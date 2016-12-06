10 طرق لإكساء حوائط منزلك بالحجارة لتبدو مدهشة

في غرفة النوم الظاهرة معنا في هذا المثال يمكننا أن نرى ترتيب منمق لأحجار في الحائط المجاور للسلم وخلف السرير. تم تحسين الحائط بوجود إضاءة مخفية. أما أسفل السلم فقد تم استغلال الفراغ في عمل خزانة مع مراعاة تغليف أبواب خزاناتها بسطح عاكس لتعطي تباين في الملمس بين الحائط السقف الخشبي، الحائط الحجري والمرآة و الأثاث البسيط.