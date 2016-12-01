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12 تصميم لخزانة ملابس مُذهلة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify BedroomWardrobes & closets
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تعتبر خزانة الملابس منتج من المنتجات الأساسية التي لا يمكن الغنى عنها بأي غرفة نوم، فهي العنصر الذي يضمن تنظيم الغرفة وترتيبها بشكل مستمر، إليك اليوم 12 نموذج لخزانات ملابس مذهلة من هوميفاي من أجل أنت!

1- خزانة جرارة مبهجة

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella homify BedroomWardrobes & closets
homify

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella

homify
homify
homify

خزانة جرارة مُبهجة بتصميم داخلي ذكي أقرب في هيئته لغرف تبديل الملابس. الخزانة ما نرى ساحرة من الداخل ومن الخارج، فمن الداخل نجدها بتقسيم عملي للغاية يسمح لمستخدمها بوضع كل غرض في موضعه الصحيح من خلال الأرفف المتعددة والحوامل التي تخصص لملابس العمل والسهرة لتحافظ على هيئتهم أطول فترة ممكنة فضلًا عن توافر مجموعة أنيقة من الأدراج بأحجامٍ مختلفة والتي تقوم بدورها  في ضم الأغراض شديدة الخصوصية.  

2- خشبية في قلب الحائط

APARTAMENTO APINAGÉS, Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Zoom Urbanismo Arquitetura e Design غرفة نوم
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

كما نلاحظ هنا.. الخزانة مُصممة لتكون في قلب الحائط المقابل للسرير ومغلفة بأطر خشبية تصلها بالسقف والأرضية وتثبتها جيدًا بكلا الجدارين على جهة اليمين واليسار. تصميم خزانة الملابس بسيط المعالم وهادئ التفاصيل ليلائم النمط المتبع في ديكور الغرفة عمومًا. اعتمد المصمم هنا على الخشب برقته وأناقته ليكون المكون الاساسي في تلك الخزانة بلونه البني الفاتح كما مزج بينه وبين ألواح بخامة أخرى أكثر متانة مطلية باللون الأبيض ليصمم بها تلك الأبواب المنزلقة والأدراج السفلية للخزانة.   

3- ببريق الزجاج وسحره

Apartamento para homem solteiro, dsgnduo dsgnduo غرفة نوم
dsgnduo

dsgnduo
dsgnduo
dsgnduo

ليست مجرد خزانة ملابس عادية، بل هي غرفة تبديل ملابس بمساحة معقولة مُلتحقة بالسرير يفصلها فقط عنه لوح زجاجي شفاف يزيد الغرفة أناقة ورقي. شفافية ذلك اللوح الزجاجي تعكس شكل السرير وما يعلوه من تابلوه رائع جهة اليمين مما يجعل الغرفة تبدو أكبر حجمًا وأكثر عمقًا فكلما تطلعت لذلك اللوح تشعر وكأنك ستدخل غرفة أخرى سحرية تختبئ وراء الزجاج!   

4- على نمط الفنادق

Dom w Markach, ArtDecoprojekt ArtDecoprojekt Corridor, hallway & stairsClothes hooks & stands
ArtDecoprojekt

ArtDecoprojekt
ArtDecoprojekt
ArtDecoprojekt

على نمط الفنادق صُمِمَت تلك الخزانة المذهلة كبيرة الحجم ذات الباب الجرار الأكثر أناقة على الإطلاق بفضل تلك المرآة التي تغلفه بالكامل. نجحت تلك المرآة الملتصقة بالخزانة في منح الغرفة مساحة أكبر تفوق حجمها الطبيعي ولكن بشكل مخادع، فهي تعكس كافة ديكورات وعناصر الغرفة لكل من يتطلع إليها وتشعره بمزيد من البراح! 

5- خزانة أنيقة انتقت أفضل سمات أنماط الديكور!

homify BedroomWardrobes & closets
homify

homify
homify
homify

من المعروف أن النمط الإنتقائي أكثر أنماط الديكور تميزًا نظرًا لأنه يحرص على انتقاء أفضل السمات من كل نمط على حدة ويمزجها معًا في تصميم خاص به، وهذا ما حدث هنا في الغرفة بشل عام وفي الخزانة بشكل خاص. فالخزانة هنا ضخمة الحجم تشبه في صخامتها الاثاث الكلاسيكي المعروف بنفس السمة، فيما تتسم بالتصميم الراقي والأنيق المنتمي للنمط الحداثي، أما عن بساطتها فهي مأخوذة بالتأكيد من النمط التبسيطي المينيمال الذي يعتمد على الخشب بشكل أساسي في ديكوراته. 

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6- قد تبدو صغيرة.. ولكنها تستوعب كل شئ!

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração BedroomWardrobes & closets
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

خزانة غريبة التصميم على شكل حرف L مقسمة بشكل عملي لأرفف وأدراج ومساحة أخرى مُغلقة بتصميم خارج عن المألوف في الوقت ذاته. هذا النوع من الخزانات مصمم بالتأكيد ليكون ملائمًا ومناسبًا للمساحات الصغيرة. رغم أن تلك الخزانة تبدو حقًا صغيرة الحجم إلا أن تصميمها الذكي يجعلها قادرة على استيعاب جميع أغراض مقيم الغرفة.

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7- خزانة شبابية في غرفة كلاسيكية!

Dormitório Masculino | Petrópolis, Monte Arquitetura Monte Arquitetura غرفة نوم
Monte Arquitetura

Monte Arquitetura
Monte Arquitetura
Monte Arquitetura

تعتبر الخزانة هنا هي الشئ الوحيد ذو السمة العصرية في الغرفة التي تتسم بكلاسيكيتها البحتة. تصميم الخزانة كما نرى بسيط لأبعد الحدود، فهي عبارة عن أربعة أرفف بسُمك رفيع مطلية باللون الأسود الذي يزيدها أناقة وجمالًا، اثنين من تلك الأرفف مثبت بالجهة العلوية بالجدار بشكل متوازي وتستخدم لعدة أغراض. أولها أنه يمكن لقاطن الغرفة بسهولة أن يستغل المساحة العلوية للأرفف في وضع أغراضه عليها وذلك إما من خلال أسبتة مختلفة الأحجام تحوى الأمور الأكثر خصوصية أو يمكنه رص اغراضه بشكل عادي فوق تلك الأرفف مباشرة. ثانيًا يمكن استخدامها كحوامل تُعلق من خلالها الملابس مع اختلاف فئاتها. أما عن الأرفف المتبقية، فيتم تثبيتها بالجهة السفلية من الجدار وتستخدم في وضع الأحذية.

8- خزانة بلون النحل

Milan Fitted Bedroom Furniture homify BedroomWardrobes & closets gloss,laquered
homify

Milan Fitted Bedroom Furniture

homify
homify
homify

باللونين الأصفر والأسود تألقت تلك الخزانة الأنيقة كبقية ديكورات الغرفة بين تسريحة غاية في الجمال أقصى اليمين وبوفيه مذهل أقصى اليسار يلتحم بالخزانة. تناسق ديكورات الغرفة جميعًا منحها أحلى الإطلالات فالأرضية السوداء اللامعة حققت تناغم مفرط مع الأثاث وكذلك السرير بفرشه المزركش.

9- لعشاق البساطة

Appleby oak Wide Double Wardrobe The Cotswold Company BedroomWardrobes & closets
The Cotswold Company

Appleby oak Wide Double Wardrobe

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

أما هذه الخزانة فهي غير بكل المقاييس.. بساطتها سر جمالها وتصميمها غير متكلف! ليس هذا بغريب لأنها مُصممة على النمط البلدي المعروف بلمساته الهادئة قليلة التفاصيل، وبالتالي فهي فقط مكونة من ضلفتين خشبيتين كلاهما مُغَلَف بمرآة طولية تجمل هيئته وتزيدها أناقة. 

10 – خزانة بيضاء في طرف الغرفة

Apartamento em Perdizes, Lovisaro Arquitetura e Design Lovisaro Arquitetura e Design غرفة نوم
Lovisaro Arquitetura e Design

Lovisaro Arquitetura e Design
Lovisaro Arquitetura e Design
Lovisaro Arquitetura e Design

في رُكن خاص من زوايا الغرفة صُممت تلك الخزانة بيضاء اللون المكونة من ضلفتين فقط والملتحمة بطاولة صغيرة كالكوميدينو توضع عليها أباجورات الغرفة. يتم الاستعانة بهذا النوع من الخزانات صغيرة الحجم تحديدًا في الغرف ذات المساحات المحدودة دون أن تُشعرك بضيق المساحة مما ينم على عبقرية المصمم.

11- خزانة قديمة الطراز مازالت تحتفظ بجمالها

Furniture, CROWN FRENCH FURNITURE CROWN FRENCH FURNITURE BedroomWardrobes & closets
CROWN FRENCH FURNITURE

Furniture

CROWN FRENCH FURNITURE
CROWN FRENCH FURNITURE
CROWN FRENCH FURNITURE

رغم أنها خزانة قديمة الطراز لا ابتكار في تصميمها ولا إبداع، إلا أنها مازالت تحتفظ بجمالها وأناقتها النابعة من خامة الخشب المذهل بلونها البني الداكن ولمعتها الأخاذة. الخزانة مكونة ببساطة من ضلفتين لا مرايا بها ولا أدراج بقبض بسيط تفتح وتغلق بسهولة. 

12- خزانة ومكتبة في آنٍ واحد!

CAMERETTA TEXTURE, Voice Tec srl Voice Tec srl BedroomWardrobes & closets
Voice Tec srl

Voice Tec srl
Voice Tec srl
Voice Tec srl

وأخيرًا يمكننا ان نرى هنا في هذا النموذج الأخاذ كيف دمج المصمم بين خزانة الملابس والمكتبة في تصميم واحد بألوان زاهية توجها الأحمر بحيويته ودفئه اللامتناهي فتطل علينا الخزانة في نهاية المطاف بإطلالة غير عادية خارجة عن المألوف!

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