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10 طرق لإكساء حوائط منزلك بالحجارة لتبدو مدهشة

Marwa Hasan Marwa Hasan
PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
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الجدران الحجرية تعتبر إضافة رائعة لمنزلك فهي تعطيه شخصية وملمس، فتأثيرها أكثر إثارة وروعة من الحائط المدهون العادي. فإذا كنت تريد إكساء حوائط منزلك المملة بالدهانات أو ورق الحائط بطريقة مودرن وجديدة. فإن هذه الأفكار والحيل والتي أتينا لكم بها في مقال اليوم  سوف تساعدكم في الحصول على حائط ججري متميز وبالتالي منزل أنيق وذو شخصية.

​1.مدخل ناعم

House Middelburg, Inside Out Interiors Inside Out Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
Inside Out Interiors

Inside Out Interiors
Inside Out Interiors
Inside Out Interiors

هذا المدخل المودرن والذي يأخذ مزيج من الألوان المحايد والرائعة، مثل الأبيض في الحائط الحجري المقابل للباب، الرمادي في المفروشات مع لمسة فضية في الاكسسوارات الجميلة والذي يجعل المدخل مرحب وجميل ويعطي إيحاء بالاتساع  مع الأناقة.

​2.غرفة ذات شخصية

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

هذه الغرفة مصممه بحيث تكون مكان مريح للراحة والاسترخاء، فهذا الحائط الرمادي الواقع خلف الأريكة يعتبر رقيق، دافئ و مرحب ليعطي لغرفة المعيشة الفرصة لتكون مساحة رائعة وأنيقة. و بفضل الألوان المحايدة فيمكنك مزج بعض الألوان في هذه الغرفة  لتعطي إنتعاش مع الشخصية.

​3.حجر لوحي

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

الحجر اللوحي هو حجر مصنوع من أحجار ذات سمك رقيق لتكسي الحوائط أو الأرضيات. يمكنك أن ترى في هذا التصميم تجميعة أحجار تشبه الموزايك و غنية بالملمس والألوان.

​4.حجر خام

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

في هذا الحمام يمكننا أن نرى حائط داكن من الأحجار متوسطة الحجم والمتراصة، والتي تعطي إيحاء الكهف في هذا الحمام.

​5.حائط مقسم بالخشب

PUERTAS DE DUELAS, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

الحائط الحجري هنا يعتبر عريض و لذلك جاء البرواز الخشبي ليعمل على تقسيمه  بصرياً مع خلق تباين في الملمس.

​6.ديكور عتيق

Appartamento in montagna, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace غرفة نوم خشب Wood effect
Architetto Luigia Pace

Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace

في غرفة النوم الظاهرة معنا في هذا المثال يمكننا أن نرى ترتيب منمق لأحجار في الحائط المجاور للسلم وخلف السرير. تم تحسين الحائط بوجود إضاءة مخفية. أما أسفل السلم فقد تم استغلال الفراغ في عمل خزانة مع مراعاة تغليف أبواب خزاناتها بسطح عاكس لتعطي تباين في الملمس بين الحائط السقف الخشبي، الحائط الحجري والمرآة و الأثاث البسيط.

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​7.تنوع في الألوان

MOLDURAS EN MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

جدار هذه الغرفة أيضاً مكسي بواسطة الحجارة اللوحية و لكنها مختلفة عن المثال السابق حيث أن الأحجار سميكة و تعطي ملمس أقوى وخاصة مع وجود السمات اللونية في هذا الحائط و التدرج اللوني والذي يزداد جمالاً مع الإضاءة الطبيعية لتعطي تأثير أنيق و مريح.

​8.دافئ مع بارد

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

الحائط الحجري باللون الرمادي مع الخشب في السلالم و الأرضيات والتي تأخذ لوناً برتقالياً دافئاً وتعمل على خلق تباين رائع و بسيط.

​9.مدخل حجري

Let The Light In, Spiro Couyadis Architects Spiro Couyadis Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Spiro Couyadis Architects

Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects

هذا المدخل ذو السمة المميزة و هي بوجود حائط من الحجارة و المستمر من خارج المنزل إلى داخله فهو مناسب لكل الظروف ويساهم في خلق مساحة مرحبة.

​10.حائط مقسم للفراغات

Majestic Contemporary | BUNGALOW , Design Spirits Design Spirits بلكونة أو شرفة
Design Spirits

Design Spirits
Design Spirits
Design Spirits

ونختتم مقال اليوم بهذا الحائط الأنيق من بلاطات كلاسيكية  تضيف أناقة للفراغ و الذي يعمل كفاصل مقسم للفراغات المختلفة  و الذي يترواح بين درجات البني و البيج لتفصل بين التراس و باقي غرف المنزل.

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