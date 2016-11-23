30 تصميم مذهل لحمامات عصرية

يهتم الساكنين بتصميم منزلهم على النمط المحبب لهم ، يختارون غرفة الاستقبال والطعام بعناية تامة ، كما تحظى غرفة النوم باهتمام شديد ، لكن يظل الحمام هو الأقل اهمية في الاختيار وغالبا ما يترك للنهاية باعتباره شئ شخصي جدا .

الحمامات هي المكان الأمثل للتأكيد على النمط المستخدم في المنزل ، والاهتمام به يؤكد على براعة المصمم الداخلي

سنستعرض معكم 30 فكرة لحمامات حديثة و عصرية ، والتي ستبث الإلهام والأفكار الإبداعية لتصميم حمام رائع