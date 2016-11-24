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12 فكرة مختلفة لإضاءة غرف النوم وتأثيراتها

Eman Rifaat Eman Rifaat
Departamento Jomap, DIN Interiorismo DIN Interiorismo غرفة نوم
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غرفة النوم مكان الاسترخاء والراحة بعد عناء يوم طويل، لذا فتصميم غرفة النوم يجب أن نعني به اهتماما خاصا للحصول على الراحة والدفء الذي نبحث عنه في هذه الغرفة لتجديد نشاطنا وبدء يوم آخر جديد مفعم بالحيوية. 

ومن أهم العناصر التي تؤثر في التصميم هي الإضاءة، واختيار الشكل المناسب للإضاءة في غرفة نومك هو ما يحدد تأثيرها عليك، فاختيار نمط الإضاءة يختلف حسب الغرض منها سواء كان الاسترخاء أو القراءة أو أي نشاط آخر مع مراعاة مناسبتها لديكور الغرفة وباقي عناصر التصميم.

1- إضاءة الأسقف

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign غرفة نوم
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

صممت هذه الغرفة على النمط الاسكندينافي الرائع واختار المصمم عناصرها بدقة شديدة، وأهم عنصر هو استخدام الخشب في كل تفاصيلها، لذا وضع الإضاءة بهذا الشكل في سقف الغرفة المائل أعطاها جمالا خاصا بالإضفة إلى الجو الرومانسي عن طريق الإضاءة الخافتة على جانبي السرير وفي أعلى الجدار. 

في الحقيقة استخدام الإضاءة بهذا الشكل من أروع ما رأيت! 

2- توزيع الإضاءة

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura غرفة نوم
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

استخدام أكثرمن وحدة لإضاءة الغرفة كالموجودة على جانبي السقف، وأخرى في منتصف السرير من الداخل، بالإضافة إلى الأباجورات المستخدمة على جانبي السرير، يعطي مساحة لتنوع استخدامات الإضاءة، فيمكن جعلها خافتة ويمكن إضاءة الأباجورة لتركيز الإضاءة فوق نقطة معينة من أجل القراءة وغيرها، فتوزيع الإضاءات في الغرفة وتحديد أماكنها من أهم عناصر التصميم. 

3- الإضاءة الطبيعية

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

بدون شك فالإضاءة الطبيعية هي الأفضل والأكثر راحة، لذا فاستخدام الإضاءة الطبيعية أثناء النهار هو أمر مهم إذا كنت تبحث عن روح التجديد والنشاط في غرفة نومك. 

بالإضافة لذلك فوجود شرفة كبيرة على حديقة مليئة بالزهور والأشجار كما في هذا التصميم تعطي راحة واستجمام وهو ما تحتاجه غرفة النوم بكل تأكيد! 

4- إضاءة خافتة

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة نوم
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

تتيز الإضاءات في هذه الغرفة بهدوئها في جميع حالاتها وهوما يعطي شعورا بالهدوء والاستجمام، ولجأ المصمم لخدعة جديدة في التصميم وهو وضع إضاءة بجانب الستائر جعلت الإضاءة خافتة مع وجود ظلال جميلة في آن واحد. 

5- بسيط وأنيق

Departamento Jomap, DIN Interiorismo DIN Interiorismo غرفة نوم
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

هل أنت من عشّاق الأناقة والألوان؟ سيناسبك نمط الإضاءة في هذا التصميم بكل تأكيد.. 

إضاءة السقف أعطت لمسة من الجمال للغرفة وإضاءة هادئة من أجل جو رومانسي وحالم، كما أضاف المصمم أباجورات مثبتة في السرير بشكل أنيق لزيادة الإضاءة عند القراءة أو القيام بنشاط مختلف. 

6- إضاءة عصرية

homify BedroomLighting
homify

homify
homify
homify

يتميز النمط العصري في التصميم بالبساطة وسهولة الاستخدام وتلبية الاحتياجات في وقت واحد، والإضاءة في هذا التصميم العصري وضعت خلال الستائر الالكترونية والتي يستطيع الشخص فتحها وغلقها بالريموت والتحكم في نسبة الإضاءة التي يريدها في كل وقت. 

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7- إضاءة مظلمة

Bed with light effect Nature in My Life BedroomBeds & headboards
Nature in My Life

Bed with light effect

Nature in My Life
Nature in My Life
Nature in My Life

الكثير منا يريد غرفة نوم تساعده على الخلود للنوم بسهولة وتهيئ له المناخ العام الدافيء والهاديء، وفي نفس الوقت تكون رومانسية وحالمة، وهذ ما فعله المصمم في هذه الغرفة باستخدام الإضاءات الخافتة في سقف الغرفة وعلى جانبي السرير. 

8- استخدام المرايا

Apartment H, Mackay + Partners Mackay + Partners غرفة نوم
Mackay + Partners

Apartment H

Mackay + Partners
Mackay + Partners
Mackay + Partners

يلجأ المصممون لاستخدام المرايا في غرف النوم الصغيرة لإعطائها اتساعا وبراح، كما أن المرايا مهمة جدا في عكس الإضاءة مما يؤثر على إنارة الغرفة بشكل جيد.

9- إضاءة كلاسيكية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

محبي النمط الكلاسيكي والتقليدي في التصميم سيجدون ما يبحثون عنه في هذا التصميم الفخم، والذي اعتمد فيه المصمم على استخدام نجفة فخمة في منتصف الغرفة وهي العنصر الأساسي في الإضاءة، إلى جانب استخدام الشمعدان على جانبي السرير. 

تصميم تقليدي لا يحمل أي جديد ولكن تركيب العناصر بهذا الشكل واختيار أشكال وأماكن وضع الإضاءة أعطى التصميم مزيدا منالفخامة والجمال. 

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10- فخامة وأناقة

Интерьер квартиры в стиле минимализм, 165 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

تصميم بسيط وعصري استخدم الإضاءات المباشرة المتمثلة في الإضاءة الطبيعية من خلال النافذة والأباجورات على جانبي السرير، والإضاءة الغير مباشرة والخافتة الموجودة على حائط السرير والتي تعطي جوا رومانسيا خلال الليل. 

كما استخدم المصمم نجفة فخمة على الجانب الآخر من الغرفة مزج من خلالها بين الكلاسيكية والحداثة. 

11- عناصر مختلفة

A SIMPLE AND ELEGANT TRIPLEX VILLA , KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE غرفة نوم خشب رقائقي Grey
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

الإضاءة في هذه الغرفة اتخذت أكثر من شكل من خلال وضعها في عناصر مختلفة داخل التصميم، فتوجد إضاءة داخلية بالسقف إلى جانب المصابيح الخارجية أيضا، بالإضافة إلى استخدام اللوحات المعلّقة على الجدران كعنصر إضاءة غير مباشر وهي فكرة جديدة في تصميم الإضاءات.

12- لوحة مضيئة!

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

نترككم في الختام مع هذا التصميم المبدع للإضاءة، والذي اعتمد فيه المصمم على استخدام الإضاءة أعلى السرير في شكل لوحة فنية مبهرة، فكرة جديدة وعصرية وأنيقة لعشّاق الإبداع والخروج من الصندوق!

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