14 تصميم مُبتكر للحمامات الصغيرة

الحمامات الصغيرة تشكل مصدرا للإزعاج في المنزل، وقد أبدع الكثير من الخبراء في حل تلك المشكلة واستغلال المساحات الضيقة للحمامات بإبداع من أجل إتاحة الراحة والرفاهية للمستخدم وعدم إشعاره بالانزعاج حيال هذه المشكلة.
فالحمام من أكثر الغرف أهمية في المنزل ويجب إعطائه عناية خاصة عند التصميم حتى ينطبق عليه المثل الشهير: (الحمام بيت الراحة!).
الأناقة هي عنوان هذا الحمام الرائع، فعلى الرغم من صغر مساحته إلى ان المصمم وضع لمسة عصرية وأنيقة في التصميم من خلال اختيار شكل الحوض ووضعه في هذه المساحة الصغيرة بجانب قاعدة الحمام التي يعلوها مرآة كبيرة أعطت اتساعا للمكان بشكل واضح.
هناك بعض الحمامات لا تتسع مساحتها إلا للحوض وقاعدة الحمام مما يجعلها صعبة في التصميم، وهذا الحمام مثال رائع على إبداع المصمم على الرغم من ضيق المساحة.
استخدم هنا الألوان الحيوية لإعطاء بهجة للمكان والتغطية على كونه صغيرا للغاية، كما هو واضح أيضا أنه استغل المساحات بشكل جيد عند وضع الفوّاطة بالأعلى على عكس المتعارف عليه في أغلب الحمامات، واستغل المساحة تحت الحوض بعمل خزنة خشبية للأدوات، وأعلى الحوض استخدم إضاءة غير مباشرة من أجل توفير مساحة وضع لمبة خارجية.
المساحات الطولية هي مساحات مزعجة، فمن الصعب استغلالها بشكل سليم ومريح.
فعلى الرغم من أن هذا الحمام ذو مساحة طولية كبيرة وعرضه صغير جدا، إلا أن تصميمه ذكي للغاية، فقد وضعت عناصر الحمام بشكل ذكي جنبا إلى جنب وفي نهايتها مساحة متبقية من أجل الاستحمام، وقد استغل المصمم طول الحمام بشكل أنيق وجعل منه قطعة فنية من خلال هذا الحائط المليء بالنقوشات الجميلة.
مثال آخر على الحمام الذي لا يتسع إلا للحوض وقاعدة الحمام، استغل فيه المصمم ورق الحائط لإعطاء لمسة أنيقة وهادئة للمكان، وقد راعى استخدام الأبيض في جميع العناصر، فالألوان الفاتحة تشعرك بكبر المساحة.
وضعت عناصر هذا الحمام جنبا إلى جنب بشكل لم يسمح بإهدار أي مساحة موجودة، وعلى الرغم من أنه يبدو كقطعة واحدة إلا أن استخدام الأسود مع الأبيض في تصميمه كان بمثابة الخط الفاصل بين العناصر الموجودة في هذا الحمام.
يذكرني هذا التصميم بحمامات الفنادق الفاخرة، فعلى الرغم من صغر مساحته إلا أنه يبدو بمثل أناقتهم!
استخدام الخشب كعنصر أساسي ودمجه مع اللون الأبيض للحوض وقاعدة الحمام أعطى أناقة غير مسبوقة للتصميم، بالإضافة إلى المزهرية والمرآة وبالطبع لا يمكن تجاهل هذه السلة الجميلة المصنوعة من الخوص واستخدامها كخزنة للفوط بشكل مبدع وجديد.
إذا كان حمامك صغيرا.. فاستخدم الأبيض!
النصيحة المثالية التي يعطيها المصممون في حالة المساحات الصغيرة، استخدم المصمم هنا اللون الأبيض في جميع العناصر بداية من مكان الاستحمام، والحوض، وقاعدة الحمام، ومرورا بالجدران والأرضية التي أضاف إليها تشبيحة بسيطة من الرمادي الداكن لإبعاد الملل عن التصميم.
عشّاق الكلاسيكية لهم نصيب أيضا مع هذا التصميم الرائع والفخم، مساحة صغيرة تتسع لقطعتين تم استغلالها بشكلأنيقوذلك بإدخال الخشب الداكن مع الأبيض في الحوض وقاعدة الحمام.
وإضافة المرآة بهذا الإطار الكلاسيكي حولها للوحة كلاسيكية جميلة!
حيلة أخرى يلجأ إليها الخبراء عند تصميم الحمامات الصغيرة وهي ترك الخزائن مفتوحة، فعلى الرغم من كبر مساحة الخزنة الموجودة تحت الحوض في هذا التصميم إلا أننا لا نشعر بوجودها لأنها تركت مفتوحة فلم تعطينا شعورا بضيق المساحة!
هناك أيضا بعض الحمامات محدودة المساحة بسبب وجود العواميد مما يجعل وضع العناصر صعبا في هذه الحالة وخصوصا البانيو!
تغلب المصمم على هذه المشكلة باستخدام البانيو المتحرك، فليس من الضروري تثبيت البانيو إذا كان حمامك لا يسمح بذلك، وتمتليء الأسواق الآن بأشكال واحجام مختلفة من هذا النوع الذي أراه أكثر أناقة من البانيو الثابت!
الموزايك من الخامات الرائعة والشائع استخدامها في الحمامات على الرغم من ارتفاع ثمنه مقارنة بالسيراميك، إلا أنه يتميز عن السيراميك بأنه لا يساعد على الانزلاق والتزحلق مما يجعله حلا رائعا لأرضيات الاستحمام في حالة عدم وجود بانيو لضيق المساحة، كما أن أشكاله ونقوشاته غاية في الروعة.
اللمسات البسيطة هي ما تترك أثرا كبيرا!
هذه الخزانة الصفراء الرائعة أعطت للتصميم بعدا جديدا وشكلا أنيقا بوجودها أسفل هذا الحوض الصغير واستخدامها في الاحتفاظبأدوات الحمام المختلفة للحفاظ على نظافته ونظامه طول الوقت.
مشكلة أخرى تواجه المصممين وهي الحمام غير منتظم الأضلاع كهذا الحمام، وفي حالة كهذه يجب الحذر عند اختيار كل قطعة في التصميم.
برع المصمم هنا في جعل الحمام يظهر كأجزاء منفصلة بذكاء شديد، لاحظوا وضع كابينة الاستحمام بشكل مقابل للحوض، وفي الداخل وضع قاعدة الحمام للحفاظ على الخصوصية.
هل تؤمن بالخداع البصري؟!
هذا الحمام ماحته صغيرة للغاية ولكن المصمم خدعنا جميعا وجعلنا نرى أن مساحته كبيرة للغاية فقط بوضع تلك المرآة!
استخدام المرايا في المساحات الصغيرة من أكثر الحلول شيوعا، ولكن لا يكفي وضع مرآة في أي مكان، بل توجد مجموعة من العناصر هي ما تجعل المرآة متألقة كهذا التصميم، فيجب أن توضع المرآة في اتجاه الداخل حتى تعكس أكثر نقطة مهملة في الحمام ويجب مراعاة أن يكون المنظر أمامها رائع يجذب الانتباه كما هو واضح في هذا التصميم.