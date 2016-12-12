افضل 10 طرق لطراز منزلي حديث

قد تظن أنه لا يمكنك أن تصنع ديكور وتصميم منزلك الخاص، او ان مصممو الديكور هم وحدهم من يقدرون على اختيار الالوان والديكورات المناسبة للمنزل أو أنهم وحدهم الذين يملكون مفاتيح هذه التصاميم واضافة لمسات سحرية على منزلك. على العكس تماما، فانت يمكنك أن تصبح على دراية بكل التصاميم والديكورات المناسبة وكذلك الألوان وعلى علم بكل مفاتيح ولمسات المصممون السحرية في الديكور كاي مصمم ديكور محترف. اليس هذا رائعا؟ ففي هذا الموضوع سوف نتحدث حول بعض التصاميم و المفاتيح السحرية التي تساعدك على صنع طرازك الخاص.
ان اختيار اللون المناسب من اهم خطوات انشاء ديكور عصري ويتناسب مع شخصيتك، فغالبا ماتكون الالوان الفاتحة كاللون الابيض ومشتقاتة كالبيج رائعة جدا لانها تساعد علي الشعور بالاتساع في الغرفة وبدورها تشعرك بالراحة والهدوء النفسي. لذلك دائما مايستخدمها مهندسوا الديكور للمسة رائعة وجزابة في منزلك خاصا اذا كانت مساحة منزلك صغيرة.
ان من افضل اللمسات السحرية في منزلك ان يكون لديك جانب من جوانب الحائط ذو لون أو تصميم مختلف، الحائط المصنوع من الخشب أو الحجر يضيف لمسة فنية رائعة التصميم منزلك. فهذه اللمسة تجعل منزلك مميزا عن معظم المنازل، في الحائط الخشبي يضيف نظرة طبيعية للغرفة والحائط الصخري يعطي نظرة فنية أنيقة.
اختلاف الالوان عند اختيار الالوان، دائما ما تضع في الاعتبار أن تختار الألوان التي تضيف لمسة جمالية تجعل منزلك مميز ومختلف عن أي منزل آخر. كان لا تختار اللون الازرق او الاخضر او البني التقليدي، يمكنك أن تختار من مشتقات هذه الألوان ما يتماشى مع ذوقك وقم بخلطها من الوان اخرى تجعل غرفتك دائما ساطعة وبراقة.
تعتبر الجرأة وعدم التردد في اختيار طراز منزلك من أهم العوامل التي تساعد على اختيار تصاميم رائعة ومميزة. فمثلا قم بالجمع بين بعض الأساليب المختلفة العصري البسيط أو الصناعي و الاستوائي وقم باختيار ألوان ساطعة مختلفة. كل هذا سيضيف الجمال الي منزلك ويبهر كل من يراه.
هناك العديد من الستائر، فمنها الشفاف ومنها الغليظ. فعلي حسب ذوقك و الطراز المتبع في منزلك ستختار، في الستائر الشفافة تساعد على مرور أشعة الشمس تتناسب أكثر مع غرف الطعام والجلوس. أما الستائر الغليظة التي لا تسمح بمرور الضوء تتناسب أكثر مع غرف النوم الرئيسية والفرعية.
الإبداع في غرفة النوم ان غرفة النوم من اهم الغرف بالمنزل ويجب أن تكون شديدة الراحة والتميز، كما انها يجب ان تكون مختلفة في تصميم السرير والستائر وكذلك النوافذ والحوائط والارضيات ايضا. الابداع واختيار ما يتناسب مع طراز بغرفة النوم سوف يزيد من الاستمتاع والراحة بها.
يعتبر اللونان الذهبي والفضي من الألوان التي تشعر بالاناقة والثراء، في استخدام مثل هذه الألوان في غرفة الجلوس مثلا او غرفة النوم فإنها تضيف لمسة من الفخامة والعودة إلى الطراز الكلاسيكي إذا كنت من هواة الفخامة والبساطة.
وغالبا ما يلجأ إليها مصممو الديكور المحترفين كلمة من لمساتهم السحرية، وهذا الأسلوب يعتمد اعتمادا كليا على الاختلاف في اختيار ديكور المنزل من اثاث وستائر وكذلك الوان للحوائط والارضيات. فكلما كانت الألوان خاصة غير مألوفة وكذلك التصميم كلما ظهر هذا الاستايل.
تعتبر المدفأة علامة من علامات الرفاهية والجمال بالمنزل، كما انها تساعد على تدفئة الغرفة وتكون ذات تصاميم واشكال جميلة وجذابة تتناسب مع كل طراز. فعليك بها اذا اردت الدفئ والاناقة.
أن اللوحات في حد ذاتها نوع من الفنون الرائع الذي ينجذب إليه معظم الأشخاص، باستخدام هذا الفن الرائع في منزلك فإنه يضيف لمسة متميزة وكذلك انيقة لجدران الحائط. سواء كانت هذه اللوحات صغير او كبيرة فإنها تؤدي نفس الغرض.
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