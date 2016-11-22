7 أفكار مذهلة لتقسيم المساحات الكبيرة

عادة ما نمتلك مساحة مفتوحة في منزلنا ليتم تأثيثها كغرف متتالية بدون فصل ، لكن بعض الأشخاص يفضلون تقسيم تلك المساحات الواسعة لمساحات منفصلة
في موضوعنا اليوم سنقترح عليك بعض الأفكار التي تساعدك على تقسيم الساحة بدون الحاجة إلى بناء جدران .
يساعدنا عادة التقسيم في تصميم شقق الأستوديو ، بالرغم من أن ترك المساحات مفتوحة يعطي إحساس بالإتساع والإتصال البصري ، لكن فصل المساحات أيضا يعطي نوع من التوازن والحدود اللطيفة خصوصا إذا ما تمت بطريقة منسجمه مع التصميم ، إنها تلك اللحظة التي تشعر بالإنقسام بين الغرف بدون وجود جدار عازل ، معظم الحلول هي حلول مؤقته وتلك ميزة التصميم الداخلي انه يساعدك على ابتكار حلول متغيرة في حالة إذا اصبت بالملل ، لذلك فدائما ما يفكر المصممون الداخليون في إقتراح تصميمات مؤقته سهلة التغيير .
وسيظل تقسيم الفراغات بدون بناء جدران حلًا أمثل لتوزيع الإضاءة الطبيعية و الهواء المتجدد بين الغرف ، سنستعرض معكم 7 تصميمات مختلفة لتتعرف على الحلول الرائعة في التقسيم
استخدام أبواب منزلقة للفصل بين الغرف يعد تقسيم رائع وذلك لإمكانية الفصل التام او الإتصال التام على حسب الظروف ويكون الباب في تلك اللحظة اضافة جمالية للتأكيد على النمط المستخدم في الغرفة مثل ذلك المثال الريفي
وتعد الأبواب المنزلقة من أشهر أنواع الفصل بين الفراغات المستخدم في المملكة بين مجالس الرجال و غرف الطعام
هناك طريقة عملية لتقسيم الفراغات عن طريق استخدام الخزانات ، تناسب تلك الفكرة الذين يمتلكون أغراض كثيرة ويحتاجون أماكن تخزين متعددة ، فهي توفر مساحة جيدة للتخزين
هنا يظهر تصميم اسكندنافي لطيف تظهر به الخزانة في جهة المطبخ ولا تتعارض مع غرفة المعيشة و لم تؤثر على التهوية او الضوء القادم من الخارج .
قام المهندسيين المعماريين vismaracorsi بعمل رائع بتقسيم الفراغات ببناء حديقة داخلية ينفذ منها الضوء الطبيعي ، اضافة النباتات والشجيرات للغرف يعطي مساحة للطبيعة لتضع بصمتها على المكان بشكل سلس وجميل
هذا الحل مثالي لإستخدامه خلال شقة إستوديو ، يمكن من خلال إستخدام الأبواب شبه الشفافة من خلق غرف نوم صغيرة حميمية وخاصة ، ويمكن توظيفها في سرير مكون من أربع أعمده و أبواب منزلقة مركبة عليه
يناسب ذلك الإقتراح من يريدون فصل أكثر خصوصية بين الغرف ، فالتقسيم بالمكتبة الغير متصله بالسقف يمكنه خلق ركن منفصل عن بقية الغرفة ، كما انه يزيد من مساحات التخزين
يستخدم هذا الحل مع غرف الاستديو الصغيرة الحجم ، بناء عازل بين غرفة النوم وسائر الشقة عن طريق ألواح زجاجية يسمح بالاتصال البصري خلال فترات النهار ، ومع إغلاق الستائر مساء يتم الفصل التام بين الغرف
تم الفصل في هذا المثال عن طريق استخدام أسطح العمل الخاصة بالمطبخ ، ليصبح المطبخ وغرفة الطعام متصلين ومنفصلين في ذات الوقت ، تم استخدام قطعة أثاث كوحدة تخزين من الأرض للسقف ولكن تم ترك مساحة مفتوحة بين الغرف للتواصل
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