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20 تصميم مذهل للممرات الداخلية

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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على الرغم من أهمية الممرات الداخلية في المنزل حيث أنها تربط بين الغرف وتستخدم في تقسيم المساحات بشكل عملي وفني، إلا أن الكثيرين لا يعيرونها انتباها أثناء التصميم، لذا سنسلط الضوء في هذا المقال على بعض الأفكار المميزة والتي أبدع المصممون في تنفيذها مما كان له كبير الأثر على تصميم المنزل بالكامل. 

1- أهلا بكم!

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

أتمنى أن أمتلك هذا الممر في مدخل منزلي! 

هذا أول ما تبادر لذهني عند رؤيتي لهذا التصميم المذهل، ألوانه البديعة ورسمة المنزل البسيطة مع كلمة ترحيب تشعرني بأني أخيرا وصلت لمكان راحتى واستجمامي بعد عناء اليوم، بالإضافة إلى الحائط الأبيض الحجري الذي استخدم كفاصل بين الممر والغرف الأخرى، إنها حقا بداية مذهلة. 

2- فخم وأنيق

Entrance Hall Studio Hooton الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Hooton

Entrance Hall

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

الممرات الموجودة أسفل السلم الداخلي للمنزل من أهم المناطق التي يجب الاهتمام بها، وهذا التصميم دليل على أهميتها، فقد أعطت للتصميم الداخلي أناقة وفخامة منقطعة النظير. 

انظر إلى الإضاءة المعلّقة بالسقف والتي زادت المكان أناقة، إلى جانب استخدام منضدتين بنفس الشكل والعناصر مما جعل الشكل النهائي متناسقا وجميلا. 

3- جمال الألوان

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

الألوان الجريئة والعصرية هي ما تميز هذا التصميم الرائع، فعلى الرغم من ازدحام الممر بعناصر كثيرة إلا أن الاسنجام بين هذه العناصر خلق تصميما جذّابا ومريحا، السجادة بطول الممر والتمثال في نهايته من الأشياء المميزة في التصميم. 

ولا يجب أن ننسى كيف استخدم المصمم المرآة على الحائط المقابل لمدخل الممر بذكاء ليعطي إحساسا بالاتساع والطول نظرا لضيق هذا الممر.

4- شيك وعملي

miniszyk, unikat:lab unikat:lab الممر والمدخل
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

ممر بسيط مكون من سجادة وكرسي مريح وشمّاعة أنيقة، توفرت بهذا الممر كل عوامل النجاح بعناصر بسيطة للغاية واستخدمه المصمم بشكل عملي لتحقيق وظيفة معينة. 

5- ممر كالحدائق!

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

للوهلة الأولى لم أعتقد بأن هذا تصميم لممر داخلي بل رأيته جزءا من حديقة

جعل المصمم هذا الممر كالحديقة عن طريق هذه النافذة الزجاجية بعرض الجدار والتي سمحت للضوء بالدخول، واستغل هذا في جعل الممر يعج بالنباتات البديعة والتي تحتاج لضوء الشمس، ووضع كرسي بسيط وريفي لجعل هذا المكان للاستجمام والراحة! 

6- مكان للراحة

Brooklin, Lo. interiores Lo. interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

تصميم آخر للممرات أسفل السلم الداخلي للمنزل، وفي هذه المرة استخدم المصمم الممر لجعله مكانا للجلوس من أجل الراحة أو القراءة أو لمجرد الاستجمام. 

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7- عناصر بسيطة

Квартира в стиле Loft , Alexander Krivov Alexander Krivov الغرف
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

إذا كنت من محبي البساطة فهذا الممر بالتأكيد سينال إعجابك! 

الجدار الحجري الذي ينقلك للنمط الريفي البسيط، مع كرسي أصفر مريح وأنيق ولوحات فنية على ذوقك، ومرآة وإضاءة خافتة هي مجموعة من العناصر البسيطة والتي صنعت ممرا مذهلا. 

8- جاذبية الأسود

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

الأسود له جاذبية لا يستطيع أحد مقاومتها، هذا الممر العصري اعتمد على اللون الأسود في تصميمه مع وضع سجادة وإضاءة في السقف ومرآة على الحائط وانتهى التصميم بهذه الروعة والبساطة! 

9- فن تشكيلي

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

لم أتخيل أن الأخضر من الممكن أن يكون بهذا الجمال! 

على الرغم من جرأة هذا التصميم إلا أنه تصميم مذهل، فاستخدام الأخضر بهذه الدرجة كان مبدعا جدا وما كسر حدته هي تلك اللوحات والتماثيل الفنية الرائعة التي جعلت من هذا الممر معرض للفن التشكيلي!

10- مكتبة في الممر

Reforma de una vivienda en la c/ Consell de Cent, Anna & Eugeni Bach Anna & Eugeni Bach الممر والمدخل
Anna &amp; Eugeni Bach

Anna & Eugeni Bach
Anna &amp; Eugeni Bach
Anna & Eugeni Bach

هل فكرت في استخدام ممر منزلك كمكتبة من قبل؟ 

الكثير من عشّاق القراءة يجدون صعوبة في تخصيص مكان للكتب في المنازل محدودة المساحة، هذه الفكرة ستوفر عليك تحديد مساحة إضافية من منزلك، فباستغلال الممر الموجود في المنزل يمكنك صنع مكتبة رائعة بهذا الشكل! 

11- لعشّاق الكلاسيكية

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

إذا كان النمط الكلاسيكي هو ما تفضله فهذا الممر سيجذب انتباهك بكل تفاصيله. 

ممر مميز وأنيق بداية من الأرضية الخشبية والتي تعد عنوان أناقة هذا التصميم، مرورا بلون الجدارن الزيتي وتوزيع الإضاءات في السقف والجدران، وتأتي المرآة بالإطار الذهبي واللوحات المعلّقة لإضافة لمسة كلاسيكية أكثر فخامة للمكان، وأخيرا هذه الكراسي الجلد بلونها الأزرق الجميل اختيار نموذجي لإكمال عناصر التصميم. 

12- معرض صور!

Mermaids - A home by the sea, Trewin Design Architects Trewin Design Architects الممر والمدخل White
Trewin Design Architects

Mermaids – A home by the sea

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

تخيل نفسك تسير في ممر من الصور!، هو حقا تصميم رائع وبسيط اعتمد على عنصر أساسي هو اللوحات الجدارية المرصوصة بنظام وتناسق رائع مما أوحى لنا بأنه معرض للصور. 

13- استخدام المزهريات

Armoni , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

تصميم لممر واسع اعتمد على الإضاءة الموجودة بالسقف والمزهرية الكبيرة الشفافة الموجودة في منتصف الممر على طاولة انسيابية جميلة، تصميم مميز ومتناسب مع النمط العصري الذي اعتمد عليه. 

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14- استخدام المرايا

Gold Towers Konut, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Treso İç Mimarlık

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

المرآة هي العنصر المتعدد الوظائف والاستخدامات في الديكور، فبالإضافة إلى استخدامها لإعطاء اتساعا للمكان تساعد في تعزيز الإضاءة، فمجرد وجودها يعطي لمسة أنيقة لا يمكن الملل من وجودها. 

15- لمسة أنثوية!

Bangalô 3 irmãos - Praia de Tamandaré/PE, Celia Beatriz Arquitetura Celia Beatriz Arquitetura ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Celia Beatriz Arquitetura

Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura

إطارات الصور ولون الحائط والمرآة الوردي، والاكسسورات المحيطة بهذا المكان كلها لمسات وألوان تفضلها النساء وتشعرهم بالراحة والاستجمام، جربي هذا التصميم وستشعرين بالفارق! 

16- أناقة كلاسيكية

VIVIENDA TIBIDABO, The Room Studio The Room Studio الممر والمدخل
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

هذا الممر الأنيق يجمع بين روح عصرية وكلاسيكية جذّابة، الألوان الفاتحة والسجادة  الأنيقة ولوحات تحمل نفس روح الجاذبية والأناقة مع مصباح مدلّى من السقف جعلت هذا التصميم راقي وأنيق للغاية. 

17- عنوان البساطة

Территория комфорта, VVDesign VVDesign راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
VVDesign

VVDesign
VVDesign
VVDesign

ممر عصري وبسيط لا يوجد به الكثير من التفاصيل، تميز بأرضيته ذات النقوش المنتظمة ولون الحائط الهاديء، وكرسي مريح في جانب الممر مع إضاءة خافتة على الجدران. 

18- ممر ريفي

homify ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

النمط الريفي من أكثر الأنماط انتشارا في التصميم لمن يبحثون عن الراحة والسكينة، وهذا الممر اتخذ نمطا ريفيا بامتياز. 

سجادة طويلة يدوية بنقوشات منتظمة، وكرسي متحرك معلق بالسقف، بالإضافة للشرفات المفتوحة على الخارج لدخول إضاءة طبيعية للمكان، كلها لمسات ريفية استغلت الممر بشكل رائع في جعله مكان للاستجمام. 

19- روعة الأبيض

VIVIENDA TRAVESSERA, The Room Studio The Room Studio ممر الاستعماري، الرواق والدرج
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

الأبيض له سحر خاص، فعلى الرغم من بساطة هذا الممر إلا أن استخدام اللون الأبيض في دهان الحوائط والأبواب والنوافذ ودمجه مع الأرضية الخشبية جعلنا نشعر بأنه ممر فندقي أو قصر فخم. 

20- السقف المفتوح

Casa las Moras , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

وأخيرا أترككم مع هذه الفكرة المبدعة والتي استخدم فيها المصمم السقف المفتوح لإدخال إنارة طبيعية للمر والسماح لأشعة الشمس بتدفئة المكان وإعطائه روحا من الطبيعة الجميلة. 

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