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15 فكرة قد تجعل منزلك من الخارج مبهرا

آية منير آية منير
homify منازل
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منزلنا هو واحة الأمان التى نلجأ إليها هروبا من عالم مرهق، ونحن في هوميفاي نهتم بمنزلك داخليا وخارجيا أيضا حتى تبدأ راحتك منذ أن ترى منزلك من الخارج إلى أن تصل لغرفة نومك لقضاء ليلة سعيدة لتستعد لواجهة عالمك مرة ثانية، لذا سنقدم لك اليوم 15 فكرة رائعة قد تجعل منزلك من الخارج متميزا عن غيره ..

1 – توزيع مختلف

Villa in Frankreich, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 حديقة
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

الجدار المجاور لمدخل منزلك قد يكون فرصة لاستغلاله وتصميمه بشكل مختلف عن طريق مصابيح معلقة بتوزيع مبتكر تضئ في الاتجاهين لأعلى ولأسفل، ليصبح أمامنا مشهد رائع يلفت الأنظار ويخطف قلبك..

2 – احساس الدفء ..

Campinas Decor, Garden Light Garden Light حديقة
Garden Light

Garden Light
Garden Light
Garden Light

مصابيح معلقة على جدار في حديقة منزلك، تجعل المشهد بأكمله مثير للاهتمام ويترك لمسة رائعة، إضاءة ذهبية من اتجاهين من مصابيح معدنية وكأنك أخذت من الشمس إطلالة لمنزلك مع النباتات الرائعة، مع مدفأة تخلق نوف من احساس الدفء وتجعل من حديقتك فراغ حميمي يساعد على الاسترخاء ..

3 – أجواء خاصة

Iluminación exterior casa rústica con piscina, OutSide Tech Light OutSide Tech Light حديقة
OutSide Tech Light

OutSide Tech Light
OutSide Tech Light
OutSide Tech Light

إذا كنت تبحث عن إطلالة مختلفة لمنزلك من الخارج، وتضيف لديكور المنزل لمسة من الروعة والجمال، هذه الفكرة البسيطة جعلت منه كمعبد فرعوني في إحدى الليالي القمرية ..

4 – حديقتك الخاصة

Villa particulier ALPES MARITIMES, Artlight Design Artlight Design حديقة
Artlight Design

Artlight Design
Artlight Design
Artlight Design

إذا كانت لديك حديقة خاصة لمنزلك فعليك استغلال ما بها من أشجار ونباتات مختلفة لتزيين منزلك بإضاءة مثيرة للاهتمام..

5 – أحجار طبيعية

Côte d’Azur - Feeling zwischen Rhein und Eifel, Solarlux GmbH Solarlux GmbH Pool
Solarlux GmbH

Solarlux GmbH
Solarlux GmbH
Solarlux GmbH

ما أجمل أن تمتلك حديقة ومسبح صغير لتستمتع بجمال الطبيعة الخلابة، ولكن علينا أن نهتم جيدا بهذا الجزء المتميز، فلا مانع من استخدام الاحجار الطبيعة مع الإضاءة الساحرة والتى تلفت الإنتباه وتترك انطباع بالفخامة والأناقة ..

6 – مصابيح معلقة وبرجولة بسيطة

Pergola Earth Designs حديقة خشب متين
Earth Designs

Pergola

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

إذا كانت ميزانيتك محدودة ولا تود إنفاق الكثير من المال في تزيين الجزء الخارجي لمنزلك، فما رأيك في برجولة خشبية بسيطة مع مقعد مريح، وتزيينها بمصابيح معلقة رائعة ..

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7 – التفاصيل

Chelsea Creek - copyright St George Plc Aralia حديقة الحديد / الصلب Grey roof terrace,rooftop garden,roof garden,garden design,landscape architecture,landscape architect,landscape design,garden designer,architecture
Aralia

Chelsea Creek – copyright St George Plc

Aralia
Aralia
Aralia

الاهتمام بالتفاصيل يخلق من فراغ عادي إلى تصميم متميز، أرضيات رائعة مع نباتات خضراء وإضاءة مبتكرة جعلت منزلك ساحر..

8 – ممر الدخول إلى المنزل

Casas Trapecio, INDICO INDICO حديقة
INDICO

INDICO
INDICO
INDICO

الممر الرئيسي للمنزل له تصاميم مختلفة وأفكار عديدة قد تجعلك تشعر بالحيرة، ولكن أحيانا نميل للبساطة لنحصل على أجمل مدخل لمنزلك يوفر الراحة والأمان..

9 – درج متميز

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

ما رأيك في أن تجعل من درج منزلك قطعة فنية تستحق التأمل وتضيف لمسة من الفخامة والأناقة، إضاءة جانبية تضئ درجات السلم وتؤكدها..

10 – إضاءة غير مباشرة

Contemporary Garden Design Balham homify حديقة
homify

Contemporary Garden Design Balham

homify
homify
homify

الإضاءة غير المباشرة تضيف نوع من الإئارة والغموض وخاصة إذا كانت ما بين نباتات حديقتك..

11 – إضاءات مختلفة

homify HouseholdPlants & accessories رخام Grey
homify

homify
homify
homify

استخدام الإضاءة المحتلفة التي تجمع بين الضوء المباشر وغير المباشر على الجدران تجعل المساحة تبدو أكثر تنوعا وجمالا..

12 – منزل غير عادي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

إذا كان منزلك غير عادي فيجب أن يكن مدخله يليق به، إضاءة متميزة وخطوات رائعة ستضيف إلى روعة منزلك ابتكار وفخامة ..

13 – مظهر عام

Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura منازل
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

الإضاءة في المدخل أمر فارق جدًا في المظهر العام لمنزلك لذا يجب استخدام طرق مختلفة لتسليط الضوء على الحديقة الخاصة بك .

14 – خطوات أنيقة

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura شبابيك خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

اجعل ضيوفك يتبعون خطوات أنيقة لمنزلك لترحب بهم على طريقتك الخاصة ..

15 – حوض سباحة صغير

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos مسبح
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

إن امتلكت مساحة خاصة في منزلك، اجعل منها مسبح خاص صغير يناسب إمكانياتك ويجعل من حديقتك فراع متكامل

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