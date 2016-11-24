12 فكرة مميزة للمداخل والممرات

الانطباع الأول هو ما يدوم، وللأسف على الرغم من عدم دقة هذه العبارة إلا أنها تعتبر أساس في الحكم على الأشخاص، وفيما يتعلق بتصميم المنازل فالانطباع الأول يتمثل في مدخل المنزل والذي يعبر بصورة واضحة عن ذوق وشخصية ساكنيه.
وعلى الرغم من أهمية الممرات والمداخل إلا أن الكثيرين لا يعيرونها اهتماما كبيرا في التصميم رغم أهميتها في إبراز الصورة النهائية لللمنزل والوصل بين الغرف بشكل جميل وعملي، لذا سنسلط الضوء في هذا المقال على مجموعة من الأفكار والتصميمات لممرات ومداخل المنزل مهما كان النمط المستخدم في التصميم لإعطائكم مزيدا من الإلهام عند تصميم منازلكم الخاصة.
البداية مع تصميم فخم ورائع لمدخل منزل على الطراز الكلاسيكي، اعتمد فيه المصمم على الأرضية كتعبير عن الفخامة حيث استخدم الرخام الموزييك بزخرفة أنيقة جدا تماشت مع تصميم السقف وألوانه، هذا النوع من التصميمات يجذب العين بمجرد رؤيته ليس فقط لمحبي الكلاسيكية بل لجميع الأذواق.
أضاف المصمم أيضا لمسته الخاصة على الجدران بهذه اللوحة الفنية البسيطة والإضاءة مع الستائر الراقية، وأخيرا الأريكة ذات القاعدة الخشبية والتي تماشي بشكل مذهل مع التصميم وأعطت شعورا بالراحة عند دخول المنزل.
من أهم نقاط التصميم الجيد استغلال المساحات مهما كانت صغيرة، وهذا التصميم مثالا بارعا على هذه النقطة، فعلى الرغم من ضيق المدخل وطوله إلا أن المصمم استخدم أدوات بسيطة جعلت منه مدخلا مميزا وكأنه مدخلا لمعرض أو صالة أدبية وفنية!
اللوحات على الجدران والمكتبة الموجودة أسفلها استغلت طول الممر بشكل جيد، بالإضافة إلى انسجام العناصر جميعا مع الأرضية الخشبية والإضاءة الخافتة بسقف الممر والتي استخدمها المصمم في جذب الانتباه إلى الحائط الرئيسي في التصميم.
تتميز المنازل المصممة على الطراز الحديث بجاذبيتها ومداخلها المبتكرة، ففي هذا المدخل لم يكتفي المصمم بجمال السلم الخشبي مع اللون الأبيض والحائط الزجاجي، بل كان بارعا في استغلال المساحة الموجودة أسفل السلم والتي لا يلتفت إليها أغلب المصممين، وجعل منها حديقة داخلية أعطت حياة ودفئا لمدخل المنزل.
استخدام الأشجار الخضراء مع الأحجار باللون الأبيض والإضاءة البسيطة الهادئة صنعت زاوية جميلة وملفتة للنظر بمجرد الدخول للمنزل، إنها حقا فكرة مميزة!
استخدام الزخارف الإسلامية في المداخل والممرات يعطي جاذبية غير مسبوقة للمنزل، ويعبر بشكل واضح عن اهتمام أصحاب المنزل بالفن والعمارة الإسلامية كما عبّر عنها هذا التصميم البسيط والمبدع.
الزخارف الأنيقة في الأرضية، والقطع الفنية الموجودة على جانبي السلم الخشبي، بالإضافة إلى الأبواب الخشبية المصنوعة بفن الأرابيسك وانساجمها مع لون الجدران وإضاءة الممر كلها أعطت المكان روحا كلاسيكية وعطرا إسلاميا رائعا.
اعتمد هذا المدخل في تصميمه على عنصران أساسيان هما: المزهريات والإضاءة، المزهريات ذو الأحجام الكبيرة الموجودة في المداخل والممرات الواسعة تملأ المكان بشكل أنيق وجذّاب خاصة إذا كانت ذو تصميم بسيط كهذه المزهريات المستخدمة في هذا التصميم بقاعدتها البيضاء وطول النبتة المستخدمة المتناسب تماما مع مساحة المدخل الكبيرة، ولا يمكن تجاهل اختيار المكان المناسب الذي وضعت به تلك المزهريات لتبرز جمال المكان.
أما عن الإضاءة المستخدمة فلولاها ما أصبح المدخل جميلا وجذّابا بهذا الشكل، فالإضاءة كما يطلق عليها المصممون (سحر المنزل)!
بشكل شخصي فأنا من عشّاق هذا النمط من التصميم، الذي يعتمد على البساطة والألوان الهادئة الجذّابة.
استخدام ورق الحائط باللون الأزرق الهاديء مع هذه المنضدة الخشبية بلونها الوردي والمزهريات الصغيرة من فوقها، عناصر بسيطة ولكنها جعلت من هذا الجدار لوحة فنية، وإضافة السجاد المربع بنقوشاته الهادئة على الأرضيةالخشبية ومزج هذا مع باقي العناصر أعطى روحا ريفية وجمالامنقطع النظير لهذا الممر الصغير.
إذا كنت من عشّاق السجاد والمنازل الكبيرة فبالتأكيد هذا المدخل سينال إعجابك!
على الرغم من أن أغلب المصممين لا يفضلون استخدام السجاد في مدخل المنزل، إلا أن هذا التصميم أبرع في استخدام السجاد من أجل إعطاء هذا المدخل الضخم جاذبية وشكلا مختلفا، استخدام المصمم سجادتين بنفس الشكل للحفاظ عل التناسق، ووضع في منتصف المسافة كرسي خشبي وبوفيه للأحذية في المقابل، واستخدم عناصر بسيطة للغاية من إجل إنهاء هذا التصميم وكان من أهمها لون الحائط الأبيض الذي كان سببا رئيسيا في إبراز جمال وروعة السجاد والأرضية.
الأبيض والخشب عنصران مهمان في التصميم عند اختيار النمط الريفي، نجد في هذا التصميم استخدام اللون الأبيض في الدران المصممة بشكل رائع ويتخلها شبابيك تسمح بدخول إضاءة طبيعية للمكان مما يعطي إحساسا بالطبيعية وهذا ما يتميز به النمط الريفي.
الأرضية الخشبية واللوحات المعلقة على الجدار أشياء بسيطة ولكنها ساهمت في خلق ممرا رائعا بين الغرف يبعث على الراحة والجمال.
ممر خاص لعشّاق الكلاسيكية، هذا الممر مليء بالتفاصيل الجميلة والفخمة بداية من الأرضية الخشبية التي أعتبرها عنصر أساسي في جمال هذا التصميم، مرورا بالكراسي الجلدية والمرآة بالإطار الكلاسيكي والبوفيه الأنيق والفاخر في نهاية الممر، كلها عناصر جميلة وأنيقة أبدع فيها المصمم.
المرآة هي الاختيار الأمثل لمحبي الجمال والأناقة، استخدام المرايا في تصميم المداخل والممرات يعطيها اتساعا وأناقة كما يساعد على إظهار جمال الإضاءة التي أبرع فيها المصمم بشكل واضح.
بالإضافة لاستخدام المرآة استخدم المصمم مزهرية رائعة وأنيقة إلى جانب الأرضية اللامعة والتي تتناسق بشكل رائع مع وجود المرايا بهذا الشكل.
الإضاءة الغير مباشرة الموضوعة داخل الجدار ومسلّطة على اللوحات هي أساس تصميم هذا الممر، ممر راقي وبسيط وهاديء يتناسب مع عشّاق الفن كما يمكن استخدامه في أنماط عديدة من التصميم.
وفي الختام أترككم مع هذا الممر الرائع المكون من اللونان الأبيض والرصاصي، بسيط وهاديء اعتمد على الألوان بشكل أساسي، حتى المتضدة الخشبية واللوحة على الجدار استخدم المصمم فيها نفس درجات الألوان.