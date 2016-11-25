7 أفكار على مبادئ الفينج شوي لجذب الطاقة الإيجابية

الفينج شوي هو فلسفة صينية قديمة تقوم على ترتيب المنزل بطريقة واعية ومنسجمة للطاقة ، لأن الغرض الرئيسي هو الحصو على تأثير ايجابي من الطاقة للناس الساكنين في المنازل
أكثر الناس المتبعين لتوزيع الديكورات على طريقة الفينج شوي مؤمنين بفكرة الطاقة الايجابية التي يبعثها هذا النظام في المساحات ، انما يوجد من لم يؤمنو بتأثير ذلك الترتيب على النفس ولكن يستخدمونها لتنظيم وترتيب المنزل بشكل جمالي
في هذا الموضوع سنستعرض معكم سبعه أفكار يمكن أن تجلب لك المال والرخاء إلى منزلك وفقًا لتلك الفلسفة ، مجرد توزيع الأثاث وإتباع النصائح وسترى النتيجة
من أجل الحفاظ دائما على الطاقة الإيجابية في منزلك ، تخلص من الأشياء التي لم تعد تستخدمها ، والتي تعمل فقط على التجمع في الغررف لتسبب لافوضى ، يمكنك بيع أشيائك القديمة أو التبرع بها أو حتى التخلص منها ، في جميع الحالات فإن منزلك سيتخلص من الفوضى وستتجدد الطاقة في منزلك
يمكن دمج تلك الألوان بسهولة في المنزل ، على الجدران أو الأثاث أو الوسائد ، اللون الأبيض رمز النقاء يمكنك دمج اللون الأحمر المعبر عن الطاقة النقية والنشاط ، تلك الألوان يمكنها ان تعمل على جلب الخير والرخاء إلى منزلك
الحصول على منزل جميل يحتاج غلى مدخل متناسق ومتناغم لاستقبال الضيوف ، استخدام النباتات و توزيع الاضاءة بشكل جيد مع باب متناسب مع النمط المستخدم من شأنه ان يجعل مدخل المنزل مليء بالحيية والطاقة الايجابية ، وحتى ان لم تعتقد في مبادئ الفينج شوي ، من منا لن يحب أن يكون مدخل منزله لطيفا ؟
مبادئ الفينج شوي تحرص على أن يكون المطبخ نظيفا ومرتبا دائما ، والمقصود هنا هو ترتيب الأدوات بحيث لا تظهر على أسطح العمل ويبقى خاليا إلا من بعض الاكسسوارت البسيطة ، فالمطبخ هو مكان تجمع للعائلة ليتناولون الوجبات و تقوية العلاقات بين الأسرة ، مزهرية زهور أو لوحة للفاكهة كفيلة جدا بإضافة لمسة جمالية على المطبخ
اذا كنت تريد للطاقة الجيدة أن تتدفق في منزلك فيجب أن يكون كل الغرف محافظة على نظافتها وترتيبها ، حاول أن تجعل النباتات و الأكسسوارات بعيدة عن مجال الحركة حتى يمكن للطاقة ان تسري في جميع أرجاء المنزل
غرفة النومهي أكثر مكان نصممه ليكون مصدر الراحة و الإسترخاء بالمنزل ، استخدم اللوحات لنزيين الغرفة وحافظ على ان تبقى متناغمة ومتوازنة مع الفراغ ، جدير بالذكر ان وفقًا لمبادئ الفينج شوي ، تجنب وضع المرآة أمام السرير
الفينج شوي يهتم جدا بالمياه ويعتبرها من مصادر الطاقة الإيجابية التي يجب الحفاظ عليها ، إذا كانت لديك أي تسريبات حاول ان تصلحها حتى لا تتسرب منك الطاقه ببء ، كمان أن تصليح تسريب المياه سيفيد جدا فاتورتك ، أليس كذلك؟
يمكننا المساعدة بأفضل الأفكار للتخلص من الرطوبة في منزلك