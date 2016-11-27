شقة صغيرة بتصميم ساحر

كل بيت وراءه قصة، فكرة سعى لها المصمم كي تتحقق، اليوم سنأخذكم مع هوميفاي في جولة سريعة بين أرجاء منزل صغير بتصميم ساحر قام عليه فريق Homestories وهم في الأساس عشاق للعمارة بكل تفاصيلها، وأكثر ما يهتموا به هو إعادة توزيع المساحات الداخلية الصغيرة بالأخص بطريقة مبتكرة .. جئنا لكم بعمل رائع من ضمن قائمة أعمال مختلفة، منزل صغير على الطراز الحديث وبلمسة مبتكرة ..

فلتبدأ جولتنا الرائعة بين كل تفاصيل هذا النموذج حتى نساعدك قليلا في اختيار تصميم منزلك ..