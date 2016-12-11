11 فكرة مميزة للمطابخ يمكنك نسخها كما هي

المطبخ أهم غرفة موجودة بالمنزل، كما أنها من أكثر الغرف التي تحظى بالاهتمام أثناء تصميمها وتنسيقها، لأننا كما نعلم أنه من الأماكن التي يوجد بها الكثير من الأدوات والأجهزة. يمكن الحصول على مطبخ منسق ومرتب من خلال القليل من الخطوات العملية التي تساعدك على توفير مساحات إضافية من أجل توفير حرية الحركة. التغلب على مشكلة مساحة المطبخ الصغيرة ليست معقدة على الإطلاق كما يعتقدها البعض، لكن من خلال اختيار تصميم المطبخ المناسب وعدد من الخطوات العملية التي لا تتطلب القيام بأي مجهود أو إنفاق الكثير من المال يمكن التخلص من شعور ضيق المكان وعدم ترتيب الأدوات بكل بساطة. في هذا المحتوى سنقوم بعرض 11 تصميم وفكرة عملية مميزة والتي يمكن تنفيذها والاقتباس منها في مطبخك الصغير ليصبح أكثر تنسيقًا وأناقةً.
في هذا التصميم الأنيق لمطبخ عصري مميز، تم استغلال كافة المساحات الفارغة الاستغلال الأمثل للاستفادة منها في تخزين الأدوات، حيث تم تصميم عدد من الأرفف الخشبية والوحدات الخشبية المتنقلة، وهذه الأرفف الخشبية ليس فقط لأغراض التخزين، ولكنها أضافت لمسة وطابع منظم على المكان.
الاتجاه لاستخدام الوحدات القابلة للطي والغلق يعد من أهم الأفكار المبتكرة للحفاظ على مساحة المطبخ وتوفر حرية الحركة، ففي هذا التصميم نجد أن مساحة العمل على طاولة المطبخ صغيرة، لذا تم استخدام هذه الطاولة الصغيرة القابلة للطي لإعداد الطعام عليها.
في هذا التصميم المميز نجد أنه قد استخدام رف معدني متنقل يمكننا أن نقوم بتحريكه وتغيير مكانه، وكذلك يمكننا أن نقوم بتركيبه على أحد الرفوف الخشبية في المطبخ دون أن يستحوذ على أي مساحة إضافية، وكما نرى أنه قد تم استخدام هذا الرف الأنيق لتخزين التوابل الأكثر استخدامًا لسهولة الحصول عليها دون الحاجة للبحث عنها.
في هذا التصميم المميز والأنيق بدلًا من أن يتم استخدام الأدراج العادية المربعة أو المستطيلة، تم استخدام هذا الدرج المبتكر من أجل الحصول على أقصى استفادة من هذه المساحة، والجدير بالذكر أنه قد تم تقسيم الدرج إلى أقسام صغيرة للحفاظ على الأدوات مرتبة ومنسقة ومنع حدوث الفوضى أثناء البحث عن أحدهم.
يمكن تعليق أدوات المطبخ التي يتم استخدامها باستمرار، حتى يتم الحفاظ عليها من الضياع وسط فوضى الأدوات، بالإضافة إلى أن تعليقها بطريقة منظمة كتلك الموجودة في هذا التصميم يضفي لمسة جمالية على الجدار.
هذا التصميم ربما يكون الحل الأكثر عملية لاستغلال خزانات المطبخ الاستغلال الأمثل، حيث تم وضع أدراج ذكية داخل الخزانة والتي تخرج تلقائيًا إلى الخارج بمجرد أن يتم فتح الوحدة.
دولابالمطبخ
كما نرى في هذا التصميم العصري والمميز، أن دولاب خزانة المطبخ الموضحة كانت تحتوي على عدد قليل من الأرفف، لكن قد تم تركيب عدد من الأدراج العصرية مختلفة الأحجام وسهلة الفتح للحصول على مساحة إضافية لتخزين مستلزمات وأدوات المطبخ، كما يمكن أن يتم تصنيف الأدراج حسب المواد المخزنة فيها لسهولة الحصول عليها.
الكثير من الأشخاص يفضلون تناول الطعام في المطبخ، لكن يقف عائق مساحة الغرفة الصغيرة أمامهم، من خلال هذا التصميم المبتكر تم الحصول على طاولة مميزة قابلة للفتح والإغلاق حتى لا تستغرق مساحة كبيرة من المكان تستخدم في تناول الوجبات السريعة.
إذا كانت مساحة المطبخ مناسبة، يمكن تصميم بار أو ما يسمى
kitchen island في منتصف المطبخ، فيمكن استخدامه لوضع الكثير من الأدوات، كما تستخدم هذه المساحة في تناول المشروبات والوجبات السريعة، ويفضل أن يأخذ تصميمه شكل حرف L لتوفير حرية مزيد من حرية الحركة داخل المطبخ.
يمكن اقتباس هذا التصميم ووضع طاولة خشبية صغيرة في المطبخ لتناول الوجبات السريعة مثل الإفطار، بدلًا من وضع الطاولات الكبيرة أو الاستعانة بالبارات الكبيرة التي تستهلك مساحات كبيرة.
من غير المفضل أن يتم تخزين الأدوات على طاولة المطبخ التي تستخدم لإعداد الطعام، حيث يفضل أن تبقى فارغة حتى يتم توفير مساحة لحرية العمل والحركة. في هذا التصميم المميز للمطبخ نلاحظ أن الأرفف الخشبية كان لها دور واضح في تخزين أدوات المطبخ والسلع الغذائية للحفاظ عليها في طريقة منسقة وأنيقة.
في النهاية علينا أن نتذكر أنه من خلال بعض الأفكار البسيطة سهلة التنفيذ يمكن أن نحصل على تجديد كامل لتصميم المطبخ، حتى يظهر بشكل مختلف وأنيق دون مجهود كبير أو تكلفة كبيرة.
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