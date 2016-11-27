20 تصميم مذهل للممرات الداخلية

الممرات الموجودة أسفل السلم الداخلي للمنزل من أهم المناطق التي يجب الاهتمام بها، وهذا التصميم دليل على أهميتها، فقد أعطت للتصميم الداخلي أناقة وفخامة منقطعة النظير.

انظر إلى الإضاءة المعلّقة بالسقف والتي زادت المكان أناقة، إلى جانب استخدام منضدتين بنفس الشكل والعناصر مما جعل الشكل النهائي متناسقا وجميلا.