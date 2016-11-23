الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

30 تصميم مذهل لحمامات عصرية

Radwa Radwan Radwa Radwan
Martelange | Belgien, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG حمام
Loading admin actions …

يهتم الساكنين بتصميم منزلهم على النمط المحبب لهم ، يختارون غرفة الاستقبال والطعام بعناية تامة ، كما تحظى غرفة النوم باهتمام شديد ، لكن يظل الحمام هو الأقل اهمية في الاختيار وغالبا ما يترك للنهاية باعتباره شئ شخصي جدا .

الحمامات هي المكان الأمثل للتأكيد على النمط المستخدم في المنزل ، والاهتمام به يؤكد على براعة المصمم الداخلي 

سنستعرض معكم 30 فكرة لحمامات حديثة و عصرية ، والتي ستبث الإلهام والأفكار الإبداعية لتصميم حمام رائع 

1- عصرية الخشب

Casa las Moras , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos حمام
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

على الرغم من أن الخشب هو موضع ترحيب في جميع الأنماط ، لكن هو أكثر المرتبطين بالنمط الريفي المعاصر عن مواد أخرى مثل الخرسانة او الزجاج ، وعندما يكون التصميم معتمد على الاخشاب الناعمة المستقيمة سيصبح اضافة قيمة في العناصر المستخدمة ، يجب الحذر عند استخدام الاخشاب في الحمامات لأن تكون معالجة ضد الرطوبة 

2- الخداع البصري

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura حمام
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

تصميم عصري شبابي ، استخدام لوحدة زخرفة حيوية توحي بالحركة في جدار واحد ومتصله بالسقف لتكسر السكون المحيط بالمكان

3- أناقة اللون الرمادي

IQube House_, ARCHiPUNKTURA .architekci detalu ARCHiPUNKTURA .architekci detalu حمام
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

الرمادي والأبيض ولمسة من الخشب للحمام هو مزيج رائع للتحدث عن البساطة في التصميمات الحديثة ، حوض الاستحمام ذو التصميم الناعم من التفاصيل التي تؤكد على جمال المكان 

4- حديقة داخلية

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام Red
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الاستحمام بجوار حديقة خاصة هو من الكماليات التي لا يستطيع الكل تنفيذها . إذا كان من المستحيل إضافة حديقة في الحمام الخاص بك، يمكنك دائما إضافة أحواض الزرع أو المزهريات ، تلك التفاصيل الصغيررة تضيف نبض للحياة داخل تصميمك 

5- الشفافية

Casa LA 356, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura حمام زجاج
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

الزجاج من أكثر المواد المرتبطة بالطراز المعاصر ، استخدام جدران وفواصل من الزجاج لفصل منطقة الاستحمام سيؤكد على حداثة وعصرية التصميم 

6- الفسيفساء او الموزاييك

Departamento Roma Oaxaca , Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos حمام
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

استخدام الفسيفساء في الحمامات يعني نمط متكرر ، في هذا الاقتراح لون واضح ومتوازن تماما ممع تفاصيل الادوات الصحية المستخدمة 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- المزيد من الفسيفساء

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura حمام رخام Beige
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

مثال آخر مع الفسيفساء ولكن مع حجم أكبر ، واختيارلون واضح ومشرق 

8- ملمس مختلف

Restaurant Artesanal , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea حمام
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

اللعب مع أنماط مختلفة و بنية وملمس مختلف يعتبر ملفت للنظر ، أسطح ناعمة وأسطح خشنة ، اضاءة من مرآة مستديرة مع خلفية حوض مربعة ، تنوع يثري التصميم 

9- الأبيض و الأسود

Departamento Tabachines , Hansi Arquitectura Hansi Arquitectura حمام
Hansi Arquitectura

Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura

اختيار التباين اللوني كالأبيض والأسود ، إضافة وحدات تخزين و كرسي، لمسات عصرية لحمام مميز 

10- مرايات معلقة

Casa Koz, Tacher Arquitectos Tacher Arquitectos حمام
Tacher Arquitectos

Tacher Arquitectos
Tacher Arquitectos
Tacher Arquitectos

ترتيب اثنين من المرايا الكبيرة، كما لو علقت في الهواء، وفي وسط الغرفة لمسة لعناصر جذابة ويميزها اضافة اتساع بصري و سطوع ضوئي للمكان 

11- التصميم واللون

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

جدار مغطاة بالكامل ببورسالين متنوع الزخارف والألوان ليحول الحمام البسيط للمسة جرأة محببة 

12- الرمادي و الاستانلس ستيل

Martelange | Belgien, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG حمام
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

مزيج بسيط من الرمادي الغامق مع استخدام الاستانلس ستيل بيعطي للمكان شخصية قوية

13- ألوان الباستيل

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept حمام MDF White
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

وعلى عكس المثال السابق ، هنا تصميم لحمام بألوان الباستيل الهادئ  ليعطي لمسة راقية للمكان

14- الحمام بطل الرواية

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores حمام
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

مرة آخرى عودة للفسيفساء وفي ذلك المثال استخدم AMANDA PINHEIRO DESIGN في منطقة الاستحمام مع استخدام فسيفساء بتصميم دقيق وألوان متباينة لتسليط الضوء بصريا على المكان 

15- التناغم بين الأرضيات والجدران

PATCHWORK E HIDRAULICOS, Gama Ceramica y Baño Gama Ceramica y Baño حمام
Gama Ceramica y Baño

Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño

تناغم رائع بين الأرضية وخلفية البانيو ، تلك التفاصيل الجميلة تضمن لك تصميم ناجح 

16- بهجة الألوان

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تصميم جرئ مناسب للشباب ، مستخدم فيه ألوان نابضة بالحياة و بجدارية قوية .

17- الصور والمزيد من الصور

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

يمكن اضافة لمسة عصرية من الصور باحجام مختلفه ويمكن اضافة صناديق صغيرة مع بعض البطاقات البريدية لتعطي طابع عصري

18- كل شيء في مكانه

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos حمام
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

لمسة عصرية من الخشب مع اللون الأبيض ، تصيمم منمق و بسيط وراقي من الديكور 

19- تصميم من المستقبل

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN حمام Metallic/Silver
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

تصميم هندسي يبدو مستقبلي وجعل من المكان لوحة فنية خاصة

20- تقسيم الحائط لأرفف

Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design حمام
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

اذا لديك فراغ كبير فيمكنك تقسيم المكان بصريا بجدار مقسم لأرفف مختلفة الأحجام 

21- ريفي معاصر

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG حمام
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

حضور قوي لعناصر الطبيعة ىمن الاخشاب  ليعطي التصميم طابع جرئ

22- ملمس منمق

Dom na Różanym Potoku , Neostudio Architekci Neostudio Architekci حمام
Neostudio Architekci

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

تكرار لزخرفة خفيفة من بورسلان الجدران يصلح لغرف الضيوف 

23- أضواء والأناقة

65sqm Appartment, MADG Architect MADG Architect حمام
MADG Architect

MADG Architect
MADG Architect
MADG Architect

ديكور هادئ  مستخدم فيه الخطوط المستقيمة ومركز على الاضاءة الوظيفية فوق المرآة 

24- غرفة متكاملة

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory حمام
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

حمام فرغة النوم الرئيسية ، باحساس اتصال مباشر مع الغرفة باستخدام الأبواب المنزلقة واستخدام الارضة نفسها 

25- الدائرة مقابل الخطوط

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados حمام
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

تصميم لحمام معاصر يحترم الأشكال الهندسية حيث التباين بين المرآة المستديرة و الخطوط المستقيمة في كامل الحمام 

26- مواد مختلفة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

البورسلان والخشب والمرايا والحنفيات و الألوان ، دمج لعدة مواد ولكن الحفاظ على التوازن هو المطلوب 

27- ارضية مميزة

Moradia Sintra, MRS - Interior Design MRS - Interior Design حمام Blue
MRS – Interior Design

MRS - Interior Design
MRS – Interior Design
MRS - Interior Design

أرضية مميزة بزخارف بسيطة تم التوفيق بينها وبين لون الجدران ، لمسة خشب بسيطة لإضافة روح ريفية على التصميم المعاصر

28- الأبيض والأسود

homify حمام
homify

homify
homify
homify

مرة أخرى هذا الجمع بين الألوان الكلاسيكية: الأبيض والأسود لينسجمو معًا مكونين لوحة فنية عصرية رائعة

29- الإضاءة والألوان

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

الإضاءة عنصر مفيد جدا للتزيين واستخدام الأدوات امام المرآة ، استخدام الألوان اعطى للحمام حيوية ونضارة 

30- الجرأة فقط

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive حمام
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

الذي يحب أن الابتكار يمكن أن يجرؤ على تصميمات مجنون، لمسة عصرية باللون الأحمر القوى ، لتضيف لمحة مميزة على المكان 

مارأيك بالتعرف على10 تصاميم مميزة لصنابير وأحواض الحمامات 

افضل 6 طرق لجعل بيتك عصري

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً