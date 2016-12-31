نصائح تهمك للتعامل مع الحمامات الصغيرة.. اعرفها الآن!

من المعروف في أساسيات عالم الديكور أن المرايا لها لمسات سحرية في تعزيز المساحات وإكسابها عمقًا آخر، فهي أكثر من مجرد إكسسوار راقي وأنيق يُزين الزوايا المختلفة بمنزلك!، نرى هنا نموذج مختلف في استخدام المرايا، حيث تعمد المصمم تثبيت اختيار مرآه بتصميم رأسي يمتد من أعلى الحوض إلى السقف لتعكس خصيصًا الممر المنتمي للحمام وتوحي للمتطلع إلى الحمام من هذه الزاوية أنه أكبر حجمًا.

رغم أن اللون الأسود معروف بأناقته وهيبته التي تكسب أي مكان يوضع فيه بمزيد من الفخامة، إلا أنه لا يُحبذ استخدامه في المساحات الصغيرة حتى لا يظهر ذلك العيب بها، ومع ذلك استخدام المصمم لذلك السيراميك المجسم لفي الجدران لا يُمكن أن يُشعِرَك مُطلقًا بأن الأسود غير ملائم هنا!، فضلًا عن الدور الكبير الذي بذله الأبيض المستخدم في إكسسوارات الحمام والذي أبرز جمال الجدران بتصميماته العصرية ليصبح الحمام بنهاية المطاف لوحة فنية تبهر من ينظر إليها.