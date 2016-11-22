7 أفكار مذهلة لتقسيم المساحات الكبيرة

عادة ما نمتلك مساحة مفتوحة في منزلنا ليتم تأثيثها كغرف متتالية بدون فصل ، لكن بعض الأشخاص يفضلون تقسيم تلك المساحات الواسعة لمساحات منفصلة

في موضوعنا اليوم سنقترح عليك بعض الأفكار التي تساعدك على تقسيم الساحة بدون الحاجة إلى بناء جدران .

يساعدنا عادة التقسيم في تصميم شقق الأستوديو ، بالرغم من أن ترك المساحات مفتوحة يعطي إحساس بالإتساع والإتصال البصري ، لكن فصل المساحات أيضا يعطي نوع من التوازن والحدود اللطيفة خصوصا إذا ما تمت بطريقة منسجمه مع التصميم ، إنها تلك اللحظة التي تشعر بالإنقسام بين الغرف بدون وجود جدار عازل ، معظم الحلول هي حلول مؤقته وتلك ميزة التصميم الداخلي انه يساعدك على ابتكار حلول متغيرة في حالة إذا اصبت بالملل ، لذلك فدائما ما يفكر المصممون الداخليون في إقتراح تصميمات مؤقته سهلة التغيير .

وسيظل تقسيم الفراغات بدون بناء جدران حلًا أمثل لتوزيع الإضاءة الطبيعية و الهواء المتجدد بين الغرف ، سنستعرض معكم 7 تصميمات مختلفة لتتعرف على الحلول الرائعة في التقسيم