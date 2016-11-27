20 تصميم مذهل للممرات الداخلية

على الرغم من أهمية الممرات الداخلية في المنزل حيث أنها تربط بين الغرف وتستخدم في تقسيم المساحات بشكل عملي وفني، إلا أن الكثيرين لا يعيرونها انتباها أثناء التصميم، لذا سنسلط الضوء في هذا المقال على بعض الأفكار المميزة والتي أبدع المصممون في تنفيذها مما كان له كبير الأثر على تصميم المنزل بالكامل.
أتمنى أن أمتلك هذا الممر في مدخل منزلي!
هذا أول ما تبادر لذهني عند رؤيتي لهذا التصميم المذهل، ألوانه البديعة ورسمة المنزل البسيطة مع كلمة ترحيب تشعرني بأني أخيرا وصلت لمكان راحتى واستجمامي بعد عناء اليوم، بالإضافة إلى الحائط الأبيض الحجري الذي استخدم كفاصل بين الممر والغرف الأخرى، إنها حقا بداية مذهلة.
الممرات الموجودة أسفل السلم الداخلي للمنزل من أهم المناطق التي يجب الاهتمام بها، وهذا التصميم دليل على أهميتها، فقد أعطت للتصميم الداخلي أناقة وفخامة منقطعة النظير.
انظر إلى الإضاءة المعلّقة بالسقف والتي زادت المكان أناقة، إلى جانب استخدام منضدتين بنفس الشكل والعناصر مما جعل الشكل النهائي متناسقا وجميلا.
الألوان الجريئة والعصرية هي ما تميز هذا التصميم الرائع، فعلى الرغم من ازدحام الممر بعناصر كثيرة إلا أن الاسنجام بين هذه العناصر خلق تصميما جذّابا ومريحا، السجادة بطول الممر والتمثال في نهايته من الأشياء المميزة في التصميم.
ولا يجب أن ننسى كيف استخدم المصمم المرآة على الحائط المقابل لمدخل الممر بذكاء ليعطي إحساسا بالاتساع والطول نظرا لضيق هذا الممر.
ممر بسيط مكون من سجادة وكرسي مريح وشمّاعة أنيقة، توفرت بهذا الممر كل عوامل النجاح بعناصر بسيطة للغاية واستخدمه المصمم بشكل عملي لتحقيق وظيفة معينة.
للوهلة الأولى لم أعتقد بأن هذا تصميم لممر داخلي بل رأيته جزءا من حديقة!
جعل المصمم هذا الممر كالحديقة عن طريق هذه النافذة الزجاجية بعرض الجدار والتي سمحت للضوء بالدخول، واستغل هذا في جعل الممر يعج بالنباتات البديعة والتي تحتاج لضوء الشمس، ووضع كرسي بسيط وريفي لجعل هذا المكان للاستجمام والراحة!
تصميم آخر للممرات أسفل السلم الداخلي للمنزل، وفي هذه المرة استخدم المصمم الممر لجعله مكانا للجلوس من أجل الراحة أو القراءة أو لمجرد الاستجمام.
إذا كنت من محبي البساطة فهذا الممر بالتأكيد سينال إعجابك!
الجدار الحجري الذي ينقلك للنمط الريفي البسيط، مع كرسي أصفر مريح وأنيق ولوحات فنية على ذوقك، ومرآة وإضاءة خافتة هي مجموعة من العناصر البسيطة والتي صنعت ممرا مذهلا.
الأسود له جاذبية لا يستطيع أحد مقاومتها، هذا الممر العصري اعتمد على اللون الأسود في تصميمه مع وضع سجادة وإضاءة في السقف ومرآة على الحائط وانتهى التصميم بهذه الروعة والبساطة!
لم أتخيل أن الأخضر من الممكن أن يكون بهذا الجمال!
على الرغم من جرأة هذا التصميم إلا أنه تصميم مذهل، فاستخدام الأخضر بهذه الدرجة كان مبدعا جدا وما كسر حدته هي تلك اللوحات والتماثيل الفنية الرائعة التي جعلت من هذا الممر معرض للفن التشكيلي!
هل فكرت في استخدام ممر منزلك كمكتبة من قبل؟
الكثير من عشّاق القراءة يجدون صعوبة في تخصيص مكان للكتب في المنازل محدودة المساحة، هذه الفكرة ستوفر عليك تحديد مساحة إضافية من منزلك، فباستغلال الممر الموجود في المنزل يمكنك صنع مكتبة رائعة بهذا الشكل!
إذا كان النمط الكلاسيكي هو ما تفضله فهذا الممر سيجذب انتباهك بكل تفاصيله.
ممر مميز وأنيق بداية من الأرضية الخشبية والتي تعد عنوان أناقة هذا التصميم، مرورا بلون الجدارن الزيتي وتوزيع الإضاءات في السقف والجدران، وتأتي المرآة بالإطار الذهبي واللوحات المعلّقة لإضافة لمسة كلاسيكية أكثر فخامة للمكان، وأخيرا هذه الكراسي الجلد بلونها الأزرق الجميل اختيار نموذجي لإكمال عناصر التصميم.
تخيل نفسك تسير في ممر من الصور!، هو حقا تصميم رائع وبسيط اعتمد على عنصر أساسي هو اللوحات الجدارية المرصوصة بنظام وتناسق رائع مما أوحى لنا بأنه معرض للصور.
تصميم لممر واسع اعتمد على الإضاءة الموجودة بالسقف والمزهرية الكبيرة الشفافة الموجودة في منتصف الممر على طاولة انسيابية جميلة، تصميم مميز ومتناسب مع النمط العصري الذي اعتمد عليه.
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المرآة هي العنصر المتعدد الوظائف والاستخدامات في الديكور، فبالإضافة إلى استخدامها لإعطاء اتساعا للمكان تساعد في تعزيز الإضاءة، فمجرد وجودها يعطي لمسة أنيقة لا يمكن الملل من وجودها.
إطارات الصور ولون الحائط والمرآة الوردي، والاكسسورات المحيطة بهذا المكان كلها لمسات وألوان تفضلها النساء وتشعرهم بالراحة والاستجمام، جربي هذا التصميم وستشعرين بالفارق!
هذا الممر الأنيق يجمع بين روح عصرية وكلاسيكية جذّابة، الألوان الفاتحة والسجادة الأنيقة ولوحات تحمل نفس روح الجاذبية والأناقة مع مصباح مدلّى من السقف جعلت هذا التصميم راقي وأنيق للغاية.
ممر عصري وبسيط لا يوجد به الكثير من التفاصيل، تميز بأرضيته ذات النقوش المنتظمة ولون الحائط الهاديء، وكرسي مريح في جانب الممر مع إضاءة خافتة على الجدران.
النمط الريفي من أكثر الأنماط انتشارا في التصميم لمن يبحثون عن الراحة والسكينة، وهذا الممر اتخذ نمطا ريفيا بامتياز.
سجادة طويلة يدوية بنقوشات منتظمة، وكرسي متحرك معلق بالسقف، بالإضافة للشرفات المفتوحة على الخارج لدخول إضاءة طبيعية للمكان، كلها لمسات ريفية استغلت الممر بشكل رائع في جعله مكان للاستجمام.
الأبيض له سحر خاص، فعلى الرغم من بساطة هذا الممر إلا أن استخدام اللون الأبيض في دهان الحوائط والأبواب والنوافذ ودمجه مع الأرضية الخشبية جعلنا نشعر بأنه ممر فندقي أو قصر فخم.
وأخيرا أترككم مع هذه الفكرة المبدعة والتي استخدم فيها المصمم السقف المفتوح لإدخال إنارة طبيعية للمر والسماح لأشعة الشمس بتدفئة المكان وإعطائه روحا من الطبيعة الجميلة.