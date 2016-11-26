15 فكرة قد تجعل منزلك من الخارج مبهرا

منزلنا هو واحة الأمان التى نلجأ إليها هروبا من عالم مرهق، ونحن في هوميفاي نهتم بمنزلك داخليا وخارجيا أيضا حتى تبدأ راحتك منذ أن ترى منزلك من الخارج إلى أن تصل لغرفة نومك لقضاء ليلة سعيدة لتستعد لواجهة عالمك مرة ثانية، لذا سنقدم لك اليوم 15 فكرة رائعة قد تجعل منزلك من الخارج متميزا عن غيره ..
الجدار المجاور لمدخل منزلك قد يكون فرصة لاستغلاله وتصميمه بشكل مختلف عن طريق مصابيح معلقة بتوزيع مبتكر تضئ في الاتجاهين لأعلى ولأسفل، ليصبح أمامنا مشهد رائع يلفت الأنظار ويخطف قلبك..
مصابيح معلقة على جدار في حديقة منزلك، تجعل المشهد بأكمله مثير للاهتمام ويترك لمسة رائعة، إضاءة ذهبية من اتجاهين من مصابيح معدنية وكأنك أخذت من الشمس إطلالة لمنزلك مع النباتات الرائعة، مع مدفأة تخلق نوف من احساس الدفء وتجعل من حديقتك فراغ حميمي يساعد على الاسترخاء ..
إذا كنت تبحث عن إطلالة مختلفة لمنزلك من الخارج، وتضيف لديكور المنزل لمسة من الروعة والجمال، هذه الفكرة البسيطة جعلت منه كمعبد فرعوني في إحدى الليالي القمرية ..
إذا كانت لديك حديقة خاصة لمنزلك فعليك استغلال ما بها من أشجار ونباتات مختلفة لتزيين منزلك بإضاءة مثيرة للاهتمام..
ما أجمل أن تمتلك حديقة ومسبح صغير لتستمتع بجمال الطبيعة الخلابة، ولكن علينا أن نهتم جيدا بهذا الجزء المتميز، فلا مانع من استخدام الاحجار الطبيعة مع الإضاءة الساحرة والتى تلفت الإنتباه وتترك انطباع بالفخامة والأناقة ..
إذا كانت ميزانيتك محدودة ولا تود إنفاق الكثير من المال في تزيين الجزء الخارجي لمنزلك، فما رأيك في برجولة خشبية بسيطة مع مقعد مريح، وتزيينها بمصابيح معلقة رائعة ..
الاهتمام بالتفاصيل يخلق من فراغ عادي إلى تصميم متميز، أرضيات رائعة مع نباتات خضراء وإضاءة مبتكرة جعلت منزلك ساحر..
الممر الرئيسي للمنزل له تصاميم مختلفة وأفكار عديدة قد تجعلك تشعر بالحيرة، ولكن أحيانا نميل للبساطة لنحصل على أجمل مدخل لمنزلك يوفر الراحة والأمان..
ما رأيك في أن تجعل من درج منزلك قطعة فنية تستحق التأمل وتضيف لمسة من الفخامة والأناقة، إضاءة جانبية تضئ درجات السلم وتؤكدها..
الإضاءة غير المباشرة تضيف نوع من الإئارة والغموض وخاصة إذا كانت ما بين نباتات حديقتك..
استخدام الإضاءة المحتلفة التي تجمع بين الضوء المباشر وغير المباشر على الجدران تجعل المساحة تبدو أكثر تنوعا وجمالا..
إذا كان منزلك غير عادي فيجب أن يكن مدخله يليق به، إضاءة متميزة وخطوات رائعة ستضيف إلى روعة منزلك ابتكار وفخامة ..
الإضاءة في المدخل أمر فارق جدًا في المظهر العام لمنزلك لذا يجب استخدام طرق مختلفة لتسليط الضوء على الحديقة الخاصة بك .
اجعل ضيوفك يتبعون خطوات أنيقة لمنزلك لترحب بهم على طريقتك الخاصة ..
إن امتلكت مساحة خاصة في منزلك، اجعل منها مسبح خاص صغير يناسب إمكانياتك ويجعل من حديقتك فراع متكامل
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