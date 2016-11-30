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15 خطأ قد يلاحظهم ضيوفك في منزلك

آية منير آية منير
Printworks, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
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هناك بعض الأخطاء التى نقع فيها عند تصميم منازلنا، وقد يلاحظها ضيوفك وفي نفس الوقت قد لا تشعر أنت بها، ولكن تتسبب في احراجك دائما، فربما تظن في بعض الأحيان أن ليس هناك أي خطأ في تصميم غرفة معيشتك مثلا ولكن لأن عينيك اعتادت التفاصيل فلن تشعر أن هناك فوضي أو خطأ تصميمي، جئنا لك اليوم بمجموعة من هذه الأخطاء والتى يمكن إدراكها سريعا وإصلاحها، فلنبدأ سويا..

1 – الملل

home staging - Reihenhaus zum Verkauf, Münchner home staging Agentur GESCHKA Münchner home staging Agentur GESCHKA غرفة المعيشة
Münchner home staging Agentur GESCHKA

Münchner home staging Agentur GESCHKA
Münchner home staging Agentur GESCHKA
Münchner home staging Agentur GESCHKA

إذا كان منزلك ذو ألوان أحادية وفاتحة، فقد يتسبب ذلك في الملل والرتابة، ولكن قم بترك لمسة من لون جرئ لإذافة بعض التباين والتناغم لمنزلك…

2 – فراغ مزدحم بلا داعي

Helmsley, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة السفرة
Prestigious Textiles

Helmsley

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

رتب قطع أثاث منزلك وتخلص من كل ما ليس له استخدام أو فائدة، فمن أكثر الأخطاء شيوعا هو امتلاء منازلنا بقطع أثاث قيمة ولكن بلا استخدام مما يخلق فوضى وازدحام ..

3 – النظافة أولا

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

حافظ على نظافة منزلك وتخلص من الأوراق القديمة..

4 -- الترابط مهم

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

إن كنت من محبى الطراز الانتقائي فاحرص أن تقع في خطأ عدم ترابط عناصر الديكور ببعضها بحجة انك تأخذ من كل طراز عنصر فتجد في النهاية أن التصميم غير مترابط ولم يتم التخطيط له بشكل سليم ..

5 – نقوش وزخارف أكثر من اللازم

Printworks, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
Prestigious Textiles

Printworks

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

استخدام الكثير من النقوش والزخارف المختلفة في تصميم واحد قد يؤدي إلى شعور بالانزعاج والضيق..

6 – أداء متواضع

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إن كنت من محبى تصميم قطع أثاث مختلفة بمنزلك أو حتى عمل ديكورات بسيطة، فعليك إتقان ذلك حتى يظهر بمظهر جيد، ولا تعطي انطباع إن التصميم متواضع ..

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7 -سجادة واحدة لا تكفي

Wendy Morrison Peacock rug Wendy Morrison Walls & flooringCarpets & rugs
Wendy Morrison

Wendy Morrison Peacock rug

Wendy Morrison
Wendy Morrison
Wendy Morrison

إن كنت من محبى السجادة ولا يكتمل منزلك إلا بها، فعليك اختيارها بعناية وخاصة الحجم المناسب منها، فلا يجوز استخدام قطع من السجاد الصغير فذلك يعطي مشهد غير مرتب، فلتكتفى بسجادة واحدة ذات حجم مناسب ..

8 – إضاءة غير مناسبة

Kitchen splashback with white only LEDs LiteTile Ltd KitchenLighting
LiteTile Ltd

Kitchen splashback with white only LEDs

LiteTile Ltd
LiteTile Ltd
LiteTile Ltd

الإضاءة تلعب دورا مهما في نجاح التصميم، فإذا كانت غير مناسبة سيبدو التصمم أقل مما هو عليه، لذا عليك أن تهتم أكثر بالإضاءة لتظهر أجمل ما في منزلك..

9 – ستائر تقليدية

Project 4 Connaught Place, Marble Arch, Flairlight Designs Ltd Flairlight Designs Ltd KitchenLighting
Flairlight Designs Ltd

Project 4 Connaught Place, Marble Arch

Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd

كثيرا منا لا يعطي قدر من الاهتمام كافي للستائر، بل وكثير مننا يغفل دورها الهام في إبراز روعة التصميم، فاختر الستائر ذات النقوش والخامات الرائعة والمبهجة لتترك لمسة مميزة لمنزلك..

10 – علبة ألوان.

Countryside Retreat - Living Space, Lisa Melvin Design Lisa Melvin Design KitchenLighting
Lisa Melvin Design

Countryside Retreat – Living Space

Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design

لكل مقام مقال، فإن كنت تبحث عن تصميم مبهج ملئ بالألوان المختلفة، فذلك يعني أنك تحتاج لتخطيط أكثر ودراسة، ولكن احذر من أن تضيف ألوان في غير محلها ..

11 – طريقة مناسبة

Cushions, Sian Elin Sian Elin Living roomAccessories & decoration
Sian Elin

Cushions

Sian Elin
Sian Elin
Sian Elin

لمزج الألوان بطريقة سليمة، عليك باختيار لون واحد أو اثنين على الأكثر ومزجهم سويا وبذلك ستحصل على غرفة ذات إطلالة منسجمة..

12 – دهانات رخيصة

Bathroom adam mcnee ltd BathroomDecoration
adam mcnee ltd

Bathroom

adam mcnee ltd
adam mcnee ltd
adam mcnee ltd

في الدهانات دائما ما نبحث عن ما هو جيد وفي نفس الوقت يناسب الميزانية، ولكن لا تبحث عن ما هو رخيص فلن تجد الجودة المطلوبة وستخسر كثير في المستقبل لإصلاح ما سيفسده ..

13 – زهور مهملة

Brunel Cast Iron Bath Aston Matthews BathroomBathtubs & showers
Aston Matthews

Brunel Cast Iron Bath

Aston Matthews
Aston Matthews
Aston Matthews

إن كنت من محبي الزهور في المنزل، فلا تهملها فستعطيك نتيجة غير مرغوب فيها..

14 – فوضى في كل مكان

homify BedroomWardrobes & closets
homify

homify
homify
homify

عدم الاهتمام بوحدات التخزين يجعل منزلك ملئ بالفوضى، لذا اهتم جيدا بتخطيط سليم لوحدات تخزين منظمة في كل أنحاء المنزل..

16 – التقليدية المطلقة

The Cotton Exchange - Bedroom Jigsaw Interior Architecture BedroomAccessories & decoration
Jigsaw Interior Architecture

The Cotton Exchange – Bedroom

Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture

كلنا نخاف من ما هو جديد، ولكن جرب أن تكسر حدود التقليدية وستقع في غرام الابتكار..

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هل وقعت في مثل هذه الأخطاء من قبل ؟ شاركنا تجربتك..

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