10 أخطاء قد تقع فيها عند تصميم مطبخك

كل ركن في منزلك يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار ويأخذ القدر الكافي من الاهتمام لينجح وظيفيا وعمليا، وليظهر بشكل يليق بتصميم المنزل ككل، وهناك أيضا مجموعة من العوامل الهامة والتى على أساسها يمكننا أن نقيم التصميم بأنه بلا أخطاء كالتهوية الجيدة وحرية الحركة والتنظيم واستغلال كل زاوية بشكل صحيح، اليوم سنتطرق إلى فراغ واحد وهو المطبخ ونتعرف عن 10 أخطاء قد نقع فيها عند تصميمنا له وتجعل منه على المدى البعيد فراغ غير ناجح..
حين ننظر إلى مثل هذا التصميم نجد أن لدينا المعطيات الآتية غرفة واسعة وشباك مناسب وإضاءة طبيعية كافية ولكن أين الخطأ، الخطأ هنا أن المصمم لم يتسغل المساحة بشكل مناسب ولكن اكتفى بوحد تخزين سفلية على شكل حرف L ووحدة علوية خطية ، وترك الناحية الأخري دون استخدام مفيد، لذا ستجد أن لا هناك مساحة كافية لتخزين كل هذه الأواني المتكدسة، بالإضافة لأشياء غير مرتبة عديمة الفائدة ويمكن الاستغناء عنها، فالنتيجة مطبخ فوضوي غير منظم ومرهق للأعصاب..
فالحل إذا كنت تمتلك حمام بمساحة مناسبة فعليك تصميمه على شكل حرف U ودمج الأجهزة خلال وحدات التخزين لتوفير مساحات وستحصل على أماكن كافية لتخزين كل أدواتك..
المطبخ بأكمله من نفس اللون ومادة التشطيبات وألوان قاتمة في الأرضيات وطاولة الطعام هو خطأ فادح قد تقوم به في تصميمك، فقد جعلت منه فراغ كئيب ممل..
والحل هنا اختيار لون مختلف للأرضيات وطاولة الطعام، وإن كنت تود في تصميم على الطراز الريفي وتستخدم الخشب بشكل أساسي فعليك ترك لمسة متميز لتجذب الانتباه وتكسر الملل وتجعل منه تصميم مختلف..
الإضاءة أمر لا غنى عنه في مطبخك، والإضاءة الطبيعية لا بديل لها وسيظل مطبخك فراغ غير مريح طالما لا يصله الضوء الطبيعة بشكل مباشر..
من الممكن أن إمكانياتك لا تسمح لتصميم مطبخ متميز وعلى طراز معين والالتزام بكل عناصره، فقط أضيف ستارة لطيفة وطلاء الجدران بألوان فاتحة متناسقة ووحدة إضاءة متميزة ولا مانع من إضافة بعض التفاصيل ذات النقوش وسجادة صغيرة ..
عند استخدام الفسيفساء يجب أن نراعي تفاصيلها الكثيرة، فإن لم تستخدم بحظر وبعناية شديدة ستصبح خطأ كبير، لذا دائما قم بدمجها مع لون محايد حتى لا تسبب إزعاجا للعين وتتيح الفرصة للخزائن أن تحقق نجاحا في التصميم..
إذا كان مطبخك ذو مساحة صغيرة، فالتخطيط الجيد لتصميمه قد يوفر عليك مجهود أن تجد مسار للحركة بداخله، وتكون مهمة تنظيمه أسهل بكثير..
المطبخ مخصص لأعمال الطهي وتخزين الأدوات والمنتجات المستخدمة في ذلك، والغسيل والتبريد والتحضير، فستجد أن قطع الأثاث المستخدمة دائما تناسب هذه الأنشطة وفق، فمن الصعب دمج أنشطة غير مخصص لها المطبخ فهذا قد يسبب فوضى وإزعاجا لك على المدي البعيد، إلا إذا أخذت ذلك في الاعتبار عند تصميمك للمطبخ وتجهيزه بأماكن مخصصة مثلا لغسيل الهدوم أو مساحة لطاولة الطعام ..
المطبخ هو روح البيت، سواء كان صغيرا أو كبيرا فإن كان مبهج سيجعل منزلك مبهجا وإذا كان خالى من الحياة والحركة سيصبح منزلك بأكمله كذلك..
لا تأخذ من كل قصيدة بيت وتنتظر أن تجد مطبخك متناسقا، فذلك يجعله بلا شخصية ولكن إذا حددنا ما نريده من البداية وما يناسب أذواقنا مع مراجعة الطراز المطلوب ونختار على أساس ذلك، سيجعل منه لوحة متكاملة فنية ومتميزة..
قلة الإمكانيات لا تعني الابتعاد عن الموضة وعن ما هو جديد، فأقل التفاصيل قد تجعل من مطبخك حديث وعصري وملف للأنظار، وستبعد عن المألوف والتقليدي والملل..
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