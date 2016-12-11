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11 فكرة مميزة للمطابخ يمكنك نسخها كما هي

Mai Elkholy Mai Elkholy
Kitchen, LOLA 38 Hotel LOLA 38 Hotel مطبخ
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المطبخ أهم غرفة موجودة بالمنزل، كما أنها من أكثر الغرف التي تحظى بالاهتمام أثناء تصميمها وتنسيقها، لأننا كما نعلم أنه من الأماكن التي يوجد بها الكثير من الأدوات والأجهزة. يمكن الحصول على مطبخ منسق ومرتب من خلال القليل من الخطوات العملية التي تساعدك على توفير مساحات إضافية من أجل توفير حرية الحركة. التغلب على مشكلة مساحة المطبخ الصغيرة ليست معقدة على الإطلاق كما يعتقدها البعض، لكن من خلال اختيار تصميم المطبخ المناسب وعدد من الخطوات العملية التي لا تتطلب القيام بأي مجهود أو إنفاق الكثير من المال يمكن التخلص من شعور ضيق المكان وعدم ترتيب الأدوات بكل بساطة. في هذا المحتوى سنقوم بعرض 11 تصميم وفكرة عملية مميزة والتي يمكن تنفيذها والاقتباس منها في مطبخك الصغير ليصبح أكثر تنسيقًا وأناقةً.

1. استغلال المساحات الفارغة أسفل طاولة المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم الأنيق لمطبخ عصري مميز، تم استغلال كافة المساحات الفارغة الاستغلال الأمثل للاستفادة منها في تخزين الأدوات، حيث تم تصميم عدد من الأرفف الخشبية والوحدات الخشبية المتنقلة، وهذه الأرفف الخشبية ليس فقط لأغراض التخزين، ولكنها أضافت لمسة وطابع منظم على المكان.

2. استخدام طاولة عمل قابلة للإغلاق

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

الاتجاه لاستخدام الوحدات القابلة للطي والغلق يعد من أهم الأفكار المبتكرة للحفاظ على مساحة المطبخ وتوفر حرية الحركة، ففي هذا التصميم نجد أن مساحة العمل على طاولة المطبخ صغيرة، لذا تم استخدام هذه الطاولة الصغيرة القابلة للطي لإعداد الطعام عليها.

3. ​استخدام الأرفف المعدنية المتنقلة

Bill, Steckregal, nordprodukt.de nordprodukt.de KitchenStorage
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

في هذا التصميم المميز نجد أنه قد استخدام رف معدني متنقل يمكننا أن نقوم بتحريكه وتغيير مكانه، وكذلك يمكننا أن نقوم بتركيبه على أحد الرفوف الخشبية في المطبخ دون أن يستحوذ على أي مساحة إضافية، وكما نرى أنه قد تم استخدام هذا الرف الأنيق لتخزين التوابل الأكثر استخدامًا لسهولة الحصول عليها دون الحاجة للبحث عنها.

4. استخدام أدراج الزوايا المبتكرة

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper مطبخ
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

في هذا التصميم المميز والأنيق بدلًا من أن يتم استخدام الأدراج العادية المربعة أو المستطيلة، تم استخدام هذا الدرج المبتكر من أجل الحصول على أقصى استفادة من هذه المساحة، والجدير بالذكر أنه قد تم تقسيم الدرج إلى أقسام صغيرة للحفاظ على الأدوات مرتبة ومنسقة ومنع حدوث الفوضى أثناء البحث عن أحدهم.

5. تعليق الأدوات على الحائط

Klemmleiste TIUBI, Groegl Upcycling Groegl Upcycling KitchenStorage
Groegl Upcycling

Groegl Upcycling
Groegl Upcycling
Groegl Upcycling

يمكن تعليق أدوات المطبخ التي يتم استخدامها باستمرار، حتى يتم الحفاظ عليها من الضياع وسط فوضى الأدوات، بالإضافة إلى أن تعليقها بطريقة منظمة  كتلك الموجودة في هذا التصميم يضفي لمسة جمالية على الجدار.

6. استخدام الخزانات التي تحتوي على أدراج سهلة السحب:

Ordnung ist das ganze Leben, Schmidt Küchen Schmidt Küchen KitchenCabinets & shelves
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

هذا التصميم ربما يكون الحل الأكثر عملية لاستغلال خزانات المطبخ الاستغلال الأمثل، حيث تم وضع أدراج ذكية داخل الخزانة والتي تخرج تلقائيًا إلى الخارج بمجرد أن يتم فتح الوحدة.

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7. استخدام الأدراج العصرية داخل خزانة دولاب المطبخ

Ordnung ist das ganze Leben, Schmidt Küchen Schmidt Küchen KitchenCabinets & shelves
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

كما نرى في هذا التصميم العصري والمميز، أن دولاب خزانة المطبخ الموضحة كانت تحتوي على عدد قليل من الأرفف، لكن قد تم تركيب عدد من الأدراج العصرية مختلفة الأحجام وسهلة الفتح للحصول على مساحة إضافية لتخزين مستلزمات وأدوات المطبخ، كما يمكن أن يتم تصنيف الأدراج حسب المواد المخزنة فيها لسهولة الحصول عليها.

8. استخدام طاولات قابلة للطي

homify KitchenTables & chairs
homify

homify
homify
homify

الكثير من الأشخاص يفضلون تناول الطعام في المطبخ، لكن يقف عائق مساحة الغرفة الصغيرة أمامهم، من خلال هذا التصميم المبتكر تم الحصول على طاولة مميزة قابلة للفتح والإغلاق حتى لا تستغرق مساحة كبيرة من المكان تستخدم في تناول الوجبات السريعة.

9. تصميم بار في منتصف المطبخ

MISCELLANEOUS HOME PROJECT, HİSARİ DESIGN STUDIO HİSARİ DESIGN STUDIO مطبخ
HİSARİ DESIGN STUDIO

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

إذا كانت مساحة المطبخ مناسبة، يمكن تصميم بار أو ما يسمى kitchen island في منتصف المطبخ، فيمكن استخدامه لوضع الكثير من الأدوات، كما تستخدم هذه المساحة في تناول المشروبات والوجبات السريعة، ويفضل أن يأخذ تصميمه شكل حرف L لتوفير حرية مزيد من حرية الحركة داخل المطبخ.

10. استخدام الطاولات صغيرة الحجم لتناول الوجبات السريعة

homify KitchenTables & chairs
homify

homify
homify
homify

يمكن اقتباس هذا التصميم ووضع طاولة خشبية صغيرة في المطبخ لتناول الوجبات السريعة مثل الإفطار، بدلًا من وضع الطاولات الكبيرة أو الاستعانة بالبارات الكبيرة التي تستهلك مساحات كبيرة.

11. استخدام الكثير من الأرفف الخشبية في كافة المساحات الفارغة

Kitchen LOLA 38 Hotel مطبخ
LOLA 38 Hotel

Kitchen

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

من غير المفضل أن يتم تخزين الأدوات على طاولة المطبخ التي تستخدم لإعداد الطعام، حيث يفضل أن تبقى فارغة حتى يتم توفير مساحة لحرية العمل والحركة. في هذا التصميم المميز للمطبخ نلاحظ أن الأرفف الخشبية كان لها دور واضح في تخزين أدوات المطبخ والسلع الغذائية للحفاظ عليها في طريقة منسقة وأنيقة.

في النهاية علينا أن نتذكر أنه من خلال بعض الأفكار البسيطة سهلة التنفيذ يمكن أن نحصل على تجديد كامل لتصميم المطبخ، حتى يظهر بشكل مختلف وأنيق دون مجهود كبير أو تكلفة كبيرة.

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