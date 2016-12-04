9 حيل مميزة لفصل غرفة المعيشة عن السفرة

تُعد غرفة المعيشة هي المكون الأساسي للمنزل، والذي تعتمد عليه أفراد الأسرة بشكل كبير، حيث يتم استقبال الضيوف، الجلوس مع الأصدقاء وأفراد العائلة أوقات طويلة، أو حتى مشاهدة التلفاز وقضاء أوقات مميزة. ومن الشائع في الكثير من البلدان والثقافات المختلفة دمج غرفة المعيشة بغرفة السفرة، بسبب طبيعة التصميم الهندسي للمنزل، فضلًا عن أهمية الغرفتين باعتبارهما قلب المنزل. لذا، من الأفضل الفصل بين الغرفتين ببعض الأفكار البسيطة والمميزة وبشكلٍ يميل للبساطة والرقي، لإضفاء جو مميز داخل المنزل.
وفيما يلي إليك بعض الأفكار البسيطة لفصل غرفة المعيشة عن السفرة.
يمكنك الفصل بين غرفة المعيشة والسفرة عن طريق تخصيص مساحة صغيرة للترفيه، حيث يمكن عمل حائط مميز أو وضع حائط خشبي يحمل شاشة تلفزيونية لقضاء أوقات ممتعة وتجربة ألعاب الفيديو، والشعور بالفصل بين الغرفتين.
في العديد من التصاميم، وخاصة التصاميم الحديثة، لا توجد مساحات واسعة وكبيرة يمكن التحكم بها في تشكيل الأثاث بالطريقة المناسبة، أوضح الجدران والأبواب أو حتى استخدام الستائر. وللتغلب على هذه المشكلة بأبسط الطرق الممكنة، يمكنك التحكم بإعادة توزيع الأثاث الموجود بطريقة عملية لتساعد على الفصل بين غرفة المعيشة والمكان المخصص لتناول الطعام، عن طريق وضع أريكة في عكس اتجاه السفرة. يمكن أيضًا استخدام بعض النباتات المنزلية البسيطة التي تُعطي إحساس بالحيوية والتجديد داخل المنزل.
عند اختيار أثاث غرفة المعيشة والسفرة، يمكنك التأكد من اختيار تصاميم مختلفة الشكل والملمس، فضلًا عن اختيار ألوان مختلفة ومميزة للشعور بالفصل والاختلاف ما بين الغرفتين. عليك مراعاة عدم الخلط بين الأنماط المميزة للديكور لأنه خطأ قد يضر بالتصميم الداخلي لمنزلك، لكن يمكنك تغيير ألوان الجدران واختيار إضاءات مختلفة لإضافة لمسة مميزة مع الشعور بالتكامل والتناغم بين الغرفتين.
تناسب الأعمدة مساحات المنزل المختلفة، حيث تضيف جو كلاسيكي مميز وتساعد على الفصل بين غرفة المعيشة والسفرة بشكل راقي وسلس دون الحاجة لإضافة المزيد من التفاصيل. تتناسب الأعمدة مع طراز المنازل الذي يميل إلى الكلاسيكية إلى حد كبير، كما تضيف لمسة جمالية مميزة.
يمكنك تثبيت جدار صغير للفصل بين غرفة المعيشة والسفرة، لإضفاء بعض الخصوصية مع الحفاظ على الراحة. كما يمكنك استخدام الجدار ليصبح جزء من الديكور الخاص بالغرفة.`
من بين كل الخيارات المتاحة للفصل بين الغرف، يُعد استخدام السلالم والارتفاعات المختلفة هي الطريقة الأكثر أناقة، حيث تسمح بتقسيم المساحات بطريقة مميزة، بالإضافة إلى إضافة رونق وأسلوب خاص لديكور منزلك. وفي حين تُعد فكرة المساحات المشتركة والمتصلة أو المساحات المصممة على نفس المستوى أسلوبًا قديمًا نوعًا ما، ظهرت العديد من التصاميم التي تُعطي اختلافات في التوزيع والارتفاعات لتنظيم غرفة المعيشة على مستوى مختلف عن غرفة الطعام وعلى مسافتين منفصلتين، مع وجود بعض التكامل بين المساحتين وسهولة التواصل البصري.
تُعد الستائر هي الطريقة الأبسط والأكثر عملية للفصل بين مساحتين بطريقة أنيقة وبسيطة. تمتاز الستائر، فضلًا عن بساطتها، بإمكانية استخدامها للفصل بين الغرفتين وضفاء المزيد من الخصوصية، أو غلقها لدمج المساحتين أثناء الحفلات والمناسبات الخاصة. يُعد استخدام الستائر واحدة من أفضل الخيارات المتاحة، للشعور بالتجديد في ديكور المنزل، ويمكن فتحها أو غلقها حسب الحاجة.
يمكنك إضافة بعض القطع المميزة التي تناسب ذوقك الشخصي ونمط المنزل، مثل الآلات الموسيقى، أو وضع مكتبة صغير، أو جدار مميز، للشعور بالفصل بين المساحتين بطريقة مميزة وأنيقة.
بار
إذا كنت تشعر بوجود العديد م المقاعد في غرفة المعيشة والسفرة، يمكنك استخدام المطبخ الصغير الفاصل، ليكون بمثابة مساحة صغيرة خاصة يمكن تخصيصها للعمل، تناول القهوة والمشروبات المختلفة أو الوجبات الخفيفة. يُعد هذا النمط الأمريكي من أكثر الطرق المناسبة للمنازل العصرية الحديثة لما يتميز به من تصميم مختلف وعصري وجذاب.
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