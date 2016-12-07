15 تصميما لحمامات صغيرة، لايمكنك تفويتها

ان هذا الحمام العصري الذي يوجد به تداخل في الألوان من بين الأبيض والكحلي وكذلك النقوش الموجودة في جانب من جوانب الحمام وكذلك المرأة التي على شكل لوحة وبعض الاكسسوارات التي تزيد من جمال وروعة الحمام، كل هذا بجانب الاضاءة الساحرة التي تظهر هذا الجمال.