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7 أفكار على مبادئ الفينج شوي لجذب الطاقة الإيجابية

Radwa Radwan Radwa Radwan
Residence at Kerala , Sanskriti Architects Sanskriti Architects غرفة المعيشة
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الفينج شوي هو فلسفة صينية قديمة تقوم على ترتيب المنزل بطريقة واعية ومنسجمة للطاقة ، لأن الغرض الرئيسي هو الحصو على تأثير ايجابي من الطاقة للناس الساكنين في المنازل 

أكثر الناس المتبعين لتوزيع الديكورات على طريقة الفينج شوي مؤمنين بفكرة الطاقة الايجابية التي يبعثها هذا النظام في المساحات ، انما يوجد من لم يؤمنو بتأثير ذلك الترتيب على النفس ولكن يستخدمونها لتنظيم وترتيب المنزل بشكل جمالي 

في هذا الموضوع سنستعرض معكم سبعه أفكار يمكن أن تجلب لك المال والرخاء إلى منزلك وفقًا لتلك الفلسفة ، مجرد توزيع الأثاث وإتباع النصائح وسترى النتيجة 

1- تخلص من الأشياء التي لم تعد تستخدمها

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة المعيشة Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

من أجل الحفاظ دائما على الطاقة الإيجابية في منزلك ، تخلص من الأشياء التي لم تعد تستخدمها ، والتي تعمل فقط على التجمع في الغررف لتسبب لافوضى ، يمكنك بيع أشيائك القديمة أو التبرع بها أو حتى التخلص منها ، في جميع الحالات فإن منزلك سيتخلص من الفوضى وستتجدد الطاقة في منزلك 

2- الأحمر والأخضر والبنفسجي لحياة أكثر رخاء

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 غرفة المعيشة
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

يمكن دمج تلك الألوان بسهولة في المنزل ، على الجدران أو الأثاث أو الوسائد ، اللون الأبيض رمز النقاء يمكنك دمج اللون الأحمر المعبر عن الطاقة النقية والنشاط ، تلك الألوان يمكنها ان تعمل على جلب الخير والرخاء إلى منزلك 

3- مدخل لطيف يرحب بالضيوف

Dhiren Tharnani, IMAGE N SHAPE IMAGE N SHAPE شبابيك
IMAGE N SHAPE

Dhiren Tharnani

IMAGE N SHAPE
IMAGE N SHAPE
IMAGE N SHAPE

الحصول على منزل جميل يحتاج غلى مدخل متناسق ومتناغم لاستقبال الضيوف ، استخدام النباتات و توزيع الاضاءة بشكل جيد مع باب متناسب مع النمط المستخدم من شأنه ان يجعل مدخل المنزل مليء بالحيية والطاقة الايجابية ، وحتى ان لم تعتقد في مبادئ الفينج شوي ، من منا لن يحب أن يكون مدخل منزله لطيفا ؟

4- يجب أن يكون المطبخ مرتبا دائما

Plush Colours, ZERO9 ZERO9 مطبخ
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

مبادئ الفينج شوي تحرص على أن يكون المطبخ نظيفا ومرتبا دائما ، والمقصود هنا هو ترتيب الأدوات بحيث لا تظهر على أسطح العمل ويبقى خاليا إلا من بعض الاكسسوارت البسيطة ، فالمطبخ هو مكان تجمع للعائلة ليتناولون الوجبات و تقوية العلاقات بين الأسرة ، مزهرية زهور أو لوحة للفاكهة كفيلة جدا بإضافة لمسة  جمالية على المطبخ 

5- لا شيء يعوق مجال الطاقة

Residence at Kerala , Sanskriti Architects Sanskriti Architects غرفة المعيشة
Sanskriti Architects

Sanskriti Architects
Sanskriti Architects
Sanskriti Architects

اذا كنت تريد للطاقة الجيدة أن تتدفق في منزلك فيجب أن يكون كل الغرف محافظة على نظافتها وترتيبها ، حاول أن تجعل النباتات و الأكسسوارات بعيدة عن مجال الحركة حتى يمكن للطاقة ان تسري في جميع أرجاء المنزل 

6- غرفة النوم الدافئة و المشرقة

Residential - Juhu, Nitido Interior design Nitido Interior design غرفة نوم خشب متين Wood effect
Nitido Interior design

Nitido Interior design
Nitido Interior design
Nitido Interior design

غرفة النومهي أكثر مكان نصممه ليكون مصدر الراحة و الإسترخاء بالمنزل ، استخدم اللوحات لنزيين الغرفة وحافظ على ان تبقى متناغمة ومتوازنة مع الفراغ ، جدير بالذكر ان وفقًا لمبادئ الفينج شوي ، تجنب وضع المرآة أمام السرير 

7-الحفاظ على المياه

Residential - Juhu, Nitido Interior design Nitido Interior design حمام خشب متين Wood effect
Nitido Interior design

Nitido Interior design
Nitido Interior design
Nitido Interior design

الفينج شوي يهتم جدا بالمياه ويعتبرها من مصادر الطاقة الإيجابية التي يجب الحفاظ عليها ، إذا كانت لديك أي تسريبات حاول ان تصلحها حتى لا تتسرب منك الطاقه ببء ، كمان أن تصليح تسريب المياه سيفيد جدا فاتورتك ، أليس كذلك؟ 

يمكننا المساعدة بأفضل الأفكار للتخلص من الرطوبة في منزلك 

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مارأيكم بتلك الأفكار ؟ وماهي أكثر فكرة أعجبتكم وتودون تنفيذها ؟

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