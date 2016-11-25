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13 نصيحة للحفاظ على ترتيب مطبخك

Radwa Radwan Radwa Radwan
Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ Green
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في كتاب الأفكار اليوم سنعلمك كيفية تنظيم وترتيب أسطح العمل في مطبخك ، فأسطح العمل المنظمة تساعدك على الابداع في إعداد الوجبات المختلفة 

ويجب ان لا ننسى ان تكدس الأدوات المستخدمة على سطح العمل تصرف يتبعه الكثيرين ولكنه يعيق الحركة لذلك فدعونا نتخلص من تلك الفوضى بترتيب الأدوات في اماكنها و التعرف على بعض الأفكار التي تساعدك في الإستخدام الأمثل للمطبخ 

ونلاحظ ان الأمثلة المستخدمة هنا هي أمثل ايجابية لتساعدك و تكون مصدر إلهام لك لأختيار المطبخ الأمثل لك 

1- سلة فاكهة واحدة تكفي

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Eco German Kitchens

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle

Eco German Kitchens
Eco German Kitchens
Eco German Kitchens

يفضل بعض الأشخاص الاحتفاظ ببعض أنواع الفاكهة خارج الثلاجة ، في هذه الحالة لا يفضل ان تجعل لكل نوع فاكهة سلة منفصلة ، فذلك  يشغل مساحه كبيرة من الفراغ و يمكن الاستعانة بمنظمات ذات عدة مستويات بدلا من ذلك ، او كما في المثال ، جمع الفاكههة في سلة واحدة بجانب الزهور 

2- المزهريات على جزيرة المطبخ

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida مطبخ Grey
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

في حين انها تبدو ممتازة وجيدة عند وشع مزهرية في منتصف المطبخ كما في المثال ، الا ان الأفضل ترك ذلك المكان خالي استعداد ليكون مكان تحضير الوجبات 

3- كتب الطعام الغير مستخدمة

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

محبين كتب الطبخ سيجدون تكدس لتكلك الكتب في مطبخهم ، يمكنك نقل الكتب غير المستخدمة إلى مكتبة المنزل و توفير تلك المساحة الفارخة لوضع الأواني الفخارية أو الأجهزة الكهربائية المستخدمة أغلب الوقت فبذلك ستكوني قد أحتفظتي بكتب المستخدمة بجوارك في المطبخ و الغير مستخدمة في  المكتبة 

4- الأجهزة الغير مستخدمة

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura مطبخ
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

تحتوي المطابخ على كم كبير من الأجهزة الكهربائية ، ولا يزال مجال الإختراعات لا تنتهي  ، وتكدس اللأجهزة على أسطح العمل ليس لها فائدة غير انها ستتسخ من الدهون الناتجة من عملية الطبخ ، لذلك يفضل تخزينها في وحدات التخزين للحفاظ عليها و الحفاظ على أسطح العمل منظمة 

5- تجميع الأدوات

Stay Martinez, LLACAY arq LLACAY arq مطبخ
LLACAY arq

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

تجميع أكواب الشاي والقهوة ، تجميع المعالق الخشبية ، تجميع التوابل  ، بإختصار اي ادوات متشابهة ممكن ان تجمعها مع بعضها وبذلك ستوفر مساحات اخرى ، مثل ذلك المثال حيث تم تجميع الأشياء في ركن المطبخ و ترك مساحة عمل خالية من الأدوات

6- تخلص من المعلبات المنتهية الصلاحية

Bespoke oak larder homify مطبخ
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

يفضل معظم الناس تجهيز دواليب تخزين للمعلبات و الأطعمة الجاهزة ، ونقع جميعا في مشكلة شراء الكميات الكثيرة في العروض ، حتى اننا ننسى بعضهم أحيانا ، لذللك للحفاظ على نظام المكان يجب أن يتم جردهم كل فترة و التخلص من المنتهي صلاحيته 

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7- طقم الفضيات

Heart Of The Home, Gisbert Pöppler Architektur Interieur Gisbert Pöppler Architektur Interieur مطبخ Multicolored
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

المطبخ ليس مكان لأطقم الفضيات القيمة ، يمكنك وضعها في غرفة الطعام لتظهر قيمتها الغالية 

8- العديد من النباتات

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ Green
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

النباتات تعتبر اضافة للطبيعة في المكان ، ولكن يجب عدم زيادة عدد اواني الزرع المتواجدة في المطبخ على أسطح العمل ، لان بعد فترة قصيرة لن تجد مساحة لتحضير الطعام !

9- الأواني والقدور الغير المستخدمة

Casa Evans, A4estudio A4estudio مطبخ
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

لا يجب الإحتفاظ بكل القدور على أسطح العمل ، احتفظ فقط بالقدور المستخدمة بكثرة  والباقي يخزن حتى وقت الاحتياج لهم 

10- الصحف و المجلات

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

يدمج معظم الناس طاولة طعام في المطبخ للوجبات البسيطة كالإفطار و العشاء ، ويمكن تراكم الصحف و المجلات في المطبخ بسبب ذلك ، احتفظ بصندوق خاص بتلك المجلات لجمعها 

11- عدة سلال

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo مطبخ
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

وجود عدة سلال وحاويات حفظ على أسطح العمل وانتشارهم في المطبخ بيسبب الفوضى للمطبخ ، استخدم واحدة او اثنين بالكثير في المطبخ 

12 – السجاد في المطبخ

Pippy oak kitchen Churchwood Design مطبخ
Churchwood Design

Pippy oak kitchen

Churchwood Design
Churchwood Design
Churchwood Design

الارض في المطبخ ليست بأهمية أسطح العمل ، يضع بعض الناس السجاد  في المطابخ ، ولو انه لايستحب مع وجود روائح الطعام وتجنبا للسكب عليه ، ولكن أيضا قد يسبب بعض الإعاقة في الحركة ، لذلك يفضل في حالة استخدام السجاد ان يكون سهل التنظيف وماوم للانزلاق و مقاوم للحريق 

السكاكين و الملاعق وادوات المطبخ

Traumhaftes Feriendomizil in den Bergen, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH مطبخ
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

حاملات السكاكين و حافظات الملاعق وغيرها من أدوات المطبخ تأخذ مساحة ، لكن اذا تم وضعهم بالأدراج سيتم توفير مساحة جيدة للعمل عليها 

يمكنك الاطلاع على 7 أفكار لتزيين جدران المطبخ الأنيقة 

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
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هل ساعدتك تلك الأفكار في المحافظة على ترتيب مطبخك ؟

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