6 غرف طعام إيطالية بسيطة لكن أنيقة!

نُقدم لكم اليوم مجموعة مختلفة من غرف تناول الطعام المستوحاة من التصميمات الإيطالية بلمسات أنيقة ومميزة أساسها خامة الخشب المعروف باستخدامها على نطاق واسع في التصميمات الإيطالية وخصوصًا في المطابخ وغرف تناول الطعام اللذان غالبًا ما يكونا ملتحقان ببعضهم البعض.. لنبدأ جولتنا الآن!
على النمط التبسيطي
المينيمال صُممت تلك السفرة ذات المائدة الخشبية كبيرة الحجم بسيطة المعالم. تصميم تلك المائدة غير عادي يتضح ذلك إن دققت النظر في أرجلها التي تطل علينا في هيئة أطُر مربعة ومُفرغة تظهر منها مجموعة من الكراسي المحيطة بالمائدة.
من المعروف دائمًا أن النمط التبسيطي يعتمد اعتماد أساسي في ديكوراته على اللمسة الخشبية التي رأيناها هنا بوضوح، فضلًا عن الألوان المحايدة التي تعتبر من سماته الرئيسية أيضًا والتي نجحت في تغليف الجدران والأرضية بالكامل مما أضاف لتلك الساحة الكبيرة شعور بالبراح والاتساع اللامنتهي. وعن إضاءة غرفة السفرة، فقد اعتمد المصمم هنا على وحدتين إضاءة بتصميم عصري مميز وأصر بأن يتحلى كلاهما بنفس لون الجدران والأرضية ليكون هناك ترابط بين جميع عناصر الديكور في المنزل بشكل عام.
مائدة طعام مميزة لا تختلف في بساطة تصميمها عن سابقتها سوى أنها أصغر حجمًا وأكثر إشراقة. غرفة تناول الطعام هنا جزءًا من غرفة المعيشة ذات الديكورات البسيطة والمذهلة في الوقت ذاته. نلاحظ هنا اعتماد المصمم على أشكال مختلفة في كراسي السفرة فمنها ما هو بمسند بني اللون ومنها ما هو أحمر اللون ومنها ما هو مبطن!
تحيط بمائدة الطعام عدة عناصر تضيف لها مزيد من الحيوية والجمال، على رأسها تلك اللمسة الخضراء المتمثلة في تلك المزهرية الخضراء الموضوعة بمنتصف المائدة أو الشجر الصغير المزين لزوايا الغرفة المختلفة. ثانيًا تلك المكتبة متعددة الأرفف والتي استغلها قاطنو المنزل في وضع العديد من الملفات والكتب والتحف العتيقة التي تجمل إطلالتها.
أن يكون التصميم الداخلي لمنزلك بالكامل مُعتمد على اللمسة الخشبية من الألف للياء في كلًا من الأرضيات والأسقف والجدران وكذلك الأثاث أمر في غاية الغرابة والأناقة في الوقت ذاته!، تغليف المنزل بالخشب بمثابة تجربة فريدة من نوعها نجح الإيطاليون في تطبيقها ببراعة في تصميماتهم المبهرة.
هذا النموذج الواضح أمامنا مُستوحى من التصميمات الإيطالية برقيها وبساطتها، فرغم أن الغرفة تبدو فخمة إلا أن ذلك السقف الخشبي المائل يعطينا الإحساس بأن تلك الساحة الأنيقة مجرد جزءًا من كوج ضخم!، غرفة تناول الطعام هنا مندمجة مع المطبخ المصمم بشكل مفتوح مما أكسب تلك الغرفة مساحة أكبر تسمح لقاطنو المنزل بالتحرك بسلاسة.
غرفة طعام مفتوحة على الطبيعة الخلابة مصممة بلمسات هادئة.. فالمائدة زجاجية الخامة مستديرة الشكل تتميز بحجمها الكبير الذي يستوعب عدد لا بأس به من الكراسي، أما الكراسي فـ نجدها مكسية بأقمشة رمادية فاتحة اللون بتصميم مريح نابع من كونها مُبطنة. هناك حالة رائعة من الاتساق بين عناصر تلك الغرفة جميعها ما بين الستائر وأقمشة الكراسي وكذلك الأرضية، فضلًا عن التناغم الواقع بين خامة الزجاج المستخدمة في كلًا من مائدة الطعام وكذلك أبواب الشرفة.
تصميم أنيق جمع بين الكلاسيكية والعصرية في آن واحد، فالغرفة بشكل عام تميل إلى الطراز الكلاسيكي خصوصًا بألوانها الفخمة والمميزة، إلا أن التصميم ذاته يعتمد على لمسات عصرية بداية من المائدة ذات اللون البني الداكن وكذلك الكراسي بلونها الأحمر الداكن أيضًا والأرضية الباركيه. أما عن الخزانات المحيطة بالمائدة فيكفي لونها الكريمي
العاجي الذي ينم عن مدى كلاسيكيتها.
لا يمكن أن نُغفِل هنا عنصرين غاية في الأهمية، أولهما تلك اللمسة الخضراء التي كان لها أكبر الأثر في إبراز جمال الغرفة وإكمال رُقي ديكوراتها، وتلك الثريا المتدلية من السقف والمصممة على هيئة كرة متوسطة الحجم تنشر مزيد من الضوء بكافة أرجاء الغرفة.
إن كانت مساحة منزلك محدودة، لست مضطرًا لتصميم غرفة كاملة من أجل تناول الطعام، فيمكنك ببساطة تخصيص ركن مميز بإحدى غرف منزلك المميزة ويفضل أن يكون مطلًا على نافذة كبيرة أو شرفة لتمد ذلك الركن بمزيد من الحيوية والإشراقة، وهو ما حدث هنا في تصميم تلك الغرفة البسيط.
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