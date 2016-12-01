تصميم مجلس خارجي مع مطبخ حديث وحمام

حتى تضمن قضاء وقت ممتع لك ولأفراد عائلتك بالفناء الخارجي للمنزل، عليك الاستعانة بمظلة ثابتة تمنعك من التعرض لأشعة الشمس الضارة وتُهيئ لك جلسة مريحة تسمح لك بالاستمتاع بجو منعش لا تشوبه شائبة. اليوم ومن خلال هذا المقال نعرض لكم نموذج غاية في الذكاء والعملية لمساحة خارجية مظللة تضم الكثير من المفاجآت اكتشفها الآن مع هوميفاي!
كي تستغل الفناء الخارجي لمنزلك أفضل استغلال، عليك بالاستعانة بمظلة ثابتة كالموضحة أمامنا في هذا النموذج في هيئة مبنى صغير مقام على مساحة لا بأس بها من الفناء يضم جلستين في غاية الأهمية أولهما واحدة لتناول الطعام يتضح تصميمها لنا من هذه الزاوية، والثانية للاسترخاء والجلوس من خلال مجموعة مقاعد مريحة مُبطنة.
لا شك أن المُصَمِم هنا نجح في تقسيم الفناء بشكل فعال ما بين مساحة مُظللة تحوى مائدة لتناول الطعام ومساحة أخرى لجلسة شاي أكثر راحة بعيدًا عن حرارة الشمس، وساحة ثالثة بأرضية ناعمة خارج تلك المظلة ينتقل إليها أفراد العائلة بعد الغروب للاستمتاع بالهواء المنعش وسط نخبة من أرقى النباتات والزهور التي تكمل المشهد وتأسر الأنفس.
من هذه الزاوية نرى التصميم الداخلي للمساحة المظللة والذي تتمثل ديكوراته في مائدة تناول طعام مستطيلة الشكل وخشبية الخامة مُحاطة بأربعة كراسي بسيطة التصميم بخامة الخوص. يُزين المائدة وعاء فخاري ضخم مثبت بمنتصفها تحديدًا ويضم بداخله مجموعة من النباتات الخضراء تُجَمِل إطلالة المائدة كثيرًا. يحيط بتلك المائدة وحدات تخزينية تنتمي لمطبخ خشبي أنيق مُصمم على شكل حرف L بأوسطه فرن بمدخنة لإعداد الطعام بسهولة في تلك الساحة الخارجية للمنزل؛ لتسهيل مهمة تحضير الطعام عوضًا عن إعداده بالداخل ثم نقله للفناء.
هنا نرى المشهد بالكامل لنلاحظ كيف فصل مصمم الديكور تلك الساحة المظللة عن بقية الفناء بذكاء من خلال حائط زجاجي شفاف يتوسطه باب جرار أو منزلق كما هو متعارف عليه لدى البعض يسمح للجالسين بالداخل من التمتع بجمال المنظر الخارجي بما يشمله من ساحة فضاء تعزز الشعور بالبراح والاسترخاء وتلك الخضرة والأشجار وما لها من تأثير إيجابي بل سحري على كل المتطلعين إليها.
لا شك أن تلك الساحة بما تشملها من تجهيزات لا تشوبها شائبة تسمح بالتأكيد لقاطني هذا المنزل بقضاء وقت ممتع دون الحاجة إلى الخروج للمنتزهات لأنها فعليًا توفر لك جو أفضل وأنت داخل بيتك.
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أما من هذه الزاوية، فيُمكننا أن نرى بوضوح تلك الجلسة المريحة التي تقع أقصى يمين المساحة المظللة والتي تؤكد هيئتها أنها غرفة معيشة متكاملة العناصر. تتكون غرفة المعيشة من أريكة بحجم كبير تسع ثلاثة أفراد بتصميم مريح يُزينها مجموعة وسائد ملونة جامعة بين الألوان الزاهية والمحايدة معًا في آنٍ واحد.
أمام تلك الأريكة نلاحظ كرسيان بنفس الخامة ونفس التصميم يتوسط المساحة الفارغة بينهما وبين الأريكة طاولتين صغيرتين ببريق اللون الفضي لوضع المشروبات والعصائر أثناء التجمعات العائلية، وأسفلهما سجادة بسيطة بنقوش هادئة مريحة للعين استطاعت ببساطتها أن تُكمِل جمال تلك البقعة.
بمجرد دخولك لذلك المبنى المظلل وجلوسك على تلك الأريكة التي سبق وأشارنا إليها، يمكنك أن تلاحظ الكرسيان اللذان يثبتان في المساحة المقابلة لها مباشرة. من هذه الزاوية نرى الكرسيان بتفاصيلهما الأنيقة عن قرب لنكتشف أن أحجامهما مختلفة فذلك الكرسي الموضوع جهة اليسار أكبر في الحجم بعض الشئ عن نظيره الموضوع جهة اليمين. يتوسط الكرسيان طاولة مربعة أخاذة عليها مزهرية تضم نخبة رائعة من الزهور والنباتات وتستوعب عدد أكبر من أغراض أفراد العائلة نظرًا لكبر مساحتها مقارنة بتلك الطاولتين الفضيتين.
ليكون كل شئ مثالي بتلك المساحة المظللة، كان على المصمم ألا يغفل إقامة حمام حتى ولو بحجم صغير جدًا بذلك المبنى الذكي. توافر الحمام بتلك المساحة المظللة يجعلها صالحة أكثر لتجمعات الأهل والأصدقاء والجيران وستعطيهم الحرية في قضاء وقت أطول وممارسة يومهم بشكل طبيعي.
تصميم الحمام هنا أكثر من رائع رغم مساحته المحدودة بمعنى الكلمة. الألوان المحايدة تألقت في الجدران والإكسسوار ما بين البيج والأبيض اللذان ساهما في منح الحمام قدر كبير من البراح إلى جانب العمق التي أضافته تلك المرآه الأنيقة والتي جعلت الحمام يبدو أوسع. ولأن كل شئ مثالي في تلك المظلة كما ذكرنا مسبقًا، حرص المصمم هنا على تزويد الحمام بنخبة من الأرفف الخشبية منها ما هو رأسي ومنها ما هو أفقي لتستوعب كافة أغراضه وأدواته بسلاسة ولتلاشي وجود أي فوضى ناتجة عن عدم تنظيم تلك الأغراض الرفيعة.