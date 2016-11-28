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منزل من الأساطير

Marwa Hasan Marwa Hasan
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في الحياة اليومية السريعة فإننا نحتاج لمنازل عملية وفعالة لتلبي طلباتنا اليومية. ولكن هذا لا يمنعنا من أن نحلم بتصميم منازل أحلامنا مهما كانت  أحلامنا كبيرة. اليوم سنأخذكم في جولة في منزل فاخر يشبه منازل الأساطير في فخامته، يجمع بين الكلاسيكية والعملية، و بين الأناقة والجمال كما سنرى في كل ركن من أركان المنزل..

الواجهة الأمامية

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المبنى مصمم على مساحة 140 متر مربع ومحاط بمساحة زهيدة من الخضرة. فهذا المنزل الفاره يقع في ركن مبهر محاط بالطبيعة الخضراء وبالتلال وأشجار الصنوبر من كل مكان . هذا المنزل القابع في الريف البولاندي يجمع بين الراحة والخصوصية في جزء بعيد عن المدينة. 

هذا المنزل ذو الدورين يقف بفخر بلونه الأبيض المنعش والذي يتباين بشكل أنيق مع السطح الرمادي العلوي الخاص بالسقف. فتصميمه عبارة عن مزيج بين العمارة الكلاسيكية مع بعض اللمسات المودرن، والذي يخيل لنا أنه مزيج صعب الأتيان به ولكن كما نرى فإن التصميم  النهائي يظهر بشكل مثالي وأنيق.

المنزل من الداخل منعش كبياض التلج

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اللمسات الأسطورية تستمر معنا في داخل المنزل فالألوان تظهر بشكل فريد من نوعه  مع الخلفية الخضراء والتي تظهرعبر النافذة الكبيرة. كما أن هذه الغرفة منغمره في الضوء الطبيعي بفضل مساحة النافذة الزهيدة.

اللون الأساسي في غرفة المعيشة هو الأزرق فهو مريح للأعصاب ويعطي هدوء و أناقة، مع مزيج من الأقمشة الرائعة الملمس والنقشات الرقيقة لتكون نتيجة مبهرة. 

فراغ مفتوح ومتسع

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تسمح المساحة المفتوحة لكلاً من غرفة المعيشة والسفرة بالحصول على مساحة حميمة لتجميع الأسرة، فقد حرص المصممين على ترتيب الأثاث بشكل يحث على التواصل. مع الحرص على خلق تفاصيل صغيرة، مثل  صينية الشاي و بعض الاكسسوارات وخلق فراغات مغلقة و ملتفة حول طاولة لتكون مركز الفراغ.

المطبخ ذو تصميم مميز

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ننتقل إلى المطبخ والذي نرى فيه طاولة أصغر لتناول الإفطار. أما الخزانات فتصميمها مثير للانتباه وبساطتها تدعو للاندهاش وخاصة مع وجود سطح العمل من الجرانيت أسود اللون والذي يعمل على خلق تباين. أما الحائط فيكمل المشهد بورق الحائط المخطط لتكون لمسات نهائية ورقيقة.

غرفة النوم مريحة

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في الجزء الهادئ من البيت تفع غرف النوم والحمامات. و معنا في هذا المثال غرفة النوم الرئيسية والتي صممت بأكثر التصاميم رقة وأناقة.

فتنغمر الغرفة في الإضاءة الطبيعية بفضل النافذة الكبيرة التي تحتل أغلب الحائط الخارجي. باقي الغرفة تصميمها، مفروشتها و كل تفاصيلها تعطي احساس مريح و يبعث على الاسترخاء.

حمام على الطراز المودرن

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تم تثبيت دوش ممطر وهو دوش خاص يعطي احساس خاص بالاسترخاء بحيث يتم ضبط الوحدة ببعض الاعدادات للحصول على دوش صباحي منعش.

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مساحة خارجية مظللة

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ببناء المظلة الأنيقة الفارهة ذات الأعمدة الكثيفة و الإرتفاع العالي لتوفير مساحة تحت المنطقة يمكن استخدامها في كل الفصول وكل المناسبات حيث أنها محمية من الظروف الجوية السيئة. المنطقة المظللة مؤثثة بأريكة أنيقة و طاولة مصنوعة من باليتات خشبية لتواكب الموضة والذي يجعلها منطقة مثالية للاستغلال لاستضافة الأصدقاء والعائلة.

لقطة ليلية فريدة من نوعها

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هذا المنزل يبقى أنيق ورائع حتى حين يحل ظلام الليل حيث أن الإضاءة تم تصميمها بشكل أنيق لتظهر التصميم الرائع والجميل للمنزل بأفضل شكل ممكن.

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