ينظر إليها.  

3- عليك بالتصميمات البسيطة.. فلماذا التكَلُف؟!

Narigua House , P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura حمام
P+0 Arquitectura

Narigua House

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

تعتبر التصميمات البسيطة غير المُتكلفة من أفضل الطرق التي تتعامل بها مع حمامك الصغير، يتجلى ذلك في تصميم هذا النموذج الريفي الذي توجته البساطة سواء في اختيار ألوان الجدران الهادئة أو في الأرضية وحتى في تصميم المرآه!، البساطة هنا تعني الإكسسوار الهادئ الخالي من التفاصيل المعقدة وهو ما تحقق هنا من الدرجة الأولى. ولتعزيز المساحات الفارغة في مثل هذه النوعية من التصميمات، لا بأس بالاستعانة بمجموعة أرفف خشبية بسيطة أو قصاري زرع صغيرة لا تستحوذ على مساحة كبيرة حيث يمكن وضعها أسفل الحوض مثلًا أو تثبيتها على الجدران.

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4- عنصر الإضاءة وانعكاساته الرائعة

Легкость бытия: ванная комната в современном стиле, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN حمام
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

الإضاءة الجيدة بمقدار كافي تساعد في إظهار هيئة الحمام بمساحة أكبر، يتضح ذلك في النموذج المعروض هنا والذي يبرز أهمية تلك الأباليك ذات اللمسة الكلاسيكية ووحدة الإضاءة المتدلية من السقف بمنتصف الحمام في إكسابه مزيد من الاتساع. كان للإضاءة أيضًا تأثير آخر أشد وضوحًا وهو ذلك البريق المنعكس منها على أسطح الجدران جميعها الذي ساهم في منح الحمام بشكل عام أحلى الإطلالات.

5- التخزين بشكل عملي وسليم

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture حمام
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

لأن الحمام ذو المساحة الصغيرة لا يتحمل استيعاب العديد من الديكورات والأغراض، عليك بالاستعانة بوحدات التخزين التي تستطيع ضم كافة المحتويات بها من مناشف وأدوات اغتسال ومنظفات للحمام ومساحيق غسيل وأدوات غسل الأسنان وغيرهم. فكما نرى هذا النموذج، نجح المصمم في استغلال مساحة الحمام بشكل عملي ذكي واستعان بالمساحة السفلية للحوض في تثبيت رف خشبي لوضع الأغراض السابق الإشارة إليها.

6- ​اختيار إكسسوار مناسب لحجم الحمام

Casa BC, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

من أكثر الأمور أهمية عند تصميم حمامك الصغير، أن تختار إكسسوار بحجم مناسب لمساحة الحمام، بمعنى أن يكون هناك تناسب بينهم، فلا تختار إكسسوارات ضخمة كتلك المعتمدة على الزخارف في كل تفصيلة من تفاصيلها بحمام مساحته مترين مثلًا! وهذا النموذج الواضح أمامنا يحقق ذلك العنصر المشار إليه على أعلى مستوى.

منزل عائلي مليء بالتفاصيل الرائعة
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