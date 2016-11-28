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كيفية تجميل جدران منزلك بخامات مختلفة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Ambienti, Affreschi & Affreschi Affreschi & Affreschi Walls & flooringWall & floor coverings
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إذا كنت تريد البعد عن الأفكار التقليدية في تكسية الجدران من دهانات وغيره ولكنك تحتار في إختيار الخامات المختلفة لجدران منزلك، فكل نوع له مميزات وعيوب، فأي الأنواع يناسب منزلك؟ إليك أفكارمختلفة من تصاميم بخامات ذات أشكال وألوان، ولكل منها طابع خاص، قد يختلف بإختلاف طراز منزلك، ولمعرفة الخامة المناسبة لجدران منزلك، إليك هذه الأفكار…

تشكيلات دهانات

Chest of drawers IMARI e15 غرفة نوم
e15

Chest of drawers IMARI

e15
e15
e15

الدهانات لا يجب أن تكون تقليدية فيمكنك بواسطة الدهانات الحصول على تشكيلات لونية سواء بخلق اشكال مثل الخطزط أو باستخدام الاستنسل لعمل تصاميم أنيقة ومميزة.

​ورق حائط

Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores Living roomCupboards & sideboards Wood effect
Movelvivo Interiores

Sala Tropical Chic

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

باستخدام ورق الحائط يمكنك تغير شكل الغرف بشكل كامل. فورق الحائط يأتي بأشكال وألوان عديدة كما يوجد بعض الأنواع والتي هي مصنوعة من خامات مختلفة مثل القماش و الأكريليك والتي تضيف عنصر ملمس على الحوائط.

في المثال نرى ورق حائط بطابع مودرن.

أما هنا فورق الحائط يأخذ طابع كلاسيكي أنيق

Pass Through Room homify جدران
homify

Pass Through Room

homify
homify
homify

الأخشاب

Mall Of Istanbul Rezidans , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ غرفة المعيشة
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

الأخشاب لها طابع خاص فهي إختيار كلاسيكي لتكسية الجدران نظراً لأناقتها و قوة تحملها. ولكن هذه التشكيلات تختلف بإختلاف الطراز المستخدم ففي هذا المثال الظاهر أمامنا يمكنك رؤية تصميم متميز لحائط مودرن يعطي دفئ للغرفة و يتباين مع الإختيارات اللونية للمنزل.

الأحجار

Martelange | Belgien, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG حمام
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

الأحجار تأتي بنوعين، نوع مصقول ونوع ذو ملمس طبيعي..

الحجر المصقول مثل الجرانيت و الرخام والذان عادة ما يستخدمان في تكسية الحمامات و المطابخ وكأسطح للعمل سواء في المطابخ أو الطاولات. يتميز هذا الحجر بمظهره الفريد من نوعه وألوانه المتنوعة والتي تعطي مظهر أنيق لكل الفراغات إذا ما تم تكسية الجدران بها.

أما الحجر ذو الملمس الطبيعي فهو إختيار رائع وأنيق ويعطي أبعاد جديدة للفراغات باستخدامه في تكسية الجدران

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

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Esemble am Hang, Oliver Rieger Photography Oliver Rieger Photography غرفة المعيشة
Oliver Rieger Photography

Oliver Rieger Photography
Oliver Rieger Photography
Oliver Rieger Photography

حجارة صناعية

AR Design Studio- Abbots Way, AR Design Studio AR Design Studio غرفة السفرة
AR Design Studio

AR Design Studio- Abbots Way

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

هذه الأنواع من الحجارة هي أنواع مصنعة لتشبه الحجارة الطبيعية فهي مصنوعه من خليط الخرسانة والألوان ورغم أنه لا يحتوي على الشكل والملمس الخشن للحجر الطبيعي و لكنه بديل رخيص في التكلفة كما انه معدل ليتحمل ما لا يتحمله الحجر الطبيعي بالإضافة أنه نظرياً لا يحتاج إلى صيانة.

ال​طوب

Berkeley Limestone in a seasoned finish from Artisans of Devizes. Artisans of Devizes جدران حجر الكلس Black
Artisans of Devizes

Berkeley Limestone in a seasoned finish from Artisans of Devizes.

Artisans of Devizes
Artisans of Devizes
Artisans of Devizes

الطوب الأحمر المكشوف له أثر رائع و مبهر في إعطاء تأثير مميز ودافئ للفراغات. خاصة إذا كان معرض للإضاءة الطبيعية  مع وجود بعض النباتات وتباين في الألوان والتي تعطي حيوية وتباين للفراغات.

الطوب المدهون

Wohnzimmer , Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN غرفة نوم
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

الطوب المكشوف و بعد دهانه يعطي أثر رائع، فمن مميزات هذه الحوائط أنها تضيف عنصرا الملمس والعمق، مع إضافة لمسة لونية رقيقة (مع إختيار أي لون يناسب غرفك) والتي تجعل الفراغ يشع أناقة. هذا الأسلوب يناسب الطرز المودرن والمينمال.

ت​شكيلات جبسية

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions غرفة المعيشة
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

يمكنك باستخدام الجبس الحصول على أي تشكيل في الحائط قد يخطر في بالك، فقد تحصل على وحدة للتليفزيون ذات تصميم أنيق أو مجرد رفوف بالمقاس المناسب في الحائط مع وجود كشافات، أو أي تصميم قد يعجبك.

البلاطات المختلفة

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

هناك دائماً الإختيار الرائع والمميز لبلاطات مختارة لتكسية الجدران، فهي تأتي بمقاسات، ألوان وأشكال مختلفة تجعلها  تناسب كل الغرف و كل الطرز. فبالحكمة في الإختيار والتخطيط يمكنك الحصول على توازن في الديكور فقط عن طريق تكسية الجدران بالبلاطات المناسبة.

هذا الاختيار رقيق في لونه ولكنه ذو ملمس مميز وتشكيلات بصرية مثيرة

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira غرفة المعيشة Blue
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

أما الموزايك فله سحره دائماً فهو في امكانه تغير أي جدار و بالتالي أي فراغ لآخر ساحر ومميز

Luxury Bathroom Studio Hooton حمام
Studio Hooton

Luxury Bathroom

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

هناك بلاطات تأتي بأشكل مختلفة والتي تعطينا الفرصه للحصول على تغطية مختلفة ومميزة لجدران منازلنا

Le piastrelle sono multicolor e... patchwork!, ADDEØ DESIGN ADDEØ DESIGN حمام
ADDEØ DESIGN

ADDEØ DESIGN
ADDEØ DESIGN
ADDEØ DESIGN
الأناقة والفخامة معاً فى منزل واحد
أي الخامات تفضل؟ شاركنا بتعليقك

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