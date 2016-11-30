منزل جديد لأسرة صغيرة لديها طفلان

اليوم سنعرض لكم منزل أسرة مكونة من أربعة أفراد، قرر الزوجان عمل ثورة تجديد في المنزل وتحويله إلى منزل عصري بمساحات واسعة ومستغلة استغلالا أمثل.

كانت الشقة التي يسكنون فيها موجودة في مبنى قديم ومطلة على النهر، تحتوي الشقة على إمكانيات جيدة ولكن تصميمها الداخلي والأثاث الموجود بها قديم للغاية، أما عن تقسيم المساحات فهو لا يتناسب مع احتياجات العصر الحالي بكل تأكيد، لذا كانت الشقة بحاجة للتجديد!

الآن بفضل مجموعة متميزة من مهندسي التصميم والديكور الذين استخدموا مواد وألوان جديدة وأعادوا تشكيل المساحات بشكل عصري، امتلكت الشقة روحا جديدة ورائعة وإليكم النتيجة..