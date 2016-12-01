تصميم مجلس خارجي مع مطبخ حديث وحمام

كي تستغل الفناء الخارجي لمنزلك أفضل استغلال، عليك بالاستعانة بمظلة ثابتة كالموضحة أمامنا في هذا النموذج في هيئة مبنى صغير مقام على مساحة لا بأس بها من الفناء يضم جلستين في غاية الأهمية أولهما واحدة لتناول الطعام يتضح تصميمها لنا من هذه الزاوية، والثانية للاسترخاء والجلوس من خلال مجموعة مقاعد مريحة مُبطنة.

لا شك أن المُصَمِم هنا نجح في تقسيم الفناء بشكل فعال ما بين مساحة مُظللة تحوى مائدة لتناول الطعام ومساحة أخرى لجلسة شاي أكثر راحة بعيدًا عن حرارة الشمس، وساحة ثالثة بأرضية ناعمة خارج تلك المظلة ينتقل إليها أفراد العائلة بعد الغروب للاستمتاع بالهواء المنعش وسط نخبة من أرقى النباتات والزهور التي تكمل المشهد وتأسر الأنفس.