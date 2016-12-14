شاهد التحول الجذري لهذا المطبخ!

في مقال اليوم سوف نعرض عليكم تجديد كامل لمطبخ فيلا في Valencia، وبالتحديد في حي Ruzafa، وهو اسم يأتي من حديقة عربية.
هذا المنزل تم تأسيسه في عام 1930 وخضع لعملية إعادة هيكلة كاملة بعد أن أصبح قديما ومهترئاً للغاية من الداخل، فقد تم إزالة أثاث المطبخ وأزيلت الأسقف من أجل إعادة تركيب الكهرباء بشكل أفضل، فقد رأى الفريق المسئول عن عملية التجديد بعد إزالة السقف أن الحزم الكهربية تم أكسدتها وبالتالي كان لا بد من معالجتها سريعا.
سنركز في هذا المقال على المطبخ والتغييرات التي قام بها فريق العمل في هذه المساحة..
على الرغم من ان المنزل قد تم تجديده بالكامل، إلا أنّ التحول الجذري كان من نصيب المطبخ.
في هذه الصورة نرى مساحة قديمة ومملة، أثاث خشبي قديم عفا عليه الزمن، الحائط مغطى ببلاط أصفر قديم للغاية ولا يواكب الموضة الحديثة على الإطلاق، وبالتأكيد مع هذا الجو القديم لم يستطع الرخام والجرانيت إضافة أي شيء مبدع للتصميم، بل على العكس اتخذوا أيضا ألونا مملة وقديمة للغاية.
ومع ذلك فإن المطبخ يقوم بوظيفته ولكن تصميمه قديم وغير عصري.
بدأ الخبراء بالتخلص من الأثاث القديم للمطبخ، وهدم السقف لاستبدال التركيبات الكهربية.
وأثناء عملية الترميم تم إبلاغ الخبراء بأن الكهرباء التي تقع في الجزء الخلفي من المطبخ الظاهر في الصورة سوف تدخل مع التغييرات الحادثة في غرفة المعيشة ووضعهم في خطة واحدة متكاملة.
وفي وقت لاحق تم إضافة سقف زائف مع تعديل بسيط في الارتفاع من أجل زيادة المساحة الموجودة في هذه المنطقة.
صورة من غرفة المعيشة تعطي لنا نظرة عامة عن الحالة النهائية للمطبخ، تم استبدال الأثاث الخشبي القديم بالأثاث الأبيض المعاصر مع خطوط بسيطة وحديثة. بالإضافة إلى ذلك قد فتح الجدار الجانبي على المساحة المشتركة مع غرفة المعيشة فأصبح المطبخ متصلا بشكل مباشر مع بقية الغرف مما يؤدي إلى تدفق الضوء والتهوية إلى المنطقة الداخلية بشكل رائع.
بعد عملية التجديد أصبح المطبخ أنيق ومعاصر، مساحة وأثاث أبيض مع جرانيت أسود وأرضية رمادية صنع تبايناً ملحوظاً في الألوان.
المطبخ العادي والرتيب الذي رأيناه سابقا أصبح الآن مطبخاً حديثا ومشرقا وبسيطا للغاية (مينيمال) ما يتناسب مع عصرنا الحالي، ففي كل تصميماتنا يظهر بوضوح أن البساطة هي الحل!
في هذه الصورة الأخيرة يظهر بوضوح كيف أن الخبراء استغلوا الميزة التي تميز بها المطبخ من خلال موقعه في المنزل واستخدموا تصميما مفتوحا للمطبخ ليكون متصلا بباقي الغرف.
وجاء التصميم على شكل حرف (U)، والنافذة تقع بين طرفي المطبخ، فإذا أراد مالك المنزل تقليل عدد قطع الأثاث الموجودة بغرفة المعيشة واستخدام خزائن المطبخ المفتوحة ودمجها في أثاث غرفة المعيشة سيستطيع فعل ذلك بسهولة وهذا هو ما يعرف بالنمط التبسيطي.