14 تصميم مُبتكر للحمامات الصغيرة

الحمامات الصغيرة تشكل مصدرا للإزعاج في المنزل، وقد أبدع الكثير من الخبراء في حل تلك المشكلة واستغلال المساحات الضيقة للحمامات بإبداع من أجل إتاحة الراحة والرفاهية للمستخدم وعدم إشعاره بالانزعاج حيال هذه المشكلة.

فالحمام من أكثر الغرف أهمية في المنزل ويجب إعطائه عناية خاصة عند التصميم حتى ينطبق عليه المثل الشهير: (الحمام بيت الراحة!).