فيلا عصرية حلم كل عائلة

نصحبكم اليوم في جولة مع هذا المنزل الإستوائي المتواضع، هذا المنزل بمبانيه الهندسية الشكل والذي إعتمد على إظهار الكتل وتركيبها على بعضها مثل مكعبات الأطفال و الذي قام بتصميمة STUDIO GILSON BARBOSA في كامبو جراندي في قلب البرازيل.
الواجهة الرئيسية من المنزل تخلو من النوافذ تقريباً (ماعدا من شريط صغير من الشبابيك في الجانب الأيمن من المبني). هذه الواجهة تبدو غامضة فتتركك لتتسأل، ترى ماذا يكمن داخل هذا البيت؟ و ما سر حوائطة المصمتة؟
أنظر إلى المدخل، سوف تجد بلاطات السلم طافية ومضاءة بإضاءة الليد وعلى جانبيها حشائش خضراء تبعث على البهجة و الترحاب أثناء رحلتك للداخل. تؤدي السلالم إلى المدخل الذي خفي بدورة بين طيات الكتلة الخشبية.
التصميم الخارجي على الطراز المودرن رغم أن المصمم حافظ على تناسب المبنى مع البيئة المناخية في الواجهه الأمامية.
و على عكس الواجهة الأمامية، إذا نظرنا في الواجهه الخلفية للمنزل لوجدنا الواجهه كلها مفتوحة على الحديقة الخلفية ومن خلال تلك الزاوبة يمكننا أن نأخذ نظرة شاملة للمنزل بأكملة. هذا التباين بين الواجهتين يعطي المنزل إحساس بالفخامة والخصوصية.
الواجهة الخلفية تظهر الطراز المودرن البسيط المتبع في تصميم هذا المنزلل أكتر، فيتمثل في الزجاج الذي يكسو الواجهة، الدرابزين الزجاجي بشرفات الأدوار العليا، حتى في إستخدام الوحدة الأساسية المربع في الكتلة المعمارية و أيضاً في تصميم وحدات الحديقة.
إذا دخلنا المنزل أهم ما يلفت النظرفي الإستقبال وهو قلب البيت هو الإرتفاع الغير معتاد، فهو أكبر من المقياس الإنساني بينما يقل الأرتفاع في المعيشة الداخلية. في الغالب إعتمد المعماري في تصميمة للمنزل على عمل فرق في مناسيب السقف حسب وظيفة كل غرفة.
نرى الواجهة الخلفية في القلب قد نفذت من الزجاج بالكامل والذي يساهم على تمرير أكبر قدر من الضوء مع إمتياز رؤية أكبر قدر ممكن من الحديقة الخارجية من الداخل و أيضاً يساهم في إعطاء فخامة لهذا الجزء من البيت.
يظهر أيضاً البيت بالكامل بلون أبيض جذاب و جميل، يظهر في الدهانات الداخلية و أيضاً في أثاث غرفة المعيشة، ثم تأتي السجادة الموضوعة في المدخل بلونها الغامق و طرازها الكلاسيكي لتعمل على خلق تباين جميل ودفئ في الجو العام الداخلي للمنزل.
يظهر الإرتفاع هنا بأنه إرتفاع دورين و يظهر أيضاً تفاصيل درجات السلم مع الدرابيزين الزجاجي الجميل والذي بدوره يعزز الطراز المودرن. ويقل الارتفاع أيضاً هنا أيضاً في غرفة السفرة، حيث يرجع المصمم مرة أخرى إلى المقياس الإنساني.
خارخ المعيشة الداخلية حرص على عمل معيشة خارجية مطلة مباشرة على الحديقة و مظللة ببرجولا خشبية، بحيث يمكن ضم كلاً من المعيشتين بفتح الباب الجرار. حرص على فرش الأثاث الخارجي للمعيشة على طراز البيت الريفي الكلاسيكي الجميل.
الحديقة بها شجيرات و كشافات إضاءة لإضافة شكل جميل للحديقة الخلفية و إكسابها عمق بينما نرى من هذة الزاوية تناغم رائع للمنزل.
لن نغفل عن ذكر حمام السباحة المستطيل الشكل الجميل، ليس حجمة بالكبير ولكنة يعطي تناغم رائع للجو العام فالمناظر الطبيعة في الحديقة الخلفية، مع الأرضية الخشبية والأخرى الحجرية، الزرع الأخضر، الكشافات ونسبة المباني إلى نسبة الفراع كل هذا المزيج يعطي دفئ وراحة للأسرة.