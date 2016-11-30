قبل وبعد: تجديد منزل ممل ليصبح تحفة بميزانية بسيطة

إعادة تصميم المنازل تبعث على الفرح والاستياء في وقت واحد، الفرح لأنه بالتأكيد سيصبح أكثر جمالا وجاذبية وأكثر ملائمة لظروف الواقع الجديد، والاستياء بسبب المبالغ الطائلة التي سيتم صرفها من أجل تجديد المنزل في جميع مراحله.

في هذا المقال سترون بأنفسكم أنه يمكن تجديد منزل صغير يشبه منازل الكثير منا بميزانية وتكاليف بسيطة للغاية، بالإضافة إلى أن التصميم النهائي رائع جدا ومعتمد على ثلاثة عناصر أساسية هي: النمط التبسيطي (المينيمال)، والخشب، واللون الأبيض.