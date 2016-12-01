12 تصميم لخزانة ملابس مُذهلة

تعتبر الخزانة هنا هي الشئ الوحيد ذو السمة العصرية في الغرفة التي تتسم بكلاسيكيتها البحتة. تصميم الخزانة كما نرى بسيط لأبعد الحدود، فهي عبارة عن أربعة أرفف بسُمك رفيع مطلية باللون الأسود الذي يزيدها أناقة وجمالًا، اثنين من تلك الأرفف مثبت بالجهة العلوية بالجدار بشكل متوازي وتستخدم لعدة أغراض. أولها أنه يمكن لقاطن الغرفة بسهولة أن يستغل المساحة العلوية للأرفف في وضع أغراضه عليها وذلك إما من خلال أسبتة مختلفة الأحجام تحوى الأمور الأكثر خصوصية أو يمكنه رص اغراضه بشكل عادي فوق تلك الأرفف مباشرة. ثانيًا يمكن استخدامها كحوامل تُعلق من خلالها الملابس مع اختلاف فئاتها. أما عن الأرفف المتبقية، فيتم تثبيتها بالجهة السفلية من الجدار وتستخدم في وضع الأحذية.