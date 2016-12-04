15 فكرة لجدران مع نوافير ستكون مذهلة لحديقتك

إن هذا النوع من الجدران يميل إلى الطراز الريفي، كما أن مظهر الجدار الصخري المثبت به نافورة رائعة والتي تصب المياه فوق صخرة كبيرة ثم بعد ذلك تنزلق الى الحصوات الصغيرة أسفل الجدار في شكل رائع وجميل. كل هذا يجعل من الجدار تحفة فنية تخطف الناظرين اليه.