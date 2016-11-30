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قبل وبعد: تجديد منزل ممل ليصبح تحفة بميزانية بسيطة

Eman Rifaat Eman Rifaat
기본에 충실한 24평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
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إعادة تصميم المنازل تبعث على الفرح والاستياء في وقت واحد، الفرح لأنه بالتأكيد سيصبح أكثر جمالا وجاذبية وأكثر ملائمة لظروف الواقع الجديد، والاستياء بسبب المبالغ الطائلة التي سيتم صرفها من أجل تجديد المنزل في جميع مراحله. 

في هذا المقال سترون بأنفسكم أنه يمكن تجديد منزل صغير يشبه منازل الكثير منا بميزانية وتكاليف بسيطة للغاية، بالإضافة إلى أن التصميم النهائي رائع جدا ومعتمد على ثلاثة عناصر أساسية هي: النمط التبسيطي (المينيمال)، والخشب، واللون الأبيض. 

قبل: تصميم قديم للغاية

기본에 충실한 24평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

تجديد المنزل لا يعني أنه كان سيئا في التصميم من قبل، ولكنه كباقي المنازل التي نعرض تجديدها في هوميفاي قد أصابته الرطوبة وأتلفت فيه الكثير، بالإضافة إلى أن تصميمه أصبح قديما للغاية وغير مواكبا للزمن الحالي. 

الأثاث قديم للغاية وأصبح البعض منه تالفا أو مكسورا، وورق الحائط أصبح كالجثة الهامدة، على أي حال كان هناك الكثير للقيام به والمهم هي النتيجة المذهلة التي سترونها الآن!

بعد: نقاء الأبيض

기본에 충실한 24평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인 غرفة المعيشة
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

الأبيض هو اللون المثالي الذي يميل إليه كثير من الخبراء في دهان الحوائط، وعلى الرغم من احتياجه لكثير من الاهتمام حتى يظل مشرقا وجميلا إلا انه بالفعل يستحق العناء، بالإضافة إلى ذلك فوجود اللون الأبيض يعطي لك مساحة واسعة عند اختيار أنواع وأشكال الأثاث الذي تفضله في حالة تغيير الأثاث، فمن الصعب أن يقول الأبيض (لا) لأي لون آخر! 

وإليكم التصميم الجديد لـ غرفة المعيشة السابقة، بالطبع لا يوجد مجال للمقارنة!

قبل: مطبخ كارثي

기본에 충실한 24평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

على الرغم من أن الخشب مادة رائعة وحميمية ومتعددة الاستخدامات أيضا إلا أنه موجود بكثرة في هذا المطبخ الصغير والذي لا يستدعي وجود الخشب في كل مكان وخصوصا مع وجود هذه الجدران المغطاة بنفس ورق الحائط المنتشر في اكثر من غرفة مما يجعل المطبخ شبيه جدا بباقي الغرف. 

يميل الخبراء إلى تصميم مطبخ مفتوح في حالة المساحات الصغيرة كتلك المساحة.. فهيا بنا نرى ماذا فعل المصمم؟! 

بعد: مطبخ لغلاف مجلة

기본에 충실한 24평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인 غرفة السفرة
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

هذا التغيير حقا رائع! 

في البداية يجب التأكيد على أن هذه القطعة الخشبية الأنيقة في مقدمة المطبخ ليست ثابتة في مكانها، بل هي جزء من الأثاث يمكن تحريكها بأي شكل ولأي مكان تريده، بالإضافة إلى أنها تعمل كالحد الفاصل بين باقي الغرف والمطبخ حيث صمم المطبخ هنا ليكون مفتوحا متخذا لنفس اللون الأبيض والذي يفضله المصممون في المطابخ لأنه فاتح للشهية! 

إذا كنت تريد تجديد مطبخك يمكنك التواصل مع الخبراء على موقعنا. 

قبل: غرفة نوم بلا راحة!

기본에 충실한 24평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

من كل هذه الغرفة لم يستطع المصمم الاحتفاظ بأي شيء عدا المصباح الكهربي! 

فبالتأكيد ستتفق مع المصمم على ضرورة تغيير لون الجدران والأرضية، مع إضافة لمسة أثاث أنيقة لهذه الغرفة التي تتمتع بمساحة كبيرة نسبيا على الرغم من عدم ظهروها بشكل كامل في الصورة، لذا فالمصمم لديه اختيارات أوسع في هذه الحالة. 

بعد: جمال وأناقة

기본에 충실한 24평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인 غرفة نوم
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

غرفة نوم جديدة تنتقل فيها الروح الإيجابية والاسترخاء من خلال جوانبها الأربعة، اختار المصمم الألوان الهادئة والرقيقة (الباستل)، بالإضافة إلى مسند السرير الخشبي البسيط والأثاث الخشبي الموجود بباقي الغرفة. 

أصبحت غرفة النوم الجديدة كباقي المنزل.. مريحة، وهادئة، وبسيطة، مع لمسة عصرية ومساحة واسعة!

منزل جديد لأسرة صغيرة لديها طفلان
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