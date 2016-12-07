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15 تصميما لحمامات صغيرة، لايمكنك تفويتها

Mai Elkholy Mai Elkholy
RESIDENTIAL INTERIOR, MYSORE. (www.depanache.in), De Panache - Interior Architects De Panache - Interior Architects حمام زجاج
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أن الحمامات باختلاف مساحتها تحتاج إلى تصميم أنيق ومريح، لان الحمام يعتبر من اهم الاماكن بالمنزل. كما أن مساحة الحمام لا تؤثر كثيرا في إظهار معالم جماله واختيار الالوان والاشكال والتصاميم والتي تتناسب مع ذوقك وأسلوبك الخاص. فإليك بعض التصميمات لبعض الحمامات التي يمكنك الاستفادة منها.

1- الحمام المضئ

Residence Interiors at Mukundnagar, Pune, Urban Tree Urban Tree حمام
Urban Tree

Urban Tree
Urban Tree
Urban Tree

ان هذا الحمام تزداد الإضاءة به بسبب وجود اللون الذهبي الذي يعكس الضوء، ويعطي احساسا الإضاءة الساطعة. كما أن اللون الذهبي يدل على الفخامة والثراء، فوجوده بالحمام كلون أساسي بجانبه  اللون البني لمسة ساحرة وكذلك اختيار الاضاءة تظهر كل تفاصيل هذا التصميم أمر مهم للغاية.

2- الحمام العصري

homify حمام
homify

homify
homify
homify

ان هذا الحمام العصري الذي يوجد به تداخل في الألوان من بين الأبيض والكحلي وكذلك النقوش الموجودة في جانب من جوانب الحمام وكذلك المرأة التي على شكل لوحة وبعض الاكسسوارات التي تزيد من جمال وروعة الحمام، كل هذا بجانب الاضاءة الساحرة التي تظهر هذا الجمال.

3- الحمام الريفي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

التصميم الريفي يميل إلى الهدوء في الألوان وكذلك الأدوات المستخدمة به، فيغلب عليه اللون الأبيض وبه لمسة ريفية وهو اللون الخشبي الذي يظهر في أرضيات الحمام مع استخدام ضوء الشمس من النوافذ بجانب الإضاءة اللمبات.

4- الحمام الذهبي

MANTRI ESPANA, BANGALORE. (www.depanache.in), De Panache - Interior Architects De Panache - Interior Architects حمام
De Panache – Interior Architects

De Panache - Interior Architects
De Panache – Interior Architects
De Panache - Interior Architects

يعتبر اللون الذهبي دليلا على الفخامة والثراء، بوجود مثل هذا التصميم بمنزلك سيشعرك بالرضا إذا كنت ممن يحبون الكلاسيكية البسيطة. كما أن هذا التصميم يتميز بالإضاءة الساطعة بوجود دش الاستحمام على اليمين وحوض الغسيل ع اليسار يكتمل ترتيب وجمال الحمام.

5- الحمام الاسمر

homify حمام
homify

homify
homify
homify

فهذا الحمام ذو اللون الأحمر الزاهي، الذي يدل على رقي وجمال الذوق في اختيار الالوان والاشكال تصميم هذا الحمام. باللون الأسمر الذي يغلب عليه لون الحمام مع اللون الأبيض الذي يضيف لمسة رائعة وجذابة والإضاءة الخافتة. كل هذا يزيد من جمال التصميم هذا الحمام الرائع.

6- الحمام المتكامل

Singh Residence, Space Interface Space Interface حمام
Space Interface

Space Interface
Space Interface
Space Interface

ويشمل هذا الحمام الروعة والجمال والهدوء، بالورود الرائعة ذات الطراز الاستوائي بجانب اللون البني الخشبي ذو الطابع الريفي واللون الأبيض المحايد والمرأة الكبيرة الحجم، كل هذا يجعل من تصميم حمامك متكاملا. بالاضافة الى اللمبات المضيئة بجانب ضوء الشمس الساطع من النافذة.

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7- الحمام البسيط

homify حمام
homify

homify
homify
homify

ويتسم هذا الحمام بالهدوء في اختيار الألوان وكذلك الإضاءة الجانبية الخافتة التي تضيف لمسة رائعة الى الحمام. بوجود حوض استحمام به وكذلك بعض الورود المنقوشة على الحائط تعطي احساسا بالراحة والسكون.

8- الحمام الهادئ

Mr Kamdar 19th Floor, TRINITY DESIGN STUDIO TRINITY DESIGN STUDIO حمام
TRINITY DESIGN STUDIO

Mr Kamdar 19th Floor

TRINITY DESIGN STUDIO
TRINITY DESIGN STUDIO
TRINITY DESIGN STUDIO

ومن أهم مميزات هذا التصميم الهادئ المريح للنظر، لونه المحايد وهو الابيض. والذي يتسم به هذا التصميم من ارضيات وحوائط و كذلك ادوات الحمام من مرحاض ودش وايضا حوض الغسل. واضوائه الهادئة المثالية.

9- الحمام الصناعي

homify حمام صوان Black
homify

homify
homify
homify

ان هذا النوع من التصاميم أكثر ما يميزها وجود الأدوات الصناعية كالطوب والمعادن والخشب، فهذا الحمام يتسم بوجود جدار كوبي داخل مكان الاستحمام وكذلك باقي جدران الحمام تميل إلى اللون المعدني البراق. اما الاضاءة فهي ساحرة تتناسب مع التصميم البديع للحمام.

10- الحمام المنقوش

RESIDENTIAL INTERIOR, MYSORE. (www.depanache.in), De Panache - Interior Architects De Panache - Interior Architects حمام زجاج
De Panache – Interior Architects

De Panache - Interior Architects
De Panache – Interior Architects
De Panache - Interior Architects

فهذا النوع من الحمامات يوجد بة او بجانب من جوانبه نقوش رائعة قد تكون مربعة الشكل أو على هيئة رسومات، كما ان اللون الذهبي المثالي مع اللون الاسمر الرائع وتداخل اللون الأبيض بهم مع وجود الإضاءة الخفيفة التي تترك للنقوش الظهور تمثل افضل تصميما لهذا الحمام.

11- الحمام الاستوائي

homify حمام البلاط Red
homify

homify
homify
homify

التصميم الاستوائي دائما ما يتميز بالألوان المبهجة وكذلك وجود بعض الزهور والأوراق الخضراء. باللون الأحمر الصاخب مع اللون الأبيض ووجود الزهور في هذا الحمام وكذلك المرأة التي تكسو معظم جانب الحمام كل هذا نموذج مثالي للحمام الاستوائي.

12- الحمام الكلاسيكي

BATHROOM Designs, Artek-Architects & Interior Designers Artek-Architects & Interior Designers حمام
Artek-Architects &amp; Interior Designers

Artek-Architects & Interior Designers
Artek-Architects &amp; Interior Designers
Artek-Architects & Interior Designers

ويتسم هذا التصميم من الحمامات بالهدوء والبساطة المحببة إلى القلب حيث وجود اللون الأبيض مع اللون الرصاصي، وكذلك المرأة مربعة الشكل البسيطة كما أن وجود لون مختلف لأرضية مكان الاستحمام التي تتماشى مع حوض الغسل يضيف لمسة نظامية كلاسيكية رائعة.

13- الحمام الساطع

J. P. GREENS FLAT, Spaces Architects@ka Spaces Architects@ka حمام
Spaces Architects@ka

Spaces Architects@ka
Spaces Architects@ka
Spaces Architects@ka

ويمتاز هذا التصميم عن غيره بوجود الألوان الفاتحة بخلاف الابيض باللون البيج مع اللون الأخضر وكذلك الوان ادوات الحمام الفاتحة كل هذا يساعد على عكس الضوء وزيادة الاتساع والراحة بالمكان. وخصوصا عند وجود نافذة كبيرة تسمح بمرور ضوء الشمس الساطع.

14- ​الحمام المزخرف

Despande's Residence, Nuvo Designs Nuvo Designs حمام حجر
Nuvo Designs

Nuvo Designs
Nuvo Designs
Nuvo Designs

والمميز بهذا التصميم ان الزخارف تغلب على ألوان الحمام، فالمرأة الكبيرة والزخرفة الموجودة على حوض الغسل وكذلك مكان الاستحمام كل هذا بجانب لون الأرضيات والحوائط التي تتماشى مع هذه الزخرفات. واللمبات التي توجد بالسقف والتي توزع الإضاءة في جميع أركان الحمام وتظهر اللمسة الجمالية به.

15- الحمام الجذاب

Greater Kailash Residence , The Brick Studio The Brick Studio حمام
The Brick Studio

The Brick Studio
The Brick Studio
The Brick Studio

كل ما في هذا الحمام يعتبر جذابا من ديكور وتصميم إضاءة وألوان، باللون البني مع اللون البيج وكذلك الإضاءة ذات اللمسة الذهبية مع النقوش التي بجانب المرأة الكبيرة كل هذا يريح النفس ويجذبها لهذا التصميم الرائع.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، كيف تجعل لوحة فنية من سيراميك الحمام.

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15 تصميما لحمامات صغيرة، لايمكنك تفويتها

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