كيفية تجميل جدران منزلك بخامات مختلفة

إذا كنت تريد البعد عن الأفكار التقليدية في تكسية الجدران من دهانات وغيره ولكنك تحتار في إختيار الخامات المختلفة لجدران منزلك، فكل نوع له مميزات وعيوب، فأي الأنواع يناسب منزلك؟ إليك أفكارمختلفة من تصاميم بخامات ذات أشكال وألوان، ولكل منها طابع خاص، قد يختلف بإختلاف طراز منزلك، ولمعرفة الخامة المناسبة لجدران منزلك، إليك هذه الأفكار…
الدهانات لا يجب أن تكون تقليدية فيمكنك بواسطة الدهانات الحصول على تشكيلات لونية سواء بخلق اشكال مثل الخطزط أو باستخدام الاستنسل لعمل تصاميم أنيقة ومميزة.
باستخدام ورق الحائط يمكنك تغير شكل الغرف بشكل كامل. فورق الحائط يأتي بأشكال وألوان عديدة كما يوجد بعض الأنواع والتي هي مصنوعة من خامات مختلفة مثل القماش و الأكريليك والتي تضيف عنصر ملمس على الحوائط.
في المثال نرى ورق حائط بطابع مودرن.
الأخشاب لها طابع خاص فهي إختيار كلاسيكي لتكسية الجدران نظراً لأناقتها و قوة تحملها. ولكن هذه التشكيلات تختلف بإختلاف الطراز المستخدم ففي هذا المثال الظاهر أمامنا يمكنك رؤية تصميم متميز لحائط مودرن يعطي دفئ للغرفة و يتباين مع الإختيارات اللونية للمنزل.
الأحجار تأتي بنوعين، نوع مصقول ونوع ذو ملمس طبيعي..
الحجر المصقول مثل الجرانيت و الرخام والذان عادة ما يستخدمان في تكسية الحمامات و المطابخ وكأسطح للعمل سواء في المطابخ أو الطاولات. يتميز هذا الحجر بمظهره الفريد من نوعه وألوانه المتنوعة والتي تعطي مظهر أنيق لكل الفراغات إذا ما تم تكسية الجدران بها.
هذه الأنواع من الحجارة هي أنواع مصنعة لتشبه الحجارة الطبيعية فهي مصنوعه من خليط الخرسانة والألوان ورغم أنه لا يحتوي على الشكل والملمس الخشن للحجر الطبيعي و لكنه بديل رخيص في التكلفة كما انه معدل ليتحمل ما لا يتحمله الحجر الطبيعي بالإضافة أنه نظرياً لا يحتاج إلى صيانة.
الطوب الأحمر المكشوف له أثر رائع و مبهر في إعطاء تأثير مميز ودافئ للفراغات. خاصة إذا كان معرض للإضاءة الطبيعية مع وجود بعض النباتات وتباين في الألوان والتي تعطي حيوية وتباين للفراغات.
الطوب المكشوف و بعد دهانه يعطي أثر رائع، فمن مميزات هذه الحوائط أنها تضيف عنصرا الملمس والعمق، مع إضافة لمسة لونية رقيقة (مع إختيار أي لون يناسب غرفك) والتي تجعل الفراغ يشع أناقة. هذا الأسلوب يناسب الطرز المودرن والمينمال.
يمكنك باستخدام الجبس الحصول على أي تشكيل في الحائط قد يخطر في بالك، فقد تحصل على وحدة للتليفزيون ذات تصميم أنيق أو مجرد رفوف بالمقاس المناسب في الحائط مع وجود كشافات، أو أي تصميم قد يعجبك.
هناك دائماً الإختيار الرائع والمميز لبلاطات مختارة لتكسية الجدران، فهي تأتي بمقاسات، ألوان وأشكال مختلفة تجعلها تناسب كل الغرف و كل الطرز. فبالحكمة في الإختيار والتخطيط يمكنك الحصول على توازن في الديكور فقط عن طريق تكسية الجدران بالبلاطات المناسبة.