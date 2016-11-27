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14 تصميم مُبتكر للحمامات الصغيرة

Eman Rifaat Eman Rifaat
studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
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الحمامات الصغيرة تشكل مصدرا للإزعاج في المنزل،  وقد أبدع الكثير من الخبراء في حل تلك المشكلة واستغلال المساحات الضيقة للحمامات بإبداع من أجل إتاحة الراحة والرفاهية للمستخدم وعدم إشعاره بالانزعاج حيال هذه المشكلة. 

فالحمام من أكثر الغرف أهمية في المنزل ويجب إعطائه عناية خاصة عند التصميم حتى ينطبق عليه المثل الشهير: (الحمام بيت الراحة!).

1- بسيط وأنيق

Projeto F & M, Ricardo Cavichioni Arquitetura Ricardo Cavichioni Arquitetura حمام
Ricardo Cavichioni Arquitetura

Ricardo Cavichioni Arquitetura
Ricardo Cavichioni Arquitetura
Ricardo Cavichioni Arquitetura

الأناقة هي عنوان هذا الحمام الرائع، فعلى الرغم من صغر مساحته إلى ان المصمم وضع لمسة عصرية وأنيقة في التصميم من خلال اختيار شكل الحوض ووضعه في هذه المساحة الصغيرة بجانب قاعدة الحمام التي يعلوها مرآة كبيرة أعطت اتساعا للمكان بشكل واضح. 

2- ألوان حيوية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

هناك بعض الحمامات لا تتسع مساحتها إلا للحوض وقاعدة الحمام مما يجعلها صعبة في التصميم، وهذا الحمام مثال رائع على إبداع المصمم على الرغم من ضيق المساحة.

استخدم هنا الألوان الحيوية لإعطاء بهجة للمكان والتغطية على كونه صغيرا للغاية، كما هو واضح أيضا أنه استغل المساحات بشكل جيد عند وضع الفوّاطة بالأعلى على عكس المتعارف عليه في أغلب الحمامات، واستغل المساحة تحت الحوض بعمل خزنة خشبية للأدوات، وأعلى الحوض استخدم إضاءة غير مباشرة من أجل توفير مساحة وضع لمبة خارجية.

3- حمام طولي

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

المساحات الطولية هي مساحات مزعجة، فمن الصعب استغلالها بشكل سليم ومريح. 

فعلى الرغم من أن هذا الحمام ذو مساحة طولية كبيرة وعرضه صغير جدا، إلا أن تصميمه ذكي للغاية، فقد وضعت عناصر الحمام بشكل ذكي جنبا إلى جنب وفي نهايتها مساحة متبقية من أجل الاستحمام، وقد استغل المصمم طول الحمام بشكل أنيق وجعل منه قطعة فنية من خلال هذا الحائط المليء بالنقوشات الجميلة.  

4- ورق الحائط

The Broadway, SW19 - Extension & Bathroom Renovation, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd حمام
Grand Design London Ltd

The Broadway, SW19 – Extension & Bathroom Renovation

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

مثال آخر على الحمام الذي لا يتسع إلا للحوض وقاعدة الحمام، استغل فيه المصمم ورق الحائط لإعطاء لمسة أنيقة وهادئة للمكان، وقد راعى استخدام الأبيض في جميع العناصر، فالألوان الفاتحة تشعرك بكبر المساحة. 

5- استغلال المساحات

homify حمام
homify

homify
homify
homify

وضعت عناصر هذا الحمام جنبا إلى جنب بشكل لم يسمح بإهدار أي مساحة موجودة، وعلى الرغم من أنه يبدو كقطعة واحدة إلا أن استخدام الأسود مع الأبيض في تصميمه كان بمثابة الخط الفاصل بين العناصر الموجودة في هذا الحمام. 

6- حمام فندقي

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

يذكرني هذا التصميم بحمامات الفنادق الفاخرة، فعلى الرغم من صغر مساحته إلا أنه يبدو بمثل أناقتهم! 

استخدام الخشب كعنصر أساسي ودمجه مع اللون الأبيض للحوض وقاعدة الحمام أعطى أناقة غير مسبوقة للتصميم، بالإضافة إلى المزهرية والمرآة وبالطبع لا يمكن تجاهل هذه السلة الجميلة المصنوعة من الخوص واستخدامها كخزنة للفوط بشكل مبدع وجديد.

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7- الأبيض صديق المساحات الصغيرة

Diseño de Baño Pequeño, Gabriela Afonso Gabriela Afonso حمام White
Gabriela Afonso

Gabriela Afonso
Gabriela Afonso
Gabriela Afonso

إذا كان حمامك صغيرا.. فاستخدم الأبيض! 

النصيحة المثالية التي يعطيها المصممون في حالة المساحات الصغيرة، استخدم المصمم هنا اللون الأبيض في جميع العناصر بداية من مكان الاستحمام، والحوض، وقاعدة الحمام، ومرورا بالجدران والأرضية التي أضاف إليها تشبيحة بسيطة من الرمادي الداكن لإبعاد الملل عن التصميم.  

8- حمام كلاسيكي

Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior حمام Blue
Ольга Кулекина – New Interior

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

عشّاق الكلاسيكية لهم نصيب أيضا مع هذا التصميم الرائع والفخم، مساحة صغيرة تتسع لقطعتين تم استغلالها بشكلأنيقوذلك بإدخال الخشب الداكن مع الأبيض في الحوض وقاعدة الحمام. 

وإضافة المرآة بهذا الإطار الكلاسيكي حولها للوحة كلاسيكية جميلة! 

9- وحدة تخزين مفتوحة

L'envers du décor, Pixcity Pixcity حمام
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

حيلة أخرى يلجأ إليها الخبراء عند تصميم الحمامات الصغيرة وهي ترك الخزائن مفتوحة، فعلى الرغم من كبر مساحة الخزنة الموجودة تحت الحوض في هذا التصميم إلا أننا لا نشعر بوجودها لأنها تركت مفتوحة فلم تعطينا شعورا بضيق المساحة! 

10- البانيو المتحرك

Projekt 48 _ łazienka na piętrze, k.halemska k.halemska حمام
k.halemska

k.halemska
k.halemska
k.halemska

هناك أيضا بعض الحمامات محدودة المساحة بسبب وجود العواميد مما يجعل وضع العناصر صعبا في هذه الحالة وخصوصا البانيو! 

تغلب المصمم على هذه المشكلة باستخدام البانيو المتحرك، فليس من الضروري تثبيت البانيو إذا كان حمامك لا يسمح بذلك، وتمتليء الأسواق الآن بأشكال واحجام مختلفة من هذا النوع الذي أراه أكثر أناقة من البانيو الثابت! 

11- بلاط الموزايك

A Coruña for rent!, Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

الموزايك من الخامات الرائعة والشائع استخدامها في الحمامات على الرغم من ارتفاع ثمنه مقارنة بالسيراميك، إلا أنه يتميز عن السيراميك بأنه لا يساعد على الانزلاق والتزحلق مما يجعله حلا رائعا لأرضيات الاستحمام في حالة عدم وجود بانيو لضيق المساحة، كما أن أشكاله ونقوشاته غاية في الروعة.

12- لمسة الأصفر!

homify حمام
homify

homify
homify
homify

اللمسات البسيطة هي ما تترك أثرا كبيرا! 

هذه الخزانة الصفراء الرائعة أعطت للتصميم بعدا جديدا وشكلا أنيقا بوجودها أسفل هذا الحوض الصغير واستخدامها في الاحتفاظبأدوات الحمام المختلفة للحفاظ على نظافته ونظامه طول الوقت.

13- حمام غير منتظم

Oakhill Court, Putney, Ardesia Design Ardesia Design حمام
Ardesia Design

Oakhill Court, Putney

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

مشكلة أخرى تواجه المصممين وهي الحمام غير منتظم الأضلاع كهذا الحمام، وفي حالة كهذه يجب الحذر عند اختيار كل قطعة في التصميم. 

برع المصمم هنا في جعل الحمام يظهر كأجزاء منفصلة بذكاء شديد، لاحظوا وضع كابينة الاستحمام بشكل مقابل للحوض، وفي الداخل وضع قاعدة الحمام للحفاظ على الخصوصية. 

14- المرآة هي البطل!

Интерьер бревенчатого дома, Мозжерина Марина Мозжерина Марина حمام
Мозжерина Марина

Мозжерина Марина
Мозжерина Марина
Мозжерина Марина

هل تؤمن بالخداع البصري؟! 

هذا الحمام ماحته صغيرة للغاية ولكن المصمم خدعنا جميعا وجعلنا نرى أن مساحته كبيرة للغاية فقط بوضع تلك المرآة! 

استخدام المرايا في المساحات الصغيرة من أكثر الحلول شيوعا، ولكن لا يكفي وضع مرآة في أي مكان، بل توجد مجموعة من العناصر هي ما تجعل المرآة متألقة كهذا التصميم، فيجب أن توضع المرآة في اتجاه الداخل حتى تعكس أكثر نقطة مهملة في الحمام ويجب مراعاة أن يكون المنظر أمامها رائع يجذب الانتباه كما هو واضح في هذا التصميم.

شقة صغيرة بتصميم ساحر
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