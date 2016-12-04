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15 فكرة لجدران مع نوافير ستكون مذهلة لحديقتك

Mai Elkholy Mai Elkholy
子供達の庭, Gokansha/ゴカンシャ Gokansha/ゴカンシャ GardenAccessories & decoration
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يعتبر الجدار من أهم مكونات المنزل، وبجانب استخداماته الأساسية يمكن أن يكون تحفة فنية تستخدم لإضافة لمسة جمالية للجدران والمكان بأكمله. فمثلا تعتبر النافورة الموجودة بالجدار من أهم اللمسات الجمالية تلك، لأنها تبث الروح في الجدار باختلاف انواعة واشكالة وكذلك باختلاف انواع واشكال النوافير على حسب كل جدار. فإليك بعض النماذج لبعض الجدران المميزة ذات النوافير.

1. ​الجدار المضئ

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

الجدار المضئ

ان هذا الجدار البراق الأخذ للانظار يتميز بوجود الإضاءة الأرضية الساحرة التي تسلط الضوء على الجدار وعلى الأشجار والزهور التي توجد من حوله، والذي يظهر عليها اللون الذهبي بسبب الإضاءة المؤثرة به. وتكون النافورة بالجدار حيث يعتبر الجدار نفسه نافور.

2. ​الجدار الرخامي

A Contemporary "Oasis", Kevin Cooper Garden Design Kevin Cooper Garden Design حديقة
Kevin Cooper Garden Design

A Contemporary Oasis

Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design

الجدار الرخامي

ان اللون الاحمر من اجمل الالوان واكثرها اناقة، فهذا الجدار الرخامي بلونه الأحمر الجذاب وكذلك النافورة الأخاذة التي توجد في منتصف الجدار والتي تسكب الماء في البحيرة الصناعية الجميلة والأشجار التي توجد على جانبي الجدار يعطي الجدار روح من الجمال والاناقة والروعة.

3. ​الجدار العصري

¿Quieres dar un toque especial a tu jardín?, Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa GardenAccessories & decoration
Slabon Forja Creativa

Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa

الجدار العصري

ان هذا الجدار العنصري الذي يتميز بلونه البني البراق وكذلك النافورة اللامة التي ينسكب منها الماء على أرض رخامية، والزهور الخضراء التي تضيف لمسة حيوية إلى هذا الجدار الرائع.

4. ​الجدار الصخري

DEPARTAMENTO SANTA FE, Capitel Arquitectura Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

إن هذا النوع من الجدران يميل إلى الطراز الريفي، كما أن مظهر الجدار الصخري المثبت به نافورة رائعة والتي تصب المياه فوق صخرة كبيرة ثم بعد ذلك تنزلق الى الحصوات الصغيرة أسفل الجدار في شكل رائع وجميل. كل هذا يجعل من الجدار تحفة فنية تخطف الناظرين اليه.

5. الجدار الكلاسيكي

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects GardenSwim baths & ponds
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

وسمي هذا الطراز من الجدار الكلاسيكي حيث أنه بسيط ولا يوجد به أي تكليف في الديكورات، فهو عبارة عن حائط بيج به نافورة حديثة تصب في ما يشبه الحوض وتعطي مظهرا جميلا تشبه الساقية.

6. ​الجدار ذو النافورة الشفافة

homify Interior landscaping
homify

homify
homify
homify

الجدار ذو النافورة الشفافة

ان هذا الجدار ذو اللون البيج يوجد في منتصفه نافورة شفافة ذات خلفية زجاجية، وينساب عليها الماء ليصب في حوض صغير به بعض الأحجار مخالفة اللون. وعلي جانب النافورة يوجد لوحتان متميزتان لنكمل النظرة الجمالية لا جدار.

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7. ​الجدار ذو النوافير المتفرقة

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos شبابيك
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

وهذا تصميم رائع من النوافير ونوع مختلف عن الباقين، حيث أن معظم النوافير تكون غير متفرقة وهذا ما يضيف لمسة رائعة لهذا الجدار. كما ان لون النافورة الذي يتماشى مع أرضية الحديقة وكذلك لون الجدار الزهي كل هذا يدل يبث روح التفاؤل والبهجة.

8. ​الجدار ذو الحصى

PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura حديقة خشب Wood effect
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

الجدار ذو الحصى

ان هذا الجدار يتميز بأنه يتكون من حصى صغيرة متجمعة، كما أن النافورة على شكل مربعات متداخلة و ينسكب منها المياه في حوض به صخور صغيرة متعددة ألوان تتماشى مع ألوان الغرفة الزاهية وكذلك الإضاءة البراقة للغرفة.

9. ​الجدار الحجري

DUCHA VEGETAL, PhytoKinetic S.L. PhytoKinetic S.L. حديقة
PhytoKinetic S.L.

PhytoKinetic S.L.
PhytoKinetic S.L.
PhytoKinetic S.L.

ان هذا الجدار الحجري الذي يوجد بها نافورة جميلة يصب مائها على بعض الحجارة الصغيرة والتي بجانبها بعض الزهور الرائعة افضل نافورة للاماكن الصغيرة التي تجمل بها المكان.

10. ​الجدار الزهري

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

ان هذا الجدار مثبت علية باقة مذهلة من الزهور الرائعة والتي يتخللها نافورة ساحرة مخبأة داخل الزهور، وهذا ما يجعلها أجمل حيث يتضح أن المياه تنبعث من الزهور نفسها.

11. ​الجدار الأبيض

Terraza en Madrid con Pérgola, La Habitación Verde La Habitación Verde Balconies, verandas & terracesFurniture
La Habitación Verde

La Habitación Verde
La Habitación Verde
La Habitación Verde

الجدار الأبيض

ويتميز هذا الجدار بلونه الابيض الرائع كذلك الزهور المتسلقة عليه ذات اللون الأخضر الزاهي كما أن النافورة التي توجد بالجدار ذات لون أسمر لتضيف لون مختلف ورائعا للجدار.

12. ​الجدار ذو الصنبور

子供達の庭, Gokansha/ゴカンシャ Gokansha/ゴカンシャ GardenAccessories & decoration
Gokansha/ゴカンシャ

Gokansha/ゴカンシャ
Gokansha/ゴカンシャ
Gokansha/ゴカンシャ

ويعتبر هذا الجدار من الأنواع الأولية حيث أن النافورة به على هيئة صنبور، بوجود بعض الزهور الخضراء بجانب الجدار الطوب الأبيض وكذلك الصنبور، فإنه يعطي لمسة جمالية بسيطة.

13. ​الجدار الطوبي

Vivienda unifamiliar en Dénia, Alicante, Jorge Belloch interiorismo Jorge Belloch interiorismo حديقة
Jorge Belloch interiorismo

Jorge Belloch interiorismo
Jorge Belloch interiorismo
Jorge Belloch interiorismo

الجدار الطوبي

ويتميز هذا الجدار بانه جدار ذو نافورة وكذلك حوض للزهور، ويستخدم هذا الجدار في الأغلب في الحدائق المنزلية والعامة. كما أن هذا الجدار بشكله الطوبي وانسياب المياه منه، والزهور الجميلة الخلابة التي توجد أعلى الجدار المستخدم كحوض للزهور، كل هذا يضيف لمسة رائعة و مظهرا خلابا ومريح للأنظار.

14. ​الجدار الساحر

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

الجدار الساحر

وهذا الجدار يجمع بين الأناقة والجمال والبساطة، حيث أن الجدار الرخامي الاسمر والنافورة المتميزة التي تصب الماء على بعض الأحجار البيضاء بجانبها حوض من الزهور. كل هذا يبث الروح والجمال ويعطي إحساسا بالهدوء والراحة.

15. الجدار المنقوش

homify GardenSwim baths & ponds
homify

homify
homify
homify

ويتميز هذا الجدار بالنقوش الرائعة التي توجد عليها، كما أن النافورة على شكل ابريق ينسكب منه الماء وكذلك السلم الخشبي والزهور الخضراء كل هذا يجعل المكان ملفت للأنظار وبراق.

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15 فكرة لجدران مع نوافير ستكون مذهلة لحديقتك

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