الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 أخطاء قد تقع فيها عند تصميم مطبخك

آية منير آية منير
homify مطبخ سيراميك
Loading admin actions …

كل ركن في منزلك يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار ويأخذ القدر الكافي من الاهتمام لينجح وظيفيا وعمليا، وليظهر بشكل يليق بتصميم المنزل ككل، وهناك أيضا مجموعة من العوامل الهامة والتى على أساسها يمكننا أن نقيم التصميم بأنه بلا أخطاء كالتهوية الجيدة وحرية الحركة والتنظيم واستغلال كل زاوية بشكل صحيح، اليوم سنتطرق إلى فراغ واحد وهو المطبخ ونتعرف عن 10 أخطاء قد نقع فيها عند تصميمنا له وتجعل منه على المدى البعيد فراغ غير ناجح..

1 – استخدام خاطئ للمساحة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

حين ننظر إلى مثل هذا التصميم نجد أن لدينا المعطيات الآتية غرفة واسعة وشباك مناسب وإضاءة طبيعية كافية ولكن أين الخطأ، الخطأ هنا أن المصمم لم يتسغل المساحة بشكل مناسب ولكن اكتفى بوحد تخزين سفلية على شكل حرف L ووحدة علوية خطية ، وترك الناحية الأخري دون استخدام مفيد، لذا ستجد أن لا هناك مساحة كافية لتخزين كل هذه الأواني المتكدسة، بالإضافة لأشياء غير مرتبة عديمة الفائدة ويمكن الاستغناء عنها، فالنتيجة مطبخ فوضوي غير منظم ومرهق للأعصاب..

فالحل إذا كنت تمتلك حمام بمساحة مناسبة فعليك تصميمه على شكل حرف U ودمج الأجهزة خلال وحدات التخزين لتوفير مساحات وستحصل على أماكن كافية لتخزين كل أدواتك..

2 – لون واحد

Project Vlismas, Cape Kitchen Designs Cape Kitchen Designs
Cape Kitchen Designs

Cape Kitchen Designs
Cape Kitchen Designs
Cape Kitchen Designs

المطبخ بأكمله من نفس اللون ومادة التشطيبات وألوان قاتمة في الأرضيات وطاولة الطعام هو خطأ فادح قد تقوم به في تصميمك، فقد جعلت منه فراغ كئيب ممل..

والحل هنا اختيار لون مختلف للأرضيات وطاولة الطعام، وإن كنت تود في تصميم على الطراز الريفي وتستخدم الخشب بشكل أساسي فعليك ترك لمسة متميز لتجذب الانتباه وتكسر الملل وتجعل منه تصميم مختلف..

3 – إضاءة غير مناسبة..

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

الإضاءة أمر لا غنى عنه في مطبخك، والإضاءة الطبيعية لا بديل لها وسيظل مطبخك فراغ غير مريح طالما لا يصله الضوء الطبيعة بشكل مباشر..

4 – بدون طراز محدد

rénovation et création, SAS ACCTIF DESIGN SAS ACCTIF DESIGN مطبخ
SAS ACCTIF DESIGN

SAS ACCTIF DESIGN
SAS ACCTIF DESIGN
SAS ACCTIF DESIGN

من الممكن أن إمكانياتك لا تسمح لتصميم مطبخ متميز وعلى طراز معين والالتزام بكل عناصره، فقط أضيف ستارة لطيفة وطلاء الجدران بألوان فاتحة متناسقة ووحدة إضاءة متميزة ولا مانع من إضافة بعض التفاصيل ذات النقوش وسجادة صغيرة ..

5 – تفاصيل كثيرة ..

Apatamento Portas de Benfica, INNER TREE INNER TREE
INNER TREE

INNER TREE
INNER TREE
INNER TREE

عند استخدام الفسيفساء يجب أن نراعي تفاصيلها الكثيرة، فإن لم تستخدم بحظر وبعناية شديدة ستصبح خطأ كبير، لذا دائما قم بدمجها مع لون محايد حتى لا تسبب إزعاجا للعين وتتيح الفرصة للخزائن أن تحقق نجاحا في التصميم..

6 – بدون مساحة حركة

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

إذا كان مطبخك ذو مساحة صغيرة، فالتخطيط الجيد لتصميمه قد يوفر عليك مجهود أن تجد مسار للحركة بداخله، وتكون مهمة تنظيمه أسهل بكثير..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7 – أنشطة مختلفة

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

المطبخ مخصص لأعمال الطهي وتخزين الأدوات والمنتجات المستخدمة في ذلك، والغسيل والتبريد والتحضير، فستجد أن قطع الأثاث المستخدمة دائما تناسب هذه الأنشطة وفق، فمن الصعب دمج أنشطة غير مخصص لها المطبخ فهذا قد يسبب فوضى وإزعاجا لك على المدي البعيد، إلا إذا أخذت ذلك في الاعتبار عند تصميمك للمطبخ وتجهيزه بأماكن مخصصة مثلا لغسيل الهدوم أو مساحة لطاولة الطعام ..

8 – بلا حياة..

Umbau Reiheneinfamileinhaus Zürich, Beat Nievergelt GmbH Architekt Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

المطبخ هو روح البيت، سواء كان صغيرا أو كبيرا فإن كان مبهج سيجعل منزلك مبهجا وإذا كان خالى من الحياة والحركة سيصبح منزلك بأكمله كذلك..

9 – بدون شخصية

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

لا تأخذ من كل قصيدة بيت وتنتظر أن تجد مطبخك متناسقا، فذلك يجعله بلا شخصية ولكن إذا حددنا ما نريده من البداية وما يناسب أذواقنا مع مراجعة الطراز المطلوب ونختار على أساس ذلك، سيجعل منه لوحة متكاملة فنية ومتميزة..

10 تصميم متواضع..

Maison G., Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs

Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs
Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs

قلة الإمكانيات لا تعني الابتعاد عن الموضة وعن ما هو جديد، فأقل التفاصيل قد تجعل من مطبخك حديث وعصري وملف للأنظار، وستبعد عن المألوف والتقليدي والملل..

وأخيرا ننصحك بقراءة 20 فكرة لمنزل بلا عيوب

9 نماذج لأرفف عملية في مطبخك
شاركنا برأيك..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً