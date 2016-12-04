12 فكرة لكيفية استغلال الردهة و إبراز جمالها

الردهة هو عبارة عن الممر الذي يربط بين غرف الشقة بعضها ببعض، وقد يكون في المنزل ممر واحد أو أكثر من ممر، وهذا يعتمد اعتمادا كليا علي عدد الغرف الموجودة بالمنزل. فكلما زاد عدد الغرف كثرت الممرات به. كما أن الردهة ليست ممر وحسب فيمكن استغلالها ايضا لتكون مكانا لإظهار شخصيتك او مكان مهيأ للعديد من التصاميم والديكورات المتميزة، فإليك بعض التصاميم لبعض الممرات وكيفية استغلال هذه المساحة الرائعة افضل استغلال.
وهذا الممر هو عبارة عن مدخل الطابق العلوي، كما انه يؤدي الى الطابق السفلي واللي احد الغرف ايضا والي غرفة الجلوس. كما أن هذا الممر الرائع ذو اللون الأبيض للحوائط و الباركية للارضيات يعطي مظهرا خلابا ورائعا. بالاضاءة به علي هيئة نجفة وكذلك اضاءة جانبية علي الحائط لإضاءة ساطعة وبراقة
وكما هو موضح في هذا الممر البسيط، الهادئ الملامح، الذي يتميز بلونه الأبيض الخلاب الذي يساعد علي الإحساس بالاتساع. كما انه يوجد في نهاية هذا الممر باب لغرفة ما وعلى أحد جانبي الممر يوجد ثلاث مرايات. وفي بداية الممر يوجد خزانة كبيرة، وعلي الجانب الاخر يوجد حائط معلق عليه بعض اللوحات الرائعة. كما ان الاضاءة الساطعة تساعد علي إظهاره.
ويمكن وضع في هذا الركن طاولة ذات رفين لوضع الزهور عليها في الطابق العلوي والسفلي، ويمكن ان تكون المراه مختلفة الشكل بان تكون علي هيئة مربعات متلاصقة. إضافة مظهرا خلابا ومتميزا بالمكان،.
وهذا الممر هو يعتبر صغيرا لأنه يصل بين الباب الرئيسي للمنزل و سلم الدور العلوي ويمكن استغلال هذه المساحة بوضع طاولة صغيرة لوضع بعض الاكسسوارات واللوحات عليها، كما أن إضاءة الغرفة التي علي شكل قمر مكتمل تضيف لمسة رائعة للمكان.
ويمكن أن يكون بجانب من جوانب الممر امرأة ذات طاولة صغير لوضع بعض التحف والمزهريات عليها وقد تكون من طابق واحد أو طابقين لاستغلال أكثر هذه المساحة الرائعة.
ويتميز هذا الممر الرائع باستخدام الأدوات الصناعية كالخشب والمعادن، فعلى أحد جانبي الممر يوجد نافذة زجاجية كبيرة تساعد علي مرور ضوء الشمس إلى الممر. وتحتها يوجد أريكة خشبية للاستراحة، كما انه يوجد بالجانب الاخر سلم خشبي يؤدي إلى الطابق العلوي. وبنهاية الممر يوجد خزانة ذات باب خشبي بلون بني رائع وخلاب.
ويمتاز هذا الممر بالجمع بين مدخل غرفة ما و غرفة الجلوس، كما أن الجمع بين اللوني اللبني واللون البيج لكل غرفة وجعل الممر يربط بينهما. وكذلك يوجد تمثال رائع امام باب الغرفة، بجانب الاضاءة المتفرقة تساعد علي إضاءة رائعة بالمكان.
ويمكن أن يكون بنهاية الممر جدار يستخدم كطاولة متعددة الطوابق، لوضع بعض التحف والتماثيل عليها أو بعض الزهور. وان يكون تصميمها مختلفا كان يكون جزء مقفول وجزء مفتوح لوضع الاكسسوارات علية، وسيعطي مظهرا خلابا للممر.
إن هذا الممر العصري يتميز بوجود العديد من اللوحات به، فعلى أحد جوانبه يوجد ثلاث لوحات رائعة بألوان زاهية ومختلفة وفي نهاية الممر يوجد لوحة فنية خلابة وتحتها خزانة صغيرة يمكن وضع الأشياء بها. وعلي الجانب الاخر يوجد باب للغرفة المؤدية إلى هذا الممر الجذاب.
كما أن هذا الممر الكلاسيكي يمتاز بهدوء تصميمه وعدم وجود العديد من الاكسسوارات، فلونة الابيض الرائع وكذلك لون الأرض الباركية الساحرة والتي في نهايتها يوجد السلم المؤدي الى الطابق العلوي والتصميم الذي علي شكل خيوط العنكبوت بجانب السلم، كل هذا يجعل منه أمرا مميزا ورائعا.
ويظهر علي هذا الممر اللمسة الريفية، حيث يشبه في تصميمه المنزل القديم وباستخدام الاخشاب علي أنها الأعمدة التي يتركز عليها المنزل. وكذلك الباب الذي يؤدي إلى الممر يشبه الباب القديم للبيوت الريفية.
ويمكن استغلال الممر ايضا اذا كان الممر واسع بوضع طاولة صغيرة وان يعلوها مرآة دائرية رائعة، وعلى جانبي الطاولة يمكن وضع بعض الأشجار الرائعة لمظهر طبيعيا جذاب.
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