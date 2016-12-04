20 صورة من فيلا رائعة مساحتها 480 م²

ان غرفة الجلوس هي من اهم الاماكن لاستضافة الأهل والأصدقاء، فيجب أن تكون ذات تصميم رائع. فهذه الغرفة التي يوجد بها ثلاثة من الأرائك المريحة وفي مقابلها شاشة التلفاز الرائعة الاستمتاع بالمشاهدة . كما يوجد بالمنتصف طاولة لوضع المقبلات والمشروبات عليها.