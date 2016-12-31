نصائح تهمك للتعامل مع الحمامات الصغيرة.. اعرفها الآن!

من أكثر الأمور التي قد تشكل لنا مصدر لعدم الراحة في منازلنا.. أن يكون الحمام صغير المساحة، قد يدفع ذلك العديد من المقبلين على الزواج في استبعاد كثير من الشقق المرشحة لهم لهذا السبب فقط!، ومن هذا المنطلق قررنا اليوم من خلال هذا المقال أن نوفر لكم مجموعة نصائح تساعدكم في التعامل مع الحمامات الصغيرة وتساهم في تعزيز عامل البراح!
لا يُمكن أن تشعر هنا نهائيًا بمساحة الحمام المحدودة وذلك بفضل تصميمه الذكي من ناحية واستخدام المصمم لـ الألوان المحايدة كالبيج بدرجاته المختلفة والأبيض في الجدران والأرضية والإكسسوارات من ناحية أخرى.
لم يكن ذلك هو السبب الوحيد في تعزيز الشعور بالبراح واتساع مساحة الحمام، بل هناك سبب وجيه أكثر ألا وهو استخدام تلك المرآه الكبيرة بعرض الحائط لتزين المساحة العلوية للحوض ومقعد الحمام والتي استطاعت بفخامتها أن تظهر وتعكس بقية تفاصيل الحمام بالجهة المقابلة لها مما ساهم بالتأكيد في دعم مساحته.
من المعروف في أساسيات عالم الديكور أن المرايا لها لمسات سحرية في تعزيز المساحات وإكسابها عمقًا آخر، فهي أكثر من مجرد إكسسوار راقي وأنيق يُزين الزوايا المختلفة بمنزلك!، نرى هنا نموذج مختلف في استخدام المرايا، حيث تعمد المصمم تثبيت اختيار مرآه بتصميم رأسي يمتد من أعلى الحوض إلى السقف لتعكس خصيصًا الممر المنتمي للحمام وتوحي للمتطلع إلى الحمام من هذه الزاوية أنه أكبر حجمًا.
رغم أن اللون الأسود معروف بأناقته وهيبته التي تكسب أي مكان يوضع فيه بمزيد من الفخامة، إلا أنه لا يُحبذ استخدامه في المساحات الصغيرة حتى لا يظهر ذلك العيب بها، ومع ذلك استخدام المصمم لذلك السيراميك المجسم لفي الجدران لا يُمكن أن يُشعِرَك مُطلقًا بأن الأسود غير ملائم هنا!، فضلًا عن الدور الكبير الذي بذله الأبيض المستخدم في إكسسوارات الحمام والذي أبرز جمال الجدران بتصميماته العصرية ليصبح الحمام بنهاية المطاف لوحة فنية تبهر من ينظر إليها.
تعتبر التصميمات البسيطة غير المُتكلفة من أفضل الطرق التي تتعامل بها مع حمامك الصغير، يتجلى ذلك في تصميم هذا النموذج الريفي الذي توجته البساطة سواء في اختيار ألوان الجدران الهادئة أو في الأرضية وحتى في تصميم المرآه!، البساطة هنا تعني الإكسسوار الهادئ الخالي من التفاصيل المعقدة وهو ما تحقق هنا من الدرجة الأولى. ولتعزيز المساحات الفارغة في مثل هذه النوعية من التصميمات، لا بأس بالاستعانة بمجموعة أرفف خشبية بسيطة أو قصاري زرع صغيرة لا تستحوذ على مساحة كبيرة حيث يمكن وضعها أسفل الحوض مثلًا أو تثبيتها على الجدران.
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الإضاءة الجيدة بمقدار كافي تساعد في إظهار هيئة الحمام بمساحة أكبر، يتضح ذلك في النموذج المعروض هنا والذي يبرز أهمية تلك الأباليك ذات اللمسة الكلاسيكية ووحدة الإضاءة المتدلية من السقف بمنتصف الحمام في إكسابه مزيد من الاتساع. كان للإضاءة أيضًا تأثير آخر أشد وضوحًا وهو ذلك البريق المنعكس منها على أسطح الجدران جميعها الذي ساهم في منح الحمام بشكل عام أحلى الإطلالات.
لأن الحمام ذو المساحة الصغيرة لا يتحمل استيعاب العديد من الديكورات والأغراض، عليك بالاستعانة بوحدات التخزين التي تستطيع ضم كافة المحتويات بها من مناشف وأدوات اغتسال ومنظفات للحمام ومساحيق غسيل وأدوات غسل الأسنان وغيرهم. فكما نرى هذا النموذج، نجح المصمم في استغلال مساحة الحمام بشكل عملي ذكي واستعان بالمساحة السفلية للحوض في تثبيت رف خشبي لوضع الأغراض السابق الإشارة إليها.
من أكثر الأمور أهمية عند تصميم حمامك الصغير، أن تختار إكسسوار بحجم مناسب لمساحة الحمام، بمعنى أن يكون هناك تناسب بينهم، فلا تختار إكسسوارات ضخمة كتلك المعتمدة على الزخارف في كل تفصيلة من تفاصيلها بحمام مساحته مترين مثلًا! وهذا النموذج الواضح أمامنا يحقق ذلك العنصر المشار إليه على أعلى مستوى.