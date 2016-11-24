12 فكرة مميزة للمداخل والممرات

الانطباع الأول هو ما يدوم، وللأسف على الرغم من عدم دقة هذه العبارة إلا أنها تعتبر أساس في الحكم على الأشخاص، وفيما يتعلق بتصميم المنازل فالانطباع الأول يتمثل في مدخل المنزل والذي يعبر بصورة واضحة عن ذوق وشخصية ساكنيه.

وعلى الرغم من أهمية الممرات والمداخل إلا أن الكثيرين لا يعيرونها اهتماما كبيرا في التصميم رغم أهميتها في إبراز الصورة النهائية لللمنزل والوصل بين الغرف بشكل جميل وعملي، لذا سنسلط الضوء في هذا المقال على مجموعة من الأفكار والتصميمات لممرات ومداخل المنزل مهما كان النمط المستخدم في التصميم لإعطائكم مزيدا من الإلهام عند تصميم منازلكم الخاصة.