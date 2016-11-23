30 تصميم مذهل لحمامات عصرية

يهتم الساكنين بتصميم منزلهم على النمط المحبب لهم ، يختارون غرفة الاستقبال والطعام بعناية تامة ، كما تحظى غرفة النوم باهتمام شديد ، لكن يظل الحمام هو الأقل اهمية في الاختيار وغالبا ما يترك للنهاية باعتباره شئ شخصي جدا .
الحمامات هي المكان الأمثل للتأكيد على النمط المستخدم في المنزل ، والاهتمام به يؤكد على براعة المصمم الداخلي
سنستعرض معكم 30 فكرة لحمامات حديثة و عصرية ، والتي ستبث الإلهام والأفكار الإبداعية لتصميم حمام رائع
على الرغم من أن الخشب هو موضع ترحيب في جميع الأنماط ، لكن هو أكثر المرتبطين بالنمط الريفي المعاصر عن مواد أخرى مثل الخرسانة او الزجاج ، وعندما يكون التصميم معتمد على الاخشاب الناعمة المستقيمة سيصبح اضافة قيمة في العناصر المستخدمة ، يجب الحذر عند استخدام الاخشاب في الحمامات لأن تكون معالجة ضد الرطوبة
تصميم عصري شبابي ، استخدام لوحدة زخرفة حيوية توحي بالحركة في جدار واحد ومتصله بالسقف لتكسر السكون المحيط بالمكان
الرمادي والأبيض ولمسة من الخشب للحمام هو مزيج رائع للتحدث عن البساطة في التصميمات الحديثة ، حوض الاستحمام ذو التصميم الناعم من التفاصيل التي تؤكد على جمال المكان
الاستحمام بجوار حديقة خاصة هو من الكماليات التي لا يستطيع الكل تنفيذها . إذا كان من المستحيل إضافة حديقة في الحمام الخاص بك، يمكنك دائما إضافة أحواض الزرع أو المزهريات ، تلك التفاصيل الصغيررة تضيف نبض للحياة داخل تصميمك
الزجاج من أكثر المواد المرتبطة بالطراز المعاصر ، استخدام جدران وفواصل من الزجاج لفصل منطقة الاستحمام سيؤكد على حداثة وعصرية التصميم
استخدام الفسيفساء في الحمامات يعني نمط متكرر ، في هذا الاقتراح لون واضح ومتوازن تماما ممع تفاصيل الادوات الصحية المستخدمة
مثال آخر مع الفسيفساء ولكن مع حجم أكبر ، واختيارلون واضح ومشرق
اللعب مع أنماط مختلفة و بنية وملمس مختلف يعتبر ملفت للنظر ، أسطح ناعمة وأسطح خشنة ، اضاءة من مرآة مستديرة مع خلفية حوض مربعة ، تنوع يثري التصميم
اختيار التباين اللوني كالأبيض والأسود ، إضافة وحدات تخزين و كرسي، لمسات عصرية لحمام مميز
ترتيب اثنين من المرايا الكبيرة، كما لو علقت في الهواء، وفي وسط الغرفة لمسة لعناصر جذابة ويميزها اضافة اتساع بصري و سطوع ضوئي للمكان
جدار مغطاة بالكامل ببورسالين متنوع الزخارف والألوان ليحول الحمام البسيط للمسة جرأة محببة
مزيج بسيط من الرمادي الغامق مع استخدام الاستانلس ستيل بيعطي للمكان شخصية قوية
وعلى عكس المثال السابق ، هنا تصميم لحمام بألوان الباستيل الهادئ ليعطي لمسة راقية للمكان
مرة آخرى عودة للفسيفساء وفي ذلك المثال استخدم AMANDA PINHEIRO DESIGN في منطقة الاستحمام مع استخدام فسيفساء بتصميم دقيق وألوان متباينة لتسليط الضوء بصريا على المكان
تناغم رائع بين الأرضية وخلفية البانيو ، تلك التفاصيل الجميلة تضمن لك تصميم ناجح
تصميم جرئ مناسب للشباب ، مستخدم فيه ألوان نابضة بالحياة و بجدارية قوية .
يمكن اضافة لمسة عصرية من الصور باحجام مختلفه ويمكن اضافة صناديق صغيرة مع بعض البطاقات البريدية لتعطي طابع عصري
لمسة عصرية من الخشب مع اللون الأبيض ، تصيمم منمق و بسيط وراقي من الديكور
تصميم هندسي يبدو مستقبلي وجعل من المكان لوحة فنية خاصة
اذا لديك فراغ كبير فيمكنك تقسيم المكان بصريا بجدار مقسم لأرفف مختلفة الأحجام
حضور قوي لعناصر الطبيعة ىمن الاخشاب ليعطي التصميم طابع جرئ
تكرار لزخرفة خفيفة من بورسلان الجدران يصلح لغرف الضيوف
ديكور هادئ مستخدم فيه الخطوط المستقيمة ومركز على الاضاءة الوظيفية فوق المرآة
حمام فرغة النوم الرئيسية ، باحساس اتصال مباشر مع الغرفة باستخدام الأبواب المنزلقة واستخدام الارضة نفسها
تصميم لحمام معاصر يحترم الأشكال الهندسية حيث التباين بين المرآة المستديرة و الخطوط المستقيمة في كامل الحمام
البورسلان والخشب والمرايا والحنفيات و الألوان ، دمج لعدة مواد ولكن الحفاظ على التوازن هو المطلوب
أرضية مميزة بزخارف بسيطة تم التوفيق بينها وبين لون الجدران ، لمسة خشب بسيطة لإضافة روح ريفية على التصميم المعاصر
مرة أخرى هذا الجمع بين الألوان الكلاسيكية: الأبيض والأسود لينسجمو معًا مكونين لوحة فنية عصرية رائعة
الإضاءة عنصر مفيد جدا للتزيين واستخدام الأدوات امام المرآة ، استخدام الألوان اعطى للحمام حيوية ونضارة
الذي يحب أن الابتكار يمكن أن يجرؤ على تصميمات مجنون، لمسة عصرية باللون الأحمر القوى ، لتضيف لمحة مميزة على المكان
مارأيك بالتعرف على10 تصاميم مميزة لصنابير وأحواض الحمامات