16 فكرة لتجعل منزلك مميز وبميزانية بسيطة

هناك بعض الاكسسوارات والادوات المنزلية التي يمكن الاستعانة بها في المنزل دون الحاجة إلى تكلفة عالية والي مصممين ديكور لانجازها، وتضيف لمسة خلابة بالمنزل. هذه الأشياء قد تتمثل في لوحات او تحف او ادوات وما إلى ذلك، فإليك بعض الاكسسوارات والأفكار التي قد تساعدك في تزيين منزلك وجعله تحفة فنية تخطف أعين الناظرين.