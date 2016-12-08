قبل وبعد: هذا المنزل بعد التجديد سيبهرك بالتأكيد!

التغييرات التي سنراها في هذا المنزل مذهلة وغير معقولة، فقد كان منزلاً مهملاً ومهترئاً ومهجوراً تماماً، ثم تحوّل إلى مكان أنيق وساحر للغاية.

المنزل من الداخل كان معبئا بالعفن والطحالب ولا يرضي أحداً، ولهذا السبب تم إجراء تجديد شامل في الداخل والخارج، ولا يوجد ما يمكن الحفاظ عليه واستخدامه مرة أخرى بسبب التلف الشديد.

دعونا نلقي نظرة على ما كان عليه المنزل قبل التجديد وما أصبح عليه الآن…