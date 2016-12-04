9 حيل مميزة لفصل غرفة المعيشة عن السفرة

تُعد غرفة المعيشة هي المكون الأساسي للمنزل، والذي تعتمد عليه أفراد الأسرة بشكل كبير، حيث يتم استقبال الضيوف، الجلوس مع الأصدقاء وأفراد العائلة أوقات طويلة، أو حتى مشاهدة التلفاز وقضاء أوقات مميزة. ومن الشائع في الكثير من البلدان والثقافات المختلفة دمج غرفة المعيشة بغرفة السفرة، بسبب طبيعة التصميم الهندسي للمنزل، فضلًا عن أهمية الغرفتين باعتبارهما قلب المنزل. لذا، من الأفضل الفصل بين الغرفتين ببعض الأفكار البسيطة والمميزة وبشكلٍ يميل للبساطة والرقي، لإضفاء جو مميز داخل المنزل.

وفيما يلي إليك بعض الأفكار البسيطة لفصل غرفة المعيشة عن السفرة.