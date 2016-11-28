منزل من الأساطير

المبنى مصمم على مساحة 140 متر مربع ومحاط بمساحة زهيدة من الخضرة. فهذا المنزل الفاره يقع في ركن مبهر محاط بالطبيعة الخضراء وبالتلال وأشجار الصنوبر من كل مكان . هذا المنزل القابع في الريف البولاندي يجمع بين الراحة والخصوصية في جزء بعيد عن المدينة.

هذا المنزل ذو الدورين يقف بفخر بلونه الأبيض المنعش والذي يتباين بشكل أنيق مع السطح الرمادي العلوي الخاص بالسقف. فتصميمه عبارة عن مزيج بين العمارة الكلاسيكية مع بعض اللمسات المودرن، والذي يخيل لنا أنه مزيج صعب الأتيان به ولكن كما نرى فإن التصميم النهائي يظهر بشكل مثالي وأنيق.