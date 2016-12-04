20 صورة من فيلا رائعة مساحتها 480 م²

ان غرفة الجلوس هي من اهم الاماكن لاستضافة الأهل والأصدقاء، فيجب أن تكون ذات تصميم رائع. فهذه الغرفة التي يوجد بها ثلاثة من الأرائك المريحة وفي مقابلها شاشة التلفاز الرائعة الاستمتاع بالمشاهدة . كما يوجد بالمنتصف طاولة لوضع المقبلات والمشروبات عليها.
وتتسم الحديقة الخارجية بوجود ردهة جميلة وكذلك بعض النوافذ التي تطل على هذه الحديقة ذات اللون الاخضر الجذاب للأشجار وكذلك يوجد الطاولة وبها بعض الكراسي للجلوس وتناول بعض الوجبات والتمتع بهذا المظهر الرائع.
ان غرفة الطعام التي أمامنا هي غرفة رائعة ذات لون ابيض محايد يساعد على الأحساس باتساع الغرفة، كما أن بها طاولة طعام وكذلك نافذة زجاجية كبيرة تؤدي الى الحديقة مع وجود نخلتين على جانبي النافذة مغطاة بستائر شفافة لأفضل إضاءة.
كما أن طاولة الطعام الخشبية ذات اللون الأبيض والتي يوجد بها العديد من الكراسي التي تتماشى مع لون لهي طاولة رائعة تتناسب لعدد كبير من افراد العائلة والاصدقاء. كما أن وجود لوحات على الجدار المقابل لطاولة يضيف لمسة فنية للمكان.
بجانب الإضاءة الطبيعية من أشعة الشمس القادمة من النافذة يوجد ايضا غرفة ذات تصميم رائع تخطف الأنظار، فهي تتدلى من السقف الى منتصف الطاولة لتسلط الضوء على الطاولة والأدوات الموجودة عليها. اضاءة افضل للمكان
كما يوجد خلف غرفة الجلوس مساحة فارغة، والتي تعطي احساسا بالاتساع وكذلك تعتبر طريقا من غرفة إلى أخرى فيمكن استغلالها في اظهار الديكورات الرائعة. في الجدار الاصفر الذي يوجد بنقوش فضية له لون ملفت للأنظار وكذلك تصميما رائعا.
ان الاضاءة عامل مهم في في اظهار جمال المكان، في اختيار الإضاءة المناسبة تزيد من روعة وجاذبية المكان. فتتميز غرفة الجلوس بوجود العديد من انواع الاضاءة والتي تتمثل في نجفة رائعة تتوسط غرفة الجلوس وكذلك لمبات المخبأة في السقف والتي تعطي مظهرا خلابا وإضاءة مميزة والإضاءة الجانبية التي توجد على الجدران.
إن هذا الجانب من غرفة الجلوس يظهر تواجد غرفة الجلوس بجانب غرفة الطعام وكذلك الإضاءة الرائعة التي توجد في باطن السقف إلى جانب ضوء أشعة الشمس القادم من النافذتين الزجاجيتين لإضاءة افضل. كما ان اللون الابيض يعطي احساسا رائعا بالاتساع مع اختيار الأثاث والإضاءة المناسبة ستحصل على أفضل تصميم لأفضل مكان.
تعتبر غرفة النوم الرئيسية من اهم الغرف، فيجب أن تكون ذات تصميم يبعث الراحة. فإليك السرير الرائع الذي يوجد في منتصف الغرفة بجانبه الدولاب الخشبي ذو اللون الابيض إضاءة السقف التي تتوسط الغرفة بإضاءة أفضل.
وفي الطرف الآخر من الغرفة يوجد مكتب صغير ملتصق بالحائط لإنجاز بعض المهام السريعة، دون الحاجة الى النزول لإنجازها. وكذلك يوجد تلفاز معلق بالحائط للاستمتاع بالمشاهدة عند الاسترخاء على السرير.
وغالبا ما تكون هذه الغرفة للاستضافة الاقارب والاهل، فتتميز هذه الغرفة بسرير كبير في منتصف الغرفة يعلوه مراة كبيرة إلى جانب كومودينو صغير على جانبي السرير والإضاءة الرائعة المنتشرة بكل جزء من أجزاء الغرفة تزيد من جمال تصميمها.
ان غرفة الاطفال تختلف عن أي غرفة، فيجب ان تكون الوانها زاهية لتستميل الاطفال إليها. كما أن الدولاب الذي على شكل امرأة والسرير المتوسط الغرفة وكذلك الشرفة التي توجد على الجانب الآخر من الغرفة يجعلها غرفة مبهجة ومناسبة جدا للاطفال.
ان هذا المطبخ ذو التصميم البسيط والهادئ والإضاءة المناسبة الساحرة، تجعل منه مطبوخا رائعا. باللون الابيض مع وجود جانب من جوانب الحائط به رسمة على هيئة زهور تظهر تصميمه الجميل وبساطته الرائعة.
الألوان الزاهية في هذا الحمام وكذلك المرأة الكبيرة التي تعلو حوض الغسيل الرائع كل هذا يجعل من الحمام قطعة فنية تجذب الناظرين
ان هذا الحمام هو الحمام الرئيسي للفيلا، وهذا الجزء يوجد به حوض الغسيل الرائع والالوان الرخامية المندمجة مع اللون الأبيض الأخاذ والباب الزجاجي الذي يفصل بينه وبين حوض الاستحمام,
وهذا هو الجانب الآخر من الحمام، الذي يوجد خلف الباب الزجاجي. والذي يحتوي على حوض الاستحمام الرائع وكذلك يوجد به بعض الأشجار الخضراء للاستمتاع بالمنظر الطبيعي الخلاب والإضاءة التي على هيئة نوافذ في السقف لدخول أشعة الشمس لاكتمال المظهر الطبيعي للحمام.
ويتميز هذا البار بألوانه الزاهية، في اختلاط اللون الاحمر مع الابيض مع وجود بعض النقوش السمراء يعطي مظهرا خلابا. كما ان الاضاءة على هيئة نجف متفرق لتوزيع الإضاءة وكذلك يوجد كراسي البار الخشبية الرائعة لاكتمال التصميم الخاطف للأنظار.
وهو عبارة عن الطريق الذي يربط الغرف بعضها ببعض، ويمكن أن يتم تزيين هذا الممر ببعض اللوحات واختيار بعض الألوان الساطعة لإضافة لمسة جمالية لهذا الممر.
تعتبر الزوايا بالمنزل من الأماكن الجمالية به، فهذه الزاوية التي توجد بجانب منها نافذة وبها ستارة شفافة لتسمح بمرور ضوء الشمس. والجانب الآخر البني اللون الملتصق به طاولة صغيرة وضع بعض الزهور عليها وتعليق بعض الفنون به
وهي مقابلة للزاوية الأولى، ويوجد بأحد جانبيها ستارة شفافة اللون وبالجانب الاخر يوجد باب بني اللون ذو مقبض فضي لاكتمال المظهر الجمالي بالمكان.
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