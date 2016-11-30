15 خطأ قد يلاحظهم ضيوفك في منزلك

هناك بعض الأخطاء التى نقع فيها عند تصميم منازلنا، وقد يلاحظها ضيوفك وفي نفس الوقت قد لا تشعر أنت بها، ولكن تتسبب في احراجك دائما، فربما تظن في بعض الأحيان أن ليس هناك أي خطأ في تصميم غرفة معيشتك مثلا ولكن لأن عينيك اعتادت التفاصيل فلن تشعر أن هناك فوضي أو خطأ تصميمي، جئنا لك اليوم بمجموعة من هذه الأخطاء والتى يمكن إدراكها سريعا وإصلاحها، فلنبدأ سويا..