قبل وبعد: تحول عبقري لشقة صغيرة

في هذا الموضوع سوف نتحدث عن تصاميم وديكورات المنازل أو الشقق الصغيرة، التي يوجد بها العديد من المناطق التي قد تكون غير مستغلة بالقدر الكافي. كيفية استغلال جميع المساحات الداخلية للشقة بطريقة عبقرية، حيث تجعلها شقة تضاهي في جمالها الشقق ذات المساحات والغرف الكبيرة. وبمساعدة الفن الديكوري سواء من خلالك او عن طريق مصممو الديكور وبفضل الترتيب السليم واستغلال جميع المساحات واختيار الأثاث المناسب للشقة ستتمكن من معالجة النقاط السلبية بالشقة وتحولها إلى شقة مخالفة تماما. فإليك نماذج عن شقة من غرفة واحدة تقريبا وكيف اصبحت بهذا الجمال.
إليك هذه الشقة قبل البدء في تصميم ديكوراتها وكيف كانت بلا روح ولا اي لمسة جمالية، فهذه الشقة التي تعتبر ذات غرفة واحدة يجب ان يكون تصميمها مميز ورائع وانت تكون شامله لكل ضروريات الشقق الأساسية لتكون مناسبة للسكن بها. واذا امكن ايضا سوف تضيف لمسة ترفيهية وجمالية، وسيتم ترتيب الأثاث بطريقة تجعلها أكثر حيوية وجمالا.
انظر الى الشقة وكيف تحولت معالمها بعد اضافة اللمسة الجمالية في الالوان، بعد أن كانت بلا روح اصبحت تظهر فيها ملامح البهجة. وكذلك أيضا باضافة بعض اللوحات والرسم على جدران الغرفة والاختيار المناسب للألوان مع الرسومات ،في الغرفة نراها تتحول من العتمة ووجود العديد من النقاط السلبية إلى تحفة فنية رائعة تفوق التوقعات.
اذا نظرنا الى الجانب الاخر من الغرفة سوف نجده غير مستوي، حيث ان به بعض الفراغات في الجدار. وهذا كان أمرا مزعجا خصوصا للمصممين وأخذ منهم تفكيرا كثيرا، ولكن بسبب ان الشقة مستطيلة الشكل توصلوا أنه سيتم استغلال هذه المنطقة أفضل استغلال يقوموا بتوظيف هذه الفراغات لتزيد من جمال الشقة ولبث الروح بها.
تم استغلال هذه الفراغات عن طريق الألواح الملونة الجاهزة لتكون على هيئة خزانة بالمنزل يمكن الاستفادة بها لتخزين الاشياء، كما أن هذه الألواح الملونة قابلة للتغيير في أي وقت وهذه ستكون مناسبة جدا للشخص الذي لا يقبل بالروتين. والان يتم وضع اللمسات الفنية الأخيرة لهذه الشقة من ناحية التصميم والديكورات.
الان وبعد الانتهاء من تصميم الشقة، أصبحت ذات اطلالة مبهرة ورائعة بعد أن كانت متقوقعة وبلا روح. كما أن التصميم والديكورات المستخدمة في إنشائها غير متكلفة، وبالرغم من ذلك جسدت افضل اشكال الابداع والذوق في اختيار الالوان والديكورات. كما ان الاضاءة الساطعة واختبار مكانها بعناية والاثاث وسجاد الأرضيات كل هذا ساعد في اضافة لمسة جمالية الشقة ذات الغرفة الواحدة.
على الرغم من صغر الشقة لم ينسى المصمم وضع طاولة للطعام، وأضاف المصمم لسكان الشقة كل انواع الرفاهيه الأساسية وكذلك الفرعية حيث جعل طاولة الطعام بجانب الألواح الملونة لمسة ديكورية رائعة. على طاولة مربعة الشكل، صغيرة الحجم، لتتناسب مع حجم الشقة وبها اربع كراسي جميلة تجمع جميع افراد العائلة.
بجانب الاضواء الجميلة الموجودة في الشقة والنجفة الرائعة الموجودة في منتصف الغرفة، اضاف المصمم الي الشقة نافذة زجاجية كبيرة الحجم وقام بوضع ستائر شفافة لتسمح بمرور ضوء الشمس لتساعد على إضاءة رائعة للشقق. باللون الابيض مع الضوء يساعد على الاحساس بالبراح.
قام المصمم بإنشاء المطبخ علي هيئة حرف ( L ) بجانب الخزانة لتكون قريبة من طاولة الطعام، والمطبخ كاملا ولكن صغيرا ليتناسب مع المكان. وقام بصنع العديد من الخزانات السفلية الصغيرة بالمطبخ لاستغلال أكثر لمساحة المطبخ. وكذلك الإضاءة أسفل الخزانة العلوية لاضاءة اكثر سطوعا.
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