الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

20 صورة من فيلا رائعة مساحتها 480 م²

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris GardenFire pits & barbecues
Loading admin actions …

إن التصميم الرائع المحترف اختيار الديكورات المناسبة وكذلك الألوان لا يختص فقط والشقق والمنازل، انما ايضا يعطي روحا و مظهرا خلابا للاماكن الأكبر مساحة الفيلا. فإليك تصميم بعض الغرف في فيلا مساحتها تقريبا 480م وطريقة اختيار الديكورات  والاثاث المتناسق اظهار جمال وجاذبية المكان.

غرفة الجلوس

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

ان غرفة الجلوس هي من اهم الاماكن لاستضافة الأهل والأصدقاء، فيجب أن تكون ذات تصميم رائع. فهذه الغرفة التي يوجد بها ثلاثة من الأرائك المريحة وفي مقابلها شاشة التلفاز الرائعة الاستمتاع بالمشاهدة . كما يوجد بالمنتصف طاولة لوضع المقبلات والمشروبات عليها.

الحديقة الخارجية

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris GardenFire pits & barbecues
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

وتتسم الحديقة الخارجية بوجود ردهة جميلة وكذلك بعض النوافذ التي تطل على هذه الحديقة ذات اللون الاخضر الجذاب للأشجار  وكذلك يوجد الطاولة وبها بعض الكراسي للجلوس وتناول بعض الوجبات والتمتع بهذا المظهر الرائع.

غرفة الطعام

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة السفرة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

ان غرفة الطعام التي أمامنا هي غرفة رائعة ذات لون ابيض محايد يساعد على الأحساس باتساع الغرفة، كما أن بها طاولة طعام وكذلك نافذة زجاجية كبيرة تؤدي الى الحديقة مع وجود نخلتين على جانبي النافذة مغطاة بستائر شفافة لأفضل إضاءة.

طاولة الطعام

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة السفرة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

كما أن طاولة الطعام الخشبية ذات اللون الأبيض والتي يوجد بها العديد من الكراسي التي تتماشى مع لون لهي طاولة رائعة تتناسب لعدد كبير من افراد العائلة والاصدقاء. كما أن وجود لوحات على الجدار المقابل لطاولة يضيف لمسة فنية للمكان.

إضاءة غرفة الطعام

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة السفرة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

بجانب الإضاءة الطبيعية من أشعة الشمس القادمة من النافذة يوجد ايضا غرفة ذات تصميم رائع تخطف الأنظار، فهي تتدلى من السقف الى منتصف الطاولة لتسلط الضوء على الطاولة والأدوات الموجودة عليها. اضاءة افضل للمكان

المساحات الفارغة

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

كما يوجد خلف غرفة الجلوس مساحة فارغة، والتي تعطي احساسا بالاتساع وكذلك تعتبر طريقا من غرفة إلى أخرى فيمكن استغلالها في اظهار الديكورات الرائعة. في الجدار الاصفر الذي يوجد بنقوش فضية له لون ملفت للأنظار وكذلك تصميما رائعا.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إضاءة غرفة الجلوس

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

ان الاضاءة عامل مهم في في اظهار جمال المكان، في اختيار الإضاءة المناسبة تزيد من روعة وجاذبية المكان. فتتميز غرفة الجلوس بوجود العديد من انواع الاضاءة والتي تتمثل في نجفة رائعة تتوسط غرفة الجلوس وكذلك لمبات المخبأة في السقف والتي تعطي مظهرا خلابا وإضاءة مميزة والإضاءة الجانبية التي توجد على الجدران.

جانب آخر من غرفة الجلوس

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

إن هذا الجانب من غرفة الجلوس يظهر تواجد غرفة الجلوس بجانب غرفة الطعام وكذلك الإضاءة الرائعة التي توجد في باطن السقف إلى جانب ضوء أشعة الشمس القادم من النافذتين الزجاجيتين لإضاءة افضل. كما ان اللون الابيض يعطي احساسا رائعا بالاتساع مع اختيار الأثاث والإضاءة المناسبة ستحصل على أفضل تصميم لأفضل مكان.

غرفة النوم الرئيسية

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

تعتبر غرفة النوم الرئيسية من اهم الغرف، فيجب أن تكون ذات تصميم يبعث الراحة. فإليك السرير الرائع الذي يوجد في منتصف الغرفة بجانبه الدولاب الخشبي ذو اللون الابيض إضاءة السقف التي تتوسط الغرفة بإضاءة أفضل.

الجانب الآخر من غرفة النوم الرئيسية

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

وفي الطرف الآخر من الغرفة يوجد مكتب صغير ملتصق بالحائط لإنجاز بعض المهام السريعة، دون الحاجة الى النزول لإنجازها. وكذلك يوجد تلفاز معلق بالحائط للاستمتاع بالمشاهدة عند الاسترخاء على السرير.

غرفة النوم الفرعية

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

وغالبا ما تكون هذه الغرفة للاستضافة الاقارب والاهل، فتتميز هذه الغرفة بسرير كبير في منتصف الغرفة يعلوه مراة كبيرة إلى جانب كومودينو صغير على جانبي السرير والإضاءة الرائعة المنتشرة بكل جزء من أجزاء الغرفة تزيد من جمال تصميمها.

غرفة نوم الاطفال

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الاطفال
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

ان غرفة الاطفال تختلف عن أي غرفة، فيجب ان تكون الوانها  زاهية لتستميل الاطفال إليها. كما أن الدولاب الذي على شكل امرأة والسرير المتوسط الغرفة وكذلك الشرفة التي توجد على الجانب الآخر من الغرفة يجعلها غرفة مبهجة ومناسبة جدا للاطفال.

المطبخ

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris جدران
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

ان هذا المطبخ ذو التصميم البسيط والهادئ والإضاءة المناسبة الساحرة، تجعل منه مطبوخا رائعا. باللون الابيض مع وجود جانب من جوانب الحائط به رسمة على هيئة زهور تظهر تصميمه الجميل وبساطته الرائعة.

الحمام 1

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حمام
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

الألوان الزاهية في هذا الحمام وكذلك المرأة الكبيرة التي تعلو حوض الغسيل الرائع كل هذا يجعل من الحمام قطعة فنية تجذب الناظرين

الحمام 2

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حمام
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

ان هذا الحمام هو الحمام الرئيسي للفيلا، وهذا الجزء يوجد به حوض الغسيل الرائع والالوان الرخامية المندمجة مع اللون الأبيض الأخاذ  والباب الزجاجي الذي يفصل بينه وبين حوض الاستحمام,

الحمام 3

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حمام
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

وهذا هو الجانب الآخر من الحمام، الذي يوجد خلف الباب الزجاجي. والذي يحتوي على حوض الاستحمام الرائع وكذلك يوجد به بعض الأشجار الخضراء للاستمتاع بالمنظر الطبيعي الخلاب والإضاءة التي على هيئة نوافذ في السقف لدخول أشعة الشمس لاكتمال المظهر الطبيعي للحمام.

البار

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris GardenFire pits & barbecues
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

ويتميز هذا البار بألوانه الزاهية، في اختلاط اللون الاحمر مع الابيض مع وجود بعض النقوش السمراء يعطي مظهرا خلابا. كما ان الاضاءة على هيئة نجف متفرق لتوزيع الإضاءة وكذلك يوجد كراسي البار الخشبية الرائعة لاكتمال التصميم الخاطف للأنظار.

الممر

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris الممر الحديث، المدخل و الدرج
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

وهو عبارة عن الطريق الذي يربط الغرف بعضها ببعض، ويمكن أن يتم تزيين هذا الممر ببعض اللوحات واختيار بعض الألوان الساطعة لإضافة لمسة جمالية لهذا الممر.

زاوية 1

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris الممر الحديث، المدخل و الدرج
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

تعتبر الزوايا بالمنزل من الأماكن الجمالية به، فهذه الزاوية التي توجد بجانب منها نافذة وبها ستارة شفافة لتسمح بمرور ضوء الشمس. والجانب الآخر البني اللون الملتصق به طاولة صغيرة وضع بعض الزهور عليها وتعليق بعض الفنون به

زاوية 2

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris الممر الحديث، المدخل و الدرج
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

وهي مقابلة للزاوية الأولى، ويوجد بأحد جانبيها ستارة شفافة اللون وبالجانب الاخر يوجد باب بني اللون ذو مقبض فضي لاكتمال المظهر الجمالي بالمكان.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 8 نماذج لمنازل بتكلفة منخفضة.

15 فكرة لجدران مع نوافير ستكون مذهلة لحديقتك
20 صورة من فيلا رائعة مساحتها 480 م²

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً