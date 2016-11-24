10 أخطاء قد تقع فيها عند تصميم مطبخك

حين ننظر إلى مثل هذا التصميم نجد أن لدينا المعطيات الآتية غرفة واسعة وشباك مناسب وإضاءة طبيعية كافية ولكن أين الخطأ، الخطأ هنا أن المصمم لم يتسغل المساحة بشكل مناسب ولكن اكتفى بوحد تخزين سفلية على شكل حرف L ووحدة علوية خطية ، وترك الناحية الأخري دون استخدام مفيد، لذا ستجد أن لا هناك مساحة كافية لتخزين كل هذه الأواني المتكدسة، بالإضافة لأشياء غير مرتبة عديمة الفائدة ويمكن الاستغناء عنها، فالنتيجة مطبخ فوضوي غير منظم ومرهق للأعصاب..

فالحل إذا كنت تمتلك حمام بمساحة مناسبة فعليك تصميمه على شكل حرف U ودمج الأجهزة خلال وحدات التخزين لتوفير مساحات وستحصل على أماكن كافية لتخزين كل أدواتك..