الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 أفكار رائعة لمطبخ على الطراز الحديث

آية منير آية منير
homify مطبخ
Loading admin actions …

المطبخ هو أكثر الأماكن التي تحتاج لقليل من الوقت والمجهود والكثير من الذكاء والإبتكار في تصميمها لإستغلال المساحة المتاحة بأكثر طريقة مناسبة وناجحة وظيفيا مع الاحتفاظ بشكل أنيق للتصميم، يختلف التصميم الهندسي للمطبخ ما بين الشكل المستطيل او المربع أو المطابخ المفتوحة الحديثة ..

هناك الكثير من الأفكار لتصميم المطابخ تناسب جميع الأذواق والأحجام والاحتياجات. ولكن عليك اختيار تصميم ذو شخصية فريدة من نوعها من حيث  اختيار المواد والألوان  والحلول المبتكرة، ومن ستحصل على مطبخ ساحرة وممتع . اليوم سنقدم لك 8 أفكار رائعة لمطبخ على الطراز الحديث قد تلهمك عند تصميم مطبخك ..

1 – تصميم جرئ

Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados مطبخ
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

لون جذاب مع فكرة مميزة لتصميم خطي مفتوح مع غرفة الطعام ، والتي تم استغلال المساحة المتاحة وتصميم أرفف مفتوحة باللون الابيض وتأكيد الركن الخاص بالمطبخ باللون الازرق الرائع في الأسقف والحوائط والرخام مع الاحتفاظ  بلمسة من الخشب على لونه الحقيقي لكسر الملل… .

2 – أبيض في أسود

Apartamento São Caetano, VSS ARQ VSS ARQ مطبخ
VSS ARQ

VSS ARQ
VSS ARQ
VSS ARQ

تصميم مميز لديكور مطبخ ذو تصميم هندسي مستطيل، كما نرى تم استغلال كل مساحة في المطبخ الصغير في الخزانات والأجهزة بشكل متميز وهادئ ومريح ، يعد هذا التصميم قمة في الاناقة والجمال في اختيار لون الخزائن الابيض، من المعروف عن هذا اللون أن استخدامه يزيد من احساس الاتساع لاي فراغ ويتماشى مع كل الألوان حيث لمسة بسيطة من لون جرئ مثل الأسود أو نقوش بسيطة كافية لخلق تصميم رائع..

3 – حشب مع إضاءة مختلفة

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores مطبخ
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

مهما تطور عالم الديكور يظل الخشب من أفضل وأجمل الخامات حتى فى تصميمات مطابخ حديثة واستخدام الخشب بألوانه المختلفة حتى لو بلمسات بسيطة هو الأساس في المطابخ وهنا نجد ضرورة معالجة الخشب لاستخدامه بشكل عملي، مع إضاءة خطية تزيد من جمال المطبخ وتلفت له الأنظار..

4 – لون أصفر مشرق

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

من المعروف عن الطراز الحديث جرأته في الألوان والتصميمات، كما نرى أمامنا اختيار المصمم اللون الأصفر كان موفقا وجعل منه تحفة فنية ..

5 – حلول عملية

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper مطبخ
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

علينا أن نهتم باختيار وحدات تخزين أكثر عملية ومبتكرة بشكل كبير واستغلال كل أركان وزوايا المطبخ، ومع تطور عالم الديكور وخاصة في الطراز الحديث  ظهرت اكسسوارات تساعد على تصميم أرفف وأدراج سهلة الحركة والاستخدام…

6 – مطبخ مفتوح

Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО مطبخ
Мастерская дизайна ЭГО

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

من أجمل ما يكون أن تمتلك مطبخا مفتوحا بمنزلك، لون البحر مع الأبيض يجعل منه فراغ هادي مريح للأعصاب، مع طاولة صغيرة ومقعدين مناسبين ..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7 – مطبخ حديث صغير الحجم

D`s HOUSE, dwarf dwarf مطبخ
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

دائما ما نفكر فيه عند ذكر المطبخ الصغير هي مشكلة الفوضى، التخزين الخاطئ هو ما يجعل الفراغ غير منظم، علينا دائما اختيار كل ما هو بسيط ومفيد، وعدم الاحتفاظ بأشياء غير مستخدمة وخاصة لو كانت للزينة فقط، لانها تتسبب في الفوضى البصرية والتى تتسبب في صعوبة الوصول والشعور بالضيق، لذا علينا اختيار طاولة مطبخ ذو خزانة على هيئة أدراج أو أرفف، واستغلال الأركان المهملة في مطبخك واستخدامه بشكل مبتكر كأرفف للتخزين ثابتة أو متحركة..

8 – أثاث خفي

Cozinha charmosa, Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign مطبخ
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign

Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign

كما اتفقنا منذ البداية أننا سنحاول استغلال كل ركن بطرق مبتكرة، ومع تطور عالم الديكور توصل المصممون إلى بعض الحلول الحديثة التى تشمل أثاث خفي، بمعني طاولات مدمجة داخل الحائط أو وحدات التخزين..

ننصحك بقراءة جدد منزلك ب 19 فكرة بسيطة وعملية

منزل استوائى أنيق سيبهرك من الجمال
شاركنا برأيك..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً