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18 فكرة لغرفة نوم مميزة لصغيرك

Marwa Hasan Marwa Hasan
„Haus im Haus“ – Wohnung in Berlin Mitte, Sehw Architektur Sehw Architektur غرفة الاطفال
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إذا كنت تفكر في تجديد غرفة صغيرك ولا تعرف من أين تبدأ فتعالى معنا لنساعدك بأفكار لجعل مملكة صغارك متكاملة وبها كل ما يحتاجوه، بداية من المتعة في أماكن اللعب للضروريات مثل مساحة النوم والاستذكار. فعند تجديد أي غرفة يجب عليك أن تدرك عدة عوامل منها المساحة، الإمكانيات، حاجتك التي تود تلبيتها، والمشاكل التي قد تواجهك.

ففي موضوعنا اليوم سوف نعرض هذه الأفكار كما سنعرض حلول مشاكلات قد تواجهك، فتابعونا..

1.أشهر التصاميم هي ​غرف الأطفال ذات الطابع الخاص

ELK Comfort 164 Trendline, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH غرفة الاطفال
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

فالأطفال بشكل عام (وخاصة في سن صغير) يحبون أن تكون غرفهم ذات طابع مفضل لديهم. فهذه الغرفة تجمل طابع القراصنة والتي تم تصميمها بشكل عملي ليأخذ السرير ذو الدورين طفلين بدلاً من طفل واحد في نفس المساحة مع توفير العديد من المساحة لللعب والتخزين.

2.​هذا السرير يلعب الدور كبيت صغير خاص بالطفل وحده

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

3.​أما هذه الغرفة فهي تأخذ الطابع الملكي فقط للأميرات. الجزء العلوي للنوم أما الجزء السفلي فهو مخصص للعب

Krone, annette frank gmbh annette frank gmbh غرفة الاطفال
annette frank gmbh

annette frank gmbh
annette frank gmbh
annette frank gmbh

4.هذه الغرفة ذات تصميم بسيط وأنيق ما يميزها هو على الرغم من أنها غرف متكاملة فإن أثاثها صغير الحجم، الألوان هادئة بالإضافة لحائط السبورة والذي يعمل كمساحة إبداعية للطفل

Jugendmöbel, Möbelgeschäft MEBLIK Möbelgeschäft MEBLIK غرفة الاطفال
Möbelgeschäft MEBLIK

Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK

5.أما هذه الغرفة فهي لطفل في سن أصغر فقد تم دهانها بلون أخضر مريح للأعصاب وتم الاستعانة بسجادة ذات تصميم لعبة مضحكة لتكون بؤرة بصرية للغرفة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

6.لا يجب أن ننسى تخصيص مكان لمكتب الطفل ليكون مكان للإستذكار وممارسة الهوايات وفصله عن السرير

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

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7.أما في حالة وجود أكثر من طفل فهذا التصميم عملي لتوفير مساحة لسريرين

annette frank mädchenzimmer - firenze, kinder räume ag kinder räume ag غرفة الاطفال
kinder räume ag

kinder räume ag
kinder räume ag
kinder räume ag

8.هنا تم استغلال الفراغ بشكل أبسط وأكثر عملية بعمل 3 أسرة على حائط واحد مع توفير أرفف للكتب والمقتنيات

Conoce esta Casa Estilo Nórdico [Barcelona], A! Emotional living & work A! Emotional living & work غرفة نوم مراهقين
A! Emotional living &amp; work

A! Emotional living & work
A! Emotional living &amp; work
A! Emotional living & work

9.أما في هذا المثال فقد تم استغلال الحائط لعمل كلاً من الأسرة والخزانات بتصميم أنيق و عملي

Dormitorio juvenil lineas modernas , Toca Fusta Toca Fusta غرفة الاطفال
Toca Fusta

Toca Fusta
Toca Fusta
Toca Fusta

10.هما تم استغلال الإرتفاع بعمل دور ميزانين لاستغلاله كدور للعب بعيداُ عن مساحة النوم

新町の家, 株式会社タバタ設計 株式会社タバタ設計 غرفة الاطفال
株式会社タバタ設計

株式会社タバタ設計
株式会社タバタ設計
株式会社タバタ設計

11.أهم العوامل في غرف الأطفال هي تخصيص مساحة تخزينية لكل العناصر الخاصة بالطفل، من ملابس، أدوات أو لعب فكل شئ يجب أن يخصص له مكان في الخزانة لسهولة الحصول عليه و لتجنب الفوضى

apartment V-21, VALENTIROV&PARTNERS VALENTIROV&PARTNERS غرفة الاطفال
VALENTIROV&amp;PARTNERS

apartment V-21

VALENTIROV&PARTNERS
VALENTIROV&amp;PARTNERS
VALENTIROV&PARTNERS

12.أما الألعاب فيمكنك تخزينها في الصناديق في الأرفف لسهولة الحصول عليها

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

13.هذا التصميم رائع في تقسيم الغرف بواسطة الخزانة أو المكتبة ليحصل كل طفل على مساحة غرفته الخاصة

Haus Mono, Burkhard Heß Interiordesign Burkhard Heß Interiordesign غرفة الاطفال خشب
Burkhard Heß Interiordesign

Burkhard Heß Interiordesign
Burkhard Heß Interiordesign
Burkhard Heß Interiordesign

14.أما هذا التصميم الذكي فيصلح في حالة استقبال أحد أصدقاء أبناؤك ومبيتهم في غرفته، فهي توفر سرير إضافي بمجرد شد الوحدة إلى الخارج

Mobiliario juvenil , Sofás Camas Cruces Sofás Camas Cruces غرفة الاطفال
Sofás Camas Cruces

Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces

16.راعي تزين حوائط غرفة صغيرك ببعض التفاصيل البسيطة و الألوان فهي لها تأثير إيجابي على الطفل

CAMERETTA#1, Elisabetta Goso >architect & 3d visualizer< Elisabetta Goso >architect & 3d visualizer< غرفة الاطفال
Elisabetta Goso &gt;architect &amp; 3d visualizer&lt;

Elisabetta Goso >architect & 3d visualizer<
Elisabetta Goso &gt;architect &amp; 3d visualizer&lt;
Elisabetta Goso >architect & 3d visualizer<

17.أيضاً بعمل حائط سبورة فإنك توفر مساحة ابداعية لصغيرة ليخرج طاقته بالرسم و التلوين

„Haus im Haus“ – Wohnung in Berlin Mitte, Sehw Architektur Sehw Architektur غرفة الاطفال
Sehw Architektur

Sehw Architektur
Sehw Architektur
Sehw Architektur

18.أو ربما كان طفلك يحب القراءة فحين ذاك يمكنك تزين الحائط بأرفف ذات شكل مميز

Girls' Bedroom homify غرفة الاطفال
homify

Girls' Bedroom

homify
homify
homify
13 نصيحة للحفاظ على ترتيب مطبخك
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