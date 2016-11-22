الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 أفكار مذهلة لتقسيم المساحات الكبيرة

Radwa Radwan Radwa Radwan
Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة المعيشة
Loading admin actions …

عادة ما نمتلك مساحة مفتوحة في منزلنا ليتم تأثيثها كغرف متتالية بدون فصل ، لكن بعض الأشخاص يفضلون تقسيم تلك المساحات الواسعة لمساحات منفصلة 

في موضوعنا اليوم سنقترح عليك بعض الأفكار التي تساعدك على تقسيم الساحة بدون الحاجة إلى بناء جدران .

يساعدنا عادة التقسيم في تصميم شقق الأستوديو ، بالرغم من أن ترك المساحات مفتوحة يعطي إحساس بالإتساع والإتصال البصري ، لكن فصل المساحات أيضا يعطي نوع من التوازن والحدود اللطيفة خصوصا إذا ما تمت بطريقة منسجمه مع التصميم ، إنها تلك اللحظة التي تشعر بالإنقسام بين الغرف بدون وجود جدار عازل ، معظم الحلول هي حلول مؤقته وتلك ميزة التصميم الداخلي انه يساعدك على ابتكار حلول متغيرة في حالة إذا اصبت بالملل ، لذلك فدائما ما يفكر المصممون الداخليون في إقتراح تصميمات مؤقته سهلة التغيير .

وسيظل تقسيم الفراغات بدون بناء جدران حلًا أمثل لتوزيع الإضاءة الطبيعية و الهواء المتجدد بين الغرف ، سنستعرض معكم 7 تصميمات مختلفة لتتعرف على الحلول الرائعة في التقسيم 

1- تقسيم الغرف عن طريق الأبواب المنزلقة

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

استخدام أبواب منزلقة للفصل بين الغرف يعد تقسيم رائع وذلك لإمكانية الفصل التام او الإتصال التام على حسب الظروف ويكون الباب في تلك اللحظة اضافة جمالية للتأكيد على النمط المستخدم في الغرفة مثل ذلك المثال الريفي 

وتعد الأبواب المنزلقة من أشهر أنواع الفصل بين الفراغات المستخدم في المملكة بين مجالس الرجال و غرف الطعام 

2- التقسيم عن طريق الخزانات

Portfolio, Loft Factory Loft Factory الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Loft Factory

Loft Factory
Loft Factory
Loft Factory

هناك طريقة عملية لتقسيم الفراغات عن طريق استخدام الخزانات ، تناسب تلك الفكرة الذين يمتلكون أغراض كثيرة ويحتاجون أماكن تخزين متعددة ، فهي توفر مساحة جيدة للتخزين 

هنا يظهر تصميم اسكندنافي لطيف تظهر به الخزانة في جهة المطبخ ولا تتعارض مع غرفة المعيشة و لم تؤثر على التهوية او الضوء القادم من الخارج .

3- التقسيم بالحدائق الداخلية

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة المعيشة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

قام المهندسيين المعماريين vismaracorsi  بعمل رائع بتقسيم الفراغات ببناء حديقة داخلية ينفذ منها الضوء الطبيعي ، اضافة النباتات والشجيرات للغرف يعطي مساحة للطبيعة لتضع بصمتها على المكان بشكل سلس وجميل 

4- التقسيم بالأبواب شبه الشفافة

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT غرفة نوم
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

هذا الحل مثالي لإستخدامه خلال شقة إستوديو ، يمكن من خلال إستخدام الأبواب شبه الشفافة من خلق غرف نوم صغيرة حميمية وخاصة ، ويمكن توظيفها في سرير مكون من أربع أعمده و أبواب منزلقة مركبة عليه 

5- التقسيم بالمكتبات

Espacio comedor diario, Estudio de iluminación Giuliana Nieva Estudio de iluminación Giuliana Nieva غرفة السفرة
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

يناسب ذلك الإقتراح من يريدون فصل أكثر خصوصية بين الغرف ، فالتقسيم بالمكتبة الغير متصله بالسقف يمكنه خلق ركن منفصل عن بقية الغرفة ، كما انه يزيد من مساحات التخزين 

6- الفصل عن طريق الزجاج

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

يستخدم هذا الحل مع غرف الاستديو الصغيرة الحجم ، بناء عازل بين غرفة النوم وسائر الشقة عن طريق ألواح زجاجية يسمح بالاتصال البصري خلال فترات النهار ، ومع إغلاق الستائر مساء يتم الفصل التام بين الغرف  

7- التقسيم عن طريق الأثاث

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

تم الفصل في هذا المثال عن طريق استخدام أسطح العمل الخاصة بالمطبخ ، ليصبح المطبخ وغرفة الطعام متصلين ومنفصلين في ذات الوقت ، تم استخدام قطعة أثاث كوحدة تخزين من الأرض للسقف ولكن تم ترك مساحة مفتوحة بين الغرف للتواصل 

يمكن التعرف على 15 نموذج لمطابخ مودرن صغيرة المساحة

8 بيوت جميلة لن تكلفك إلا القليل من المال

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً