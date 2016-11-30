منزل جديد لأسرة صغيرة لديها طفلان

اليوم سنعرض لكم منزل أسرة مكونة من أربعة أفراد، قرر الزوجان عمل ثورة تجديد في المنزل وتحويله إلى منزل عصري بمساحات واسعة ومستغلة استغلالا أمثل.
كانت الشقة التي يسكنون فيها موجودة في مبنى قديم ومطلة على النهر، تحتوي الشقة على إمكانيات جيدة ولكن تصميمها الداخلي والأثاث الموجود بها قديم للغاية، أما عن تقسيم المساحات فهو لا يتناسب مع احتياجات العصر الحالي بكل تأكيد، لذا كانت الشقة بحاجة للتجديد!
الآن بفضل مجموعة متميزة من مهندسي التصميم والديكور الذين استخدموا مواد وألوان جديدة وأعادوا تشكيل المساحات بشكل عصري، امتلكت الشقة روحا جديدة ورائعة وإليكم النتيجة..
قبل تدخل الخبراء كان تصميم المطبخ قديما للغاية، والآن أصبح مطبخ عصري بامتياز!
الأبيض هو اللون الرئيسي للجدران والأثاث، واستخدم المصمم الأسود في الأرضية مما صنع تباينا في ألوان التصميم، فالبلاط الأسود بنقوشاته البيضاء أعطي التصميم لمسة رائعة على الرغم من استخدامه لبلاط بنقوش معتادة وهو حقا ما يثير الاهتمام ويوضح ذكاء المصمم.
يحتوي المطبخ على نافذة كبيرة في مواجهة المدخل تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية من الشمس للمكان وهي ميزة أخرى للتصميم، وعلى الرغم من أن النافذة طويلة وضيقة إلا أن استغلالها بهذا الشكل أعطى لمسة جمالية ومشرقة للمطبخ.
بالإضافة لذلك فقد تم استغلال المساحات ووضع الكثير من الخزائن لتوفير أماكن لوضع أدوات المطبخ واحتياجات الأسرة بالكامل، وأضاف المصمم لمسته الأخيرة بهذا الرف الخشبي الجميل الموضوع أعلى حوض المطبخ.
أيا كان ما فعله المصمم في غرفة المعيشة فقد جعلها أكثر بهجة وإشراقا وعصرية بهذه اللمسات الجميلة.
لمسة تقليدية باستخدام الأرضية الخشبية، مع تباين ملحوظ في ألوان الوسادات الصغيرة الزرقاء مع لون الأريكة الرمادي، مع وضع طاولة للقهوة في منتصف الغرفة والمفاجأة أنها عبارة عن حقيبة من الجلد.. فما أذكى هذا المصمم!
وكما ترون في الشكل النهائي للتصميم فإن استخدام عناصر تقليدية كالخشب في الأرضية والجلد في الطاولة لم ينتقص من عصرية التصميم، بل على العكس فقد أعطى لمسة تقليدية دافئة للمكان.
ولإعطاء لمسة شبابية للغرفة وضعت هذه اللوحات وإطارات الصور بأشكال وأحجام وزخارف مختلفة لتعطي لمسة أنيقة ورائعة للغرفة في نهاية التصميم.
على الجانب الآخر من غرفة المعيشة نضع تركيزنا هنا على غرفة السفرة والتي صممت على النمط الاسكندينافي بحيث تكون بسيطة وناعمة، ومثالية لهذه العائلة الشابة التي تؤمن بالحداثة.
والجدير بالذكر أن هناك اثنان من الكراسي تم تصميمهم خصيصا من أجل الأطفال وهذه تفصيلة دقيقة اهتم بها المصمم.
هناك مساحة فارغة بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة يتخللها عمود فارغ، استغلها المصمم في عمل زاوية رائعة وعصرية للتليفزيون، وكان هذا المكان مناسبا جدا حيث يقع في المنتصف فيتسنى للجالسين هنا أو هناك رؤية التليفزيون بوضوح.
علّق المصمم قطعة أثاث بيضاء بسيطة وأنيقة تحت التليفزيون لاستخدامها كخزنة من أجل أغراض متعددة، وفي نفس الوقت كانت إضافة رائعة لديكور الغرفتين.
المدخل تماما مثل بقية المنزل بسيط وجذّاب، لا يحتوي إلا على بوفيه من الخشب أعطى لمسة ريفية للتصميم صنعت جوا لطيفا ودافئا.
على الرغم من شدة بساطة هذه الغرفة إلا أنها أكثر الغرف تميزا بسبب تلك النافذة التي سمحت للإضاءة الطبيعية بدخول الغرفة ذات اللون الأبيض المريح والهاديء والذي يتلائم تماما مع ما تحتاجه غرف النوم من راحة وهدوء، مرة أخرى اعتمد المصمم على اللون الأبيض!
لا يخلو الحمام من الأناقة التي انتشرت في أرجاء المنزل، الأرضية السوداء مع اللون الأبيض للحمام والخزانة الخشبية جعلته مميزا ورائعا!
غرفة الأطفال هنا تصميمها بسيط للغاية، كما نرى سريران بتصميم هاديء وبسيط خالي من التفاصيل وضعا بجانب بعضهما البعض، ووضع بجانب أحدهما دولاب يحتوي على الألعاب والأغراض المختلفة الخاصة بالطفلان ونافذة تسمح بإضاءة طبيعية للمكان وهو أمر مهم لصحة الأطفال.