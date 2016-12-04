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12 فكرة لكيفية استغلال الردهة و إبراز جمالها

Mai Elkholy Mai Elkholy
Furniture Hire Cheshire, Heatons Home Styling Heatons Home Styling Dining roomTables
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الردهة هو عبارة عن الممر الذي يربط بين غرف الشقة بعضها ببعض،  وقد يكون في المنزل ممر  واحد أو أكثر من ممر، وهذا يعتمد اعتمادا كليا علي عدد الغرف الموجودة بالمنزل. فكلما زاد عدد الغرف كثرت الممرات به. كما أن الردهة ليست ممر وحسب فيمكن استغلالها ايضا لتكون مكانا لإظهار شخصيتك او مكان مهيأ للعديد من التصاميم والديكورات المتميزة، فإليك بعض التصاميم لبعض الممرات وكيفية استغلال هذه المساحة الرائعة افضل استغلال.

1. الممر الفسيح

Entrance staged for sale with hired furniture and accessories. Heatons Home Styling Dining roomTables
Heatons Home Styling

Entrance staged for sale with hired furniture and accessories.

Heatons Home Styling
Heatons Home Styling
Heatons Home Styling

وهذا الممر هو عبارة عن مدخل الطابق العلوي، كما انه يؤدي الى الطابق السفلي واللي احد الغرف ايضا والي غرفة الجلوس. كما أن هذا الممر الرائع ذو اللون الأبيض للحوائط و الباركية للارضيات يعطي مظهرا خلابا ورائعا. بالاضاءة به علي هيئة نجفة وكذلك اضاءة جانبية علي الحائط لإضاءة ساطعة وبراقة

2. الممر البسيط

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

وكما هو موضح في هذا الممر البسيط، الهادئ الملامح، الذي يتميز بلونه الأبيض الخلاب الذي يساعد علي الإحساس بالاتساع. كما انه يوجد في نهاية هذا الممر باب لغرفة ما وعلى أحد جانبي الممر يوجد ثلاث مرايات. وفي بداية الممر يوجد خزانة كبيرة، وعلي الجانب الاخر يوجد حائط معلق عليه بعض اللوحات الرائعة. كما ان الاضاءة الساطعة تساعد علي إظهاره.

3. ركن من أركان الممر

homify HouseholdAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

ويمكن وضع في هذا الركن طاولة ذات رفين لوضع الزهور عليها في الطابق العلوي والسفلي، ويمكن ان تكون المراه مختلفة الشكل بان تكون علي هيئة مربعات متلاصقة. إضافة مظهرا خلابا ومتميزا بالمكان،.

4. الممر الصغير

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

وهذا الممر هو يعتبر صغيرا لأنه يصل بين الباب الرئيسي للمنزل و سلم الدور العلوي ويمكن استغلال هذه المساحة بوضع طاولة صغيرة لوضع بعض الاكسسوارات واللوحات عليها، كما أن إضاءة الغرفة التي علي شكل قمر مكتمل تضيف لمسة رائعة للمكان.

5. مراه الممر

Entrance Troinex, LAdesign LAdesign Corridor, hallway & stairsLighting
LAdesign

LAdesign
LAdesign
LAdesign

ويمكن أن يكون بجانب من جوانب الممر امرأة ذات طاولة صغير لوضع بعض التحف والمزهريات عليها وقد تكون من طابق واحد أو طابقين لاستغلال أكثر هذه المساحة الرائعة.

6. القمر الصناعي

Industrial rivisitato, Design for Love Design for Love الغرف
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

ويتميز هذا الممر الرائع باستخدام الأدوات الصناعية كالخشب والمعادن، فعلى أحد جانبي الممر يوجد نافذة زجاجية كبيرة تساعد علي مرور ضوء الشمس إلى الممر. وتحتها يوجد أريكة خشبية للاستراحة، كما انه يوجد بالجانب الاخر سلم خشبي يؤدي إلى الطابق العلوي. وبنهاية الممر يوجد خزانة ذات باب خشبي بلون بني رائع وخلاب.

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7. الممر الحديث

Interno domestico_Caserta2016, maps_architetti maps_architetti الممر الحديث، المدخل و الدرج سيراميك Turquoise
maps_architetti

maps_architetti
maps_architetti
maps_architetti

ويمتاز هذا الممر بالجمع بين مدخل غرفة ما و غرفة الجلوس، كما أن الجمع بين اللوني اللبني واللون البيج لكل غرفة وجعل الممر يربط بينهما. وكذلك يوجد تمثال رائع امام باب الغرفة، بجانب الاضاءة المتفرقة تساعد علي إضاءة رائعة بالمكان.

8. جدار بالممر

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi الممر والمدخل خشب White
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

ويمكن أن يكون بنهاية الممر جدار يستخدم كطاولة متعددة الطوابق، لوضع بعض التحف والتماثيل عليها أو بعض الزهور. وان يكون تصميمها مختلفا كان يكون جزء مقفول وجزء مفتوح لوضع الاكسسوارات علية، وسيعطي مظهرا خلابا للممر.

9. الممر العصري

Ristrutturazione abitazione RT a Bologna, Studio Sabatino Architetto Studio Sabatino Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Sabatino Architetto

Studio Sabatino Architetto
Studio Sabatino Architetto
Studio Sabatino Architetto

إن هذا الممر العصري يتميز بوجود العديد من اللوحات به، فعلى أحد جوانبه يوجد ثلاث لوحات رائعة بألوان زاهية ومختلفة وفي نهاية الممر يوجد لوحة فنية خلابة وتحتها خزانة صغيرة يمكن وضع الأشياء بها. وعلي الجانب الاخر يوجد باب للغرفة المؤدية إلى هذا الممر الجذاب.

10. الممر الكلاسيكي

House 10, Opera s.r.l. Opera s.r.l. الممر والمدخل
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

كما أن هذا الممر الكلاسيكي يمتاز بهدوء تصميمه وعدم وجود العديد من الاكسسوارات، فلونة الابيض الرائع وكذلك لون الأرض الباركية الساحرة والتي في نهايتها يوجد السلم المؤدي الى الطابق العلوي والتصميم الذي علي شكل خيوط العنكبوت بجانب السلم، كل هذا يجعل منه أمرا مميزا ورائعا.

11. الممر الريفي

Restauro di una casa molto antica in Francia, Archimania Archimania إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Archimania

Archimania
Archimania
Archimania

ويظهر علي هذا الممر اللمسة الريفية، حيث يشبه في تصميمه المنزل القديم وباستخدام الاخشاب علي أنها الأعمدة التي يتركز عليها المنزل. وكذلك الباب الذي يؤدي إلى الممر يشبه الباب القديم للبيوت الريفية.

12. طاولة بالممر

HALL Movelvivo Interiores Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration Wood effect
Movelvivo Interiores

HALL

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

ويمكن استغلال الممر ايضا اذا كان الممر واسع بوضع طاولة صغيرة وان يعلوها مرآة دائرية رائعة، وعلى جانبي الطاولة يمكن وضع بعض الأشجار الرائعة لمظهر طبيعيا جذاب.

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