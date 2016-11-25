7 أفكار على مبادئ الفينج شوي لجذب الطاقة الإيجابية

الفينج شوي هو فلسفة صينية قديمة تقوم على ترتيب المنزل بطريقة واعية ومنسجمة للطاقة ، لأن الغرض الرئيسي هو الحصو على تأثير ايجابي من الطاقة للناس الساكنين في المنازل

أكثر الناس المتبعين لتوزيع الديكورات على طريقة الفينج شوي مؤمنين بفكرة الطاقة الايجابية التي يبعثها هذا النظام في المساحات ، انما يوجد من لم يؤمنو بتأثير ذلك الترتيب على النفس ولكن يستخدمونها لتنظيم وترتيب المنزل بشكل جمالي

في هذا الموضوع سنستعرض معكم سبعه أفكار يمكن أن تجلب لك المال والرخاء إلى منزلك وفقًا لتلك الفلسفة ، مجرد توزيع الأثاث وإتباع النصائح وسترى النتيجة