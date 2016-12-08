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قبل وبعد: هذا المنزل بعد التجديد سيبهرك بالتأكيد!

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify منازل
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التغييرات التي سنراها في هذا المنزل مذهلة وغير معقولة، فقد كان منزلاً مهملاً ومهترئاً ومهجوراً تماماً، ثم تحوّل إلى مكان أنيق وساحر للغاية.

المنزل من الداخل كان معبئا بالعفن والطحالب ولا يرضي أحداً، ولهذا السبب تم إجراء تجديد شامل في الداخل والخارج، ولا يوجد ما يمكن الحفاظ عليه واستخدامه مرة أخرى بسبب التلف الشديد. 

دعونا نلقي نظرة على ما كان عليه المنزل قبل التجديد وما أصبح عليه الآن…

قبل: واجهة محمّلة بالرطوبة

homify منازل
homify

homify
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homify

يمكن أن نرى بوضوح في هذه الصورة أن المنزل من الخارج يحتاج إلى تجديد عاجل وشامل نظرا لحالة الجدران التي ابتلعتها الرطوبة، والتي من الممكن ان تؤدي إلى انهيار البناء في أي لحظة. 

يظهر الحمام أيضا في الجانب الآخر وهو غير جذّاب وغير صحي تماماً، بداية من الجدران السيراميك البيضاء والتركيبات الصحية في المكان، لا يوجد ما يمكن الإبقاء عليه في هذا الحمام، فحاله كحال المنزل من الخارج يجب تجديده بالكامل.

بعد: ديكور رائع وحمام مذهل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

والآن تم عمل تغيير شامل!، الجدران المليئة بالرطوبة لم تعد موجودة وتم استبدالها بجدران جديدة واستخدم المصمم في الدهان مجموعة الألوان المحايدة، مع تجديد لقطع الأثاث التي تتناسب مع الألوان الموجودة في الجدران والأرضية، المنضدة والتليفزيون وقطع الأثاث جميعها اختيرت لكي تتناسب مع النمط المعاصر في التصميم. 

أما عن الحمام فقد أصبح مريحا وجذّابا، المرأة ذات الحجم الكبير والإضاءة الجيدة أعطته اتساعاً ملحوظاً وتصميماً عصرياً، كما تم استبدال حوض الاستحمام الذي استغل مساحة كبيرة في الحمام سابقا بكابينة استحمام صغيرة تأخذ مساحة أقل.

بعد: مطبخ لطيف وهاديء

homify منازل
homify

homify
homify
homify

المطبخ وغرفة السفرة تم تصميمهم على الطراز الحديث، وهناك الكثير من التفاصيل الأنيقة التي استخدمت في هذه المساحة، استخدام ألوان أحادية (الأسود والأبيض) في التصميم هو أسلوب راقي ومتطور، كما انه يتناسب تماماً مع المساحة المتاحة للتصميم، كما أن إضافة الستائر على الأبواب الزجاجية أعطت جواً من الخصوصية والراحة. 

لقد كان عملاً رائعا من المصممين!

بعد: واجهة جديدة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تم تجديد الواجهة التي كانت على وشك الانهيار بالكامل، استخدم المصمم فيها النمط التبسيطي (المينيمال)، تم عمل نوافذ جديدة بإطارات من الألمونيوم الجذّاب، ووضع حواجز أمنية منسجمة تماما مع التصميم العام للواجهة. 

تجديد الدهانات

homify منازل Grey
homify

homify
homify
homify

بعد حل المشاكل المتعلقة بالرطوبة، حان الوقت لتجديد دهان الواجهة بالكامل، وكان مدهشا هذا التغيير الذي يمكن أن يحدثه الدهان في شكل المنزل من جديد، فقد تم استخدام درجات مختلفة من اللون الرمادي في طلاء الواجهة وهي لمسة عصرية ومنتشرة كثيرا بين المصممين. 

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