فيلا عصرية حلم كل عائلة

الواجهة الرئيسية من المنزل تخلو من النوافذ تقريباً (ماعدا من شريط صغير من الشبابيك في الجانب الأيمن من المبني). هذه الواجهة تبدو غامضة فتتركك لتتسأل، ترى ماذا يكمن داخل هذا البيت؟ و ما سر حوائطة المصمتة؟

أنظر إلى المدخل، سوف تجد بلاطات السلم طافية ومضاءة بإضاءة الليد وعلى جانبيها حشائش خضراء تبعث على البهجة و الترحاب أثناء رحلتك للداخل. تؤدي السلالم إلى المدخل الذي خفي بدورة بين طيات الكتلة الخشبية.

التصميم الخارجي على الطراز المودرن رغم أن المصمم حافظ على تناسب المبنى مع البيئة المناخية في الواجهه الأمامية.