12 فكرة مختلفة لإضاءة غرف النوم وتأثيراتها

غرفة النوم مكان الاسترخاء والراحة بعد عناء يوم طويل، لذا فتصميم غرفة النوم يجب أن نعني به اهتماما خاصا للحصول على الراحة والدفء الذي نبحث عنه في هذه الغرفة لتجديد نشاطنا وبدء يوم آخر جديد مفعم بالحيوية.

ومن أهم العناصر التي تؤثر في التصميم هي الإضاءة، واختيار الشكل المناسب للإضاءة في غرفة نومك هو ما يحدد تأثيرها عليك، فاختيار نمط الإضاءة يختلف حسب الغرض منها سواء كان الاسترخاء أو القراءة أو أي نشاط آخر مع مراعاة مناسبتها لديكور الغرفة وباقي عناصر التصميم.