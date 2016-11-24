12 فكرة مختلفة لإضاءة غرف النوم وتأثيراتها

غرفة النوم مكان الاسترخاء والراحة بعد عناء يوم طويل، لذا فتصميم غرفة النوم يجب أن نعني به اهتماما خاصا للحصول على الراحة والدفء الذي نبحث عنه في هذه الغرفة لتجديد نشاطنا وبدء يوم آخر جديد مفعم بالحيوية.
ومن أهم العناصر التي تؤثر في التصميم هي الإضاءة، واختيار الشكل المناسب للإضاءة في غرفة نومك هو ما يحدد تأثيرها عليك، فاختيار نمط الإضاءة يختلف حسب الغرض منها سواء كان الاسترخاء أو القراءة أو أي نشاط آخر مع مراعاة مناسبتها لديكور الغرفة وباقي عناصر التصميم.
صممت هذه الغرفة على النمط الاسكندينافي الرائع واختار المصمم عناصرها بدقة شديدة، وأهم عنصر هو استخدام الخشب في كل تفاصيلها، لذا وضع الإضاءة بهذا الشكل في سقف الغرفة المائل أعطاها جمالا خاصا بالإضفة إلى الجو الرومانسي عن طريق الإضاءة الخافتة على جانبي السرير وفي أعلى الجدار.
في الحقيقة استخدام الإضاءة بهذا الشكل من أروع ما رأيت!
استخدام أكثرمن وحدة لإضاءة الغرفة كالموجودة على جانبي السقف، وأخرى في منتصف السرير من الداخل، بالإضافة إلى الأباجورات المستخدمة على جانبي السرير، يعطي مساحة لتنوع استخدامات الإضاءة، فيمكن جعلها خافتة ويمكن إضاءة الأباجورة لتركيز الإضاءة فوق نقطة معينة من أجل القراءة وغيرها، فتوزيع الإضاءات في الغرفة وتحديد أماكنها من أهم عناصر التصميم.
بدون شك فالإضاءة الطبيعية هي الأفضل والأكثر راحة، لذا فاستخدام الإضاءة الطبيعية أثناء النهار هو أمر مهم إذا كنت تبحث عن روح التجديد والنشاط في غرفة نومك.
بالإضافة لذلك فوجود شرفة كبيرة على حديقة مليئة بالزهور والأشجار كما في هذا التصميم تعطي راحة واستجمام وهو ما تحتاجه غرفة النوم بكل تأكيد!
تتيز الإضاءات في هذه الغرفة بهدوئها في جميع حالاتها وهوما يعطي شعورا بالهدوء والاستجمام، ولجأ المصمم لخدعة جديدة في التصميم وهو وضع إضاءة بجانب الستائر جعلت الإضاءة خافتة مع وجود ظلال جميلة في آن واحد.
هل أنت من عشّاق الأناقة والألوان؟ سيناسبك نمط الإضاءة في هذا التصميم بكل تأكيد..
إضاءة السقف أعطت لمسة من الجمال للغرفة وإضاءة هادئة من أجل جو رومانسي وحالم، كما أضاف المصمم أباجورات مثبتة في السرير بشكل أنيق لزيادة الإضاءة عند القراءة أو القيام بنشاط مختلف.
يتميز النمط العصري في التصميم بالبساطة وسهولة الاستخدام وتلبية الاحتياجات في وقت واحد، والإضاءة في هذا التصميم العصري وضعت خلال الستائر الالكترونية والتي يستطيع الشخص فتحها وغلقها بالريموت والتحكم في نسبة الإضاءة التي يريدها في كل وقت.
الكثير منا يريد غرفة نوم تساعده على الخلود للنوم بسهولة وتهيئ له المناخ العام الدافيء والهاديء، وفي نفس الوقت تكون رومانسية وحالمة، وهذ ما فعله المصمم في هذه الغرفة باستخدام الإضاءات الخافتة في سقف الغرفة وعلى جانبي السرير.
يلجأ المصممون لاستخدام المرايا في غرف النوم الصغيرة لإعطائها اتساعا وبراح، كما أن المرايا مهمة جدا في عكس الإضاءة مما يؤثر على إنارة الغرفة بشكل جيد.
محبي النمط الكلاسيكي والتقليدي في التصميم سيجدون ما يبحثون عنه في هذا التصميم الفخم، والذي اعتمد فيه المصمم على استخدام نجفة فخمة في منتصف الغرفة وهي العنصر الأساسي في الإضاءة، إلى جانب استخدام الشمعدان على جانبي السرير.
تصميم تقليدي لا يحمل أي جديد ولكن تركيب العناصر بهذا الشكل واختيار أشكال وأماكن وضع الإضاءة أعطى التصميم مزيدا منالفخامة والجمال.
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تصميم بسيط وعصري استخدم الإضاءات المباشرة المتمثلة في الإضاءة الطبيعية من خلال النافذة والأباجورات على جانبي السرير، والإضاءة الغير مباشرة والخافتة الموجودة على حائط السرير والتي تعطي جوا رومانسيا خلال الليل.
كما استخدم المصمم نجفة فخمة على الجانب الآخر من الغرفة مزج من خلالها بين الكلاسيكية والحداثة.
الإضاءة في هذه الغرفة اتخذت أكثر من شكل من خلال وضعها في عناصر مختلفة داخل التصميم، فتوجد إضاءة داخلية بالسقف إلى جانب المصابيح الخارجية أيضا، بالإضافة إلى استخدام اللوحات المعلّقة على الجدران كعنصر إضاءة غير مباشر وهي فكرة جديدة في تصميم الإضاءات.