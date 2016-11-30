15 خطأ قد يلاحظهم ضيوفك في منزلك

هناك بعض الأخطاء التى نقع فيها عند تصميم منازلنا، وقد يلاحظها ضيوفك وفي نفس الوقت قد لا تشعر أنت بها، ولكن تتسبب في احراجك دائما، فربما تظن في بعض الأحيان أن ليس هناك أي خطأ في تصميم غرفة معيشتك مثلا ولكن لأن عينيك اعتادت التفاصيل فلن تشعر أن هناك فوضي أو خطأ تصميمي، جئنا لك اليوم بمجموعة من هذه الأخطاء والتى يمكن إدراكها سريعا وإصلاحها، فلنبدأ سويا..
إذا كان منزلك ذو ألوان أحادية وفاتحة، فقد يتسبب ذلك في الملل والرتابة، ولكن قم بترك لمسة من لون جرئ لإذافة بعض التباين والتناغم لمنزلك…
رتب قطع أثاث منزلك وتخلص من كل ما ليس له استخدام أو فائدة، فمن أكثر الأخطاء شيوعا هو امتلاء منازلنا بقطع أثاث قيمة ولكن بلا استخدام مما يخلق فوضى وازدحام ..
إن كنت من محبى الطراز الانتقائي فاحرص أن تقع في خطأ عدم ترابط عناصر الديكور ببعضها بحجة انك تأخذ من كل طراز عنصر فتجد في النهاية أن التصميم غير مترابط ولم يتم التخطيط له بشكل سليم ..
استخدام الكثير من النقوش والزخارف المختلفة في تصميم واحد قد يؤدي إلى شعور بالانزعاج والضيق..
إن كنت من محبى تصميم قطع أثاث مختلفة بمنزلك أو حتى عمل ديكورات بسيطة، فعليك إتقان ذلك حتى يظهر بمظهر جيد، ولا تعطي انطباع إن التصميم متواضع ..
إن كنت من محبى السجادة ولا يكتمل منزلك إلا بها، فعليك اختيارها بعناية وخاصة الحجم المناسب منها، فلا يجوز استخدام قطع من السجاد الصغير فذلك يعطي مشهد غير مرتب، فلتكتفى بسجادة واحدة ذات حجم مناسب ..
الإضاءة تلعب دورا مهما في نجاح التصميم، فإذا كانت غير مناسبة سيبدو التصمم أقل مما هو عليه، لذا عليك أن تهتم أكثر بالإضاءة لتظهر أجمل ما في منزلك..
كثيرا منا لا يعطي قدر من الاهتمام كافي للستائر، بل وكثير مننا يغفل دورها الهام في إبراز روعة التصميم، فاختر الستائر ذات النقوش والخامات الرائعة والمبهجة لتترك لمسة مميزة لمنزلك..
لكل مقام مقال، فإن كنت تبحث عن تصميم مبهج ملئ بالألوان المختلفة، فذلك يعني أنك تحتاج لتخطيط أكثر ودراسة، ولكن احذر من أن تضيف ألوان في غير محلها ..
لمزج الألوان بطريقة سليمة، عليك باختيار لون واحد أو اثنين على الأكثر ومزجهم سويا وبذلك ستحصل على غرفة ذات إطلالة منسجمة..
في الدهانات دائما ما نبحث عن ما هو جيد وفي نفس الوقت يناسب الميزانية، ولكن لا تبحث عن ما هو رخيص فلن تجد الجودة المطلوبة وستخسر كثير في المستقبل لإصلاح ما سيفسده ..
إن كنت من محبي الزهور في المنزل، فلا تهملها فستعطيك نتيجة غير مرغوب فيها..
عدم الاهتمام بوحدات التخزين يجعل منزلك ملئ بالفوضى، لذا اهتم جيدا بتخطيط سليم لوحدات تخزين منظمة في كل أنحاء المنزل..
كلنا نخاف من ما هو جديد، ولكن جرب أن تكسر حدود التقليدية وستقع في غرام الابتكار..
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