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افضل 10 طرق لطراز منزلي حديث

Mai Elkholy Mai Elkholy
Madhuri Print collection AW14, Designers Guild Designers Guild Windows & doorsCurtains & drapes
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قد تظن أنه لا يمكنك أن تصنع ديكور وتصميم منزلك الخاص، او ان مصممو الديكور هم وحدهم من يقدرون على اختيار الالوان والديكورات المناسبة للمنزل أو أنهم وحدهم الذين يملكون مفاتيح هذه التصاميم واضافة لمسات سحرية على منزلك. على العكس تماما، فانت يمكنك أن تصبح على دراية بكل التصاميم والديكورات المناسبة وكذلك الألوان وعلى علم بكل مفاتيح ولمسات المصممون السحرية في الديكور كاي مصمم ديكور محترف. اليس هذا رائعا؟ ففي هذا الموضوع سوف نتحدث حول بعض التصاميم و المفاتيح السحرية التي تساعدك على صنع طرازك الخاص.

الالوان المناسبة

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

ان اختيار اللون المناسب من اهم خطوات انشاء ديكور عصري ويتناسب مع شخصيتك، فغالبا ماتكون الالوان الفاتحة كاللون الابيض ومشتقاتة كالبيج رائعة جدا لانها تساعد علي الشعور بالاتساع في الغرفة وبدورها تشعرك بالراحة والهدوء النفسي. لذلك دائما مايستخدمها مهندسوا الديكور للمسة رائعة وجزابة في منزلك خاصا اذا كانت مساحة منزلك صغيرة.

جانب الحائط المختلف

Tufty Time Sofa by B&B Italia Campbell Watson Living roomSofas & armchairs
Campbell Watson

Tufty Time Sofa by B&B Italia

Campbell Watson
Campbell Watson
Campbell Watson

ان من افضل اللمسات السحرية في منزلك ان يكون لديك جانب من جوانب الحائط ذو لون أو تصميم مختلف، الحائط المصنوع من الخشب أو الحجر يضيف لمسة فنية رائعة التصميم منزلك. فهذه اللمسة تجعل منزلك مميزا عن معظم المنازل، في الحائط الخشبي يضيف نظرة طبيعية للغرفة والحائط الصخري يعطي نظرة فنية أنيقة.

اختلاف الالوان

Madhuri Print collection AW14, Designers Guild Designers Guild Windows & doorsCurtains & drapes
Designers Guild

Madhuri Print collection AW14

Designers Guild
Designers Guild
Designers Guild

اختلاف الالوان عند اختيار الالوان، دائما ما تضع في الاعتبار أن تختار الألوان التي تضيف لمسة جمالية تجعل منزلك مميز ومختلف عن أي منزل آخر. كان لا تختار اللون الازرق او الاخضر او البني التقليدي، يمكنك أن تختار من مشتقات هذه الألوان ما يتماشى مع ذوقك وقم بخلطها من الوان اخرى تجعل غرفتك دائما ساطعة وبراقة.

طراز مختلف

Printworks, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
Prestigious Textiles

Printworks

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

تعتبر الجرأة وعدم التردد في اختيار طراز منزلك من أهم العوامل التي تساعد على اختيار تصاميم رائعة ومميزة. فمثلا قم بالجمع بين بعض الأساليب المختلفة العصري البسيط أو الصناعي و الاستوائي وقم باختيار ألوان ساطعة مختلفة. كل هذا سيضيف الجمال الي منزلك ويبهر كل من يراه.

الستائر

Living room curtains WN Interiors + WN Store غرفة المعيشة
WN Interiors + WN Store

Living room curtains

WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store

هناك العديد من الستائر، فمنها الشفاف ومنها الغليظ. فعلي حسب ذوقك و الطراز المتبع في منزلك ستختار، في الستائر الشفافة تساعد على مرور أشعة الشمس تتناسب أكثر مع غرف الطعام والجلوس. أما الستائر الغليظة التي لا تسمح بمرور الضوء تتناسب أكثر مع غرف النوم الرئيسية والفرعية.

الإبداع في غرفة النوم

Master Bedroom with Vaulted Ceiling - As Built Arc 3 Architects & Chartered Surveyors
Arc 3 Architects &amp; Chartered Surveyors

Master Bedroom with Vaulted Ceiling – As Built

Arc 3 Architects & Chartered Surveyors
Arc 3 Architects &amp; Chartered Surveyors
Arc 3 Architects & Chartered Surveyors

الإبداع في غرفة النوم ان غرفة النوم من اهم الغرف بالمنزل ويجب أن تكون شديدة الراحة والتميز، كما انها يجب ان تكون مختلفة في تصميم السرير والستائر وكذلك النوافذ والحوائط والارضيات ايضا. الابداع واختيار ما يتناسب مع طراز بغرفة النوم سوف يزيد من الاستمتاع والراحة بها.

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اللون الذهبي والفضي

Contemporary Greys and Mixed Metallics Heather Interior Design Living roomAccessories & decoration
Heather Interior Design

Contemporary Greys and Mixed Metallics

Heather Interior Design
Heather Interior Design
Heather Interior Design

يعتبر اللونان الذهبي والفضي من الألوان التي تشعر بالاناقة والثراء، في استخدام مثل هذه الألوان في غرفة الجلوس مثلا او غرفة النوم فإنها تضيف لمسة من الفخامة والعودة إلى الطراز الكلاسيكي إذا كنت من هواة الفخامة والبساطة.

الغير مألوف

Feature Wall Madame Ant جدران
Madame Ant

Feature Wall

Madame Ant
Madame Ant
Madame Ant

وغالبا ما يلجأ إليها مصممو الديكور المحترفين كلمة من لمساتهم السحرية، وهذا الأسلوب يعتمد اعتمادا كليا على الاختلاف في اختيار ديكور المنزل من اثاث وستائر وكذلك الوان للحوائط والارضيات. فكلما كانت الألوان خاصة غير مألوفة وكذلك التصميم كلما ظهر هذا الاستايل.

المدفأة

Bespoke Sisal & Seagrass Walls & flooringCarpets & rugs
Sisal &amp; Seagrass

Bespoke

Sisal & Seagrass
Sisal &amp; Seagrass
Sisal & Seagrass

تعتبر المدفأة علامة من علامات الرفاهية والجمال بالمنزل، كما انها تساعد على تدفئة الغرفة وتكون ذات تصاميم واشكال جميلة وجذابة تتناسب مع كل طراز. فعليك بها اذا اردت الدفئ والاناقة.

اللوحات

DISCO | PILLOW Studio Lisa Bengtsson HouseholdTextiles
Studio Lisa Bengtsson

DISCO | PILLOW

Studio Lisa Bengtsson
Studio Lisa Bengtsson
Studio Lisa Bengtsson

أن اللوحات في حد ذاتها نوع من الفنون الرائع الذي ينجذب إليه معظم الأشخاص، باستخدام هذا الفن الرائع في منزلك فإنه يضيف لمسة متميزة وكذلك انيقة لجدران الحائط. سواء كانت هذه اللوحات صغير او كبيرة فإنها تؤدي نفس الغرض.

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