16 فكرة لتجعل منزلك مميز وبميزانية بسيطة

هناك بعض الاكسسوارات والادوات المنزلية التي يمكن الاستعانة بها في المنزل دون الحاجة إلى تكلفة عالية والي مصممين ديكور لانجازها، وتضيف لمسة خلابة بالمنزل. هذه الأشياء قد تتمثل في لوحات او تحف او ادوات وما إلى ذلك، فإليك بعض الاكسسوارات والأفكار التي قد تساعدك في تزيين منزلك وجعله تحفة فنية تخطف أعين الناظرين.
يعتبر وجود مدفأة بالمنزل دليلا على الثراء، وفضلا عن ذلك فإنها تشعرك بالدفء . كما أن اشكالها المختلفة الأخاذة وكذلك ألوانها المتعددة يجعل منها قطعة فنية تضيف لمستها الجمالية بالمنزل.
يكمن الديكور والجمال في ترتيب وتصميم الحمام، في تناسق الالوان و الادوات الموجودة به الاضاءة المتميزة. كل هذا يجعل من الحمام مكانا رائعا ذو جمالا خاصا.
لا يعتبر السرير اكسسوارات ولكن هو عامل أساسي في التصميم والديكور في غرفة النوم، فيمكن أن يكون مربع الشكل او مستدير، وكذلك لونه يختلف باختلاف الغرفة. لذلك يعد أساسيا في تزيين وتجميل الغرفة.
أن الكومودينو هو عبارة عن خزانة صغيرة تكون بجانب السرير ، وتستخدم في تخزين الأشياء البسيطة. كما انه يمكن استغلالها في جعلها قطعة فنية تجمل الغرفة. في اختيار الشكل واللون المناسب ستضيف إلى الغرفة الكثير.
قد تكون هذه التماثيل أما معلقة بالحائط كما هو بالصورة، أو ثابتة على الارضيات او اسطح المكاتب. فهذا النوع من الفن الراقي الذي يتميز به القليل من المنازل، يعتبر من ارقى انواع الفنون والديكورات.
ان افضل مكان يتناسب مع هذه الكرة الأرضية المصغرة ويجعلها تقوم بوظيفتها وإظهار لمستها الجمالية، تكون على المكاتب وفي المعامل. حيث ان شكلها يعطي احساسا بالتأمل والتفكير حول الأمور الجغرافية وغيرها.
تعتبر اللوحات من اهم وافضل الاكسسوارات والديكورات المستخدمة في تزيين المنزل، فقد تكون هذه اللوحات صغيرة أو كبيرة وتختلف فيما تحتويه من فن وابداع، ولكن يظل دورها الأساسي في استظهار الذوق الرفيع والفريد قائما.
لوجود المقاعد بالمنزل أهمية كبيرة، فهي تستخدم للجلوس. كما أنه بجانب استخداماتها فان لها دورا مهما في تزيين وتجميل المنزل، في اختلاف اشكال واحجام والوان المقاعد مع كل طراز يظهر جمال المقعد ويضيف إلى جمال الطراز جمالا.
بوجود مثل هذه الزهرية بمنزلك يزيد من جمال منزلك وحيويته، ويوجد الوان واشكال مختلفة من الزهريات التي يمكن أن تختار من بينها ما يتناسب معك. وعلى طراز منزلك وشكل الزهرية يمكن ان تختاري الزهور التي تميل إليها وترغب فيها.
ويمكن أن يكون بدلا من شماعة الحائط العادية أن تكون شماعة ذات شكل وديكور مختلف يجذب الناظرين إليها ويمدحها.
باستخدام الشرائط اللاصقة في التزيين فإنك تقوم بتغيير ألوان وديكور بعض الأشياء، فبدلا من أن تكون الأدوات ذات لون موحد فيمكنك أن تختار من هذه الشرائط اللاصقة المتعددة الالوان والاحجام والاشكال ما يغير من لونها ويجعلها اكثر اناقة وجمالا .
ان المقابض هي الإضافة الساحرة من الاكسسوارات التي يمكن اضافتها الى الباب بجانب لونه، المقابض قد تكون ذهبية أو فضية أو نحاسية اللون، وغالبا ما تكون ذات أشكال متعددة يمكنك الاختيار منها على حسب طراز منزلك وذوقك الخاص.
إن هذه الفاتحة تعتبر أداة صغيرة ولا يهتم بها معظم البيوت، ولكن يمكن لهذه الأداة البسيطة أن تكون محط انظار الضيوف عندما تكون مخالفة الشكل والتصميم
أن الشمعدان هو عبارة عن حامل للشموع، كما أن الشموع في حد ذاتها ذات لمسة جمالية خاصة. بوجود شمعدان الشمع الملون والمختلف الالوان والاشكال بمنزلك، سيزيد منزلك جمالا فوق جماله.
كما أن السجاد من الاكسسوارات والديكورات الهامة بالمنزل، لانها تعطي مظهرا خلابا للمكان وتتناسب مع باقي الاثاث كما أنها تغطي مساحة من أرضية المنزل مما يجعل لها مميزات عديدة تجعلها تستحق أن تكون قطعة هامة بالمنزل.
بدلا من استخدام اوراق الكوتشينة العادية يمكن أن تختار اوراق مزخرفة لتمتعك في جمالها كما تمتعك في لعبها.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، افضل 10 طرق لطراز منزلي حديث.