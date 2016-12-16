الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

16 فكرة لتجعل منزلك مميز وبميزانية بسيطة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Industrial Warehouse look., brush64 brush64 Living roomAccessories & decoration
Loading admin actions …

هناك بعض الاكسسوارات والادوات المنزلية التي يمكن الاستعانة بها في  المنزل دون الحاجة إلى تكلفة عالية والي مصممين ديكور لانجازها،  وتضيف لمسة خلابة بالمنزل. هذه الأشياء قد تتمثل في لوحات او تحف او ادوات وما إلى ذلك، فإليك بعض الاكسسوارات والأفكار التي قد تساعدك في تزيين منزلك وجعله تحفة فنية تخطف أعين الناظرين.

1. المدفاه

Hunter Herald 8 Multi Fuel Stove Direct Stoves Living roomFireplaces & accessories
Direct Stoves

Hunter Herald 8 Multi Fuel Stove

Direct Stoves
Direct Stoves
Direct Stoves

يعتبر وجود مدفأة بالمنزل دليلا على الثراء، وفضلا عن ذلك فإنها تشعرك بالدفء . كما أن اشكالها المختلفة الأخاذة وكذلك ألوانها المتعددة يجعل منها قطعة فنية تضيف لمستها الجمالية بالمنزل.

2. الحمام

Belgravia Mews House, Landmass London Landmass London HouseholdAccessories & decoration
Landmass London

Belgravia Mews House

Landmass London
Landmass London
Landmass London

يكمن الديكور والجمال في ترتيب وتصميم الحمام، في تناسق الالوان و الادوات الموجودة به الاضاءة المتميزة. كل هذا يجعل من الحمام مكانا رائعا ذو جمالا خاصا.

3. ​السرير

Waterfall Estate Ideas, GSI Interior Design & Manufacture GSI Interior Design & Manufacture غرفة نوم
GSI Interior Design &amp; Manufacture

GSI Interior Design & Manufacture
GSI Interior Design &amp; Manufacture
GSI Interior Design & Manufacture

لا يعتبر السرير اكسسوارات ولكن هو عامل أساسي في التصميم والديكور في غرفة النوم، فيمكن أن يكون مربع الشكل او مستدير، وكذلك لونه يختلف باختلاف الغرفة. لذلك يعد أساسيا في تزيين وتجميل الغرفة.

4. ​الكومودينو

Space bedside table Obi Furniture BedroomBedside tables
Obi Furniture

Space bedside table

Obi Furniture
Obi Furniture
Obi Furniture

أن الكومودينو هو عبارة عن خزانة صغيرة تكون بجانب السرير ، وتستخدم في تخزين الأشياء البسيطة. كما انه يمكن استغلالها في جعلها قطعة فنية تجمل الغرفة. في اختيار الشكل واللون المناسب ستضيف إلى الغرفة الكثير.

5. التماثيل

Laminated ash stag head brush64 Living roomAccessories & decoration
brush64

Laminated ash stag head

brush64
brush64
brush64

قد تكون هذه التماثيل أما معلقة بالحائط كما هو بالصورة، أو ثابتة على الارضيات او اسطح المكاتب. فهذا النوع من الفن الراقي الذي يتميز به القليل من المنازل، يعتبر من ارقى انواع الفنون والديكورات.

6. ​الكرة الأرضية المصغرة

Huge Philips Globe Travers Antiques
Travers Antiques

Huge Philips Globe

Travers Antiques
Travers Antiques
Travers Antiques

ان افضل مكان يتناسب مع هذه الكرة الأرضية المصغرة ويجعلها تقوم بوظيفتها وإظهار لمستها الجمالية، تكون على المكاتب وفي المعامل. حيث ان شكلها يعطي احساسا بالتأمل والتفكير حول الأمور الجغرافية وغيرها.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. ​اللوحات

TILLSAMMANS prints Studio Lisa Bengtsson ArtworkPictures & paintings
Studio Lisa Bengtsson

TILLSAMMANS prints

Studio Lisa Bengtsson
Studio Lisa Bengtsson
Studio Lisa Bengtsson

تعتبر اللوحات من اهم وافضل الاكسسوارات والديكورات المستخدمة في تزيين المنزل، فقد تكون هذه اللوحات صغيرة أو كبيرة وتختلف فيما تحتويه من فن وابداع، ولكن يظل دورها الأساسي في استظهار الذوق الرفيع والفريد قائما.

8. ​المقاعد

Living Interiors - Vertical Gardens, Living Interiors UK Living Interiors UK ArtworkOther artistic objects
Living Interiors UK

Living Interiors – Vertical Gardens

Living Interiors UK
Living Interiors UK
Living Interiors UK

لوجود المقاعد بالمنزل أهمية كبيرة، فهي تستخدم للجلوس. كما أنه بجانب استخداماتها فان لها دورا مهما في تزيين وتجميل المنزل، في اختلاف اشكال واحجام والوان المقاعد مع كل طراز يظهر جمال المقعد ويضيف إلى جمال الطراز جمالا.

9. ​الزهرية

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac HouseholdAccessories & decoration
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

بوجود مثل هذه الزهرية بمنزلك يزيد من جمال منزلك وحيويته، ويوجد الوان واشكال مختلفة من الزهريات التي يمكن أن تختار من بينها ما يتناسب معك.  وعلى طراز منزلك وشكل الزهرية يمكن ان تختاري الزهور التي تميل إليها وترغب فيها.

10. ​شماعة الحائط

Products, Garden Glory Garden Glory GardenAccessories & decoration
Garden Glory

Products

Garden Glory
Garden Glory
Garden Glory

ويمكن أن يكون بدلا من شماعة الحائط العادية أن تكون شماعة ذات شكل وديكور مختلف يجذب الناظرين إليها ويمدحها.

11. ​الشرائط اللاصقة

Washi Tape, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify HouseholdAccessories & decoration
Pamela Kilcoyne – Homify

Washi Tape

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

باستخدام الشرائط اللاصقة في التزيين فإنك تقوم بتغيير ألوان وديكور بعض الأشياء، فبدلا من أن تكون الأدوات ذات لون  موحد فيمكنك أن تختار من هذه الشرائط اللاصقة المتعددة الالوان والاحجام والاشكال ما يغير من لونها ويجعلها اكثر اناقة وجمالا .

12. المقابض

Pair of Lever Door Handles in Antique Brass UKAA | UK Architectural Antiques HouseholdAccessories & decoration
UKAA | UK Architectural Antiques

Pair of Lever Door Handles in Antique Brass

UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques

ان المقابض هي الإضافة الساحرة من الاكسسوارات التي يمكن اضافتها الى الباب بجانب لونه، المقابض قد تكون ذهبية أو فضية أو نحاسية اللون، وغالبا ما تكون ذات أشكال متعددة يمكنك الاختيار منها على حسب طراز منزلك وذوقك الخاص.

13. ​فتاحة الزجاجات

Prism Bottle Opener Fate London HouseholdAccessories & decoration
Fate London

Prism Bottle Opener

Fate London
Fate London
Fate London

إن هذه الفاتحة تعتبر أداة صغيرة ولا يهتم بها معظم البيوت، ولكن يمكن لهذه الأداة البسيطة أن تكون محط انظار الضيوف عندما تكون مخالفة الشكل والتصميم

14. ​الشمعدان

Candlesticks by Jansen rigby & mac HouseholdAccessories & decoration candlestick,jasen,grey,pink,yellow
rigby &amp; mac

Candlesticks by Jansen

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

أن الشمعدان هو عبارة عن حامل للشموع، كما أن الشموع في حد ذاتها ذات لمسة جمالية خاصة. بوجود شمعدان الشمع الملون والمختلف الالوان والاشكال بمنزلك، سيزيد منزلك جمالا فوق جماله.

15. ​السجاد

Arrangement Mosaic Skyeskyns HouseholdAccessories & decoration
Skyeskyns

Arrangement Mosaic

Skyeskyns
Skyeskyns
Skyeskyns

كما أن السجاد من الاكسسوارات والديكورات الهامة بالمنزل، لانها تعطي مظهرا خلابا للمكان وتتناسب مع باقي الاثاث كما أنها تغطي مساحة من أرضية المنزل مما يجعل لها مميزات عديدة تجعلها تستحق أن تكون قطعة هامة بالمنزل.

16. ورق الكوتشينة

contemporary playing cards Fate London HouseholdAccessories & decoration
Fate London

contemporary playing cards

Fate London
Fate London
Fate London

بدلا من استخدام اوراق الكوتشينة العادية يمكن أن تختار اوراق مزخرفة لتمتعك في جمالها كما تمتعك في لعبها.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، افضل 10 طرق لطراز منزلي حديث.

جولة في منزل كلاسيكي فخم
16 فكرة لتجعل منزلك مميز وبميزانية بسيطة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً