المطبخ هو أكثر الأماكن التي تحتاج لقليل من الوقت والمجهود والكثير من الذكاء والإبتكار في تصميمها لإستغلال المساحة المتاحة بأكثر طريقة مناسبة وناجحة وظيفيا مع الاحتفاظ بشكل أنيق للتصميم، يختلف التصميم الهندسي للمطبخ ما بين الشكل المستطيل او المربع أو المطابخ المفتوحة الحديثة ..
هناك الكثير من الأفكار لتصميم المطابخ تناسب جميع الأذواق والأحجام والاحتياجات. ولكن عليك اختيار تصميم ذو شخصية فريدة من نوعها من حيث اختيار المواد والألوان والحلول المبتكرة، ومن ستحصل على مطبخ ساحرة وممتع . اليوم سنقدم لك 8 أفكار رائعة لمطبخ على الطراز الحديث قد تلهمك عند تصميم مطبخك ..
لون جذاب مع فكرة مميزة لتصميم خطي مفتوح مع غرفة الطعام ، والتي تم استغلال المساحة المتاحة وتصميم أرفف مفتوحة باللون الابيض وتأكيد الركن الخاص بالمطبخ باللون الازرق الرائع في الأسقف والحوائط والرخام مع الاحتفاظ بلمسة من الخشب على لونه الحقيقي لكسر الملل… .
تصميم مميز لديكور مطبخ ذو تصميم هندسي مستطيل، كما نرى تم استغلال كل مساحة في المطبخ الصغير في الخزانات والأجهزة بشكل متميز وهادئ ومريح ، يعد هذا التصميم قمة في الاناقة والجمال في اختيار لون الخزائن الابيض، من المعروف عن هذا اللون أن استخدامه يزيد من احساس الاتساع لاي فراغ ويتماشى مع كل الألوان حيث لمسة بسيطة من لون جرئ مثل الأسود أو نقوش بسيطة كافية لخلق تصميم رائع..
مهما تطور عالم الديكور يظل الخشب من أفضل وأجمل الخامات حتى فى تصميمات مطابخ حديثة واستخدام الخشب بألوانه المختلفة حتى لو بلمسات بسيطة هو الأساس في المطابخ وهنا نجد ضرورة معالجة الخشب لاستخدامه بشكل عملي، مع إضاءة خطية تزيد من جمال المطبخ وتلفت له الأنظار..
من المعروف عن الطراز الحديث جرأته في الألوان والتصميمات، كما نرى أمامنا اختيار المصمم اللون الأصفر كان موفقا وجعل منه تحفة فنية ..
علينا أن نهتم باختيار وحدات تخزين أكثر عملية ومبتكرة بشكل كبير واستغلال كل أركان وزوايا المطبخ، ومع تطور عالم الديكور وخاصة في الطراز الحديث ظهرت اكسسوارات تساعد على تصميم أرفف وأدراج سهلة الحركة والاستخدام…
من أجمل ما يكون أن تمتلك مطبخا مفتوحا بمنزلك، لون البحر مع الأبيض يجعل منه فراغ هادي مريح للأعصاب، مع طاولة صغيرة ومقعدين مناسبين ..
دائما ما نفكر فيه عند ذكر المطبخ الصغير هي مشكلة الفوضى، التخزين الخاطئ هو ما يجعل الفراغ غير منظم، علينا دائما اختيار كل ما هو بسيط ومفيد، وعدم الاحتفاظ بأشياء غير مستخدمة وخاصة لو كانت للزينة فقط، لانها تتسبب في الفوضى البصرية والتى تتسبب في صعوبة الوصول والشعور بالضيق، لذا علينا اختيار طاولة مطبخ ذو خزانة على هيئة أدراج أو أرفف، واستغلال الأركان المهملة في مطبخك واستخدامه بشكل مبتكر كأرفف للتخزين ثابتة أو متحركة..
كما اتفقنا منذ البداية أننا سنحاول استغلال كل ركن بطرق مبتكرة، ومع تطور عالم الديكور توصل المصممون إلى بعض الحلول الحديثة التى تشمل أثاث خفي، بمعني طاولات مدمجة داخل الحائط أو وحدات التخزين..
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