كيفية تجميل جدران منزلك بخامات مختلفة

إذا كنت تريد البعد عن الأفكار التقليدية في تكسية الجدران من دهانات وغيره ولكنك تحتار في إختيار الخامات المختلفة لجدران منزلك، فكل نوع له مميزات وعيوب، فأي الأنواع يناسب منزلك؟ إليك أفكارمختلفة من تصاميم بخامات ذات أشكال وألوان، ولكل منها طابع خاص، قد يختلف بإختلاف طراز منزلك، ولمعرفة الخامة المناسبة لجدران منزلك، إليك هذه الأفكار…