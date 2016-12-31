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8 نماذج لمنازل بتكلفة منخفضة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Hotel Predi Son Jaumell, margarotger interiorisme margarotger interiorisme مساحات تجارية
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هل تحلم بمنزل أنيق ومميز؟ بالتأكيد كل منا يحلم بامتلاك منزل عصري رائع ولكن نخشى من ارتفاع التكلفة التي من المتوقع أن يتم إنفاقها فيه، بداية من شراء أرض البناء ثم تكلفة البناء وانتهاءًا بالتشطيبات الخارجية. إذا أخذنا في الاعتبار كل هذه العوائق من المحتمل أن ننصرف عن هذا الحلم دون أن نفكر في الحصول على بدائل أخرى تجعلنا نحصل على المنزل دون إنفاق الكثير من المبالغ الباهظة.

في هذا المحتوى نحاول أن نقدم مجموعة من الأفكار والتصميمات المميزة لعدد من المنازل الأنيقة منخفضة التكلفة، ويستطيع الجميع اقتباس بعض الأفكار منها.

1. المنازل المعدنية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تعد المنازل المعدنية هي الحل الأمثل في هذه الآونة خاصة لمن يرغبون في الحصول على حلم المنزل الأنيق لكنهم لا يمتلكون الميزانية الكافية. هذه الفكرة غير متاحة إلى حد كبير في بلادنا لكنها بالفعل موجودة، حيث يتم شراء المنازل جاهزة تحتاج فقط للقليل من الخطوات ليتم تركيبها على مساحة الأرض الخاصة بك.

2. منزل من الأحجار والخرسان

Casa de piscina - La Sierrezuela, gsformato gsformato منازل
gsformato

gsformato
gsformato
gsformato

يمكننا امتلاك منزل أنيق مميز بمساحة صغيرة، لكنه يتميز بتصميم رائع، ففي هذا النموذج نرى أن هذا المنزل تم بناؤه من الخرسان الذي يتحمل عوامل الطبيعة، واستخدام الأحجار على الجزء السفلي من البناء أضاف لمسة مميزة على التصميم الخارجي. وتم الاستعانة في هذا التصميم  بباب زجاجي يطل على الساحة الخارجية للمنزل والحديقة.

3. منزل الطوب

CASA 3-64. VIVIENDA UNIFAMILIAR. Barquisimeto, Venezuela., YUSO YUSO منازل
YUSO

YUSO
YUSO
YUSO

يعد الطوب الأحمر من مواد البناء التي تضفي لمسة رائعة على المنزل بالإضافة إلى تكلفتها المتوسطة، فكما نرى في هذا التصميم أنه تم تصميم جدران المنزل من الطوب وتم استخدام السقف المعلق، وأيضًا كان اختيار رائع لأرضيات المدخل من البلاط الأنيق الذي يتناسب لونه مع لون الطوب الأحمر الخاص بالجدران.

4. منزل الطوب والأسمنت

CASA SOMBRERO, MULA.Arquitectos MULA.Arquitectos منازل
MULA.Arquitectos

MULA.Arquitectos
MULA.Arquitectos
MULA.Arquitectos

هذا النموذج المميز لمنزل بسيط، تم بناؤه من مواد بناء أساسية منخفضة التكلفة وهي الطوب والأسمنت، والجدير بالذكر أنه قد بناؤه على مساحة صغيرة من الأرض ولكنه مكون من طابقين لتوفير مزيد من المساحة الداخلية، هذا المنزل بالتأكيد سيكون الخيار الأفضل لمحبي البساطة والنمط الريفي البسيط.

5. نموذج منزل تقليدي

Casa Pich, Degetau Arquitectura y Diseño Degetau Arquitectura y Diseño منازل الألياف الطبيعية Beige
Degetau Arquitectura y Diseño

Degetau Arquitectura y Diseño
Degetau Arquitectura y Diseño
Degetau Arquitectura y Diseño

يمكنك الحصول على المنزل الذي تتمنى الحصول عليه من خلال تكلفة قليلة للغاية، بحيث يمكنك استخدام مواد البناء البسيطة ومن الواضح في هذا التصميم أنه تم الاستعانة بمواد البناء الأساسية مثل الأسمنت والطوب فقط دون إدخال أية عناصر أخرى، وتم استخدام باب من الزجاج المميز الذي يطل على الساحة الخارجية للمدخل.

6. تصمصم منزل من الطوب المضغوط

Casa Piedra , MULA.Arquitectos MULA.Arquitectos
MULA.Arquitectos

MULA.Arquitectos
MULA.Arquitectos
MULA.Arquitectos

من المعروف أن الطوب المضغوط تكلفته منخفضة جدًا عند مقارنته بأنواع الطوب الأخرى، لأنه يتم تصنيعه يدويًا، يتميز الطوب المضغوط بأنه يضيف لمسة أنيقة على التصميم الخارجي لهذا المنزل الأنيق، بالإضافة إلى شكله المميز فإنه أيضًا يقوم بعزل الحرارة عن الداخل، كما تم استخدام نافذة من الزجاج مما أضاف لمسة مميزة على المظهر الخارجي له.

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7. المنزل الحجري

Hotel Predi Son Jaumell, margarotger interiorisme margarotger interiorisme مساحات تجارية فنادق
margarotger interiorisme

margarotger interiorisme
margarotger interiorisme
margarotger interiorisme

كما نرى أنه تم بناء هذا المنزل من الأحجار التي تم تنسيقها بطريقة هندسية رائعة، هذا التصميم المميز سيكون الأفضل خاصة لمحبى اللمسات الريفية البسيطة في منازلهم. الأحجار معروفة أن تكلفتها منخفضة مقارنة بمواد البناء الأساسية الأخرى كما أن لها فوائد متعددة للحفاظ على المنزل وجعله مقاوم لعوامل الطبيعة المتقلبة، تم استخدام النوافذ الخشبية التقليدية ذات التكلفة المنخفضة والتي تضيف مزيد من الطابع البسيط على هذا المنزل المميز.

8. منزل مصنوع من الأخشاب

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الكثير من الناس الآن يفضلون النمط الاسكندنافي الذي يجمع بين الفخامة والبساطة، وكما نعلم أن الأخشاب هي العنصر المميز لهذا النمط الرائع كما يعد من مواد البناء الأساسية ذات التكلفة المتوسطة ويستطيع الجميع الحصول عليها، والجدير بالذكر أن الأخشاب تضفي لمسة دفء على المنزل ونجد أنه قد تم استخدام النوافذ الزجاجية الأنيقة والاستعانة ببعض المواد المعدنية لتوفير مزيد من القوة والمتانة على المنزل.

بعد هذه الاقتراحات والأفكار المميزة، يمكنك الاقتباس منها لتحقيق حلم الحصول على المنزل بأقل تكلفة ممكنة.

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