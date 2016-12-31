8 نماذج لمنازل بتكلفة منخفضة

هل تحلم بمنزل أنيق ومميز؟ بالتأكيد كل منا يحلم بامتلاك منزل عصري رائع ولكن نخشى من ارتفاع التكلفة التي من المتوقع أن يتم إنفاقها فيه، بداية من شراء أرض البناء ثم تكلفة البناء وانتهاءًا بالتشطيبات الخارجية. إذا أخذنا في الاعتبار كل هذه العوائق من المحتمل أن ننصرف عن هذا الحلم دون أن نفكر في الحصول على بدائل أخرى تجعلنا نحصل على المنزل دون إنفاق الكثير من المبالغ الباهظة.

في هذا المحتوى نحاول أن نقدم مجموعة من الأفكار والتصميمات المميزة لعدد من المنازل الأنيقة منخفضة التكلفة، ويستطيع الجميع اقتباس بعض الأفكار منها.