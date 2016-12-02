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قبل وبعد: تحول عبقري لشقة صغيرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO مطبخ
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في هذا الموضوع سوف نتحدث عن تصاميم وديكورات المنازل أو الشقق الصغيرة، التي يوجد بها العديد من المناطق التي قد تكون غير مستغلة بالقدر الكافي. كيفية استغلال جميع المساحات الداخلية للشقة بطريقة عبقرية، حيث تجعلها شقة تضاهي في جمالها الشقق ذات المساحات والغرف الكبيرة. وبمساعدة الفن الديكوري سواء من خلالك او عن طريق مصممو الديكور وبفضل الترتيب السليم واستغلال جميع المساحات واختيار الأثاث المناسب للشقة ستتمكن من معالجة النقاط السلبية بالشقة وتحولها إلى شقة مخالفة تماما. فإليك نماذج عن شقة من غرفة واحدة تقريبا وكيف اصبحت بهذا الجمال.

الشقة قبل البدء في تصميمها

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO غرفة المعيشة
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

إليك هذه الشقة قبل البدء في تصميم ديكوراتها وكيف كانت بلا روح ولا اي لمسة جمالية، فهذه الشقة التي تعتبر ذات غرفة واحدة يجب ان يكون تصميمها مميز ورائع وانت تكون شامله لكل ضروريات الشقق الأساسية لتكون مناسبة للسكن بها. واذا امكن ايضا سوف تضيف لمسة ترفيهية وجمالية، وسيتم ترتيب الأثاث بطريقة تجعلها أكثر حيوية وجمالا.

الشقة بعد البدء في تصميمها​

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO مطبخ
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

انظر الى الشقة وكيف تحولت معالمها بعد اضافة اللمسة الجمالية في الالوان، بعد أن كانت بلا روح اصبحت تظهر فيها ملامح البهجة. وكذلك أيضا باضافة بعض اللوحات والرسم على جدران الغرفة والاختيار المناسب للألوان مع الرسومات ،في الغرفة نراها تتحول من العتمة ووجود العديد من النقاط السلبية إلى تحفة فنية رائعة تفوق التوقعات.

الجانب الآخر من الغرفة

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO غرفة المعيشة
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

اذا نظرنا الى الجانب الاخر من الغرفة سوف نجده غير مستوي، حيث ان به بعض الفراغات في الجدار. وهذا كان أمرا مزعجا خصوصا للمصممين وأخذ منهم تفكيرا كثيرا، ولكن بسبب ان الشقة مستطيلة الشكل توصلوا أنه سيتم استغلال هذه المنطقة أفضل استغلال يقوموا بتوظيف هذه الفراغات لتزيد من جمال الشقة ولبث الروح بها.

بعد اللمسات التجميلية

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO مطبخ
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

تم استغلال هذه الفراغات عن طريق الألواح الملونة الجاهزة لتكون على هيئة خزانة بالمنزل يمكن الاستفادة بها لتخزين الاشياء، كما أن هذه الألواح الملونة قابلة للتغيير في أي وقت وهذه ستكون مناسبة جدا للشخص الذي لا يقبل بالروتين. والان يتم وضع اللمسات الفنية الأخيرة لهذه الشقة من ناحية التصميم والديكورات.

البدء في ترتيب الاثاث

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO غرفة المعيشة
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

الان وبعد الانتهاء من تصميم الشقة، أصبحت ذات اطلالة مبهرة ورائعة بعد أن كانت متقوقعة وبلا روح. كما أن التصميم والديكورات المستخدمة في إنشائها غير متكلفة، وبالرغم من ذلك جسدت افضل اشكال الابداع والذوق في اختيار الالوان والديكورات. كما ان الاضاءة الساطعة واختبار مكانها بعناية والاثاث وسجاد الأرضيات كل هذا ساعد في اضافة لمسة جمالية الشقة ذات الغرفة الواحدة.

طاولة الطعام

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO غرفة السفرة
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

على الرغم من صغر الشقة لم ينسى المصمم وضع طاولة للطعام، وأضاف المصمم لسكان الشقة كل انواع الرفاهيه الأساسية وكذلك الفرعية حيث جعل طاولة الطعام بجانب الألواح الملونة لمسة ديكورية رائعة. على طاولة مربعة الشكل، صغيرة الحجم، لتتناسب مع حجم الشقة وبها اربع كراسي جميلة تجمع جميع افراد العائلة.

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الأضواء

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO غرفة المعيشة
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

بجانب الاضواء الجميلة الموجودة في الشقة والنجفة الرائعة الموجودة في منتصف الغرفة، اضاف المصمم الي الشقة نافذة زجاجية كبيرة الحجم وقام بوضع ستائر شفافة لتسمح بمرور ضوء الشمس لتساعد على إضاءة رائعة للشقق. باللون الابيض مع الضوء يساعد على الاحساس بالبراح.

المطبخ

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO مطبخ
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

قام المصمم بإنشاء المطبخ علي هيئة حرف ( L ) بجانب الخزانة لتكون قريبة من طاولة الطعام، والمطبخ كاملا ولكن صغيرا ليتناسب مع المكان. وقام بصنع العديد من الخزانات السفلية الصغيرة بالمطبخ لاستغلال أكثر لمساحة المطبخ. وكذلك الإضاءة أسفل الخزانة العلوية لاضاءة اكثر سطوعا.

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