6 غرف طعام إيطالية بسيطة لكن أنيقة!

على النمط التبسيطي المينيمال صُممت تلك السفرة ذات المائدة الخشبية كبيرة الحجم بسيطة المعالم. تصميم تلك المائدة غير عادي يتضح ذلك إن دققت النظر في أرجلها التي تطل علينا في هيئة أطُر مربعة ومُفرغة تظهر منها مجموعة من الكراسي المحيطة بالمائدة.

من المعروف دائمًا أن النمط التبسيطي يعتمد اعتماد أساسي في ديكوراته على اللمسة الخشبية التي رأيناها هنا بوضوح، فضلًا عن الألوان المحايدة التي تعتبر من سماته الرئيسية أيضًا والتي نجحت في تغليف الجدران والأرضية بالكامل مما أضاف لتلك الساحة الكبيرة شعور بالبراح والاتساع اللامنتهي. وعن إضاءة غرفة السفرة، فقد اعتمد المصمم هنا على وحدتين إضاءة بتصميم عصري مميز وأصر بأن يتحلى كلاهما بنفس لون الجدران والأرضية ليكون هناك ترابط بين جميع عناصر الديكور في المنزل بشكل عام.