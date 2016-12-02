قبل وبعد: تحول عبقري لشقة صغيرة

في هذا الموضوع سوف نتحدث عن تصاميم وديكورات المنازل أو الشقق الصغيرة، التي يوجد بها العديد من المناطق التي قد تكون غير مستغلة بالقدر الكافي. كيفية استغلال جميع المساحات الداخلية للشقة بطريقة عبقرية، حيث تجعلها شقة تضاهي في جمالها الشقق ذات المساحات والغرف الكبيرة. وبمساعدة الفن الديكوري سواء من خلالك او عن طريق مصممو الديكور وبفضل الترتيب السليم واستغلال جميع المساحات واختيار الأثاث المناسب للشقة ستتمكن من معالجة النقاط السلبية بالشقة وتحولها إلى شقة مخالفة تماما. فإليك نماذج عن شقة من غرفة واحدة تقريبا وكيف اصبحت بهذا الجمال.