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شقة صغيرة بتصميم ساحر

آية منير آية منير
homify مطبخ
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كل بيت وراءه قصة، فكرة سعى لها المصمم كي تتحقق، اليوم سنأخذكم  مع هوميفاي في جولة سريعة بين أرجاء منزل صغير بتصميم ساحر قام عليه فريق Homestories وهم في الأساس عشاق للعمارة بكل تفاصيلها، وأكثر ما يهتموا به هو إعادة توزيع المساحات الداخلية الصغيرة بالأخص بطريقة مبتكرة .. جئنا لكم بعمل رائع من ضمن قائمة أعمال مختلفة، منزل صغير على الطراز الحديث وبلمسة مبتكرة ..

فلتبدأ جولتنا الرائعة بين كل تفاصيل هذا النموذج حتى نساعدك قليلا في اختيار تصميم منزلك ..

نظرة عامة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في البداية نظرة عامة على الفراغ الرئيسي للمنزل، مطبخ صغير وغرفة معيشة معا ولا يفصلهم سوا بار ذو تصميم بسيط، منزل مشرق ومبهج ومضاء بشكل ناجح وهذا يرجع لحجم الشبابيك الكبير نسبيا لتشعر في لحظة أنك في قلب الطبيعة ..

غرفة المعيشة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

غرفة معيشة ذات مساحة صغيرة تسمح بامتلاك العناصر الأساسية كأريكة مريحة وكرسي رائع ومكتبة صغيرة للتلفاز، أكثر ما يميز تصميم هذا المنزل هو جماله الساحر والهادئ وشعور الراحة يصلك بمجرد النظر إليه..

ألوان هادئة ورسومات رائعة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

مع ديكور بسيط وألوان هادئة تأتي أهمية التفاصيل، وسادات صغيرة ذات لون جرئ ولوحة فنية رائعة برسومات متميزة مع لمسة من اللون الأخضر، وسجادة ذات زخارف وخطوط رائعة..

مطبخ حديث

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أسطح لامعة ووحدات تخزين ذات لون فاتح هي تفاصيل مطبخنا عى طراز حديث، ولكن النقوش الرائعة هي بطل المشهد، أما عن اللون الأبيض يصلح للمساحت الضيقة ليفتح مجال الرؤية أمام العين..

غرفة نوم رئيسية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ونأتى الآن للقسم الأكثر خصوصية في منزلنا اليوم هو غرفة النوم الرئيسية، المكان الأكثر راحة في عالمك دائما، فيه تستعد كل ليلة ليوم جديد وتأخذ قسط من الراحة والاسترخاء وإن لم يساعدك التصميم على ذلك، فذلك يعني أن هناك خلل ما..

تصميم بسيط للغرفة لتجد أن البطل هو السرير المزدوج بدرجات متناسقة من لون البيج، جدران باللون الأبيض مع الإضاءة الطبيعة جعلوا من الغرفة لوحة مشرقة مضيئة..

الوظيفة أولا

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أحد القواعد الأساسية في تصميم المساحات الداخلية الصغيرة هو أن تهتم بالجانب الوظيفي في المقام الاول، مع لمسات تضيف جمال من نوع خاص يكسر حدة الوظيفة وجرأتها، لذا ستجد هنا دولاب كبير عملي ليساعدك على تنظيم كل ما تحتاج تخزينه، مع مرآ كبيرة ذات تصميم حر..

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حمام فندقي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

من منا لا يتمنى أن يمتلك حمام فندقي، وما يمنعه هو أن حمامه ذو مساحة صغيرة، ويعتقد أن هذه عقبة لا يمكن أن يتخطاها، ولكن اليوم في هذا التصميم ستغير فكرتك بالتأكيد، حمام فندقي ذو مرآة كبيرة تستطيع أن ترى فيها غرفة الاستحمام الخاصة بالتصميم، لمسات من الزرع الأخضر يترك لمسة من الطبيعة رائعة..

شرفة خاصة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

في نهاية الرحلة الجميلة والتى قضيناها بداخل منزل صغير ساحر، شرفة صغيرة لا نحتاج فيها أكثر من كرسيين أنت وشريك حياتك من البامبو لتجلسان سويا تستمتعان بالطبيعة الخلابة..

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