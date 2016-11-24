9 نماذج لأرفف عملية في مطبخك

المطبخ هو واحد من أهم غرف المنزل، وأكثر الأماكن التى قد تقضي فيها وقتك لتحضير وجباتك الخاصة ومشروباتك الساخنة، لذلك يجب أن نهتم بتصميم المطبخ واستغلال كل ركن فيه بشكل مبتكر، لنحافظ على تنظيمه ليكون فراغ مريح لمستخدمينه، إذا كنت تبحث عن أفكار جديدة لمطبخك فلن تجد أفضل من الأرفف المفتوحة الأنيقة، جئنا لك اليوم مع هوميفاي مع 9 نماذج لمطابخ متميزة قد استعانت بالأرفف كحل مبتكر للتخلص من الفوضى ولديكور أكثر روعة وجمال..
إن كنت تمتلك بار صغير في مطبخك فلماذا لا تستغل المساحة أعلاه، تفكير خارج الصندوق فدائما ما تترك هذه المساحة غير مستخلة أو فقط للزينه، تصميم أرفف مفتوحة معدنية بلون أسود، ولكن احرص دائما على قوة ومتانة التصميم حتى تشعر بالأمان عند استخدامك لها، يمكنك تنظيم أدواتك ومنتجاتك لتجعل وصلك لها أسهل وأسرع ..
واحدة من أهم مميزات الأرفف هي خلق شعور بالرحابة والتنظيم، وخاصة إن كان في مكان ملئ بالخزانات المغلقة والتى تمنع من وجود أي تفاصيل صغيرة جميلة أمام العين، لذا لا تحرم عائلتك من وجود مثل هذه الحلول الرائعة ليكون أكثر جمال وأناقة..
هل تعلم أن من ضمن الحلول للأماكن الضيقة هو أن تفتح مجال للرؤية عن طريق أرفف عملية ومصممة بتميز، ولا شك أن الإضاءة تلعب دورا هاما، حيث خط ضوئي جعل للأرفف وجه جميل وإضاة رائعة لهذا المطبخ الصغير..
مرة ثانية الإضاءة قامت بدور متميز في هذا التصميم أيضا، مع الإضاءة الهادئة خلقت مجموعة من الظلال التى جعلت المطبخ أجمل ومختلف ..
كما ذكرنا من قبل أن الأرفف هي حل مثالي لأي مطبخ، فلن تج معها فوضى في مطبخك أو تبحث كثيرا وتبذل مجهود خارق للبحث عن أدواتك، من اليوم مهمتك في المطبخ أصبح أسهل و أكثر راحة ..
بالطبع لا شئ مستحيل في الديكور، وكل الاحتمالات ممكنة، حتى في استخدام خامات مختلفة لتصميم ما نريده، أرفف خشبية ومن الألومنيوم والمعدن، وبألوان مختلفة وكما نرى هنا أرفف ذات لون ذهبى لأكواب الشاي الأنيقة..
من الطبيعي أن تستخدم الأرفف لأغراض أخرى غير التخزين وتنظيم الأدوات، فمن الممكن أن نستخدمها لغرض الديكور ووتوزيع قطع ديكورية بشكل مختلف لجذب الانتباه، سواء كانت لوحات صغيرة أو مزهريات ..
إن كانت لديك جدران مهملة وغير مستخدمة، فالأرفف يمكن أن تجعل منها لوحة فنية أنيقة ومختلفة، ولكن يجب عليك فقط اختيار شكل يليق مع تصميم المطبخ بأكمله، لتصبح اللوحة متكاملة ويحدث انسجام بين كل عناصر الفراغ..
تصميم مختلف ذو لون أبيض ، واختيار دقيق لمكان الأرفف في الفراغ مما يجعله متميز ومنظم، وبهذا يكون قد نجح وظيفيا وجماليا وحققنا المطلوب منه..
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