10 طرق لإكساء حوائط منزلك بالحجارة لتبدو مدهشة

الجدران الحجرية تعتبر إضافة رائعة لمنزلك فهي تعطيه شخصية وملمس، فتأثيرها أكثر إثارة وروعة من الحائط المدهون العادي. فإذا كنت تريد إكساء حوائط منزلك المملة بالدهانات أو ورق الحائط بطريقة مودرن وجديدة. فإن هذه الأفكار والحيل والتي أتينا لكم بها في مقال اليوم سوف تساعدكم في الحصول على حائط ججري متميز وبالتالي منزل أنيق وذو شخصية.
هذا المدخل المودرن والذي يأخذ مزيج من الألوان المحايد والرائعة، مثل الأبيض في الحائط الحجري المقابل للباب، الرمادي في المفروشات مع لمسة فضية في الاكسسوارات الجميلة والذي يجعل المدخل مرحب وجميل ويعطي إيحاء بالاتساع مع الأناقة.
هذه الغرفة مصممه بحيث تكون مكان مريح للراحة والاسترخاء، فهذا الحائط الرمادي الواقع خلف الأريكة يعتبر رقيق، دافئ و مرحب ليعطي لغرفة المعيشة الفرصة لتكون مساحة رائعة وأنيقة. و بفضل الألوان المحايدة فيمكنك مزج بعض الألوان في هذه الغرفة لتعطي إنتعاش مع الشخصية.
الحجر اللوحي هو حجر مصنوع من أحجار ذات سمك رقيق لتكسي الحوائط أو الأرضيات. يمكنك أن ترى في هذا التصميم تجميعة أحجار تشبه الموزايك و غنية بالملمس والألوان.
في هذا الحمام يمكننا أن نرى حائط داكن من الأحجار متوسطة الحجم والمتراصة، والتي تعطي إيحاء الكهف في هذا الحمام.
الحائط الحجري هنا يعتبر عريض و لذلك جاء البرواز الخشبي ليعمل على تقسيمه بصرياً مع خلق تباين في الملمس.
في غرفة النوم الظاهرة معنا في هذا المثال يمكننا أن نرى ترتيب منمق لأحجار في الحائط المجاور للسلم وخلف السرير. تم تحسين الحائط بوجود إضاءة مخفية. أما أسفل السلم فقد تم استغلال الفراغ في عمل خزانة مع مراعاة تغليف أبواب خزاناتها بسطح عاكس لتعطي تباين في الملمس بين الحائط السقف الخشبي، الحائط الحجري والمرآة و الأثاث البسيط.
جدار هذه الغرفة أيضاً مكسي بواسطة الحجارة اللوحية و لكنها مختلفة عن المثال السابق حيث أن الأحجار سميكة و تعطي ملمس أقوى وخاصة مع وجود السمات اللونية في هذا الحائط و التدرج اللوني والذي يزداد جمالاً مع الإضاءة الطبيعية لتعطي تأثير أنيق و مريح.
الحائط الحجري باللون الرمادي مع الخشب في السلالم و الأرضيات والتي تأخذ لوناً برتقالياً دافئاً وتعمل على خلق تباين رائع و بسيط.
هذا المدخل ذو السمة المميزة و هي بوجود حائط من الحجارة و المستمر من خارج المنزل إلى داخله فهو مناسب لكل الظروف ويساهم في خلق مساحة مرحبة.
ونختتم مقال اليوم بهذا الحائط الأنيق من بلاطات كلاسيكية تضيف أناقة للفراغ و الذي يعمل كفاصل مقسم للفراغات المختلفة و الذي يترواح بين درجات البني و البيج لتفصل بين التراس و باقي غرف المنزل.