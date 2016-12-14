شاهد التحول الجذري لهذا المطبخ!

في مقال اليوم سوف نعرض عليكم تجديد كامل لمطبخ فيلا في Valencia، وبالتحديد في حي Ruzafa، وهو اسم يأتي من حديقة عربية.

هذا المنزل تم تأسيسه في عام 1930 وخضع لعملية إعادة هيكلة كاملة بعد أن أصبح قديما ومهترئاً للغاية من الداخل، فقد تم إزالة أثاث المطبخ وأزيلت الأسقف من أجل إعادة تركيب الكهرباء بشكل أفضل، فقد رأى الفريق المسئول عن عملية التجديد بعد إزالة السقف أن الحزم الكهربية تم أكسدتها وبالتالي كان لا بد من معالجتها سريعا.

سنركز في هذا المقال على المطبخ والتغييرات التي قام بها فريق العمل في هذه المساحة..