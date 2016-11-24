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9 نماذج لأرفف عملية في مطبخك

آية منير آية منير
homify مطبخ
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المطبخ هو واحد من أهم غرف المنزل، وأكثر الأماكن التى قد تقضي فيها وقتك لتحضير وجباتك الخاصة ومشروباتك الساخنة، لذلك يجب أن نهتم بتصميم المطبخ واستغلال كل ركن فيه بشكل مبتكر، لنحافظ على تنظيمه ليكون فراغ مريح لمستخدمينه، إذا كنت تبحث عن أفكار جديدة لمطبخك فلن تجد أفضل من الأرفف المفتوحة الأنيقة، جئنا لك اليوم مع هوميفاي مع 9 نماذج لمطابخ متميزة قد استعانت بالأرفف كحل مبتكر للتخلص من الفوضى ولديكور أكثر روعة وجمال.. 

1 – حل مختلف

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إن كنت تمتلك بار صغير في مطبخك فلماذا لا تستغل المساحة أعلاه، تفكير خارج الصندوق فدائما ما تترك هذه المساحة غير مستخلة أو فقط للزينه، تصميم أرفف مفتوحة معدنية بلون أسود، ولكن احرص دائما على قوة ومتانة التصميم حتى تشعر بالأمان عند استخدامك لها، يمكنك تنظيم أدواتك ومنتجاتك لتجعل وصلك لها أسهل وأسرع ..

2 – أرفف خشبية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

واحدة من أهم مميزات الأرفف هي خلق شعور بالرحابة والتنظيم، وخاصة إن كان في مكان ملئ بالخزانات المغلقة والتى تمنع من وجود أي تفاصيل صغيرة جميلة أمام العين، لذا لا تحرم عائلتك من وجود مثل هذه الحلول الرائعة ليكون أكثر جمال وأناقة..

3 – حلول للأماكن الضيقة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هل تعلم أن من ضمن الحلول للأماكن الضيقة هو أن تفتح مجال للرؤية عن طريق أرفف عملية ومصممة بتميز، ولا شك أن الإضاءة تلعب دورا هاما، حيث خط ضوئي جعل للأرفف وجه جميل وإضاة رائعة لهذا المطبخ الصغير..

4 – لمسة جميلة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مرة ثانية الإضاءة قامت بدور متميز في هذا التصميم أيضا، مع الإضاءة الهادئة خلقت مجموعة من الظلال التى جعلت المطبخ أجمل ومختلف ..

5 – المزيد من الراحة والأناقة

Casa em Sonoma, California, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc مطبخ
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

كما ذكرنا من قبل أن الأرفف هي حل مثالي لأي مطبخ، فلن تج معها فوضى في مطبخك أو تبحث كثيرا وتبذل مجهود خارق للبحث عن أدواتك، من اليوم مهمتك في المطبخ أصبح أسهل و أكثر راحة ..

6 – خامات مختلفة

Bilbaoo Residencial , Lo Interior Lo Interior مطبخ
Lo Interior

Lo Interior
Lo Interior
Lo Interior

بالطبع لا شئ مستحيل في الديكور، وكل الاحتمالات ممكنة، حتى في استخدام خامات مختلفة لتصميم ما نريده، أرفف خشبية ومن الألومنيوم والمعدن، وبألوان مختلفة وكما نرى هنا أرفف ذات لون ذهبى لأكواب الشاي الأنيقة..

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7 – لغرض الديكور

Apartamento DT, Amanda Carvalho - arquitetura e interiores Amanda Carvalho - arquitetura e interiores مطبخ
Amanda Carvalho – arquitetura e interiores

Amanda Carvalho - arquitetura e interiores
Amanda Carvalho – arquitetura e interiores
Amanda Carvalho - arquitetura e interiores

من الطبيعي أن تستخدم الأرفف لأغراض أخرى غير التخزين وتنظيم الأدوات، فمن الممكن أن نستخدمها لغرض الديكور ووتوزيع قطع ديكورية بشكل مختلف لجذب الانتباه، سواء كانت لوحات صغيرة أو مزهريات ..

8 – استغلال أمثل..

Малогабаритная квартира, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva مطبخ خشب Grey
Elena Arsentyeva

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

إن كانت لديك جدران مهملة وغير مستخدمة، فالأرفف يمكن أن تجعل منها لوحة فنية أنيقة ومختلفة، ولكن يجب عليك فقط اختيار شكل يليق مع تصميم المطبخ بأكمله، لتصبح اللوحة متكاملة ويحدث انسجام بين كل عناصر الفراغ..

9 – الأبيض بطل المشهد

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka مطبخ
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

تصميم مختلف ذو لون أبيض ، واختيار دقيق لمكان الأرفف في الفراغ مما يجعله متميز ومنظم، وبهذا يكون قد نجح وظيفيا وجماليا وحققنا المطلوب منه..

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