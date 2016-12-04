15 فكرة لجدران مع نوافير ستكون مذهلة لحديقتك

يعتبر الجدار من أهم مكونات المنزل، وبجانب استخداماته الأساسية يمكن أن يكون تحفة فنية تستخدم لإضافة لمسة جمالية للجدران والمكان بأكمله. فمثلا تعتبر النافورة الموجودة بالجدار من أهم اللمسات الجمالية تلك، لأنها تبث الروح في الجدار باختلاف انواعة واشكالة وكذلك باختلاف انواع واشكال النوافير على حسب كل جدار. فإليك بعض النماذج لبعض الجدران المميزة ذات النوافير.
الجدار المضئ
ان هذا الجدار البراق الأخذ للانظار يتميز بوجود الإضاءة الأرضية الساحرة التي تسلط الضوء على الجدار وعلى الأشجار والزهور التي توجد من حوله، والذي يظهر عليها اللون الذهبي بسبب الإضاءة المؤثرة به. وتكون النافورة بالجدار حيث يعتبر الجدار نفسه نافور.
Oasis
الجدار الرخامي
ان اللون الاحمر من اجمل الالوان واكثرها اناقة، فهذا الجدار الرخامي بلونه الأحمر الجذاب وكذلك النافورة الأخاذة التي توجد في منتصف الجدار والتي تسكب الماء في البحيرة الصناعية الجميلة والأشجار التي توجد على جانبي الجدار يعطي الجدار روح من الجمال والاناقة والروعة.
الجدار العصري
ان هذا الجدار العنصري الذي يتميز بلونه البني البراق وكذلك النافورة اللامة التي ينسكب منها الماء على أرض رخامية، والزهور الخضراء التي تضيف لمسة حيوية إلى هذا الجدار الرائع.
إن هذا النوع من الجدران يميل إلى الطراز الريفي، كما أن مظهر الجدار الصخري المثبت به نافورة رائعة والتي تصب المياه فوق صخرة كبيرة ثم بعد ذلك تنزلق الى الحصوات الصغيرة أسفل الجدار في شكل رائع وجميل. كل هذا يجعل من الجدار تحفة فنية تخطف الناظرين اليه.
وسمي هذا الطراز من الجدار الكلاسيكي حيث أنه بسيط ولا يوجد به أي تكليف في الديكورات، فهو عبارة عن حائط بيج به نافورة حديثة تصب في ما يشبه الحوض وتعطي مظهرا جميلا تشبه الساقية.
الجدار ذو النافورة الشفافة
ان هذا الجدار ذو اللون البيج يوجد في منتصفه نافورة شفافة ذات خلفية زجاجية، وينساب عليها الماء ليصب في حوض صغير به بعض الأحجار مخالفة اللون. وعلي جانب النافورة يوجد لوحتان متميزتان لنكمل النظرة الجمالية لا جدار.
وهذا تصميم رائع من النوافير ونوع مختلف عن الباقين، حيث أن معظم النوافير تكون غير متفرقة وهذا ما يضيف لمسة رائعة لهذا الجدار. كما ان لون النافورة الذي يتماشى مع أرضية الحديقة وكذلك لون الجدار الزهي كل هذا يدل يبث روح التفاؤل والبهجة.
الجدار ذو الحصى
ان هذا الجدار يتميز بأنه يتكون من حصى صغيرة متجمعة، كما أن النافورة على شكل مربعات متداخلة و ينسكب منها المياه في حوض به صخور صغيرة متعددة ألوان تتماشى مع ألوان الغرفة الزاهية وكذلك الإضاءة البراقة للغرفة.
ان هذا الجدار الحجري الذي يوجد بها نافورة جميلة يصب مائها على بعض الحجارة الصغيرة والتي بجانبها بعض الزهور الرائعة افضل نافورة للاماكن الصغيرة التي تجمل بها المكان.
ان هذا الجدار مثبت علية باقة مذهلة من الزهور الرائعة والتي يتخللها نافورة ساحرة مخبأة داخل الزهور، وهذا ما يجعلها أجمل حيث يتضح أن المياه تنبعث من الزهور نفسها.
الجدار الأبيض
ويتميز هذا الجدار بلونه الابيض الرائع كذلك الزهور المتسلقة عليه ذات اللون الأخضر الزاهي كما أن النافورة التي توجد بالجدار ذات لون أسمر لتضيف لون مختلف ورائعا للجدار.
ويعتبر هذا الجدار من الأنواع الأولية حيث أن النافورة به على هيئة صنبور، بوجود بعض الزهور الخضراء بجانب الجدار الطوب الأبيض وكذلك الصنبور، فإنه يعطي لمسة جمالية بسيطة.
الجدار الطوبي
ويتميز هذا الجدار بانه جدار ذو نافورة وكذلك حوض للزهور، ويستخدم هذا الجدار في الأغلب في الحدائق المنزلية والعامة. كما أن هذا الجدار بشكله الطوبي وانسياب المياه منه، والزهور الجميلة الخلابة التي توجد أعلى الجدار المستخدم كحوض للزهور، كل هذا يضيف لمسة رائعة و مظهرا خلابا ومريح للأنظار.
الجدار الساحر
وهذا الجدار يجمع بين الأناقة والجمال والبساطة، حيث أن الجدار الرخامي الاسمر والنافورة المتميزة التي تصب الماء على بعض الأحجار البيضاء بجانبها حوض من الزهور. كل هذا يبث الروح والجمال ويعطي إحساسا بالهدوء والراحة.
ويتميز هذا الجدار بالنقوش الرائعة التي توجد عليها، كما أن النافورة على شكل ابريق ينسكب منه الماء وكذلك السلم الخشبي والزهور الخضراء كل هذا يجعل المكان ملفت للأنظار وبراق.
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