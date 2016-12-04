12 فكرة لكيفية استغلال الردهة و إبراز جمالها

الردهة هو عبارة عن الممر الذي يربط بين غرف الشقة بعضها ببعض، وقد يكون في المنزل ممر واحد أو أكثر من ممر، وهذا يعتمد اعتمادا كليا علي عدد الغرف الموجودة بالمنزل. فكلما زاد عدد الغرف كثرت الممرات به. كما أن الردهة ليست ممر وحسب فيمكن استغلالها ايضا لتكون مكانا لإظهار شخصيتك او مكان مهيأ للعديد من التصاميم والديكورات المتميزة، فإليك بعض التصاميم لبعض الممرات وكيفية استغلال هذه المساحة الرائعة افضل استغلال.