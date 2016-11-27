المطبخ هو أكثر الأماكن التي تحتاج لقليل من الوقت والمجهود والكثير من الذكاء والإبتكار في تصميمها لإستغلال المساحة المتاحة بأكثر طريقة مناسبة وناجحة وظيفيا مع الاحتفاظ بشكل أنيق للتصميم، يختلف التصميم الهندسي للمطبخ ما بين الشكل المستطيل او المربع أو المطابخ المفتوحة الحديثة ..

هناك الكثير من الأفكار لتصميم المطابخ تناسب جميع الأذواق والأحجام والاحتياجات. ولكن عليك اختيار تصميم ذو شخصية فريدة من نوعها من حيث اختيار المواد والألوان والحلول المبتكرة، ومن ستحصل على مطبخ ساحرة وممتع . اليوم سنقدم لك 8 أفكار رائعة لمطبخ على الطراز الحديث قد تلهمك عند تصميم مطبخك ..