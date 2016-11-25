13 نصيحة للحفاظ على ترتيب مطبخك

في كتاب الأفكار اليوم سنعلمك كيفية تنظيم وترتيب أسطح العمل في مطبخك ، فأسطح العمل المنظمة تساعدك على الابداع في إعداد الوجبات المختلفة
ويجب ان لا ننسى ان تكدس الأدوات المستخدمة على سطح العمل تصرف يتبعه الكثيرين ولكنه يعيق الحركة لذلك فدعونا نتخلص من تلك الفوضى بترتيب الأدوات في اماكنها و التعرف على بعض الأفكار التي تساعدك في الإستخدام الأمثل للمطبخ
ونلاحظ ان الأمثلة المستخدمة هنا هي أمثل ايجابية لتساعدك و تكون مصدر إلهام لك لأختيار المطبخ الأمثل لك
يفضل بعض الأشخاص الاحتفاظ ببعض أنواع الفاكهة خارج الثلاجة ، في هذه الحالة لا يفضل ان تجعل لكل نوع فاكهة سلة منفصلة ، فذلك يشغل مساحه كبيرة من الفراغ و يمكن الاستعانة بمنظمات ذات عدة مستويات بدلا من ذلك ، او كما في المثال ، جمع الفاكههة في سلة واحدة بجانب الزهور
في حين انها تبدو ممتازة وجيدة عند وشع مزهرية في منتصف المطبخ كما في المثال ، الا ان الأفضل ترك ذلك المكان خالي استعداد ليكون مكان تحضير الوجبات
محبين كتب الطبخ سيجدون تكدس لتكلك الكتب في مطبخهم ، يمكنك نقل الكتب غير المستخدمة إلى مكتبة المنزل و توفير تلك المساحة الفارخة لوضع الأواني الفخارية أو الأجهزة الكهربائية المستخدمة أغلب الوقت فبذلك ستكوني قد أحتفظتي بكتب المستخدمة بجوارك في المطبخ و الغير مستخدمة في المكتبة
تحتوي المطابخ على كم كبير من الأجهزة الكهربائية ، ولا يزال مجال الإختراعات لا تنتهي ، وتكدس اللأجهزة على أسطح العمل ليس لها فائدة غير انها ستتسخ من الدهون الناتجة من عملية الطبخ ، لذلك يفضل تخزينها في وحدات التخزين للحفاظ عليها و الحفاظ على أسطح العمل منظمة
تجميع أكواب الشاي والقهوة ، تجميع المعالق الخشبية ، تجميع التوابل ، بإختصار اي ادوات متشابهة ممكن ان تجمعها مع بعضها وبذلك ستوفر مساحات اخرى ، مثل ذلك المثال حيث تم تجميع الأشياء في ركن المطبخ و ترك مساحة عمل خالية من الأدوات
يفضل معظم الناس تجهيز دواليب تخزين للمعلبات و الأطعمة الجاهزة ، ونقع جميعا في مشكلة شراء الكميات الكثيرة في العروض ، حتى اننا ننسى بعضهم أحيانا ، لذللك للحفاظ على نظام المكان يجب أن يتم جردهم كل فترة و التخلص من المنتهي صلاحيته
المطبخ ليس مكان لأطقم الفضيات القيمة ، يمكنك وضعها في غرفة الطعام لتظهر قيمتها الغالية
النباتات تعتبر اضافة للطبيعة في المكان ، ولكن يجب عدم زيادة عدد اواني الزرع المتواجدة في المطبخ على أسطح العمل ، لان بعد فترة قصيرة لن تجد مساحة لتحضير الطعام !
لا يجب الإحتفاظ بكل القدور على أسطح العمل ، احتفظ فقط بالقدور المستخدمة بكثرة والباقي يخزن حتى وقت الاحتياج لهم
يدمج معظم الناس طاولة طعام في المطبخ للوجبات البسيطة كالإفطار و العشاء ، ويمكن تراكم الصحف و المجلات في المطبخ بسبب ذلك ، احتفظ بصندوق خاص بتلك المجلات لجمعها
وجود عدة سلال وحاويات حفظ على أسطح العمل وانتشارهم في المطبخ بيسبب الفوضى للمطبخ ، استخدم واحدة او اثنين بالكثير في المطبخ
الارض في المطبخ ليست بأهمية أسطح العمل ، يضع بعض الناس السجاد في المطابخ ، ولو انه لايستحب مع وجود روائح الطعام وتجنبا للسكب عليه ، ولكن أيضا قد يسبب بعض الإعاقة في الحركة ، لذلك يفضل في حالة استخدام السجاد ان يكون سهل التنظيف وماوم للانزلاق و مقاوم للحريق
حاملات السكاكين و حافظات الملاعق وغيرها من أدوات المطبخ تأخذ مساحة ، لكن اذا تم وضعهم بالأدراج سيتم توفير مساحة جيدة للعمل عليها
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