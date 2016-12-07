15 تصميما لحمامات صغيرة، لايمكنك تفويتها

ان هذا الحمام تزداد الإضاءة به بسبب وجود اللون الذهبي الذي يعكس الضوء، ويعطي احساسا الإضاءة الساطعة. كما أن اللون الذهبي يدل على الفخامة والثراء، فوجوده بالحمام كلون أساسي بجانبه اللون البني لمسة ساحرة وكذلك اختيار الاضاءة تظهر كل تفاصيل هذا التصميم أمر مهم للغاية.
ان هذا الحمام العصري الذي يوجد به تداخل في الألوان من بين الأبيض والكحلي وكذلك النقوش الموجودة في جانب من جوانب الحمام وكذلك المرأة التي على شكل لوحة وبعض الاكسسوارات التي تزيد من جمال وروعة الحمام، كل هذا بجانب الاضاءة الساحرة التي تظهر هذا الجمال.
التصميم الريفي يميل إلى الهدوء في الألوان وكذلك الأدوات المستخدمة به، فيغلب عليه اللون الأبيض وبه لمسة ريفية وهو اللون الخشبي الذي يظهر في أرضيات الحمام مع استخدام ضوء الشمس من النوافذ بجانب الإضاءة اللمبات.
يعتبر اللون الذهبي دليلا على الفخامة والثراء، بوجود مثل هذا التصميم بمنزلك سيشعرك بالرضا إذا كنت ممن يحبون الكلاسيكية البسيطة. كما أن هذا التصميم يتميز بالإضاءة الساطعة بوجود دش الاستحمام على اليمين وحوض الغسيل ع اليسار يكتمل ترتيب وجمال الحمام.
فهذا الحمام ذو اللون الأحمر الزاهي، الذي يدل على رقي وجمال الذوق في اختيار الالوان والاشكال تصميم هذا الحمام. باللون الأسمر الذي يغلب عليه لون الحمام مع اللون الأبيض الذي يضيف لمسة رائعة وجذابة والإضاءة الخافتة. كل هذا يزيد من جمال التصميم هذا الحمام الرائع.
ويشمل هذا الحمام الروعة والجمال والهدوء، بالورود الرائعة ذات الطراز الاستوائي بجانب اللون البني الخشبي ذو الطابع الريفي واللون الأبيض المحايد والمرأة الكبيرة الحجم، كل هذا يجعل من تصميم حمامك متكاملا. بالاضافة الى اللمبات المضيئة بجانب ضوء الشمس الساطع من النافذة.
ويتسم هذا الحمام بالهدوء في اختيار الألوان وكذلك الإضاءة الجانبية الخافتة التي تضيف لمسة رائعة الى الحمام. بوجود حوض استحمام به وكذلك بعض الورود المنقوشة على الحائط تعطي احساسا بالراحة والسكون.
ومن أهم مميزات هذا التصميم الهادئ المريح للنظر، لونه المحايد وهو الابيض. والذي يتسم به هذا التصميم من ارضيات وحوائط و كذلك ادوات الحمام من مرحاض ودش وايضا حوض الغسل. واضوائه الهادئة المثالية.
ان هذا النوع من التصاميم أكثر ما يميزها وجود الأدوات الصناعية كالطوب والمعادن والخشب، فهذا الحمام يتسم بوجود جدار كوبي داخل مكان الاستحمام وكذلك باقي جدران الحمام تميل إلى اللون المعدني البراق. اما الاضاءة فهي ساحرة تتناسب مع التصميم البديع للحمام.
فهذا النوع من الحمامات يوجد بة او بجانب من جوانبه نقوش رائعة قد تكون مربعة الشكل أو على هيئة رسومات، كما ان اللون الذهبي المثالي مع اللون الاسمر الرائع وتداخل اللون الأبيض بهم مع وجود الإضاءة الخفيفة التي تترك للنقوش الظهور تمثل افضل تصميما لهذا الحمام.
التصميم الاستوائي دائما ما يتميز بالألوان المبهجة وكذلك وجود بعض الزهور والأوراق الخضراء. باللون الأحمر الصاخب مع اللون الأبيض ووجود الزهور في هذا الحمام وكذلك المرأة التي تكسو معظم جانب الحمام كل هذا نموذج مثالي للحمام الاستوائي.
ويتسم هذا التصميم من الحمامات بالهدوء والبساطة المحببة إلى القلب حيث وجود اللون الأبيض مع اللون الرصاصي، وكذلك المرأة مربعة الشكل البسيطة كما أن وجود لون مختلف لأرضية مكان الاستحمام التي تتماشى مع حوض الغسل يضيف لمسة نظامية كلاسيكية رائعة.
ويمتاز هذا التصميم عن غيره بوجود الألوان الفاتحة بخلاف الابيض باللون البيج مع اللون الأخضر وكذلك الوان ادوات الحمام الفاتحة كل هذا يساعد على عكس الضوء وزيادة الاتساع والراحة بالمكان. وخصوصا عند وجود نافذة كبيرة تسمح بمرور ضوء الشمس الساطع.
والمميز بهذا التصميم ان الزخارف تغلب على ألوان الحمام، فالمرأة الكبيرة والزخرفة الموجودة على حوض الغسل وكذلك مكان الاستحمام كل هذا بجانب لون الأرضيات والحوائط التي تتماشى مع هذه الزخرفات. واللمبات التي توجد بالسقف والتي توزع الإضاءة في جميع أركان الحمام وتظهر اللمسة الجمالية به.
كل ما في هذا الحمام يعتبر جذابا من ديكور وتصميم إضاءة وألوان، باللون البني مع اللون البيج وكذلك الإضاءة ذات اللمسة الذهبية مع النقوش التي بجانب المرأة الكبيرة كل هذا يريح النفس ويجذبها لهذا التصميم الرائع.
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